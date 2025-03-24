HeyGen logo

KI-Diashow-Ersteller für professionelle Präsentationsvideos in Minuten

Verwandeln Sie Umrisse, Folien oder Artikel mit HeyGen in professionelle Diashow-Videos. Unser KI-Diashow-Ersteller kombiniert saubere Folienlayouts, realistische Sprachausgaben und automatische Untertitel, sodass Sie Schulungs-, Verkaufs- und Kursinhalte veröffentlichen können, ohne zu filmen oder komplexe Bearbeitungen vorzunehmen. Erstellen Sie markenspezifische Videos, die informieren, überzeugen und skalieren.

Verkaufspräsentationen wurden zu teilbaren Videos

Wandeln Sie Pitch-Präsentationen in kurze Videos um, die den Wert, die Funktionen und die nächsten Schritte für Interessenten erklären, die diese nach Bedarf ansehen können.

Schulungsmodule und Einarbeitung

Verwandeln Sie SOPs und Schulungsfolien in erzählte Lektionen, die neue Mitarbeiter ansehen und wiederholen können, um die Behaltensleistung und Konsistenz zu verbessern.

Produktankündigungen und Funktionsdemonstrationen

Veröffentlichen Sie schnelle Funktionsdurchläufe mit Hinweisen, Screenshots und Sprachkommentaren, um Supportfragen zu reduzieren und die Einführung zu beschleunigen.

Konferenzvorträge und Vorschau der Referenten

Erstellen Sie Werbevideos oder aufgezeichnete Vorträge aus Präsentationen, um Teilnehmer vor, während und nach Veranstaltungen zu erreichen.

Kursinhalte und Zusammenfassungen der Lektionen

Verwandeln Sie Lehrfolien in prägnante Videomodule, die ideal für LMS-Plattformen, Mikrolernen und umgedrehte Klassenzimmer sind.

Interne Aktualisierungen und Mitteilungen der Geschäftsführung

Teilen Sie Führungsaktualisierungen als erzählte Diashows, die persönlich, klar und einfach im Team zu verteilen sind.

Warum HeyGen der beste KI-Diashow-Ersteller ist

HeyGen verwandelt statische Folien in fesselnde Videopräsentationen, die Aufmerksamkeit erregen und klar kommunizieren. Beginnen Sie mit einer PPT, einem Konzept oder einem Blogbeitrag, dann lässt die KI Szenen erstellen, fügt Erzählungen hinzu und wendet einheitliches Branding an, damit Ihre Botschaft jedes Mal ankommt.

Schnellere Produktion, gleichbleibende Qualität

Verbringen Sie Minuten statt Tage mit einer Diashow. HeyGen automatisiert die Szenenzeit, Übergänge und Untertitel, während Ihr Hauptinhalt erhalten bleibt.

Der Moderator sorgte für Klarheit, minimale Einrichtung

Wählen Sie einen realistischen Präsentator oder Sprecher, der zu Ihrem Ton passt, fügen Sie Sprechernotizen oder Skripte hinzu und erstellen Sie eine sprechende Diashow, die bereit zum Teilen ist.

Wiederverwenden und maßstabsgetreu lokalisieren

Duplizieren Sie Projekte, übersetzen Sie Sprachaufnahmen und Untertitel oder tauschen Sie Visuals aus, um lokalisierte Versionen zu erstellen, ohne von Grund auf neu zu beginnen.

Folien, Gliederungen oder URLs importieren

Beginnen Sie mit vorhandenen PPTX-Dateien, Google Präsentationen, schriftlichen Gliederungen oder sogar einer Live-Blog-URL. HeyGen extrahiert automatisch Überschriften, Struktur und Hauptpunkte und überträgt sie in visuelle Szenen, die zur Vertonung bereit sind.

Online-Lernoberfläche mit einem lächelnden Mann, Inhaltsupload und Kurskapiteln.

KI-Skripterstellung und Timing-Vorschläge

Verwandeln Sie Folieninhalte in sprecherfreundliche Skripte mit automatischer Zusammenfassung und Vorschlägen zur Sprechgeschwindigkeit. Die KI empfiehlt Szenenlängen und Übergänge, sodass jede Idee genügend Zeit hat, um zu wirken. Sie können problemlos Zeilen bearbeiten, den Ton anpassen oder Ihre eigenen Sprechernotizen einfügen, um die volle kreative Kontrolle zu behalten.

Eine App zur Erstellung von Inhalten, die eine Übersicht über die Ergebnisse des dritten Quartals mit Text, einer generierten Zusammenfassung und einem Foto eines Mannes anzeigt.

Realistische Präsentatoren und mehrsprachige Sprachaufnahmen

Wählen Sie aus natürlich wirkenden Präsentator-Avataren oder erzeugen Sie Sprachausgaben in mehreren Sprachen und Akzenten. Sprechtempo, Betonung und Pausen sind für eine klare Verständlichkeit optimiert, was komplexe Themen leichter verständlich macht.

Drei unterschiedliche Personen mit offenen Mündern in separaten, abgerundeten Videofenstern vor einem blauen Hintergrund.

Markenvorlagen, Beschriftungen und visuelle Hervorhebungen

Wenden Sie Markenfarben, Schriftarten, Logos und Layoutstile an, um jede Präsentation konsistent und professionell zu gestalten. Fügen Sie Untertitel, Bauchbinden und animierte Hinweise hinzu, um wichtige Punkte oder Daten hervorzuheben. Diese visuellen Hinweise lenken die Aufmerksamkeit und erleichtern das Aufnehmen von Informationen.

