Über uns Video-Generator: Erstellen Sie fesselnde Unternehmensgeschichten

Erzeugen Sie überzeugende Unternehmensgeschichten aus Skripten mit unserer leistungsstarken Text-zu-Video-AI.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Gestalten Sie ein überzeugendes 45-Sekunden-Video, das sich an Kleinunternehmer richtet, die mit der Erstellung von Inhalten kämpfen, und demonstrieren Sie, wie einfach es ist, hochwertige Marketingmaterialien zu produzieren. Der visuelle Stil sollte zugänglich und klar sein, mit eingeblendetem Text, der die Vorteile hervorhebt, und einer freundlichen, ermutigenden Stimme im Hintergrund. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um die mühelose Umwandlung von schriftlichen Ideen in professionellen Videoinhalt zu zeigen.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 30-Sekunden-AI-Video-Short für B2B-Kunden, das eine komplexe Dienstleistung oder Produktfunktion mit größter Klarheit veranschaulicht. Dieses Video sollte eine professionelle und lehrreiche visuelle Ästhetik annehmen, begleitet von einer präzisen und autoritativen Stimme. Integrieren Sie HeyGens leistungsstarke Sprachgenerierung, um perfekte Aussprache und Ton zu gewährleisten und komplexe Details prägnant zu erklären.
Beispiel-Prompt 3
Entwickeln Sie ein fesselndes 15-Sekunden-Produktvideo für einen Online-Modehändler, das sich an Gen Z-Käufer auf sozialen Medien richtet. Der visuelle Stil sollte schnelllebig, trendig und visuell reichhaltig sein, mit dynamischen Schnitten und zeitgenössischer Hintergrundmusik. Nutzen Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung voll aus, um die visuelle Attraktivität mit vielfältigen Clips und Übergängen zu steigern und neue Kollektionsteile effektiv hervorzuheben.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie ein 'Über uns'-Video-Generator funktioniert

Erstellen Sie mühelos professionelle 'Über uns'-Videos, die die Geschichte und Mission Ihrer Marke präsentieren und Ihr Publikum mit der Kraft der AI fesseln.

Step 1
Erstellen Sie Ihr Story-Skript
Beginnen Sie mit der Erstellung der Erzählung Ihres Unternehmens. Nutzen Sie unsere Text-zu-Video-Funktion, um Ihre Worte sofort in fesselnde Videoszenen zu verwandeln.
Step 2
Wählen Sie Ihr AI-Talent
Verbessern Sie Ihr 'Über uns'-Video, indem Sie aus unserer vielfältigen Auswahl an AI-Avataren wählen, um Ihre Botschaft mit einem menschlichen Touch zu präsentieren und die Persönlichkeit Ihrer Marke zum Leben zu erwecken.
Step 3
Passen Sie Ihre Markenidentität an
Wenden Sie die einzigartige visuelle Identität Ihres Unternehmens mit unseren Branding-Kontrollen (Logo, Farben) an. Stellen Sie sicher, dass Ihr 'Über uns'-Video perfekt mit Ihren Markenrichtlinien übereinstimmt.
Step 4
Exportieren und Teilen Sie Ihr Video
Finalisieren Sie Ihre Produktion, indem Sie Größenanpassungen und Exporte im Seitenverhältnis nutzen, um Ihr Video für jede Plattform vorzubereiten. Teilen Sie Ihr poliertes 'Über uns'-Video mit der Welt.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Steigern Sie das Markenbewusstsein mit AI-'Über uns'-Anzeigen

Erstellen Sie überzeugende 'Über uns'-Anzeigen mit unserem AI-Video-Generator, um effektiv neue Zielgruppen zu erreichen und das Markenbewusstsein zu steigern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen bei der Erstellung fesselnder 'Über uns'-Videos helfen?

HeyGen ermöglicht es Ihnen, mühelos fesselnde 'Über uns'-Videos mit lebensechten AI-Avataren und einer Vielzahl anpassbarer Vorlagen zu erstellen. Dies ermöglicht die Erstellung einzigartiger, maßgeschneiderter Videoinhalte, die Ihre Marke wirklich repräsentieren.

Was macht HeyGen zu einem fortschrittlichen AI-Video-Generator?

HeyGen zeichnet sich als fortschrittlicher AI-Video-Generator aus, da es Textskripte in professionelle Videos umwandelt, indem es fortschrittliche Text-zu-Video-AI-Technologie nutzt. Seine robusten AI-Funktionen, einschließlich realistischer Sprachübertragungen und Avatare, vereinfachen den gesamten Videoproduktionsprozess.

Kann HeyGen bei der Produktion professioneller Produkt-Erklärvideos helfen?

Absolut, HeyGen ist perfekt geeignet, um hochwertige Produktvideos und Erklärvideos effizient zu erstellen. Nutzen Sie eine breite Auswahl an Vorlagen und den intuitiven Video-Editor, um die Merkmale Ihres Produkts mit AI-Avataren und individueller Markenbildung hervorzuheben.

Wie steigert HeyGen den Verkauf durch kreative Videoinhalte?

HeyGen hilft, den Verkauf zu steigern, indem es die schnelle Produktion vielfältiger, maßgeschneiderter Videoinhalte ermöglicht, einschließlich ansprechender UGC-Stil-Anzeigen. Nutzen Sie leistungsstarke AI-Funktionen und einfache Textvorgaben, um schnell wirkungsvolle Produktvideos und Marketingkampagnen zu erstellen.

