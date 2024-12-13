Erstellen Sie eine 45-sekündige dynamische Produktpräsentation für E-Commerce-Unternehmen, die HeyGen's KI-Avatare nutzt, um ein neues 3D-modelliertes Gadget vorzustellen. Der visuelle Stil sollte elegant und futuristisch sein, mit fließenden 3D-Animationen des Produkts aus verschiedenen Perspektiven, ergänzt durch einen fröhlichen, professionellen Hintergrundtrack und eine klare, überzeugende Sprachaufnahme, mit dem Ziel, die Leichtigkeit der Erstellung professioneller 3D-Videos zu veranschaulichen.

Video erstellen