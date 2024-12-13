Erstellen Sie ein 45-sekündiges Willkommens-Onboarding-Video für neue Nutzer eines Produktivitätstools, in dem ein freundlicher KI-Avatar sie durch ihren ersten Login und eine Übersicht über das Dashboard führt. Der visuelle Stil sollte hell und minimalistisch sein, mit animierten Icons und einer klaren, optimistischen Stimme, die mit HeyGens Voiceover-Generierung erstellt wurde, um sicherzustellen, dass sich neue Nutzer von Anfang an unterstützt fühlen.

