HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für AI-Erklärvideos, einschließlich Branding-Kontrollen zur Integration Ihres Logos und Ihrer Farben, einer reichhaltigen Medienbibliothek für Stock-Inhalte und Anpassung des Seitenverhältnisses für verschiedene Plattformen. Dies stellt sicher, dass Ihre animierten Videos perfekt zu Ihrer Marke und Ihren Vertriebsanforderungen passen.