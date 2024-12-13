Erstellen Sie ein 45-sekündiges akademisches Anleitungsvideo für Studenten, die Schwierigkeiten mit der Gliederung von Forschungsarbeiten haben. Der visuelle Stil sollte sauber und infografikartig sein, mit leuchtenden Farben, um die Aufmerksamkeit hoch zu halten, ergänzt durch eine lebhafte, klare AI-generierte Stimme. Verwenden Sie einen AI-Avatar, um die wichtigsten Schritte zu präsentieren und Ihr Skript mühelos in ein dynamisches Erklärvideo zu verwandeln.

Video Generieren