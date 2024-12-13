Accelerator Demo Generator: Projektlieferung beschleunigen

Beschleunigen Sie die Erstellung benutzerdefinierter Vorlagen-Demos und automatisieren Sie Build- und Release-Definitionen für Power Platform, indem Sie Text-zu-Video aus dem Skript nutzen.

Erstellen Sie ein 90-sekündiges Video, das die Effizienz des Azure DevOps Demo Generators demonstriert. Dieses professionelle und informative Video, in dem ein selbstbewusster AI-Avatar den Prozess erklärt, richtet sich an DevOps-Ingenieure und Projektmanager, indem es zeigt, wie sofort verfügbare Vorlagen und vorkonfigurierter Quellcode die Projekteinrichtung innerhalb von Azure DevOps vereinfachen. Der visuelle Stil sollte sauber und klar sein, um wichtige UI-Elemente und die schnelle Bereitstellung hervorzuheben.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 2-minütiges Anleitungsvideo, das häufige Probleme in der Power Platform ALM anspricht und den ALM Accelerator für Power Platform nutzt. Diese dynamische visuelle Präsentation, verbessert durch Text-zu-Video aus dem Skript für Genauigkeit, richtet sich an Power Platform-Entwickler und Administratoren. Es sollte klar veranschaulichen, wie Bereitstellungsanfragen verwaltet und Git-Quellcodekontrolle für ein robustes Anwendungslebenszyklusmanagement genutzt werden, mit einer ruhigen und präzisen Stimme, die Benutzer durch komplexe Schritte führt.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein 60-sekündiges modernes und autoritatives Video, das die Auswirkungen des Data Governance Demo Generators hervorhebt. Dieses Video, das auf Datenarchitekten und Compliance-Beauftragte zugeschnitten ist, sollte visuell vermitteln, wie einfach es ist, komplexe Datenverwaltungslösungen mit vorgefertigten Technischen Wertschöpfungsressourcen zu demonstrieren. Eine anspruchsvolle Voiceover-Generierung sollte die Zuschauer von der Zuverlässigkeit und Präzision der Automatisierungswerkzeuge in der Erstellung wirkungsvoller Demonstrationen überzeugen und dabei eine polierte und professionelle visuelle Ästhetik beibehalten.
Beispiel-Prompt 3
Gestalten Sie ein energiegeladenes 45-sekündiges Video, das die Kernfunktionen eines bestimmten Accelerator-Tools erklärt. Dieses lösungsorientierte Video, ausgestattet mit Untertiteln für eine breitere Zugänglichkeit, richtet sich an Softwareentwicklungsleiter und technische Leiter, die schnell verstehen müssen, wie man Build- und Release-Definitionen effizient erstellt und verwaltet. Die visuelle Erzählung sollte schnelllebig sein, um schnelle Einrichtungsprozesse zu demonstrieren, und eine enthusiastische, klare Stimme sollte die praktischen Vorteile betonen, möglicherweise mit Verweisen auf Hands-on-Labs für ein tieferes Engagement.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie der Accelerator Demo Generator funktioniert

Effiziente Bereitstellung umfassender Demo-Umgebungen für Azure DevOps und Power Platform mit automatisierter Einrichtung von Quellcode und Konfigurationen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Vorlage
Beginnen Sie mit der Auswahl aus einer Vielzahl vorkonfigurierter Vorlagen, wie z.B. für den ALM Accelerator für Power Platform oder Data Governance. Diese Vorlagen sorgen dafür, dass Ihre Demo-Umgebung schnell mit den wesentlichen Komponenten eingerichtet wird.
2
Step 2
Konfigurieren Sie die Umgebungseinstellungen
Passen Sie Ihre Demo-Umgebung an, indem Sie spezifische Parameter wie Azure DevOps-Organisationen, Git-Quellcodekontroll-Repositories und Zielumgebungen für Bereitstellungsanfragen definieren. Diese Einrichtung stellt sicher, dass Ihre Demo auf Ihren spezifischen Anwendungsfall abgestimmt ist.
3
Step 3
Generieren und Bereitstellen
Lösen Sie den Generierungsprozess aus, um automatisch alle notwendigen Ressourcen bereitzustellen, einschließlich Quellcode, Build- und Release-Definitionen und erforderlicher Automatisierungswerkzeuge. Der Generator übernimmt die komplexe Infrastruktur-Einrichtung und bereitet Ihre Hands-on-Labs vor.
4
Step 4
Erkunden und Demonstrieren
Sobald die Bereitstellung abgeschlossen ist, greifen Sie auf Ihre einsatzbereite Demo-Umgebung zu. Erkunden Sie die vorkonfigurierten Projekte, Arbeitselemente und Pipelines und nutzen Sie diese voll funktionsfähige Einrichtung für wirkungsvolle Demonstrationen der Fähigkeiten des Accelerator-Tools.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie in Minuten ansprechende Social-Media-Videos und Clips

Produzieren Sie schnell kurze, teilbare Videoclips Ihrer Accelerator-Demos, um die Reichweite zu erhöhen und Interesse zu wecken.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung technischer Demos für Tools wie den Azure DevOps Demo Generator helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, schnell professionelle Text-zu-Video-Demonstrationen für technische Produkte zu erstellen, einschließlich solcher, die mit einem ALM Accelerator-Demo oder dem Azure DevOps Demo Generator erstellt wurden. Durch die Nutzung von AI-Avataren und Voiceover-Generierung macht HeyGen die Erklärung komplexer Prozesse ansprechender.

Kann ich Videoinhalte in HeyGen für spezifische technische Wertschöpfungsressourcen anpassen?

Ja, HeyGen bietet robuste Branding-Kontrollen, die es Ihnen ermöglichen, Ihr Logo und spezifische Farben in Videos zu integrieren, die Technische Wertschöpfungsressourcen oder benutzerdefinierte Vorlagen präsentieren. Dies stellt sicher, dass Ihre Videoinhalte, sei es für Power Platform oder Azure DevOps-Lösungen, eine konsistente Markenidentität beibehalten.

Erleichtert HeyGen die Erstellung ansprechender Inhalte für komplexe ALM-Themen wie die Bereitstellung der Power Platform?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, detaillierte Skripte in visuell ansprechende Videoerklärungen für komplexe technische Themen wie den ALM Accelerator für Power Platform, Azure DevOps Pipelines und Git-Quellcodekontrolle zu verwandeln. Nutzen Sie Funktionen wie Untertitel, um das Verständnis und die Zugänglichkeit dieser kritischen Bereitstellungsanfragen zu verbessern.

Welche Optionen bietet HeyGen für den Export von Videos, die Build- und Release-Definitionen erklären?

HeyGen unterstützt verschiedene Größenanpassungen und Exportoptionen, was es einfach macht, Videos für verschiedene Plattformen vorzubereiten, auf denen Sie Einblicke in Quellcode, Build- und Release-Definitionen oder Automatisierungswerkzeuge teilen möchten. Diese Videos können effektiv in Hands-on-Labs verwendet werden, um technische Prozesse klar zu kommunizieren.

