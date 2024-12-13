Produktankündigungen - Anwendungsfall

Ziehen Sie mit bahnbrechenden KI-gesteuerten Produktvorstellungen die Aufmerksamkeit auf sich

Vergiss die langen E-Mails und Blogs. Mit HeyGen kannst du schnell hochwertige Produktvideos erstellen, um neue Produkte vorzustellen, wichtige Funktionen zu erklären und Kunden zu binden, und das alles ohne ein Produktionsteam.

Vorteile und Wert

Skalieren Sie Ihre Produktmarketing-Videos ohne Produktionsverzögerungen

Vereinfachen Sie Ihre Botschaft mit beeindruckenden Ankündigungsvideos

Statische Bilder und Texte können die Begeisterung eines neuen Produktstarts nicht einfangen. HeyGen hilft Ihnen dabei, Sizzle-Reels und polierte Videos zu erstellen, die Aufmerksamkeit erregen, Neugier wecken und einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Machen Sie Ihre Produktankündigung unvergesslich mit Visuals, die Ihr Publikum beeindrucken.

Eine Frau lächelt vor einem Banner, auf dem Beta steht

Halten Sie Schritt mit den Zeitplänen der Stakeholder, ohne Stress

Produkteinführungen gehen schnell vonstatten, und traditionelle Videoproduktionen können oft nicht mithalten. HeyGen ermöglicht es Ihnen, hochwertige, markenkonforme Ankündigungsvideos in Minuten zu erstellen, ohne Stress oder Verzögerungen. Bleiben Sie auf Kurs und liefern Sie eine Einführung, die so poliert ist wie Ihr Produkt.

Ein Bildschirm zeigt eine Produktvorführung mit einem Mann und einer Frau

Lokalisieren Sie Ihre Produktankündigungen für globale Markteinführungen

Das Übersetzen und Lokalisieren von Produktinhalten ist ressourcenintensiv. HeyGen optimiert diesen Prozess, indem automatisch lokalisierte Versionen Ihrer Produktvideos mit KI-gesteuerten Sprachaufnahmen und Lippen-Synchronisation erstellt werden, was Konsistenz über verschiedene Märkte hinweg ohne zusätzliche Produktionskosten oder Aufwand gewährleistet.

Ein Handydisplay zeigt eine Produktankündigung auf Spanisch, Chinesisch und Französisch

Kundenerfahrungen

Entdecken Sie, wie Marketingteams Produktvideos erstellen

Wie man
Produktankündigungen mit HeyGen erstellt

Melden Sie sich bei HeyGen an und erstellen Sie in wenigen Minuten beeindruckende, professionelle Produktvideos.

Wählen Sie aus anpassbaren Vorlagen, die für Produktstarts, Funktionseinführungen und Serviceaktualisierungen entwickelt wurden. Benötigen Sie volle Kontrolle? Beginnen Sie mit einer leeren Leinwand und erstellen Sie Ihr Video von Grund auf. Wenden Sie Ihr Markenkit mit einem Klick an, um ein konsistentes Aussehen und Gefühl zu erhalten.

Laden Sie Ihr Produktankündigungsskript hoch und wählen Sie einen lebensechten KI-Avatar aus, um Ihre Nachricht zu übermitteln. Der Avatar könnte Ihr digitaler Zwilling sein oder wählen Sie aus über 726 öffentlichen Avataren, um Ihren Start ansprechender und verständlicher zu gestalten.

Nutzen Sie den einfachen Drag-and-Drop-Editor von HeyGen, um Text, Schriftarten und Farben anzupassen. Fügen Sie Ihr Logo hinzu, tauschen Sie markenkonforme Bilder aus und justieren Sie die Botschaft für verschiedene Zielgruppen.

Binden Sie Bilder, Symbole und Animationen aus der Medienbibliothek von HeyGen ein, um wichtige Funktionen hervorzuheben, Ihr Wertversprechen zu verstärken und komplexe Konzepte verständlich zu machen.

Sobald Ihr Video fertiggestellt und aufpoliert ist, exportieren Sie es in Ihrem bevorzugten Format und teilen Sie es über E-Mail, soziale Medien, Landingpages oder interne Kanäle – überall dort, wo sich Ihr Publikum befindet.

