Generator für akademische Unterstützungsvideos: Lernresultate verbessern

Ermöglichen Sie Lehrern und Schülern, schnell ansprechende E-Learning-Videos mit leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen zu erstellen.

Stellen Sie sich ein 45-sekündiges Video für Lehrer vor, das zeigt, wie ein Generator für akademische Unterstützungsvideos die Erstellung ansprechender Mikrolektionen vereinfachen kann. Der visuelle Stil sollte sauber und ermutigend sein und die vielfältigen Vorlagen und Szenen von HeyGen nutzen, um eine schnelle Anpassung zu demonstrieren, begleitet von einer warmen, klaren Voiceover-Generierung, die den Benutzer durch den Prozess führt.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Erstellen Sie ein 60-sekündiges animiertes Erklärvideo für Studenten, das ein komplexes wissenschaftliches Konzept mit lebendigen, illustrativen Visuals und einem enthusiastischen Ton aufschlüsselt. Diese AI-Videoerstellung sollte einen ausdrucksstarken AI-Avatar als Moderator präsentieren, um Verständnis und Zugänglichkeit mit automatisch generierten Untertiteln sicherzustellen, die deutlich angezeigt werden.
Beispiel-Prompt 2
Entwickeln Sie ein prägnantes 30-sekündiges Werbevideo für E-Learning-Inhaltsersteller, das die Effizienz der Umwandlung von Text in Video für Online-Kurse veranschaulicht. Die visuelle Ästhetik sollte modern und elegant sein und relevantes Stockmaterial aus der HeyGen-Medienbibliothek/Stockunterstützung einbeziehen, unterstützt von einem artikulierten und professionellen Voiceover.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein 50-sekündiges Informationsvideo für akademische Administratoren, das hervorhebt, wie ein AI-Generator für akademische Videos auf einer AI-Videoplattform schnelle, ansprechende Updates erstellen kann. Der visuelle Stil sollte infografikgetrieben und professionell sein, um eine optimale Ansicht auf verschiedenen Geräten durch HeyGens Funktion zur Größenanpassung und zum Export von Seitenverhältnissen zu gewährleisten, alles geliefert mit einer beruhigenden Voiceover-Generierung.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie die Erstellung von Videos zur akademischen Unterstützung funktioniert

Produzieren Sie mühelos hochwertige Videos zur akademischen Unterstützung für Lehrer und Schüler mit intelligenten AI-Funktionen und optimierten Arbeitsabläufen.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie, indem Sie eine Vorlage auswählen oder Ihr Skript importieren, um Ihren AI-Videoerstellungsprozess effizient und schnell zu starten.
2
Step 2
Wählen Sie Ihren AI-Avatar
Wählen Sie aus einer Vielzahl von AI-Avataren, um Ihre Inhalte zu präsentieren, komplett mit realistischen Voiceovers für eine klare und ansprechende Darbietung.
3
Step 3
Fügen Sie Visuals und Untertitel hinzu
Verbessern Sie Ihr Video mit benutzerdefiniertem Text, Medien aus der integrierten Bibliothek und automatisch generierten Untertiteln, um die Zugänglichkeit sicherzustellen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Sobald das Video fertiggestellt ist, exportieren Sie Ihr poliertes Video zur akademischen Unterstützung in verschiedenen Seitenverhältnissen, bereit für müheloses Teilen mit Ihrem Publikum.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Komplexe Themen klären

.

Zerlegen Sie komplexe akademische Themen in leicht verdauliche Videolektionen, um komplexe Themen für alle Schüler verständlicher zu machen.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann die AI-Videoerstellung von HeyGen die akademische Unterstützung und E-Learning-Inhalte verbessern?

HeyGen ermöglicht es Lehrern, effizient ansprechende Videos zur akademischen Unterstützung mit fortschrittlicher AI-Videoerstellung zu erstellen. Unsere Plattform verwandelt Skripte in professionellen Inhalt, wodurch komplexe Themen für Schüler und Online-Kurse mit minimalem Aufwand zugänglich werden. Dies rationalisiert Ihren gesamten Videoerstellungsprozess.

Welche kreativen Werkzeuge bietet HeyGen zur Produktion dynamischer akademischer Videos?

HeyGen bietet eine Reihe kreativer Werkzeuge für die Erstellung akademischer Videos, darunter anpassbare AI-Avatare und eine reichhaltige Bibliothek von Vorlagen. Diese Funktionen ermöglichen es Lehrern und Schülern, mühelos polierte Bildungsinhalte zu produzieren, die wirklich ansprechen.

Kann HeyGen meinen akademischen Text oder meine Präsentationen in Videoformat umwandeln?

Absolut, HeyGen ist hervorragend darin, Ihren akademischen Text in Video umzuwandeln, und sogar Ihre PowerPoint-Präsentationen in Video, mit unserer intuitiven Plattform. Sie können problemlos professionelle Voiceover-Generierung hinzufügen und automatisch genaue Untertitel generieren, um sicherzustellen, dass Ihre Botschaft klar und inklusiv ist.

Wie stellt HeyGen die Markenkonsistenz für Bildungseinrichtungen bei der Erstellung von Videos sicher?

HeyGen ermöglicht es Bildungseinrichtungen, eine starke Markenkonsistenz über alle Online-Kurse und E-Learning-Materialien hinweg zu wahren. Mit robusten Branding-Kontrollen für Logos und Farben stellt unsere AI-Videoplattform sicher, dass jedes akademische Video perfekt mit der visuellen Identität Ihrer Institution übereinstimmt.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo