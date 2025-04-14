Tribute-Video-Ersteller, um einen geliebten Menschen zu ehren

Der kostenlose Tribute-Video-Editor von HeyGen verwandelt deine Bilder, Clips und Musik in wenigen Minuten in ein fertiges Tribute-Video. Füge Fotos und kurze Clips hinzu, ergänze Erzählstimme und Untertitel und teile anschließend ein Erinnerungs­video, um einen geliebten Menschen gemeinsam mit der Familie – egal wo sie ist – zu würdigen.

HeyGen tribute video maker interface with a memorial slideshow on screen.
147.774.053Videos generiert
122.884.446Avatare generiert
20.442.688Videos übersetzt
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Millionen Menschen weltweit vertrauen uns, um ihre Geschichten zum Leben zu erwecken.
Stilisiertes weißes Autosymbol auf blauem Hintergrund.Wichtige Funktionen

Funktionen des Tribute-Video-Makers

Beweg deine liebsten Fotos zum Leben

Statische Bilder können nur begrenzt etwas ausdrücken. Das Bild-zu-Video Tool verleiht einem Lieblingsporträt eine sanfte, lebensechte Bewegung, sodass ein Standbild eines verstorbenen geliebten Menschen während der Trauerfeier oder auf dem Bildschirm zu Hause zu atmen scheint, sich dreht und in den Raum zurückblickt.

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A treasured framed portrait gently animating into subtle motion on a laptop screen.

Elegante Vorlagen für Gedenkvideos

Entdecken Sie anpassbare Vorlagen für Trauerfeiern, Gedenkfeiern, Geburtstage oder Ruhestandsfeiern. Wählen Sie eine Vorlage, und das Layout ordnet Szenen, Timing und Titelkarten automatisch für Sie an. Ziehen Sie einfach Ihre Fotos und Clips per Drag & Drop hinein und gestalten Sie so eine wunderschöne Hommage – ganz ohne Designkenntnisse.

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A gallery of elegant memorial and celebration video templates in soft, tasteful colors.

KI-Erzählung in Ihrer gewählten Stimme

Gib deine Trauerrede oder einen kurzen Prompt ein und lass den KI‑Sprachgenerator deine geschriebenen Worte in eine warme, natürliche Erzählstimme verwandeln. Wähle einen Tonfall, der zur Person passt, füge dann Text auf dem Bildschirm hinzu und lege das Voiceover über Fotos, damit die Geschichte nicht nur gezeigt, sondern auch gehört wird.

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A eulogy being turned into warm AI narration with a voice selection panel and waveform.

Schaffe Stimmung mit Musik und Titeln

Wählen Sie einen Song aus der Mediathek oder fügen Sie eigene Audioclips hinzu und gestalten Sie dann Titelkarten in einer Schriftart, die zur Person passt. Kürzen Sie die Stock-Audio auf die gewünschte Länge, blenden Sie sie ein und aus und lassen Sie jedes Foto lange genug stehen, damit die Botschaft ankommt und die Zuschauer Zeit haben, innezuhalten und sich zu erinnern.

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A music library and title-card editor setting a gentle mood for a tribute video.

Untertitel und Bildunterschriften in jeder Sprache

Personalisieren Sie die Untertitel im Video mit dem Untertitel-Generator, indem Sie die Schriftart anpassen, sodass Zitate, Gedichte und gesprochene Worte leicht zu verfolgen sind. Der Editor ist einfach zu bedienen, und Untertitel machen die Hommage für ältere Angehörige und alle zugänglich, die bei einer Gedenkfeier ohne Ton zuschauen.

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On-screen captions and subtitle options in multiple languages over a tribute clip.
Grünes Geschenksymbol in Form einer Box.Anwendungsfälle

Anwendungsfälle

Eine stilvolle Gedenk-Diashow mit sanften Fotografien, die bei einer Trauerfeier gezeigt wird.

Trauer- und Gedenkdiashows

Früher brauchten Familien Videobearbeitungssoftware oder einen Cutter für eine Trauerfeier-Diashow. Erstellen Sie Ihre eigene mit dem Diashow-Tool, ordnen Sie die Fotos in der gewünschten Reihenfolge an, fügen Sie Musik hinzu und haben Sie das Video rechtzeitig für die Trauerfeier abspielbereit.

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Gäste auf einem warmherzigen Empfang zur Lebensfeier, die sich eine fröhliche Tribut-Montage ansehen.

