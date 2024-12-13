Erstellen Sie ein ausgefeiltes 60-Sekunden-Video, das Ihr Verständnis eines komplexen akademischen Themas demonstriert und sich an ein Universitätsgremium für Ihre Verteidigung der Abschlussarbeit richtet. Nutzen Sie HeyGens vielfältige "Vorlagen & Szenen", um ein optisch ansprechendes und strukturiertes akademisches Präsentationsvideo zu gestalten, das eine professionelle, aber dennoch fesselnde Darbietung mit klarer, artikulierter Erzählung und dynamischen Übergängen bietet, die wichtige Datenpunkte effektiv hervorheben.

Video Generieren