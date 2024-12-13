Bildungs-Video-Macher Erstellen Sie ansprechende AI-Trainingsvideos

Erzeugen Sie schnell fesselnde Bildungsvideos mit unserem AI-Video-Generator, der nahtlose Text-zu-Video-aus-Skript-Funktionalität für dynamische Lektionen nutzt.

451/2000

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein ansprechendes 30-Sekunden-Bildungsvideo für Schüler und lebenslange Lernende, das einen schnellen Tipp zu einem Thema wie Geschichte oder Wissenschaft bietet. Verwenden Sie einen lebendigen, animierten visuellen Stil mit fröhlicher Hintergrundmusik und einer freundlichen, klaren Stimme. Nutzen Sie HeyGens vielfältige Vorlagen und Szenen, um Ihre Kreation zu starten und das Lernen sowohl unterhaltsam als auch zugänglich zu machen, als ein Bildungs-Video-Macher.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein prägnantes 45-Sekunden-Trainingsvideo für neue Mitarbeiter, das die Unternehmenskultur und grundlegende Verfahren vorstellt. Das Video sollte einen professionellen und ermutigenden visuellen Ton haben, mit Textüberlagerungen auf dem Bildschirm und einer ruhigen, autoritativen Stimme. Vereinfachen Sie die Inhaltserstellung, indem Sie HeyGens Text-zu-Video-aus-Skript-Funktion nutzen, um schnell Dialoge und Erzählfluss für Ihre Trainingsvideos zu generieren.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein dynamisches 45-Sekunden-Video für Kleinunternehmer und Marketingfachleute, das ein neues Produkt mit überzeugendem visuellen Storytelling präsentiert. Der visuelle und akustische Stil sollte anspruchsvoll und überzeugend sein, mit hochwertigen visuellen Elementen, wirkungsvoller Hintergrundmusik und einer selbstbewussten Stimme. Verbessern Sie Ihr Branding und den Produktionswert, indem Sie reichhaltige visuelle Elemente direkt aus HeyGens umfangreicher Medienbibliothek/Stock-Unterstützung integrieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Bildungs-Video-Macher funktioniert

Nutzen Sie AI, um schnell ansprechende Bildungsinhalte zu produzieren, von animierten Erklärvideos bis hin zu Trainingsvideos, in nur wenigen einfachen Schritten.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung eines Skripts mithilfe unserer AI-Skriptgenerierungsfunktion oder fügen Sie Ihren vorhandenen Inhalt ein. Unsere Plattform verwandelt dann Ihren Text in dynamische Videoszenen und legt den Grundstein für Ihr Bildungsvideo.
2
Step 2
Wählen Sie visuelle Elemente und Avatare
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren, um Ihr Material zu präsentieren, oder wählen Sie aus vorgefertigten Videovorlagen. Passen Sie Szenen mit relevanten visuellen Elementen aus unserer Medienbibliothek an, um Ihre Lernziele zu erreichen.
3
Step 3
Fügen Sie professionelle Sprachüberlagerungen hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit hochwertigen AI-Sprachüberlagerungen, die in verschiedenen Sprachen und Akzenten verfügbar sind. Optional können Sie Untertitel generieren und Branding-Kontrollen wie Logos und benutzerdefinierte Farben anwenden, um Konsistenz mit Ihrer Bildungsmarke zu gewährleisten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Sobald Ihr Bildungsvideo fertig ist, exportieren Sie es einfach in verschiedenen Seitenverhältnissen für unterschiedliche Plattformen. Teilen Sie Ihr poliertes Trainings- oder Erklärvideo mit Ihrem Publikum, um Engagement und Lernen zu maximieren.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Klärung komplexer Themen

.

Verwandeln Sie mühelos komplexe Themen, wie medizinische Konzepte, in leicht verständliche Bildungsvideos für verbesserte Lernergebnisse.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen mir helfen, ansprechende Bildungs- und Trainingsvideos mit AI zu erstellen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos professionelle AI-generierte Videoinhalte zu produzieren, einschließlich Bildungs- und Trainingsvideos, indem Skripte in dynamische visuelle Darstellungen mit AI-Avataren und Sprachgenerierung umgewandelt werden. Die benutzerfreundliche Plattform vereinfacht den gesamten Videoerstellungsprozess.

Welche Anpassungsoptionen bietet HeyGen für visuelles Storytelling in Erklärvideos?

HeyGen bietet umfangreiche Branding-Kontrollen wie Logos und Farben, zusammen mit einer großen Medienbibliothek und anpassbaren Videovorlagen, die es Ihnen ermöglichen, einzigartige Erklärvideos zu erstellen und das visuelle Storytelling zu verbessern. Sie können auch AI-Avatare und eine große Bildbibliothek nutzen, um Ihre Erzählungen zum Leben zu erwecken.

Ist HeyGen eine benutzerfreundliche Plattform zur schnellen Erstellung hochwertiger animierter Videos?

Absolut, HeyGen ist auf Benutzerfreundlichkeit ausgelegt und ermöglicht die schnelle Erstellung von animierten Videos und Tutorial-Videos. Mit der Text-zu-Video-aus-Skript-Funktionalität und vorgefertigten Videovorlagen können Sie überzeugende Inhalte ohne komplexe Bearbeitungsfähigkeiten erstellen.

Kann HeyGen lebensechte AI-Avatare und Sprachüberlagerungen für meine Marketing- und Trainingsvideos produzieren?

Ja, HeyGen ist hervorragend in der Erzeugung vielfältiger AI-Avatare mit natürlich klingenden Sprachüberlagerungen, ideal für wirkungsvolle Trainingsvideos und Marketingkampagnen. Diese Funktion verleiht Ihren AI-generierten Videoinhalten eine persönliche Note und macht sie ansprechender.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo