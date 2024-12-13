Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video, das die grundlegenden Konzepte von "Generative AI" erklärt und wie "große Sprachmodelle" die Industrie transformieren. Ausgerichtet auf Technikbegeisterte und Anfänger im Bereich AI, sollte der visuelle Stil sauber und professionell sein, mit klarer, artikulierter Erzählung. Nutzen Sie HeyGens AI-Avatare, um die Informationen ansprechend zu präsentieren und eine polierte Darbietung zu gewährleisten.

Video Generieren