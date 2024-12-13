Erstellen Sie ein überzeugendes 1-minütiges Video für Archivare und Familienhistoriker, das zeigt, wie man pixelige, minderwertige Archivaufnahmen in makellose 4K-Videos verwandelt, indem man einen KI-gestützten 4K-Video-Upscaler verwendet. Der visuelle Stil sollte nostalgische Sepiatöne für alte Clips mit lebendiger, scharfer Klarheit für die verbesserten Versionen kombinieren, begleitet von einem warmen, informativen Voiceover, das mit HeyGens Voiceover-Generierungsfunktion erstellt wurde und die Einfachheit der Restaurierung alter Aufnahmen hervorhebt.

