Über uns Video Maker: Erzählen Sie Ihre Markenstory mühelos

Nutzen Sie unsere intuitiven Vorlagen und Szenen, um ansprechende 'Über uns'-Videos zu erstellen, die den Umsatz steigern und den Traffic erhöhen.

Stellen Sie sich vor, Sie erstellen ein 60-sekündiges 'Über uns'-Video, das sich an Kleinunternehmer und Startups richtet, um ihre Marke mit Professionalität und Herzlichkeit vorzustellen. Der visuelle Stil sollte einladend und authentisch sein, mit einer freundlichen, aufmunternden Hintergrundmusik und einer klaren, prägnanten Erzählung. Heben Sie hervor, wie HeyGens umfangreiche 'Vorlagen & Szenen' den Erstellungsprozess vereinfachen und Sie in wenigen Minuten zu einem 'Über uns'-Videomacher machen.

Gefällt Ihnen das Ergebnis nicht?
Probieren Sie einen dieser Prompts.

Beispiel-Prompt 1
Entwerfen Sie ein überzeugendes 30-sekündiges Werbevideo, das sich an Social-Media-Manager und Content-Ersteller richtet, die das Engagement auf verschiedenen Plattformen steigern möchten. Dieses kurze, dynamische Stück sollte schnelle Schnitte, moderne Grafiken und mitreißende, trendige Musik enthalten. Zeigen Sie die 'Medienbibliothek/Stock-Unterstützung' von HeyGen, um Benutzern zu helfen, schnell und effektiv Videos für verschiedene 'soziale Medien'-Kanäle zu erstellen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein fesselndes 45-sekündiges Erklärvideo für nicht-technische Marketingteams und angehende Unternehmer, das die einfache Nutzung eines leistungsstarken 'Videoeditors' demonstriert. Der visuelle Stil sollte sauber, instruktiv und unkompliziert sein, begleitet von beruhigender Hintergrundmusik und einer freundlichen Stimme. Veranschaulichen Sie die Einfachheit der Erstellung professioneller Inhalte durch die Nutzung der 'Text-zu-Video aus Skript'-Funktion und realistischer 'AI-Avatare' von HeyGen.
Beispiel-Prompt 3
Entfesseln Sie die Kraft eines 60-sekündigen Verkaufsvideos für E-Commerce-Unternehmer und Produktmanager, das speziell darauf ausgelegt ist, 'Umsätze zu steigern' und neue Produkte zu präsentieren. Dieses polierte und überzeugende Video sollte lebendige Produktvisualisierungen, eine professionelle Stimme und inspirierende Hintergrundmusik verwenden. Betonen Sie, wie die 'Untertitel/Beschriftungen' von HeyGen die Klarheit der Botschaft und die Reichweite verbessern können, um Benutzern zu helfen, ihre Angebote effektiv zu präsentieren.
step previewstep preview
Kopieren Sie den Prompt
step previewstep preview
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
step previewstep preview
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Hintergrundbild eines robotischen GesichtsHintergrundbild eines robotischen Gesichts

Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein Über uns Video Maker funktioniert

Erstellen Sie mühelos überzeugende 'Über uns'-Videos, um die Geschichte Ihrer Marke zu teilen, Ihr Publikum zu begeistern und dauerhafte Verbindungen aufzubauen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre Grundlage
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller Über uns Vorlagen oder beginnen Sie mit einer leeren Szene, um Ihre Erzählung mit unseren Vorlagen & Szenen zu gestalten.
2
Step 2
Fügen Sie Ihre Inhalte hinzu
Erwecken Sie Ihre Geschichte zum Leben, indem Sie visuelle Elemente hinzufügen und Ihr Skript mit unserer Text-zu-Video aus Skript-Funktion in natürlich klingende Voiceovers verwandeln.
3
Step 3
Passen Sie Ihre Marke an
Sorgen Sie für Markenbeständigkeit, indem Sie Ihr Logo und Ihre Unternehmensfarben durch robuste Branding-Kontrollen (Logo, Farben) anwenden, um Ihr Video einzigartig zu machen.
4
Step 4
Exportieren und Teilen
Optimieren Sie Ihr finales Über uns Video für jede Plattform mit Größenanpassung & Exporten im Seitenverhältnis, bereit zur Verbreitung über alle Ihre sozialen Medienkanäle.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Inspirierende Unternehmensgeschichten

.

Erstellen Sie überzeugende und motivierende Videos, die die Vision Ihres Unternehmens hervorheben und Vertrauen und Verbindung mit Ihrem Publikum inspirieren.

background image

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen die Erstellung professioneller Videos vereinfachen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos professionelle Videos zu erstellen, indem es einen intuitiven Drag-and-Drop-Editor und eine Vielzahl anpassbarer Vorlagen bietet. Dieser leistungsstarke Video Maker optimiert Ihren Arbeitsablauf und macht die Videoproduktion für jeden zugänglich.

Welche AI-Funktionen bietet HeyGen für die Erstellung von Geschäftsvideos?

HeyGen nutzt fortschrittliche AI-Funktionen, darunter realistische AI-Avatare und Text-zu-Video-Fähigkeiten, um Ihnen bei der Erstellung überzeugender Geschäftsvideos zu helfen. Sie können dynamische Inhalte wie ansprechende 'Über uns'-Videos einfach aus einem einfachen Skript generieren.

Kann ich mit HeyGen erstellte Videos für meine Marke anpassen?

Absolut, HeyGen fungiert als leistungsstarker Videoeditor und bietet umfangreiche Branding-Kontrollen, um Ihre Videos anzupassen. Sie können Ihr Logo, Ihre Markenfarben einfügen und aus verschiedenen Szenen und Vorlagen wählen, um eine konsistente Markenidentität zu wahren.

Wie hilft HeyGen, das Engagement in sozialen Medien zu verbessern?

HeyGen stattet Sie mit vielseitigen Tools aus, um ansprechende Videos zu erstellen, die für verschiedene soziale Medienplattformen optimiert sind. Durch die Produktion hochwertiger Videoinhalte können Sie effektiv den Umsatz steigern und den Traffic zu Ihrer Online-Präsenz erhöhen.

