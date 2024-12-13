3D-Werbevideomacher: Erstellen Sie virale Videoanzeigen mit AI

Verwandeln Sie Ihre Skripte sofort in beeindruckende 3D-Werbevideos mit leistungsstarken Text-zu-Video-Funktionen.

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Beispiel-Prompt 1
Entwickeln Sie eine überzeugende 45-Sekunden-Videoanzeige, die sich an Performance-Marketer und Kreativteams richtet und die Leistungsfähigkeit von HeyGen als AI Video Maker zur Erstellung wirkungsvoller Videoanzeigen veranschaulicht. Der visuelle Stil sollte professionell und vielfältig sein, mit einem AI-Avatar, der verschiedene Werbekreativkonzepte erklärt, wobei sein Skript mit der Text-zu-Video-Funktion von HeyGen zum Leben erweckt wird. Der Ton sollte klar und überzeugend sein und die Effizienz von AI-gesteuertem Inhalt hervorheben.
Beispiel-Prompt 2
Gestalten Sie ein ansprechendes 60-Sekunden-Video für Social-Media-Manager und Content-Ersteller, das zeigt, wie HeyGen den Prozess vereinfacht, ein vielseitiger Werbevideomacher zu werden, indem es vielfältige Werbekreatives generiert, die für verschiedene Social-Media-Plattformen optimiert sind. Der visuelle Stil sollte dynamisch und visuell reichhaltig sein, mit Elementen aus der Medienbibliothek/Stock-Unterstützung von HeyGen, begleitet von einem zeitgenössischen Soundtrack. Betonen Sie die Einfachheit der Anpassung von Inhalten für verschiedene Plattformen mit der Funktion zur Größenanpassung und dem Export im Seitenverhältnis.
Beispiel-Prompt 3
Produzieren Sie ein informatives 30-Sekunden-Video für Kleinunternehmer und Marketingfachleute, das zeigt, wie die intuitive Benutzeroberfläche von HeyGen die Erstellung professioneller Geschäftsvideos mit ansprechenden Animationen erleichtert. Die visuelle Ästhetik sollte sauber und einladend sein, mit einfachen, aber effektiven animierten Elementen. Sorgen Sie für klare Kommunikation mit automatisch generierten Untertiteln von HeyGen, begleitet von angenehmer, optimistischer Hintergrundmusik, um komplexe Konzepte leicht verständlich zu machen.
Kopieren Sie den Prompt
Fügen Sie ihn in das Erstellungsfeld ein
Sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erwacht
Kreativer Motor

Kein Team. Keine Schnitte. Nur Ihr KI-Video-Agent bei der Arbeit

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln.

Prompt-Native Videoerstellung

Agent ist der erste kreative Motor, der entwickelt wurde, um einen einzigen Prompt in ein komplettes Video zu verwandeln. Sie beschreiben die Idee. Agent liefert ein vollständig konstruiertes, veröffentlichungsbereites Asset. Es ist nicht nötig, Skripte zu schreiben, Assets zu verwalten oder Inhalte manuell zusammenzustellen.

End-to-End Videogenerierung

Agent verwaltet den gesamten Videoerstellungsprozess. Er schreibt ein klares und überzeugendes Skript basierend auf Ihrer Idee, wählt Bilder aus, die zum Ton und zur Botschaft passen, fügt natürliche und emotionsbewusste Sprachausgabe hinzu, wendet Bearbeitungen und Übergänge für einen geschliffenen Rhythmus an und finalisiert Untertitel, Timing und Rhythmus für Klarheit und Leistung.

Mit Struktur und Absicht Gebaut

Im Gegensatz zu traditionellen Workflows, die auf Zeitleisten und manueller Montage basieren, konstruiert Agent Videos von Grund auf. Jede Ausgabe ist absichtlich so gestaltet, dass sie zu Ihrem Ziel passt. Von Botschaften und Rhythmus bis hin zu Szenenfluss und Zielgruppenpassung. Das Ergebnis ist ein kohärentes und zweckorientiertes Video.

Wie der 3D-Werbevideomacher funktioniert

Erstellen Sie mühelos beeindruckende 3D-Werbevideos mit AI, die Ihre Ideen in dynamische visuelle Inhalte verwandeln, bereit für soziale Medien und wirkungsvolle Kampagnen.

1
Step 1
Wählen Sie Ihre kreative Vorlage
Wählen Sie aus einer vielfältigen Bibliothek professioneller Videovorlagen im AI Video Maker, um Ihr 3D-Werbevideoprojekt mit einer soliden Grundlage zu starten.
2
Step 2
Fügen Sie dynamische AI-Avatare hinzu
Integrieren Sie lebensechte AI-Avatare in Ihre Szenen und erzeugen Sie überzeugende Voiceovers direkt aus Ihrem Skript, um Ihren 3D-Werbekreatives unvergleichliches Engagement zu verleihen.
3
Step 3
Anwenden von benutzerdefiniertem Branding
Nutzen Sie präzise Branding-Kontrollen, um nahtlos das Logo, die Farben und andere visuelle Elemente Ihres Unternehmens zu integrieren und so ein konsistentes und professionelles Erscheinungsbild Ihrer Werbevideos zu gewährleisten.
4
Step 4
Export für soziale Plattformen
Exportieren Sie Ihr fertiges 3D-Werbevideo mühelos mit optimierten Seitenverhältnissen, bereit für die sofortige Veröffentlichung auf allen wichtigen sozialen Medienplattformen und digitalen Kanälen.

Erwecken Sie jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben mit Avatar IV.

Erfolgsgeschichten von Kunden präsentieren

Verwandeln Sie Kundenreferenzen in überzeugende Werbevideos, um Vertrauen aufzubauen und den Produktwert effektiv zu demonstrieren.

Häufig Gestellte Fragen

Wie kann HeyGen meine Werbevideokreatives verbessern?

HeyGen fungiert als leistungsstarker AI Video Maker, der Ihre Skripte mühelos in überzeugende Werbevideokreatives verwandelt. Nutzen Sie realistische AI-Avatare und Text-zu-Video-Funktionen, um schnell ansprechende Inhalte für Ihre Kampagnen zu produzieren.

Welche Werkzeuge bietet HeyGen für die schnelle Erstellung von Werbevideos?

HeyGen bietet einen intuitiven Drag & Drop-Editor und eine umfangreiche Bibliothek von Videovorlagen, um Ihren Erstellungsprozess zu beschleunigen. Sie können mühelos Animationen integrieren und die umfassende Medienbibliotheksunterstützung nutzen, um effizient hochwertige Werbevideos zu produzieren.

Unterstützt HeyGen vielfältige Werbevideos in sozialen Medien?

Ja, HeyGen ist darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, wirkungsvolle Werbevideos zu erstellen, die auf verschiedene Social-Media-Plattformen zugeschnitten sind. Mit Funktionen wie Größenanpassung im Seitenverhältnis und umfassenden Branding-Kontrollen können Sie sicherstellen, dass Ihre Geschäftsvideos überall professionell aussehen.

Können Performance-Marketer HeyGen für Werbekampagnen nutzen?

Absolut, Performance-Marketer und Kreativteams können HeyGen nutzen, um ihre Produktion von Werbevideos effektiv zu skalieren. HeyGen unterstützt die Zusammenarbeit mehrerer Benutzer und ist ideal für die Erstellung einer Vielzahl von Werbekreatives, einschließlich dynamischer UGC-Werbevideos, um die Kampagnenleistung zu optimieren.

