3d animation video maker Create Stunning 3D Videos Easily

Erstellen Sie mühelos professionelle 3D-Animationen für Marketingvideos mit unserem intuitiven KI-Animationsprogramm und der Text-zu-Video-Funktion direkt aus dem Skript.

Stellen Sie sich einen 45-sekündigen animierten Kurzfilm vor, in dem aufstrebende digitale Kreative ein launiges, lebendiges 3D-Animationsabenteuer mit ihren eigenen individuellen Charakteren erzählen. Dieses Video, das sich an unabhängige Geschichtenerzähler richtet, sollte mit einem beschwingten Soundtrack ausgestattet sein und HeyGens Sprachsynthese nutzen, um eine fesselnde Erzählung zu schaffen.

See What Video Agent Can Create

Try it yourself! Sign up now to receive 3 free videos

background image of a robotic facebackground image of a robotic face

Kreativmotor

Keine Crew. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Videoagent bei der Arbeit

Agent ist die erste kreative Engine, die entwickelt wurde, um eine einzelne Aufforderung in ein komplettes Video umzuwandeln.

Aufforderung zur Erstellung von nativen Videos

Agent is the first creative engine built to transform a single prompt into a complete video. You describe the idea. Agent returns a fully constructed, publish-ready asset. There is no need to write scripts, manage assets, or piece together content manually.

Ende-zu-Ende-Videogenerierung

Agent handles the full video creation process. It writes a clear and compelling script based on your idea, selects images that match the tone and message, adds natural and emotion-aware voiceover, applies edits and transitions for polished pacing, and finalizes subtitles, timing, and rhythm for clarity and performance.

Mit Struktur und Absicht erstellt

Unlike traditional workflows that rely on timelines and manual assembly, Agent constructs videos from the ground up. Each output is intentionally designed to match your goal. From messaging and rhythm to scene flow and audience fit. The result is a coherent and purpose-driven video.

Bewertungen

Wie ein 3D-Animationsvideomacher funktioniert

Entfesseln Sie Ihre Kreativität und erstellen Sie mühelos atemberaubende 3D-animierte Videos mit unserer intuitiven Plattform, um Ihre Ideen in fesselnde Visualisierungen für jeden Zweck zu verwandeln.

1
Step 1
Erstellen Sie Ihr Projekt
Beginnen Sie damit, eine Videovorlage auszuwählen oder von Grund auf neu zu beginnen, um das Fundament für Ihre einzigartige 3D-Animation zu legen. Unsere Plattform bietet eine Vielzahl von Vorlagen und Szenen, um Ihren kreativen Prozess mühelos zu starten.
2
Step 2
Gestalten Sie Ihre Charaktere und Szenen
Verwirklichen Sie Ihre Vision, indem Sie individuelle Charaktere anpassen und dynamische Szenen erstellen. Nutzen Sie unsere leistungsstarken Werkzeuge, einschließlich vielfältiger KI-Avatare, um überzeugende Visualisierungen zu erschaffen, die perfekt zu Ihrer Geschichte passen.
3
Step 3
Animationen und Sprachaufnahmen erstellen
Beleben Sie Ihre Szenen mit fortschrittlichen Funktionen wie der KI-gestützten Text-zu-Animation-Fähigkeit. Fügen Sie mühelos Dialoge und Erzählungen mit der Sprachsynthese hinzu, um Ihre 3D-Animation wirklich immersiv und fesselnd zu gestalten.
4
Step 4
Exportieren und teilen Sie Ihr Video
Vervollständigen Sie Ihr Meisterwerk, indem Sie Ihre bevorzugten Exportformate und das Seitenverhältnis auswählen. Unsere Plattform unterstützt verschiedene Seitenverhältnis-Anpassungen und Exporte, die es Ihnen ermöglichen, Ihr professionelles 3D-animiertes Video nahtlos über alle gewünschten Kanäle zu teilen.

Anwendungsfälle

HeyGen verändert die Landschaft der 3D-Animationsvideoerstellung, indem es einen fortschrittlichen KI-Animationsgenerator bietet, der digitale Schöpfer ermächtigt. Seine intuitive Plattform vereinfacht komplexe 3D-Animationen aus Videos mit KI und ermöglicht so die schnelle Erstellung professioneller Marketingvideos ohne umfangreiche Kenntnisse in Animationssoftware.

Trainings- und Lernerfahrungen verbessern

.

Utilize AI to develop interactive and memorable training modules and educational content, significantly improving learner engagement and knowledge retention.

background image

Häufig gestellte Fragen

Wie vereinfacht HeyGen den Prozess, ein KI-Animationsmacher zu werden?

HeyGen befähigt digitale Kreative dazu, mühelos hochwertige KI-animierte Videos zu erstellen, indem es fortschrittliche KI-gestützte Text-zu-Animation-Funktionen nutzt. Diese intuitive Plattform ermöglicht es Ihnen, Skripte in fesselnde visuelle Inhalte zu verwandeln, ohne komplexe Animationssoftware zu benötigen.

Kann ich benutzerdefinierte Charaktere für meine animierten Videos mit HeyGen erstellen?

Ja, HeyGen unterstützt Charakterdesign durch eine vielfältige Auswahl an KI-Avataren, die an Ihre spezifischen Markenanforderungen angepasst werden können. Sie können aus verschiedenen Stilen und Stimmen wählen, um einzigartige Präsentatoren für Ihre Marketingvideos und andere Inhalte zu erstellen.

Welche Funktionen bietet HeyGen für die effiziente Erstellung von Videoszenen?

HeyGen bietet eine robuste Auswahl an Videovorlagen und leistungsstarke Werkzeuge zur Szenenerstellung, die die Produktion professioneller animierter Videos vereinfachen. Nutzer können verschiedene Elemente und Hintergründe problemlos kombinieren, um überzeugende Erzählungen zu erstellen.

Ist HeyGen ein effektiver Online-Videobearbeiter für die Produktion von KI-animierten Inhalten?

Absolut, HeyGen dient als umfassender Online-Videobearbeiter, der für die Erstellung dynamischer KI-animierter Videos konzipiert wurde. Seine benutzerfreundliche Oberfläche und fortschrittlichen KI-Funktionen machen es ideal für digitale Kreatoren, die effizient hochwertigen Inhalt produzieren möchten.

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo