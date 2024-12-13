Stellen Sie sich einen 45-sekündigen animierten Kurzfilm vor, in dem aufstrebende digitale Kreative ein launiges, lebendiges 3D-Animationsabenteuer mit ihren eigenen individuellen Charakteren erzählen. Dieses Video, das sich an unabhängige Geschichtenerzähler richtet, sollte mit einem beschwingten Soundtrack ausgestattet sein und HeyGens Sprachsynthese nutzen, um eine fesselnde Erzählung zu schaffen.

Video erstellen