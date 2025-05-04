Beginnen Sie mit einem Skript, einer Präsentation oder einer Bildschirmaufnahme und erstellen Sie mit HeyGen polierte Lehrvideos. Automatisch generierte Sprachaufnahmen, Untertitel, Szenenabfolgen und plattformgerechte Exporte ermöglichen es Teams, Schulungen, Demos und Anleitungsvideos schneller zu veröffentlichen, ohne Kameras oder Zeitleistenbearbeitung.
Die Einarbeitung führt oft zu Engpässen bei der Terminplanung und Produktion. HeyGen verwandelt Richtliniendokumente und Präsentationsfolien in konsistente Einarbeitungslektionen mit Erzählung, Untertiteln und kurzen Quizfragen, damit neue Mitarbeiter schneller lernen und die Personalabteilung die Einarbeitung effizienter gestalten kann.
Produktteams benötigen nach Veröffentlichungen häufige Aktualisierungen von Anleitungen. HeyGen wandelt Versionshinweise und Bildschirmaufnahmen in kurze Erklärungen mit klaren Schritt-für-Schritt-Szenen, Beispielanwendungsvideos und Hervorhebungsüberlagerungen um, um die Übernahme zu beschleunigen und die Supportbelastung zu verringern.
Support-Teams können Wissensdatenbank-Artikel in kurze Fehlerbehebungsvideos umwandeln. HeyGen erstellt durchsuchbare Transkripte und zeitgestempelte Szenen, damit Kunden schneller Antworten finden und die Anzahl der Tickets reduziert wird.
Pädagogen und Ersteller können vollständige Kursmodule aus Lehrplänen oder Präsentationsfolien generieren. HeyGen erstellt Lehrvideos, Bewertungsaufforderungen und herunterladbare Inhalte, um monetarisierte Kurskataloge mit gleichbleibendem Produktionswert zu skalieren.
Brauchen Sie schnelle Auffrischungen für beschäftigte Teams? HeyGen erstellt Mikrolern-Clips und einfache Anleitungen, die Lernende während der Arbeit konsumieren, wodurch die Behaltensleistung durch kurze, fokussierte Videolektionen verbessert wird.
Globale Programme erfordern Lokalisierung. Verwenden Sie HeyGens Videoübersetzer, um Sprachaufnahmen, Untertitel und Zeitabstimmung für jede Sprache neu zu erstellen, damit Zertifizierungsmaterialien synchronisiert und kulturell angemessen bleiben, ohne dass Neuaufnahmen erforderlich sind.
Warum HeyGen der beste KI-Video-Tutorial-Generator ist
HeyGen kombiniert skriptgesteuerte Erstellung, präzise Erzählung und didaktische Designmuster, um schnell professionelle Lehrvideos zu produzieren. Von Kursmodulen bis hin zu kurzen Erklärungen können Teams die Schulung skalieren, während Qualität, Marke und Zugänglichkeit mit dem Tutorial-Videomacher konsistent bleiben.
Verwandle Texte oder Folien in wenigen Minuten in unterrichtsfertige Videos. HeyGen schreibt Szenendrehbücher, taktet die Erzählung und stellt Visualisierungen zusammen, sodass Lehrteams Aufnahmesitzungen und manuelles Bearbeiten überspringen können.
HeyGen komponiert automatisch Beleuchtung, Kamerabewegungen und klare Sprachaufnahmen, sodass Lehrvideos professionell aussehen und klingen, ohne dass eine Vor-Ort-Produktion notwendig ist.
Erstellen Sie in Serie viele Lektionen, übersetzen Sie Skripte mit dem Videoübersetzer und erzeugen Sie sprachspezifische Sprachaufnahmen und Untertitel, damit die Schulung weltweit ohne Neuaufnahme ausgerollt werden kann.
Intelligente Kurs-Skripterstellung und -Segmentierung
Stellen Sie einen Unterrichtsentwurf bereit oder fügen Sie ein vollständiges Skript ein und HeyGen strukturiert es automatisch in Szenen, Überschriften und Zeitmarkierungen. Das System schlägt Lernziele vor, teilt den Inhalt in leicht verdauliche Mikro-Lektionen auf und fügt Quiz- oder Handlungsaufforderungsmarkierungen ein, sodass jedes Tutorial einem bewährten pädagogischen Ablauf folgt und sofort veröffentlicht werden kann.
Natürliche Sprachaufnahmen und synchronisierte Untertitel
Erzeugen Sie menschlich klingende Erzählungen in vielen Sprachen und Akzenten. HeyGen produziert genaue Lippensynchronisation, wo Bildschirmpräsentatoren verwendet werden, generiert automatisch Untertitel und exportiert SRT oder eingebrannte Untertitel für Barrierefreiheit und LMS-Kompatibilität. Dies gewährleistet eine klare Audioausgabe und durchsuchbare Transkripte für Lernende.
Visuelle Komposition und intelligentes B-Roll-Material
HeyGen verwandelt Folien, Screenshots und Produktbilder in dynamische Szenen mit Bewegung, Zooms und B-Roll-Vorschlägen. Die Plattform wendet Bild-zu-Video-Glättung an, überlagert Code-Snippets oder Callouts und passt das Tempo an die Erzählung an, sodass Walkthroughs und Demos fesselnd und leicht zu verfolgen bleiben.
