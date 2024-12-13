KI-Videoerstellung

Personalisierte Videoplattform

Erstellen Sie personalisierte Videos im großen Maßstab mit KI, indem Sie Namen, Vorlieben oder Angebote hinzufügen, die mit jedem Betrachter resonieren und so stärkeres Engagement über verschiedene Plattformen hinweg fördern.

Möchten Sie Ihre Videos ansprechender und wirkungsvoller gestalten?

HeyGens personalisierte Videoplattform ermöglicht es Ihnen, personalisierte Videos zu erstellen, die auf einzelne Betrachter zugeschnitten sind. Dadurch wird sichergestellt, dass Ihre Botschaften persönlich bei Ihrem Publikum ankommen. Ob für Marketing, Vertrieb oder Kundenbindung, personalisierte Videos lassen Ihren Inhalt hervorstechen und fördern stärkere Verbindungen. Indem Sie die einzigartigen KI-Video-Generator-Funktionen von HeyGen nutzen, verbessern Sie das Zuschauererlebnis und steigern die Interaktion mit dem Publikum.

Mit den KI-gesteuerten Personalisierungsfunktionen von HeyGen können Sie nahtlos einzigartige Zuschauerdetails wie Namen, Vorlieben oder Kaufhistorie in Ihre personalisierten Videos integrieren. Das Ergebnis? Ein unvergessliches und bedeutungsvolles Seherlebnis, das die Zuschauerbindung erhöht und zum Handeln anregt, was es perfekt für personalisiertes Video-E-Mail-Marketing macht.

ein Mann, der vor einem Laptop sitzt mit einem blauen Knopf darauf, auf dem hey { name } stehtein Mann, der vor einem Laptop sitzt mit einem blauen Knopf darauf, auf dem hey { name } steht

Best Practices für die Erstellung personalisierter Videos

Maximieren Sie die Wirksamkeit Ihrer personalisierten Videos mit diesen unverzichtbaren Tipps:

  • Definieren Sie Ihre Zielgruppe: Verstehen Sie die Bedürfnisse und Vorlieben Ihrer Zielzuschauer, um relevante und wirkungsvolle Inhalte zu erstellen.
  • Bleiben Sie authentisch: Nutzen Sie Personalisierung dezent, um einen natürlichen und echten Ton zu bewahren.
  • Testvarianten: Experimentieren Sie mit verschiedenen personalisierten Elementen, um herauszufinden, was bei Ihrem Publikum am besten ankommt.
  • Messergebnisse: Verfolgen Sie Engagement-Metriken, um Ihre Personalisierungsstrategie im Laufe der Zeit zu verfeinern.
ein Bildschirm, der 'Neue Stimme erstellen' anzeigtein Bildschirm, der 'Neue Stimme erstellen' anzeigt

Steigerung der Beteiligung durch personalisierte Videos

Personalisierte Videos fesseln die Aufmerksamkeit und fördern die Verbindung, was sie zu einem mächtigen Werkzeug für Unternehmen und Kreative macht. Maßgeschneiderte Botschaften zeigen Ihrem Publikum, dass Sie deren Individualität schätzen. Dies verbessert die Kundenbindung, Konversionen und die allgemeine Zufriedenheit mit Ihren individuellen Videos. HeyGen kombiniert modernste KI-Technologie mit intuitiven Werkzeugen, um das Erstellen von personalisierten Videos im großen Maßstab mühelos zu machen.

Von Unternehmen weltweit vertraut, liefert unsere Plattform hochwertige, ansprechende personalisierte Videos, die Ihnen helfen, Ihre Ziele effizient zu erreichen.

ein Video, das für mehr Engagement wirbtein Video, das für mehr Engagement wirbt

Wie funktioniert es?

Erstellen Sie Ihren individuellen KI-Avatar in 4 einfachen Schritten

Verwandle ein kurzes Video in dein vollständig personalisiertes, sprechbereites digitales Ich mit HeyGen.

Schritt 1

Nehmen Sie ein 2-Minuten-Video von sich selbst auf

Nehmen Sie sich selbst auf, wie Sie das bereitgestellte Skript bei guter Beleuchtung lesen. Dies bildet die Grundlage für Ihren individuellen Video-Avatar.

