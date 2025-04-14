Der kostenlose Tribute-Video-Editor von HeyGen verwandelt deine Bilder, Clips und Musik in wenigen Minuten in ein fertiges Tribute-Video. Füge Fotos und kurze Clips hinzu, ergänze Erzählstimme und Untertitel und teile anschließend ein Erinnerungsvideo, um einen geliebten Menschen gemeinsam mit der Familie – egal wo sie ist – zu würdigen.
Funktionen des Tribute-Video-Makers
Beweg deine liebsten Fotos zum Leben
Statische Bilder können nur begrenzt etwas ausdrücken. Das Bild-zu-Video Tool verleiht einem Lieblingsporträt eine sanfte, lebensechte Bewegung, sodass ein Standbild eines verstorbenen geliebten Menschen während der Trauerfeier oder auf dem Bildschirm zu Hause zu atmen scheint, sich dreht und in den Raum zurückblickt.
Elegante Vorlagen für Gedenkvideos
Entdecken Sie anpassbare Vorlagen für Trauerfeiern, Gedenkfeiern, Geburtstage oder Ruhestandsfeiern. Wählen Sie eine Vorlage, und das Layout ordnet Szenen, Timing und Titelkarten automatisch für Sie an. Ziehen Sie einfach Ihre Fotos und Clips per Drag & Drop hinein und gestalten Sie so eine wunderschöne Hommage – ganz ohne Designkenntnisse.
KI-Erzählung in Ihrer gewählten Stimme
Gib deine Trauerrede oder einen kurzen Prompt ein und lass den KI‑Sprachgenerator deine geschriebenen Worte in eine warme, natürliche Erzählstimme verwandeln. Wähle einen Tonfall, der zur Person passt, füge dann Text auf dem Bildschirm hinzu und lege das Voiceover über Fotos, damit die Geschichte nicht nur gezeigt, sondern auch gehört wird.
Schaffe Stimmung mit Musik und Titeln
Wählen Sie einen Song aus der Mediathek oder fügen Sie eigene Audioclips hinzu und gestalten Sie dann Titelkarten in einer Schriftart, die zur Person passt. Kürzen Sie die Stock-Audio auf die gewünschte Länge, blenden Sie sie ein und aus und lassen Sie jedes Foto lange genug stehen, damit die Botschaft ankommt und die Zuschauer Zeit haben, innezuhalten und sich zu erinnern.
Untertitel und Bildunterschriften in jeder Sprache
Personalisieren Sie die Untertitel im Video mit dem Untertitel-Generator, indem Sie die Schriftart anpassen, sodass Zitate, Gedichte und gesprochene Worte leicht zu verfolgen sind. Der Editor ist einfach zu bedienen, und Untertitel machen die Hommage für ältere Angehörige und alle zugänglich, die bei einer Gedenkfeier ohne Ton zuschauen.
Früher brauchten Familien Videobearbeitungssoftware oder einen Cutter für eine Trauerfeier-Diashow. Erstellen Sie Ihre eigene mit dem Diashow-Tool, ordnen Sie die Fotos in der gewünschten Reihenfolge an, fügen Sie Musik hinzu und haben Sie das Video rechtzeitig für die Trauerfeier abspielbereit.Tool erkunden
Eine Lebensfeier ist warm, nicht düster. Stellen Sie fröhliche Fotos, private Aufnahmen und Videobotschaften von Freunden zu einer Videotribut zusammen, das Menschen zugleich zum Lächeln und Weinen bringt, und zeigen Sie es anschließend bei der Trauerfeier, um der geliebten verstorbenen Person zu gedenken.
Große Geburtstage und besondere Meilensteine verdienen mehr als nur eine Karte. Sammeln Sie Fotos und herzliche Botschaften von Freunden und Familie in einem der persönlichsten gemeinsamen Videogeschenke und überraschen Sie das Geburtstagskind anschließend mit einer individuellen Hommage – das perfekte Geschenk.
Wenn ein Kollege in den Ruhestand geht oder das Unternehmen verlässt, hält eine Würdigung Jahre voller Erinnerungen in wenigen Minuten fest. Sammeln Sie Nachrichten, Fotos und Insider-Witze vom Team und spielen Sie die Abschiedsbotschaft dann bei der Verabschiedungsfeier ab.
Jahrestage und Hochzeiten sind der perfekte Anlass, um die gemeinsame Geschichte Revue passieren zu lassen. Lade Fotos in den KI-Videoeditor, nutze die Bearbeitungstools, um die Szenen zu einer chronologischen Timeline anzuordnen, füge den Song des ersten Tanzes hinzu, sieh dir das Ergebnis in der Vorschau an und spiele das Tribute-Video während der Ansprache ab.Tool erkunden
Ein Haustier zu verlieren, ist ein echter Verlust, der seinen eigenen Tribut verdient. Verwandeln Sie Fotos und kurze Clips Ihres Gefährten in ein berührendes Erinnerungsvideo mit sanfter Musik, fügen Sie einen „In Memoriam“-Titel hinzu und bewahren Sie es als bleibende Erinnerung an die Freude, die er oder sie Ihnen geschenkt hat.