Ein lächelnder schwarzer Mann mit grafischen Überlagerungen für Markenschriften, Farben und einem interaktiven Textfeld, das "Hey Maya! Wir haben ein spezielles Angebot nur für dich!" anzeigt

Von über 100.000 Teams genutzt, die Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit schätzen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unseren Autoren ermöglicht, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so liebe, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
Wie es funktioniert

Wie man den KI-Diashow-Ersteller verwendet

Erstellen Sie ein fertiges Diashow-Video in vier einfachen Schritten, mit Steuerungselementen, die den Prozess schnell und vorhersehbar machen.

Schritt 1

Laden Sie Ihren Inhalt hoch oder fügen Sie ihn ein

Importieren Sie eine Präsentation, laden Sie ein Dokument hoch oder fügen Sie eine Blog-URL oder ein Inhaltsverzeichnis ein, um die Konvertierung zu starten.

Schritt 2

Drehbuch und Timing überprüfen

HeyGen schlägt ein kurzes Skript und Szenendauern vor, bearbeitet Textzeilen oder Sprecheranmerkungen, um sie an Ihre Stimme und Ihr Publikum anzupassen.

Schritt 3

Wählen Sie den Präsentator, die Visualisierungen und die Marke aus

Wählen Sie einen Präsentator oder eine Stimme aus, wenden Sie Ihr Markenkit an und fügen Sie bei Bedarf Screenshots, Symbole oder Stockbilder hinzu.

Schritt 4

Generieren und exportieren

Erstellen Sie Ihr Diashow-Video, laden Sie plattformbereite Dateien herunter oder erstellen Sie lokalisierte Versionen mit übersetzten Voiceovers und Untertiteln.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein KI-Diashow-Ersteller?

Ein KI-Diashow-Ersteller ist ein KI-Videogenerator der Präsentationsfolien, Gliederungen oder Artikel in kommentierte Videopräsentationen umwandelt, indem er gesprochenen Text, visuelle Elemente und Untertitel zu einem exportierbaren Video kombiniert.

Brauche ich PowerPoint oder Designfähigkeiten, um dies zu nutzen?

Nein. HeyGen automatisiert Layout, Timing und Sprachausgabe. Sie können eine vorhandene PPTX hochladen oder Text einfügen und die KI eine strukturierte Präsentation erstellen lassen.

Kann ich meine bestehenden Markenressourcen verwenden?

Ja. Verwenden Sie Ihr Logo, Ihre Farben, Schriftarten und Vorlagen, damit alle erstellten Videos Ihren Markenrichtlinien entsprechen.

Welche Eingabeformate werden unterstützt?

Häufig verwendete Formate sind PPTX, Google Slides, DOCX, PDF sowie einfacher Text oder URLs. Sie können auch Bilder und Screenshots zur visuellen Unterstützung hochladen.

Kann ich das von der KI generierte Skript bearbeiten, bevor ich das Video erstelle?

Ja. HeyGen bietet bearbeitbare Skripte und Szenenkarten, damit Sie Formulierungen, Betonungen und Handlungsaufforderungen vor dem Rendern verfeinern können.

Welche Sprachen sind für Sprachaufnahmen verfügbar?

HeyGen unterstützt viele Sprachen für Erzählungen und Untertitel. Sie können lokalisierte Versionen erstellen, indem Sie die Spracheinstellungen ändern und Sprachausgaben neu generieren, indem Sie die Funktion Videoübersetzer verwenden.

Werden Untertitel automatisch erstellt?

Ja. Untertitel werden automatisch aus dem Skript erstellt und mit der Sprechzeit synchronisiert, und Sie können SRT-Dateien für andere Tools exportieren.

Kann ich das Video des Präsentierenden neben den Folien einblenden?

Ja. Wählen Sie einen Präsentator-Avatar oder laden Sie einen kurzen Präsentationsclip hoch, der neben den Folieninhalten erscheint, um ein hybrides Erlebnis aus sprechendem Kopf und Diashow zu bieten.

Wie lang sollte ein Diashow-Video sein?

Die meisten Diashow-Videos erzielen die besten Ergebnisse, wenn sie zwischen 1 und 10 Minuten lang sind, abhängig von der Tiefe des Themas. HeyGen hilft Ihnen dabei, längere Inhalte in kürzere Module zu unterteilen.

Kann ich ein Video nach der Veröffentlichung aktualisieren?

Ja. Öffnen Sie das Projekt erneut, bearbeiten Sie das Skript oder die Folien und erstellen Sie ein neues Video. Sie behalten Versionen bei, sodass Aktualisierungen schnell und kontrolliert erfolgen.

Welche Exportformate sind verfügbar?

Exportieren Sie MP4-Dateien, die für Web und soziale Netzwerke optimiert sind, im Hoch- oder Querformat, sowie Untertiteldateien wie SRT zur Gewährleistung von Barrierefreiheit und Verteilung.

Ist mein Inhalt während der Verarbeitung sicher?

Ja. Hochgeladene Dateien, generierte Skripte und gerenderte Videos werden sicher verarbeitet, und Sie behalten die Kontrolle über das Teilen und Speichern.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