Eine Frau lächelt vor einem lila 'Lade dein Video hoch'-KnopfEine Frau lächelt vor einem lila 'Lade dein Video hoch'-Knopf

Schritt 2

Laden Sie Ihr Filmmaterial & Einverständniserklärung hoch

Reichen Sie Ihr personalisiertes Video und das Einverständnisformular sicher bei HeyGen ein. Unsere Experten werden dies nutzen, um Ihren individuellen Avatar zu erstellen.

ein Screenshot einer Webseite, der sagt: Ziehen Sie das Video hierher und lassen Sie es los oder klicken Sie, um es hochzuladenein Screenshot einer Webseite, der sagt: Ziehen Sie das Video hierher und lassen Sie es los oder klicken Sie, um es hochzuladen

Schritt 3

Erstelle Videos mit deinem Avatar

Nutzen Sie Ihren personalisierten KI-Avatar, um Nachrichten, Präsentationen oder Tutorials zu übermitteln – inklusive Gestik, Lippen-Synchronisation und Stimme.

Ein Bildschirm zeigt das Gesicht einer Frau und heißt willkommen in der neuen Ära der VideokreationEin Bildschirm zeigt das Gesicht einer Frau und heißt willkommen in der neuen Ära der Videokreation

Schritt 4

Teile dein Avatar-Video überall

Veröffentlichen Sie Ihr personalisiertes Video auf sozialen Plattformen, internen Tools oder Kundenkanälen – Ihr Avatar ist bereit, in großem Umfang zu interagieren.

Ein Video einer Frau wird auf einem Bildschirm abgespieltEin Video einer Frau wird auf einem Bildschirm abgespielt

Entdecken Sie mehr KI-Tools

Verwandeln Sie Ihre PowerPoint-Folien in ansprechende Videos mit Sprachkommentaren und Animationen.

Avatar-Typen

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.

Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.

Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.

Avatar IV

Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.


Video-Avatar

Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.

Foto-Avatar

Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.

Generative Avatare

Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.

Interaktiver Avatar

Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.

Lageravatar

Erstellen Sie mit der fortschrittlichen Technologie von HeyGen maßgeschneiderte AI-Avatare für Ihre Videos. Verbessern Sie Ihre Videos mit einzigartigen, dynamischen und ansprechenden AI-basierten visuellen Effekten.

KI-Übersetzer

Sprechen Sie alle Sprachen.

Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.

HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.

Anwendungsfall

Von Kreativen bis hin zu Marketern.

Über 100 Anwendungsfälle für HeyGen.

Häufig gestellte Fragen zur personalisierten Videoplattform

Was ist die HeyGen Personalized Video Platform?

Es ist ein Werkzeug, das es Ihnen ermöglicht, personalisierte Videos mithilfe von KI in großem Umfang zu erstellen. Passen Sie Namen, Nachrichten oder visuelle Elemente an, um jedem Betrachter ein maßgeschneidertes Erlebnis zu bieten.

Kann ich Videoinhalte automatisch für jeden Empfänger personalisieren?

Ja. Die Plattform automatisiert die Personalisierung durch Verwendung dynamischer Felder wie Namen, Firmeninformationen oder individuelle Nachrichten, ohne dass manuelle Bearbeitung erforderlich ist.

Gibt es eine Begrenzung, wie viele personalisierte Videos ich erstellen kann?

Nutzungslimits hängen von Ihrem HeyGen-Tarif ab. Premium-Nutzer können eine größere Anzahl personalisierter Videos generieren und verwalten.

Kann ich diese Videos für E-Mail-Marketing oder CRM-Workflows verwenden?

Ja. HeyGen lässt sich mit beliebten Marketing-Tools integrieren, sodass Sie personalisierte Videos in E-Mail-Kampagnen oder CRM-Ansprachen einbetten können.

Werden die Videos in Echtzeit generiert?

Ja. Sobald die Variablen eingespeist sind, erstellt die Plattform jedes einzigartige Video dynamisch und schnell, bereit für die sofortige Verteilung.

Kundenbewertung

Was unsere Kunden über uns gesagt haben