So funktioniert der Tribute-Video-Maker
Erstellen Sie online in vier Schritten ein Tributvideo. Dieser Online-Tributvideo-Editor läuft in Ihrem Browser, sodass Sie keine Desktop-Software herunterladen müssen.
Add your photos and video clips, or capture a new message with the built-in recorder.
Wählen Sie eine Gedenk- oder Feier-Vorlage oder beginnen Sie mit einer leeren Zeitleiste und ordnen Sie jede Szene an.
Schneide einen Song zu und füge dann gesprochene Erzählung, Untertitel, Daten und Zitate hinzu, um die ganze Geschichte zu erzählen.
Sieh dir das fertige Video in der Vorschau an, exportiere eine MP4- oder MOV-Datei im gewünschten Format und teile deine Hommage anschließend als Online-Videolink mit deiner Familie – überall auf der Welt.
A tribute video is a short film that honors a person using their photos, video clips, music, and words. A tribute video maker lets you create heartfelt tribute videos by uploading those memories, dropping them into a template, adding narration and captions, then exporting a finished video to share.
Sammeln Sie 25 bis 40 Lieblingsfotos und ein paar kurze Clips und laden Sie sie in der gewünschten Reihenfolge hoch. Wählen Sie eine Vorlage, fügen Sie Musik sowie Titelkarten für Namen und Daten hinzu, nehmen Sie eine Erzählstimme auf oder lassen Sie sie generieren und exportieren Sie das Video für die Trauerfeier oder zum Teilen online. Sie benötigen keine Erfahrung im Videoschnitt, um so ein Video an einem Nachmittag fertigzustellen.
Für eine Trauerfeier oder Gedenkveranstaltung sind fünf bis zehn Minuten ideal, damit die Zuschauer Zeit zum Innehalten haben, ohne die Konzentration zu verlieren. Für soziale Medien oder einen Gruppenchat eignen sich eher ein bis drei Minuten, da dies die Aufmerksamkeit besser hält.
Mit Einwilligung und einer klaren Audioaufnahme kann KI‑Stimmenklonen eine Stimme nachbilden, um im Nachruf eine Nachricht oder ein Gedicht vorzutragen. Nutzen Sie diese Möglichkeit mit Bedacht – und nur, wenn die Familie zustimmt und es sich richtig und respektvoll anfühlt.
Ja. Avatar IV animiert ein unbewegtes Porträt zu einer dezenten, lebensechten Bewegung, sodass ein einziges wertvolles Foto sich sanft auf dem Bildschirm bewegen kann. Es eignet sich gut für eine Schlussaufnahme oder ein Titelbild, das die Aufmerksamkeit im Raum fesselt.
Viele Tools setzen Fotos nur zu einer Diashow zusammen. HeyGen animiert außerdem Standbilder zu bewegten Szenen, fügt eine natürliche Erzählstimme in einer von Ihnen gewählten Stimme hinzu und kann die gesamte Würdigung in einer anderen Sprache neu erstellen, sodass Verwandte überall auf der Welt sie in ihrer eigenen Sprache ansehen können. Diese Qualität bleibt in jedem Video erhalten, das Sie erstellen.
Ja. Der KI-Videotranslator kann deine Hommage in über 175 Sprachen mit übersetzten Untertiteln und Stimme neu erstellen, sodass Großeltern und Verwandte im Ausland sie in ihrer eigenen Sprache ansehen können, ohne dass ein separater Schnitt nötig ist.
Sie können ein für Sie bedeutungsvolles Lied hochladen oder aus der integrierten Musikbibliothek auswählen. Wenn Sie das Video öffentlich auf sozialen Plattformen veröffentlichen möchten, stellen Sie sicher, dass Sie die Rechte an dem Lied besitzen, da urheberrechtlich geschützte Titel auf einigen Websites stummgeschaltet oder blockiert werden können.
Ja, und das zu einem Bruchteil der Studiokosten. Der Dozent Anton Voroniuk berichtete von bis zu 40‑fach niedrigeren Produktionskosten und 15,5 eingesparten Stunden pro Woche mit HeyGen – ein Beleg dafür, wie viel eine einzelne Person ohne ein komplettes Content‑Creation‑Team erreichen kann.
Ja, der Einstieg ist kostenlos, sodass du ein Tribute-Video ohne Vorabkosten erstellen kannst. Kostenpflichtige Tarife ab etwa 24 $ pro Monat bieten längere Exporte, 4K-Downloads und weitere kreative Optionen – ideal für ein Erinnerungsstück, das du vorführen oder aufbewahren möchtest.
Entdecke mehr KI-gestützte Tools
Erwecke jedes Foto mit hyperrealistischer Stimme und Bewegung zum Leben – mit Avatar IV.
Verwandle deine Ideen mit KI in professionelle Videos.