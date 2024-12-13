3D-Video-Maker: Erstellen Sie mühelos beeindruckende 3D-AI-Videos

Erzeugen Sie fesselnde 3D-Animationsvideos mit AI-Funktionen. Unser 3D-Video-Maker ermöglicht es Ihnen, benutzerdefinierte Inhalte mithilfe von Text-zu-Video aus einem Skript zu erstellen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie ein lebendiges 45-sekündiges Werbevideo für Marketingfachleute, das die Kraft von "3D-Video-Vorlagen" für schnelle Kampagnenstarts veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte lebendig und ansprechend in 3D sein, mit dynamischer Textanimation, die die wichtigsten Merkmale eines neuen Produkts hervorhebt. Nutzen Sie HeyGens Text-zu-Video-Funktion, um schnell verschiedene Versionen für A/B-Tests zu erstellen und effiziente Inhaltserstellung zu demonstrieren.
Beispiel-Prompt 2
Produzieren Sie ein ansprechendes 30-sekündiges Bildungssegment für Pädagogen oder Content-Ersteller, das zeigt, wie man "3D-Videos" für den Unterricht erstellt. Der visuelle Stil sollte spielerisch und lehrreich in 3D sein, mit animierten Charakteren, die komplexe Konzepte erklären. Verwenden Sie HeyGens Vorlagen & Szenen, um schnell interaktive Hintergründe zu erstellen und informative Untertitel hinzuzufügen, um die Zugänglichkeit für verschiedene Lernende zu verbessern und eine klare und prägnante Präsentation zu gewährleisten.
Beispiel-Prompt 3
Stellen Sie sich eine futuristische 90-sekündige Produktpräsentation für angehende YouTuber und Influencer vor, die ein innovatives Gadget mit einem "3D AI-Video-Generator" hervorhebt. Der visuelle Stil sollte dynamisch und hochmodern in 3D sein, mit eleganten Bewegungsgrafiken und fortschrittlicher Textanimation, um die Aufmerksamkeit der Zuschauer zu fesseln, begleitet von einem peppigen Audiotrack. Integrieren Sie HeyGens Medienbibliothek/Stock-Unterstützung, um die visuellen Inhalte zu bereichern und das Video nahtlos in verschiedenen Seitenverhältnissen für die plattformübergreifende Verteilung zu exportieren, um den "Inhaltserstellungsprozess" mühelos zu gestalten.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Bewertungen

Wie ein 3D-Video-Maker funktioniert

Verwandeln Sie Ihre Ideen mühelos in fesselnde 3D-Videos. Entdecken Sie, wie Sie beeindruckende 3D-Animationsvideoinhalte mit leistungsstarken AI-Funktionen und intuitiven Tools erstellen können.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie mit der Eingabe Ihres Skripts oder Ihrer Idee. Unser 3D-AI-Video-Generator hilft Ihnen, die Grundlage für dynamische 3D-Videoinhalte mithilfe von Text-zu-Video aus Ihrem Skript zu legen.
2
Step 2
Wählen Sie 3D-Elemente aus
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek von AI-Avataren und 3D-Video-Vorlagen, um Ihre Geschichte zum Leben zu erwecken. Wählen und passen Sie Charaktere und Szenen an, um Ihre Vision zu verwirklichen.
3
Step 3
Fügen Sie Anpassungen hinzu
Verbessern Sie Ihr 3D-Video, indem Sie Voiceovers, Text und Musik hinzufügen. Nutzen Sie leistungsstarke Anpassungsoptionen und Voiceover-Generierung, um jedes Detail für ein poliertes Endergebnis zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren Sie Ihr Video
Sobald Sie mit Ihrer Kreation zufrieden sind, exportieren Sie Ihr hochwertiges 3D-Video. Verwenden Sie die Größenanpassung des Seitenverhältnisses und Exportoptionen, um Ihre fesselnden Inhalte nahtlos mit Ihrem Publikum zu teilen.

Anwendungsfälle

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erstellen Sie wirkungsvolle Marketingvideos

Entwickeln Sie visuell beeindruckende Marketing- und Werbekampagnen, die Aufmerksamkeit erregen und durch ansprechende AI-Videos Konversionen fördern.

Häufig Gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen die Erstellung von Videoinhalten mit AI-Charakteren?

HeyGen ermöglicht es Nutzern, professionelle Videoinhalte einfach zu erstellen, indem fortschrittliche AI-Avatare genutzt werden, die Text in überzeugende Sprache und visuelle Inhalte verwandeln. Dies rationalisiert den Inhaltserstellungsprozess für verschiedene Projekte.

Kann HeyGen bei der effektiven Produktion von ansprechenden Erklärvideos helfen?

Absolut. HeyGen bietet eine Vielzahl von Vorlagen und Szenen sowie leistungsstarke AI-Funktionen wie Text-zu-Video und Voiceover-Generierung, die es einfach machen, wirkungsvolle Erklärvideos zu erstellen. Nutzer können auch Untertitel hinzufügen, um die Zugänglichkeit zu verbessern.

Welche Anpassungsoptionen stehen zur Verfügung, um Videonarrative in HeyGen zu verbessern?

HeyGen bietet umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für Ihre Videonarrative, einschließlich Branding-Kontrollen, Medienbibliotheksintegration und Text-zu-Video-Funktionen für dynamische Textanimation. Sie können auch Seitenverhältnisse anpassen, um verschiedene Plattformen für eine optimale Videoexportqualität zu bedienen.

Wie schnell kann ich mit den AI-Funktionen von HeyGen professionelle Videos erstellen?

HeyGen beschleunigt die Videoproduktion erheblich, indem Skripte direkt in Videos mit realistischen AI-Avataren und hochwertigen Voiceovers umgewandelt werden, was eine schnelle Inhaltserstellung ermöglicht. Dieser effiziente Text-zu-Video-Prozess verkürzt die Produktionszeit für jedes Projekt drastisch.

