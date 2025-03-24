Verwandeln Sie Umrisse, Folien oder Artikel mit HeyGen in professionelle Diashow-Videos. Unser KI-Diashow-Ersteller kombiniert saubere Folienlayouts, realistische Sprachausgaben und automatische Untertitel, sodass Sie Schulungs-, Verkaufs- und Kursinhalte veröffentlichen können, ohne zu filmen oder komplexe Bearbeitungen vorzunehmen. Erstellen Sie markenspezifische Videos, die informieren, überzeugen und skalieren.
Wandeln Sie Pitch-Präsentationen in kurze Videos um, die den Wert, die Funktionen und die nächsten Schritte für Interessenten erklären, die diese nach Bedarf ansehen können.
Verwandeln Sie SOPs und Schulungsfolien in erzählte Lektionen, die neue Mitarbeiter ansehen und wiederholen können, um die Behaltensleistung und Konsistenz zu verbessern.
Veröffentlichen Sie schnelle Funktionsdurchläufe mit Hinweisen, Screenshots und Sprachkommentaren, um Supportfragen zu reduzieren und die Einführung zu beschleunigen.
Erstellen Sie Werbevideos oder aufgezeichnete Vorträge aus Präsentationen, um Teilnehmer vor, während und nach Veranstaltungen zu erreichen.
Verwandeln Sie Lehrfolien in prägnante Videomodule, die ideal für LMS-Plattformen, Mikrolernen und umgedrehte Klassenzimmer sind.
Teilen Sie Führungsaktualisierungen als erzählte Diashows, die persönlich, klar und einfach im Team zu verteilen sind.
Warum HeyGen der beste KI-Diashow-Ersteller ist
HeyGen verwandelt statische Folien in fesselnde Videopräsentationen, die Aufmerksamkeit erregen und klar kommunizieren. Beginnen Sie mit einer PPT, einem Konzept oder einem Blogbeitrag, dann lässt die KI Szenen erstellen, fügt Erzählungen hinzu und wendet einheitliches Branding an, damit Ihre Botschaft jedes Mal ankommt.
Verbringen Sie Minuten statt Tage mit einer Diashow. HeyGen automatisiert die Szenenzeit, Übergänge und Untertitel, während Ihr Hauptinhalt erhalten bleibt.
Wählen Sie einen realistischen Präsentator oder Sprecher, der zu Ihrem Ton passt, fügen Sie Sprechernotizen oder Skripte hinzu und erstellen Sie eine sprechende Diashow, die bereit zum Teilen ist.
Duplizieren Sie Projekte, übersetzen Sie Sprachaufnahmen und Untertitel oder tauschen Sie Visuals aus, um lokalisierte Versionen zu erstellen, ohne von Grund auf neu zu beginnen.
Folien, Gliederungen oder URLs importieren
Beginnen Sie mit vorhandenen PPTX-Dateien, Google Präsentationen, schriftlichen Gliederungen oder sogar einer Live-Blog-URL. HeyGen extrahiert automatisch Überschriften, Struktur und Hauptpunkte und überträgt sie in visuelle Szenen, die zur Vertonung bereit sind.
KI-Skripterstellung und Timing-Vorschläge
Verwandeln Sie Folieninhalte in sprecherfreundliche Skripte mit automatischer Zusammenfassung und Vorschlägen zur Sprechgeschwindigkeit. Die KI empfiehlt Szenenlängen und Übergänge, sodass jede Idee genügend Zeit hat, um zu wirken. Sie können problemlos Zeilen bearbeiten, den Ton anpassen oder Ihre eigenen Sprechernotizen einfügen, um die volle kreative Kontrolle zu behalten.
Realistische Präsentatoren und mehrsprachige Sprachaufnahmen
Wählen Sie aus natürlich wirkenden Präsentator-Avataren oder erzeugen Sie Sprachausgaben in mehreren Sprachen und Akzenten. Sprechtempo, Betonung und Pausen sind für eine klare Verständlichkeit optimiert, was komplexe Themen leichter verständlich macht.