Erstellung von Stapelverarbeitungen, Versionierung und LMS-Exporten
Erstellen Sie mithilfe von Batch-Workflows Hunderte von Unterrichtsvarianten aus Tabellenkalkulationen oder Inhaltsbibliotheken, um Ihren Videoproduktionsprozess zu optimieren. HeyGen verwaltet Marken-Kits, Vorlagen und Versionsgeschichte und exportiert SCORM, LTI, MP4 und Untertitel-Pakete für einen unkomplizierten LMS-Upload und die Verteilung über Plattformen mit seinen Videoproduktionsfähigkeiten.
So verwenden Sie den KI-Video-Tutorial-Generator
Erstellen Sie vollständige Tutorial-Videos in vier klaren Schritten von Inhalten bis hin zu lernbereiten Materialien.
Stellen Sie Folien, Bildschirmaufnahmen, ein Dokument oder ein kurzes Skript zur Verfügung. HeyGen analysiert die Struktur und extrahiert die Hauptpunkte, um einen Unterrichtsentwurf zu erstellen.
Wählen Sie einen Präsentationstyp, Sprachmodell, Dauer und visuelles Thema aus. Wenden Sie Ihr Markenkit an, damit jedes Video die richtigen Schriftarten, Farben und Überlagerungen verwendet.
Überprüfen Sie generierte Entwürfe, passen Sie Skripte an, fügen Sie Quizfragen oder Hinweise ein und erstellen Sie alternative Versionen neu. Änderungen werden auf Varianten übertragen, um Zeit zu sparen.
Exportieren Sie SCORM-, LTI-, MP4- und Untertiteldateien oder veröffentlichen Sie direkt in einem LMS. Verwenden Sie Stapelverarbeitungsexporte, um ganze Kursbibliotheken bereitzustellen und den Lernfortschritt zu verfolgen.
Ein KI-Video-Tutorial ist ein Lehrvideo, das aus Text, Folien oder Bildschirmaufnahmen mit automatisiertem Skripting, Erzählung und Szenenzusammenstellung von einem KI-Video-Generator erstellt wird. HeyGen nimmt Ihre Ausgangsmaterialien, entwirft eine Lektionsstruktur, produziert Sprachaufnahmen und Untertitel und fügt visuelle Elemente zu veröffentlichungsfähigen Lehrvideos zusammen, indem fortgeschrittene Videokreationstechniken ohne manuelle Filmaufnahmen verwendet werden.
Nein. HeyGen produziert professionelle Lehrvideos ohne Kameras oder Tonkabinen. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre eigenen Aufnahmen hochladen, aber HeyGens Text-zu-Video- und Bild-zu-Video-Workflows erstellen aus vorhandenem Inhalt mithilfe seines Videogenerators polierte Lektionen.
HeyGen, ein KI-Tool, erstellt konversionsorientierte Skripte basierend auf Ihren Eingaben und kann natürlich klingende Sprachausgaben in vielen Sprachen generieren. Die Skripte sind bearbeitbar und HeyGen unterstützt Stimmklonung und Tonwahl, sodass die Erzählung Ihrem instruktiven Stil entspricht.
Ja, Sie können den Videoeditor für weitere Verbesserungen nutzen. HeyGen unterstützt die Erstellung von Quizfragen und Bewertungsrubriken aus Lerninhalten. Diese können in den Videofluss eingebettet oder als LMS-kompatible Elemente zum Verfolgen und Bewerten exportiert werden.
Zu den Exportoptionen gehören MP4-Videodateien, SRT/VTT-Untertitel, SCORM-Pakete und LTI-fähige Exporte. HeyGen integriert sich in gängige LMS-Plattformen und unterstützt Massenuploads für umfangreiche Kurskataloge.
Nutzen Sie den Videoübersetzer zum Übersetzen von Skripten, Erzeugen von Sprachausgaben in Zielsprachen und Erstellen synchronisierter Untertitel. HeyGen passt das Timing und die Lippensynchronisation an, wo es anwendbar ist, damit lokalisierte Lektionen sich natürlich anfühlen.
Ja. Laden Sie ein Markenkit mit Logos, Schriftarten und Farbpaletten hoch. HeyGen wendet diese automatisch an und unterstützt Vorlagen und gesperrte Elemente, um die visuelle Gestaltung und die Botschaft der Lektionen konsistent zu halten.
Einfache Mikrolektionen werden in Minuten gerendert, während längere, mehrszenige Module je nach Länge und Komplexität mehr Zeit in Anspruch nehmen können. Stapelverarbeitungen für viele Lektionen laufen parallel ab, sodass große Kataloge effizient verarbeitet werden können, was die Erstellung von Videoinhalten erleichtert.
Ja. HeyGen erstellt untertitelte, versionierte und exportierbare Lektionen, die den Anforderungen an Barrierefreiheit und Nachverfolgbarkeit entsprechen. Verwenden Sie Export-Metadaten und Abschlussverfolgung, um Zertifizierungs- und Audit-Anforderungen zu unterstützen.
Sie behalten das Eigentum an allen Videos und Materialien, die Sie erstellen. HeyGen verwendet lizenzierte Ressourcen und die generierten Ergebnisse sind für kommerzielle und Bildungszwecke vorgesehen. Stellen Sie sicher, dass jegliche Inhalte Dritter, die Sie hochladen, die entsprechenden Rechte für die Verwendung in Ihrem Tutorial-Videomacher haben.
