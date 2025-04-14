Verwandeln Sie klinische Notizen, Pflegeanweisungen und Gesundheitsinhalte in wenigen Minuten in professionelle Patientenschulungsvideos. Keine Kameras, kein Produktionsteam, keine Schnittkenntnisse erforderlich. Schreiben Sie Ihre Inhalte einmal und erstellen Sie klare, mehrsprachige Videos, die Patient:innen tatsächlich ansehen und sich merken.
Warum Marken HeyGen für Patientenaufklärungsvideos wählen
Klare Erklärungen, denen Patienten folgen können
Verwirrende schriftliche Anweisungen führen zu geringer Befolgung und wiederholten Anrufen beim Betreuungsteam. Mit dem KI-Videogenerator werden Ihre schriftlichen Pflegeanweisungen zu vertonten Videos mit natürlichem Sprechtempo, klarer Vermittlung und eingeblendeten Texten, die jeden wichtigen Punkt verstärken. Patient:innen verlassen den Termin mit einem Video, das sie zu Hause erneut ansehen können – statt mit einem Flyer, den sie möglicherweise ignorieren. Keine Sprachaufnahmen, keine Studiozeit und keine Moderator:innen erforderlich.
Medizinische Dokumente sofort in Videos umwandeln
Pflege-Teams verbringen Stunden damit, komplexe klinische Inhalte in patientenfreundliche Formate zu übersetzen. Das PDF-zu-Video Tool nimmt Ihre vorhandenen Dokumente – einschließlich Entlassungsberichte, postoperativer Anweisungen und Krankheitsleitfäden – und wandelt sie automatisch in vertonte Videos Szene für Szene um. Formatierung, Tempo und visuelle Hierarchie werden für Sie übernommen. Was früher Tage an Designarbeit erforderte, dauert jetzt nur noch Minuten und verschafft klinischen Pädagogen mehr Zeit, sich auf die inhaltliche Richtigkeit statt auf Produktionslogistik zu konzentrieren.
Erreichen Sie Patienten in ihrer Sprache
Sprachbarrieren gehören zu den Hauptursachen für schlechte Behandlungsergebnisse. Mit integrierter KI-Videoübersetzung in über 175 Sprachen und Dialekten kann jedes von Ihnen erstellte Patientenschulungsvideo lokalisiert werden, ohne es von Grund auf neu produzieren zu müssen. Stimmklonen erhält den ursprünglichen Tonfall der sprechenden Person in allen Übersetzungen, und Lippensynchronisation sorgt dafür, dass das Ergebnis natürlich aussieht und klingt. Aus einem einzigen Ausgangsvideo wird so eine vollständige mehrsprachige Schulungsbibliothek, die sich über jedes Patientenportal und jedes Endgerät verbreiten lässt.
Inhalte aktualisieren, ohne neu zu drehen
Behandlungsrichtlinien ändern sich. Medikationsanweisungen werden aktualisiert. Mit Text-zu-Video ist das Bearbeiten eines Patientenschulungsvideos so schnell wie das Bearbeiten eines Dokuments. Aktualisieren Sie Ihr Skript, generieren Sie das Video neu und veröffentlichen Sie die neue Version innerhalb von Minuten. Keine neuen Drehs, keine erneute Buchung eines Produktionsteams, keine Verzögerungen in der Postproduktion. So können Gesundheitsteams ihre gesamte Videobibliothek genauso schnell aktuell halten, wie sie schriftliche Protokolle überarbeiten.
Skalieren Sie über Abteilungen und Fachbereiche hinweg
Ein Krankenhaus oder Gesundheitssystem muss möglicherweise Patienten in der Kardiologie, Onkologie, Orthopädie und Dutzenden weiterer Fachabteilungen aufklären. Das Tool für Schulungsvideos macht es möglich, konsistente, markenkonforme Videoinhalte in großer Stückzahl zu produzieren, ohne ein Produktionsteam vergrößern zu müssen. Die Abteilungen können mit gemeinsamen Vorlagen und Markenrichtlinien arbeiten und gleichzeitig Inhalte erstellen, die speziell auf ihre Patientengruppen zugeschnitten sind. Produktionen, für die früher ein eigenes Medienteam erforderlich war, können nun intern auf Abteilungsebene umgesetzt werden.
Anwendungsfälle für einen Video‑Creator zur Patientenschulung
Patients preparing for surgery or a diagnostic procedure often arrive anxious and underprepared because written instructions are easy to skim and hard to follow. A short patient education video covering exactly what to expect, what to bring, and how to prepare reduces procedure-day complications and no-shows. With script to video, clinical educators write the preparation checklist once and generate a polished walkthrough video patients can access on their phones the night before their appointment.