Markenvorlagen, Beschriftungen und visuelle Hervorhebungen
Wenden Sie Markenfarben, Schriftarten, Logos und Layoutstile an, um jede Präsentation konsistent und professionell zu gestalten. Fügen Sie Untertitel, Bauchbinden und animierte Hinweise hinzu, um wichtige Punkte oder Daten hervorzuheben. Diese visuellen Hinweise lenken die Aufmerksamkeit und erleichtern das Aufnehmen von Informationen.
Wie man den KI-Diashow-Ersteller verwendet
Erstellen Sie ein fertiges Diashow-Video in vier einfachen Schritten, mit Steuerungselementen, die den Prozess schnell und vorhersehbar machen.
Importieren Sie eine Präsentation, laden Sie ein Dokument hoch oder fügen Sie eine Blog-URL oder ein Inhaltsverzeichnis ein, um die Konvertierung zu starten.
HeyGen schlägt ein kurzes Skript und Szenendauern vor, bearbeitet Textzeilen oder Sprecheranmerkungen, um sie an Ihre Stimme und Ihr Publikum anzupassen.
Wählen Sie einen Präsentator oder eine Stimme aus, wenden Sie Ihr Markenkit an und fügen Sie bei Bedarf Screenshots, Symbole oder Stockbilder hinzu.
Erstellen Sie Ihr Diashow-Video, laden Sie plattformbereite Dateien herunter oder erstellen Sie lokalisierte Versionen mit übersetzten Voiceovers und Untertiteln.
Ein KI-Diashow-Ersteller ist ein KI-Videogenerator der Präsentationsfolien, Gliederungen oder Artikel in kommentierte Videopräsentationen umwandelt, indem er gesprochenen Text, visuelle Elemente und Untertitel zu einem exportierbaren Video kombiniert.
Nein. HeyGen automatisiert Layout, Timing und Sprachausgabe. Sie können eine vorhandene PPTX hochladen oder Text einfügen und die KI eine strukturierte Präsentation erstellen lassen.
Ja. Verwenden Sie Ihr Logo, Ihre Farben, Schriftarten und Vorlagen, damit alle erstellten Videos Ihren Markenrichtlinien entsprechen.
Häufig verwendete Formate sind PPTX, Google Slides, DOCX, PDF sowie einfacher Text oder URLs. Sie können auch Bilder und Screenshots zur visuellen Unterstützung hochladen.
Ja. HeyGen bietet bearbeitbare Skripte und Szenenkarten, damit Sie Formulierungen, Betonungen und Handlungsaufforderungen vor dem Rendern verfeinern können.
HeyGen unterstützt viele Sprachen für Erzählungen und Untertitel. Sie können lokalisierte Versionen erstellen, indem Sie die Spracheinstellungen ändern und Sprachausgaben neu generieren, indem Sie die Funktion Videoübersetzer verwenden.
Ja. Untertitel werden automatisch aus dem Skript erstellt und mit der Sprechzeit synchronisiert, und Sie können SRT-Dateien für andere Tools exportieren.
Ja. Wählen Sie einen Präsentator-Avatar oder laden Sie einen kurzen Präsentationsclip hoch, der neben den Folieninhalten erscheint, um ein hybrides Erlebnis aus sprechendem Kopf und Diashow zu bieten.
Die meisten Diashow-Videos erzielen die besten Ergebnisse, wenn sie zwischen 1 und 10 Minuten lang sind, abhängig von der Tiefe des Themas. HeyGen hilft Ihnen dabei, längere Inhalte in kürzere Module zu unterteilen.
Ja. Öffnen Sie das Projekt erneut, bearbeiten Sie das Skript oder die Folien und erstellen Sie ein neues Video. Sie behalten Versionen bei, sodass Aktualisierungen schnell und kontrolliert erfolgen.
Exportieren Sie MP4-Dateien, die für Web und soziale Netzwerke optimiert sind, im Hoch- oder Querformat, sowie Untertiteldateien wie SRT zur Gewährleistung von Barrierefreiheit und Verteilung.
Ja. Hochgeladene Dateien, generierte Skripte und gerenderte Videos werden sicher verarbeitet, und Sie behalten die Kontrolle über das Teilen und Speichern.
