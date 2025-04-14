Jedes Thema, bei dem von Patientinnen und Patienten erwartet wird, dass sie nach Verlassen der klinischen Einrichtung aktiv werden, ist ein starker Kandidat. Die wirkungsvollsten Bereiche umfassen die Nachsorge nach Eingriffen, das Management chronischer Erkrankungen, Medikamentenanweisungen, die Vorbereitung auf Termine sowie das Onboarding neuer Patientinnen und Patienten. Kurze, monothematische Videos schneiden durchweg besser ab als lange, allgemeine Übersichten, weil Patientinnen und Patienten genau das finden können, was sie brauchen, ohne sich irrelevante Inhalte ansehen zu müssen. Der Video-Skript-Generator kann klinischen Teams helfen, Inhalte zu jedem Gesundheitsthema so zu strukturieren, dass sie für Patientinnen und Patienten klar, leicht erfassbar und gut getaktet sind.