Patients discharged after a procedure retain only a fraction of verbal instructions received at the bedside, especially when they are tired or in pain. A video they can rewatch at home dramatically improves adherence to wound care, medication schedules, and follow-up appointments. Using the PPT To video tool, care coordinators can convert existing discharge slide decks into narrated, patient-ready videos without rebuilding content from scratch. The outcome is fewer readmissions, fewer callback calls, and better recovery results.
Managing a chronic condition like diabetes or hypertension requires ongoing education that evolves over a patient's care journey. Static brochures and one-time counseling sessions are not enough. With an AI video generator, health educators can produce a structured library of short condition-management videos covering diet, medication, monitoring, and lifestyle adjustments. Each video is consistent in tone and quality, easy to update as clinical guidance changes, and available on demand through any patient portal.
Community health organizations serving diverse populations face a constant challenge: producing patient education content in five, ten, or twenty languages is beyond most teams' production budgets. HeyGen's AI dubbing turns a single English source video into a full multilingual set in a fraction of the time traditional translation takes. Health messaging stays consistent across every language version, and communities receive accurate, accessible health information in the language they are most comfortable with.
The first touchpoint a patient has with a new practice shapes their perception of care quality. A warm, informative welcome video covering how to book appointments, navigate the patient portal, and prepare for their first visit reduces administrative friction and builds trust before the first in-person interaction. Teams can use the tutorial video maker to produce practice-specific onboarding videos that reflect their brand and clinical culture without hiring a video production company.
Patient outcomes depend not just on what patients know but on what clinical staff know. New protocols, updated drug interaction guidance, and regulatory compliance training all require clear, consistent communication across a distributed workforce. The training video tool lets L&D teams in healthcare organizations produce staff-facing clinical education content at scale with the same speed and quality standards as patient-facing material. Courses that previously required studio production can now be created and updated in-house.
Wie funktioniert der Video-Generator für Patientenaufklärung?
Erstellen Sie in vier Schritten professionelle Patientenaufklärungsvideos – von schriftlichen Inhalten bis zum fertigen, teilbaren Video, das Ihre Patienten auf jedem Gerät ansehen können.
Fügen Sie Ihre Pflegeanweisungen ein, importieren Sie ein PDF oder laden Sie eine Präsentation hoch. Die Plattform extrahiert die wichtigsten Informationen und erstellt automatisch ein strukturiertes Videodrehbuch.
Wählen Sie eine Vorlage, die für die Gesundheitsbildung geeignet ist. Passen Sie Tempo, Layout und Textdarstellung an, damit sie zu Ihrem Inhaltsformat und Ihrer Patientenzielgruppe passen.
Fügen Sie eine Sprachaufnahme in der Sprache hinzu, die Ihre Patient:innen benötigen. Ergänzen Sie das Video um das Logo und Farbschema Ihrer Organisation sowie eingeblendete Hinweise für wichtige Anweisungen.
Rendere das finale Video in wenigen Minuten. Exportiere es für dein Patientenportal, bette es in Entlassungsunterlagen ein oder teile es direkt per Link. Keine Bearbeitungssoftware erforderlich.
Patientenschulungsvideos sind kurze, gesprochene visuelle Erklärungen von Krankheitsbildern, Behandlungsplänen, Eingriffen oder Pflegeanweisungen. Sie sind wirksamer als schriftliche Materialien, weil sich die meisten Patientinnen und Patienten deutlich mehr Informationen aus Videos merken als aus gedrucktem Text – insbesondere, wenn sie ängstlich sind oder gerade eine neue Diagnose verarbeiten. Video verbindet gesprochene Erläuterungen, eingeblendete Texte und Tempohinweise, die Zuschauer Schritt für Schritt durch komplexe Inhalte führen. Für Gesundheitseinrichtungen führt dies nachweislich zu einer besseren Therapieadhärenz, weniger Rückfragen nach der Entlassung und höheren Werten bei der Patientenzufriedenheit.
Jedes Thema, bei dem von Patientinnen und Patienten erwartet wird, dass sie nach Verlassen der klinischen Einrichtung aktiv werden, ist ein starker Kandidat. Die wirkungsvollsten Bereiche umfassen die Nachsorge nach Eingriffen, das Management chronischer Erkrankungen, Medikamentenanweisungen, die Vorbereitung auf Termine sowie das Onboarding neuer Patientinnen und Patienten. Kurze, monothematische Videos schneiden durchweg besser ab als lange, allgemeine Übersichten, weil Patientinnen und Patienten genau das finden können, was sie brauchen, ohne sich irrelevante Inhalte ansehen zu müssen. Der Video-Skript-Generator kann klinischen Teams helfen, Inhalte zu jedem Gesundheitsthema so zu strukturieren, dass sie für Patientinnen und Patienten klar, leicht erfassbar und gut getaktet sind.
