KI-Videoerstellung
Erstellen Sie erstaunliche Videos mit KI-Video-Vorlagen
Unsere 700+ AI-Videovorlagen sind der ideale Ausgangspunkt für jedes Projekt und ermöglichen es Ihnen, innerhalb von Minuten beeindruckende, zum Anhalten zwingende Videos zu produzieren. Über 85.000 Kunden vertrauen bereits auf unsere Plattform, um ihren Videoproduktionsprozess zu vereinfachen.
KI-Videoerstellung
Erreichen Sie eine makellose Audio-zu-Video-Synchronisation
Möchten Sie, dass Ihre Videos eine weiche, realistische Lippensynchronisation ohne stundenlange Bearbeitung haben? Mit HeyGen’s AI Lip Sync sprechen Ihre Avatare oder echten Subjekte fließend und natürlich in mehreren Sprachen. Unsere fortschrittliche KI-Technologie sorgt dafür, dass die Lippenbewegungen perfekt auf die Sprache abgestimmt sind, sodass Sie ultra-realistische sprechende Avatare erstellen oder echtes Filmmaterial mit präziser Synchronisation nachvertonen können. Egal, ob Sie Content-Ersteller, Pädagoge, Vermarkter oder Filmemacher sind, diese Werkzeuge helfen Ihnen, in Ihren Videos eine einwandfreie, automatisierte Sprachsynchronisation zu erreichen.
KI-Videoerstellung
Best Practices für die Lippen-Synchronisation bei KI
Erforschen Sie die besten Methoden, um eine realistische und flüssige Audio-zu-Video-Synchronisation für Ihre KI-Video-Generator-Projekte zu erreichen.
- Wählen Sie eine hochwertige Stimme – Wählen Sie aus über 300 KI-Stimmen in mehr als 175 Sprachen für eine natürliche Sprachausgabe.
- Stellen Sie eine klare Audioeingabe sicher – Laden Sie eine saubere, rauschfreie Audiodatei hoch oder geben Sie Text-zu-Sprache für die besten Ergebnisse ein.
- Sprache mit Mimik abstimmen – Verwenden Sie HeyGens KI-Avatare mit Gesichtsausdrücken, die den Realismus verstärken.
- Nutzen Sie KI-Übersetzung für mehrsprachiges Lippen-Synchronisieren – Erweitern Sie Ihr Publikum, indem Sie Lippenbewegungen mit übersetzter Sprache synchronisieren.
KI-Videoerstellung
Fesseln Sie Ihr Publikum mit realistischem KI-Lippensynchronisation
KI-gesteuerte Lippensynchronisation ist nicht nur ideal für das Dubbing von Inhalten und die Verbesserung animierter Avatare, sondern auch entscheidend für die Erstellung von Videos, bei denen Authentizität und Präzision wesentlich sind. Anstatt sich auf manuelle Anpassungen zu verlassen, automatisiert HeyGen den Prozess und nutzt Audio-Deepfake-Technologien, um in Sekundenschnelle hochpräzise und natürlich aussehende Ergebnisse zu liefern. Diese Funktion garantiert, dass jedes Wort perfekt mit den Mundbewegungen übereinstimmt, egal ob Sie mit benutzerdefinierten Avataren, echten Personen oder KI-generierten Videos arbeiten. Mit der Zapier-Integration können Sie den Lippensynchronisationsprozess über Projekte hinweg automatisieren und so die Erstellung von Inhalten und die Effizienz mühelos verbessern.
Wie funktioniert es?
Erstellen Sie perfekt synchronisierte Videos in 4 einfachen Schritten
Verleihen Sie Ihren Videos mit unserer präzisen, mehrsprachigen Lippen-Synchronisationsfähigkeit des KI Leben.
Schritt 3
Wählen Sie eine KI-Stimme oder laden Sie echtes Filmmaterial hoch
Wählen Sie aus über 300 Stimmen in mehr als 175 Sprachen, um den Ton Ihres Zielpublikums zu treffen und die leistungsstarke Automatisierung bei der Erstellung von Videoinhalten zu präsentieren.
Avatar-Typen
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.
Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.
Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.
Foto-Avatar
Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.
Generative Avatare
Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.
Interaktiver Avatar
Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.
KI-Übersetzer
Sprechen Sie alle Sprachen.
Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.
HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.
FAQs zu Videovorlagen
Welche Arten von Videovorlagen bietet HeyGen an?
HeyGen bietet über 700 anpassbare Vorlagen, die für verschiedene Zwecke geeignet sind, einschließlich Inhalte für soziale Medien, Produktbeschreibungen, Bildungsvideos und Marketingkampagnen. Diese Vorlagen sind so gestaltet, dass Benutzer schnell und effizient professionelle Videos erstellen können.
Kann ich die Vorlagen an meine Markenidentität anpassen?
Ja, die Vorlagen von HeyGen sind vollständig anpassbar. Sie können Text, Bilder, Farben ändern und Ihre Markenelemente integrieren, um eine durchgängige Konsistenz in Ihrem Videoinhalt zu gewährleisten.
Ist es möglich, KI-Avatare zu den Videovorlagen hinzuzufügen?
Absolut. HeyGen ermöglicht es Ihnen, AI-generierte Avatare in Ihre Videos zu integrieren, sodass Sie ansprechende Inhalte mit virtuellen Präsentatoren erstellen können, die mehrere Sprachen sprechen.
Benötige ich fortgeschrittene Design- oder Bearbeitungsfähigkeiten?
Nein. Die Plattform ist benutzerfreundlich und basiert auf einem Drag-and-Drop-System, das so gestaltet ist, dass es jeder verwenden kann – keine vorherige Erfahrung mit Videobearbeitung erforderlich.
Welche Exportoptionen habe ich?
Sie können Ihr fertiges Video in High-Definition (HD oder 4K, abhängig von Ihrem Tarif) exportieren und es im MP4-Format herunterladen.