Gedenkvideos zur Feier des Lebens

Eine Lebensfeier ist warm, nicht düster. Stellen Sie fröhliche Fotos, private Aufnahmen und Videobotschaften von Freunden zu einer Videotribut zusammen, das Menschen zugleich zum Lächeln und Weinen bringt, und zeigen Sie es anschließend bei der Trauerfeier, um der geliebten verstorbenen Person zu gedenken.

Eine fröhliche Geburtstags-Milestone-Tributmontage, die bei einer Feier auf dem Bildschirm läuft.

Geburtstags- und Meilenstein-Tribute

Große Geburtstage und besondere Meilensteine verdienen mehr als nur eine Karte. Sammeln Sie Fotos und herzliche Botschaften von Freunden und Familie in einem der persönlichsten gemeinsamen Videogeschenke und überraschen Sie das Geburtstagskind anschließend mit einer individuellen Hommage – das perfekte Geschenk.

Kolleginnen und Kollegen bei einer Verabschiedung im Büro, die sich ein herzliches Abschiedsvideo zum Ruhestand ansehen.

Ruhestands- und Abschiedsvideos

Wenn ein Kollege in den Ruhestand geht oder das Unternehmen verlässt, hält eine Würdigung Jahre voller Erinnerungen in wenigen Minuten fest. Sammeln Sie Nachrichten, Fotos und Insider-Witze vom Team und spielen Sie die Abschiedsbotschaft dann bei der Verabschiedungsfeier ab.

Eine elegante Hochzeits- und Jubiläums-Fototimeline, die in einem Video-Editor arrangiert wird.

Hochzeits- und Jubiläumstribute

Jahrestage und Hochzeiten sind der perfekte Anlass, um die gemeinsame Geschichte Revue passieren zu lassen. Lade Fotos in den KI-Videoeditor, nutze die Bearbeitungstools, um die Szenen zu einer chronologischen Timeline anzuordnen, füge den Song des ersten Tanzes hinzu, sieh dir das Ergebnis in der Vorschau an und spiele das Tribute-Video während der Ansprache ab.

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Eine sanfte Gedenk-Montage für ein Haustier mit weichem Licht, die ein geliebtes Tier würdevoll ehrt.

Gedenk- und Erinnerungsvideos für Haustiere

Ein Haustier zu verlieren, ist ein echter Verlust, der seinen eigenen Tribut verdient. Verwandeln Sie Fotos und kurze Clips Ihres Gefährten in ein berührendes Erinnerungsvideo mit sanfter Musik, fügen Sie einen „In Memoriam“-Titel hinzu und bewahren Sie es als bleibende Erinnerung an die Freude, die er oder sie Ihnen geschenkt hat.

Verschwommenes weißes Dokumentensymbol mit einer Wiedergabetaste auf hellblauem Hintergrund.So funktioniert es

So funktioniert der Tribute-Video-Maker

Erstellen Sie online in vier Schritten ein Tributvideo. Dieser Online-Tributvideo-Editor läuft in Ihrem Browser, sodass Sie keine Desktop-Software herunterladen müssen.

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Schritt 1: Laden Sie Ihre Fotos hoch

Add your photos and video clips, or capture a new message with the built-in recorder.

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Schritt 2: Wähle eine Vorlage

Wählen Sie eine Gedenk- oder Feier-Vorlage oder beginnen Sie mit einer leeren Zeitleiste und ordnen Sie jede Szene an.

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Schritt 3: Musik und Text hinzufügen

Schneide einen Song zu und füge dann gesprochene Erzählung, Untertitel, Daten und Zitate hinzu, um die ganze Geschichte zu erzählen.

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Schritt 4: Exportieren und teilen

Sieh dir das fertige Video in der Vorschau an, exportiere eine MP4- oder MOV-Datei im gewünschten Format und teile deine Hommage anschließend als Online-Videolink mit deiner Familie – überall auf der Welt.

Häufig gestellte Fragen zum Tribute-Video-Generator (FAQs)

Was ist ein Tribute-Video und wie funktioniert ein Tribute-Video-Generator?

A tribute video is a short film that honors a person using their photos, video clips, music, and words. A tribute video maker lets you create heartfelt tribute videos by uploading those memories, dropping them into a template, adding narration and captions, then exporting a finished video to share.

How do I make a tribute video from photos and music?

Sammeln Sie 25 bis 40 Lieblingsfotos und ein paar kurze Clips und laden Sie sie in der gewünschten Reihenfolge hoch. Wählen Sie eine Vorlage, fügen Sie Musik sowie Titelkarten für Namen und Daten hinzu, nehmen Sie eine Erzählstimme auf oder lassen Sie sie generieren und exportieren Sie das Video für die Trauerfeier oder zum Teilen online. Sie benötigen keine Erfahrung im Videoschnitt, um so ein Video an einem Nachmittag fertigzustellen.