Ja. Sie können PDFs, PowerPoint-Dateien oder einfachen Text direkt in die Plattform hochladen, und sie extrahiert und strukturiert den Inhalt automatisch zu einem Videoskript. Der PDF-zu-Video Workflow ist speziell für dokumentenlastige Teams konzipiert, die bereits präzise klinische Inhalte haben und diese in ein anschauliches Format umwandeln müssen, ohne alles von Grund auf neu zu schreiben. Entlassungsanweisungen, Pflegepläne, Protokollleitfäden und Informationsbroschüren zu Krankheitsbildern lassen sich alle problemlos konvertieren.
Das Aktualisieren eines Videos geht genauso schnell wie das Bearbeiten des ursprünglichen Skripts. Öffnen Sie das Projekt, passen Sie den Text an die neue Richtlinie an und generieren Sie das Video neu. Die neue Version wird in wenigen Minuten gerendert und ersetzt die alte in Ihrem Distributionskanal – ganz ohne erneute Dreharbeiten oder Audioaufnahmen. Das ist einer der wichtigsten Vorteile gegenüber traditionell produzierten Videos: Ihre Bibliothek bleibt genauso aktuell wie Ihre klinischen Protokolle.
Videos können in über 175 Sprachen und Dialekten produziert oder übersetzt werden. Die KI-Videoübersetzungs-Engine lokalisiert die Vertonung mit Stimmklonen, die Tonfall und Sprechweise beibehalten, und Lippensynchronisation sorgt dafür, dass das Ergebnis natürlich wirkt. Für Gesundheitssysteme, die mehrsprachige Gemeinschaften versorgen, entfallen so die Kosten und der Zeitaufwand für die Beauftragung separater Übersetzungs- und Produktionsdienstleister für jede Sprachversion.
Ja. Die Ausgabequalität ist Studio-Niveau – mit klarer Vertonung, professionellen visuellen Layouts und fließenden Übergängen, die für jede digitale Gesundheitsumgebung geeignet sind. Videos werden in Standardformaten exportiert, die mit allen gängigen Patientenportalen, LMS-Systemen und Website-Einbettungscodes kompatibel sind. Gesundheitsorganisationen können Inhalte produzieren, die von professionell produzierten Videos nicht zu unterscheiden sind – bei einem Bruchteil des Zeit- und Kostenaufwands.
Es gibt kein Volumenlimit. Teams, die eine vollständige Bibliothek mit krankheitsspezifischen, abteilungsbezogenen oder mehrsprachigen Patientenschulungsinhalten erstellen, können Videos parallel generieren. Der Kurs-Builder unterstützt strukturierte Gesundheitsbildungsprogramme mit mehreren Modulen für Organisationen, die Inhalte für eine gesamte Patient:innenpopulation oder klinische Belegschaft bereitstellen müssen – nicht nur für einzelne Video-Assets.
Eine professionelle Videoproduktionsfirma im Gesundheitswesen verlangt in der Regel zwischen 3.000 und 10.000 US‑Dollar pro fertiger Minute, benötigt mehrere Wochen Produktionszeit und macht Aktualisierungen teuer und langsam. Ein KI‑Videogenerator erstellt dasselbe hochwertige Ergebnis in wenigen Minuten direkt aus einem Skript – mit vollständiger interner Kontrolle über Bearbeitungen und Versionierung. Für Gesundheitssysteme, die Dutzende oder Hunderte aktueller Patientenaufklärungsvideos vorhalten müssen, sind die Unterschiede bei Kosten und Geschwindigkeit erheblich, und die Möglichkeit, Inhalte sofort zu aktualisieren, verstärkt den Qualitätsvorteil im Laufe der Zeit.
Es ist keinerlei Erfahrung im Videoschnitt erforderlich. Der gesamte Workflow ist vollständig textbasiert: Sie schreiben oder laden Ihre Inhalte hoch, wählen ein visuelles Format, und die Plattform erstellt das Video. Klinische Schulungsleiter, Patientenbindungsbeauftragte und L&D-Manager ohne jeglichen Hintergrund in der Videoproduktion erstellen regelmäßig bereits in ihrer ersten Sitzung professionell wirkende, versandfertige Inhalte. Der KI-Video-Editor steht Teams zur Verfügung, die Szenen manuell verfeinern möchten, ist jedoch optional und nicht zwingend erforderlich.
Ja. Es gibt einen kostenlosen Tarif, für den keine Kreditkarte erforderlich ist. Damit erhalten Healthcare-Teams Zugriff auf die wichtigsten Funktionen zur Videogenerierung, um die Ausgabequalität zu testen, bevor sie sich für einen kostenpflichtigen Tarif entscheiden. Kostenpflichtige Pläne ab 24 $ pro Monat schalten zusätzliche Funktionen frei, darunter Voice Cloning, längere Videolängen, Übersetzung und ein höheres monatliches Produktionsvolumen – ideal für Teams, die eine umfassende Patientenaufklärungsbibliothek aufbauen und pflegen.
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