Avatar-Typen

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.

Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.

Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.

Avatar IV

Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.


Video-Avatar

Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.

Foto-Avatar

Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.

Generative Avatare

Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.

Interaktiver Avatar

Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.

Lageravatar

Erstellen Sie mit der fortschrittlichen Technologie von HeyGen maßgeschneiderte AI-Avatare für Ihre Videos. Verbessern Sie Ihre Videos mit einzigartigen, dynamischen und ansprechenden AI-basierten visuellen Effekten.

FAQ

Ein Produktankündigungsvideo ist ein kurzes, ansprechendes Video, das ein neues Produkt, eine Funktion oder einen Dienst vorstellt. Es hilft Unternehmen, die wichtigsten Vorteile zu kommunizieren, Begeisterung zu wecken und die Übernahme zu fördern.

Produktvideos gehören zu den effektivsten Methoden, um Zielgruppen zu fesseln und neue Produkte zu erklären. Im Vergleich zu statischen Inhalten erhöhen Videos die Behaltensquote, verbessern die Verständlichkeit und machen Ankündigungen überzeugender. HeyGen ermöglicht es Produktmarketern, schnell hochwertige Videos zu erstellen, ohne ein Videoproduktionsteam zu benötigen.

HeyGen bietet KI-gesteuerte Videotools, die es Produktmarketern ermöglichen, innerhalb von Minuten professionelle Produktvideos zu erstellen. Mit anpassbaren Vorlagen, lebensechten KI-Avataren und einfachen Bearbeitungswerkzeugen vereinfacht HeyGen die Videoproduktion und gewährleistet dabei die Markenkonsistenz.

Ja. HeyGen ermöglicht es Ihnen, Ihre Markenfarben, Schriftarten, Logos und andere visuelle Elemente hinzuzufügen, um sicherzustellen, dass Ihre Produktvideos mit dem Branding Ihres Unternehmens übereinstimmen. Sie können auch den Ton und Stil anpassen, um unterschiedliche Zielgruppen anzusprechen.

Ja. HeyGen unterstützt Videotranslation und Lokalisierung mit KI-Sprachausgabe und Lippen-Synchronisation in mehreren Sprachen. Dies erleichtert es, Produktvideos für ein weltweites Publikum zu skalieren, ohne zusätzliche Produktionskosten.

Nein. HeyGen ist für Vermarkter ohne Video-Bearbeitungserfahrung konzipiert. Die intuitiven Drag-and-Drop-Werkzeuge ermöglichen es Ihnen, schnell polierte Produktvideos zu erstellen, ohne technische Fähigkeiten zu benötigen.

HeyGen kann verwendet werden, um Produktvideos für neue Produkteinführungen, Funktionsaktualisierungen, Serviceerweiterungen, Ankündigungen von Betaprogrammen und interne Ermächtigungsaktualisierungen zu erstellen. Sie können Ihr Video für externe Kunden, Verkaufsteams oder interne Stakeholder maßschneidern.

Die ideale Länge für Produktvideos liegt zwischen 30 und 90 Sekunden. Dies hält Ihr Publikum bei Laune und liefert wichtige Informationen prägnant. Mit HeyGen können Sie schnell mehrere Versionen erstellen, um sie an verschiedene Plattformen wie soziale Medien, E-Mails und Landingpages anzupassen.

Sie können Ihre Produktvideos über mehrere Kanäle teilen, einschließlich E-Mail-Kampagnen, Unternehmenswebseiten, Landingpages, LinkedIn, YouTube, X und interne Kommunikationstools wie Slack oder Microsoft Teams.

Mit HeyGen können Sie in wenigen Minuten hochwertige Produktvideos erstellen. Die Verwendung von KI-Avataren, Vorlagen und automatisierten Sprachaufnahmen macht langwierige Videoproduktionen überflüssig und hilft Ihnen, enge Starttermine einzuhalten.

Anwendungsfall

Von Kreativen bis hin zu Marketern.

Über 100 Anwendungsfälle für HeyGen.