Wie lang sollte ein Tribute-Video für eine Trauerfeier sein?

Für eine Trauerfeier oder Gedenkveranstaltung sind fünf bis zehn Minuten ideal, damit die Zuschauer Zeit zum Innehalten haben, ohne die Konzentration zu verlieren. Für soziale Medien oder einen Gruppenchat eignen sich eher ein bis drei Minuten, da dies die Aufmerksamkeit besser hält.

Kann ich die Stimme eines geliebten Menschen für die Erzählung nachbilden?

Mit Einwilligung und einer klaren Audioaufnahme kann KI‑Stimmenklonen eine Stimme nachbilden, um im Nachruf eine Nachricht oder ein Gedicht vorzutragen. Nutzen Sie diese Möglichkeit mit Bedacht – und nur, wenn die Familie zustimmt und es sich richtig und respektvoll anfühlt.

Kann ich ein altes Foto bewegen oder auf dem Bildschirm zum Leben erwecken?

Ja. Avatar IV animiert ein unbewegtes Porträt zu einer dezenten, lebensechten Bewegung, sodass ein einziges wertvolles Foto sich sanft auf dem Bildschirm bewegen kann. Es eignet sich gut für eine Schlussaufnahme oder ein Titelbild, das die Aufmerksamkeit im Raum fesselt.

Warum sollten Sie sich für HeyGen statt für andere Anbieter von Tribute-Videos entscheiden?

Viele Tools setzen Fotos nur zu einer Diashow zusammen. HeyGen animiert außerdem Standbilder zu bewegten Szenen, fügt eine natürliche Erzählstimme in einer von Ihnen gewählten Stimme hinzu und kann die gesamte Würdigung in einer anderen Sprache neu erstellen, sodass Verwandte überall auf der Welt sie in ihrer eigenen Sprache ansehen können. Diese Qualität bleibt in jedem Video erhalten, das Sie erstellen.

Kann ich das Tribute-Video mit Familienmitgliedern teilen, die andere Sprachen sprechen?

Ja. Der KI-Videotranslator kann deine Hommage in über 175 Sprachen mit übersetzten Untertiteln und Stimme neu erstellen, sodass Großeltern und Verwandte im Ausland sie in ihrer eigenen Sprache ansehen können, ohne dass ein separater Schnitt nötig ist.

Kann ich meiner Gedenkvideo-Collage eigene Musik oder ein Lieblingslied hinzufügen?

Sie können ein für Sie bedeutungsvolles Lied hochladen oder aus der integrierten Musikbibliothek auswählen. Wenn Sie das Video öffentlich auf sozialen Plattformen veröffentlichen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie die Rechte an dem Lied besitzen, da urheberrechtlich geschützte Titel auf einigen Websites stummgeschaltet oder blockiert werden können.

Can one person create a professional tribute video without an editor?

Ja, und das zu einem Bruchteil der Studiokosten. Der Dozent Anton Voroniuk berichtete von bis zu 40‑fach niedrigeren Produktionskosten und 15,5 eingesparten Stunden pro Woche mit HeyGen – ein Beleg dafür, wie viel eine einzelne Person ohne ein komplettes Content‑Creation‑Team erreichen kann.

Ist der Tribute-Video-Editor kostenlos und was bieten die kostenpflichtigen Tarife zusätzlich?

Ja, der Einstieg ist kostenlos, sodass du ein Tribute-Video ohne Vorabkosten erstellen kannst. Kostenpflichtige Tarife ab etwa 24 $ pro Monat bieten längere Exporte, 4K-Downloads und weitere kreative Optionen – ideal für ein Erinnerungsstück, das du vorführen oder aufbewahren möchtest.

Entdecke mehr KI-gestützte Tools

Erwecke jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben – mit Avatar IV.

KI-VideogeneratorVideo-ÜbersetzerText-zu-Video-KIAudio-zu-Video-KIKI-Lippensynchronisation Faceswap KIKI-SprachgeneratorKI-UGC-AnzeigenURL zum VideoSkript zu VideoKI-Reel-GeneratorKI-Avatar-GeneratorKI für Bild-zu-VideoStimmenklonenYouTube-VideoübersetzerVideo-AvatarKI-YouTube-Video-GeneratorKI-TikTok-Video-GeneratorKI-Untertitel-GeneratorText zum Video hinzufügenKI-Untertitel-GeneratorVideo-Skript-GeneratorText-zu-Sprache-AvatarFoto zum Video hinzufügenKI-Videokompressor

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