Sammeln Sie 25 bis 40 Lieblingsfotos und ein paar kurze Clips und laden Sie sie in der gewünschten Reihenfolge hoch. Wählen Sie eine Vorlage, fügen Sie Musik sowie Titelkarten für Namen und Daten hinzu, nehmen Sie eine Erzählstimme auf oder lassen Sie sie generieren und exportieren Sie das Video für die Trauerfeier oder zum Teilen online. Sie benötigen keine Erfahrung im Videoschnitt, um so ein Video an einem Nachmittag fertigzustellen.