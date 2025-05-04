HeyGen logo

Erstellen Sie ein KI-Video-Tutorial aus einem Skript in Minuten

Beginnen Sie mit einem Skript, einer Präsentation oder einer Bildschirmaufnahme und erstellen Sie mit HeyGen polierte Lehrvideos. Automatisch generierte Sprachaufnahmen, Untertitel, Szenenabfolgen und plattformgerechte Exporte ermöglichen es Teams, Schulungen, Demos und Anleitungsvideos schneller zu veröffentlichen, ohne Kameras oder Zeitleistenbearbeitung.

Schnelle Einarbeitungsmodule für Mitarbeiter

Schnelle Einarbeitungsmodule für Mitarbeiter

Die Einarbeitung führt oft zu Engpässen bei der Terminplanung und Produktion. HeyGen verwandelt Richtliniendokumente und Präsentationsfolien in konsistente Einarbeitungslektionen mit Erzählung, Untertiteln und kurzen Quizfragen, damit neue Mitarbeiter schneller lernen und die Personalabteilung die Einarbeitung effizienter gestalten kann.

Produktdurchgänge und Funktionstutorials

Produktdurchgänge und Funktionstutorials

Produktteams benötigen nach Veröffentlichungen häufige Aktualisierungen von Anleitungen. HeyGen wandelt Versionshinweise und Bildschirmaufnahmen in kurze Erklärungen mit klaren Schritt-für-Schritt-Szenen, Beispielanwendungsvideos und Hervorhebungsüberlagerungen um, um die Übernahme zu beschleunigen und die Supportbelastung zu verringern.

Kundenbildungs- und Supportclips

Kundenbildungs- und Supportclips

Support-Teams können Wissensdatenbank-Artikel in kurze Fehlerbehebungsvideos umwandeln. HeyGen erstellt durchsuchbare Transkripte und zeitgestempelte Szenen, damit Kunden schneller Antworten finden und die Anzahl der Tickets reduziert wird.

Kursmodule und E-Learning-Inhalte

Kursmodule und E-Learning-Inhalte

Pädagogen und Ersteller können vollständige Kursmodule aus Lehrplänen oder Präsentationsfolien generieren. HeyGen erstellt Lehrvideos, Bewertungsaufforderungen und herunterladbare Inhalte, um monetarisierte Kurskataloge mit gleichbleibendem Produktionswert zu skalieren.

Mikrolernen und Leistungsunterstützung

Mikrolernen und Leistungsunterstützung

Brauchen Sie schnelle Auffrischungen für beschäftigte Teams? HeyGen erstellt Mikrolern-Clips und einfache Anleitungen, die Lernende während der Arbeit konsumieren, wodurch die Behaltensleistung durch kurze, fokussierte Videolektionen verbessert wird.

Mehrsprachiges Training und Zertifizierung

Mehrsprachiges Training und Zertifizierung

Globale Programme erfordern Lokalisierung. Verwenden Sie HeyGens Videoübersetzer, um Sprachaufnahmen, Untertitel und Zeitabstimmung für jede Sprache neu zu erstellen, damit Zertifizierungsmaterialien synchronisiert und kulturell angemessen bleiben, ohne dass Neuaufnahmen erforderlich sind.

Warum HeyGen der beste KI-Video-Tutorial-Generator ist

HeyGen kombiniert skriptgesteuerte Erstellung, präzise Erzählung und didaktische Designmuster, um schnell professionelle Lehrvideos zu produzieren. Von Kursmodulen bis hin zu kurzen Erklärungen können Teams die Schulung skalieren, während Qualität, Marke und Zugänglichkeit mit dem Tutorial-Videomacher konsistent bleiben.

Schnelle Lektionserstellung

Verwandle Texte oder Folien in wenigen Minuten in unterrichtsfertige Videos. HeyGen schreibt Szenendrehbücher, taktet die Erzählung und stellt Visualisierungen zusammen, sodass Lehrteams Aufnahmesitzungen und manuelles Bearbeiten überspringen können.

Studioqualität ohne Studios

HeyGen komponiert automatisch Beleuchtung, Kamerabewegungen und klare Sprachaufnahmen, sodass Lehrvideos professionell aussehen und klingen, ohne dass eine Vor-Ort-Produktion notwendig ist.

Für Skalierung und Lokalisierung konzipiert

Erstellen Sie in Serie viele Lektionen, übersetzen Sie Skripte mit dem Videoübersetzer und erzeugen Sie sprachspezifische Sprachaufnahmen und Untertitel, damit die Schulung weltweit ohne Neuaufnahme ausgerollt werden kann.

Intelligente Kurs-Skripterstellung und -Segmentierung

Stellen Sie einen Unterrichtsentwurf bereit oder fügen Sie ein vollständiges Skript ein und HeyGen strukturiert es automatisch in Szenen, Überschriften und Zeitmarkierungen. Das System schlägt Lernziele vor, teilt den Inhalt in leicht verdauliche Mikro-Lektionen auf und fügt Quiz- oder Handlungsaufforderungsmarkierungen ein, sodass jedes Tutorial einem bewährten pädagogischen Ablauf folgt und sofort veröffentlicht werden kann.

Ein KI-Inhaltseditor zeigt eine Texteingabe 'Q3 Ergebnisübersicht', ein Foto eines Mannes und einen grünen KI-Cursor an.

Natürliche Sprachaufnahmen und synchronisierte Untertitel

Erzeugen Sie menschlich klingende Erzählungen in vielen Sprachen und Akzenten. HeyGen produziert genaue Lippensynchronisation, wo Bildschirmpräsentatoren verwendet werden, generiert automatisch Untertitel und exportiert SRT oder eingebrannte Untertitel für Barrierefreiheit und LMS-Kompatibilität. Dies gewährleistet eine klare Audioausgabe und durchsuchbare Transkripte für Lernende.

Eine Benutzeroberfläche für eine Inhalteerstellungs-App, die einen lächelnden Frauen-Avatar neben einer Folie mit dem Text „New Yorks Billardszene“ und einem „Willkommen“-Button zeigt.

Visuelle Komposition und intelligentes B-Roll-Material

HeyGen verwandelt Folien, Screenshots und Produktbilder in dynamische Szenen mit Bewegung, Zooms und B-Roll-Vorschlägen. Die Plattform wendet Bild-zu-Video-Glättung an, überlagert Code-Snippets oder Callouts und passt das Tempo an die Erzählung an, sodass Walkthroughs und Demos fesselnd und leicht zu verfolgen bleiben.

Eine junge Schwarze Frau mit lockigem Haar in einem grünen Pullover vor einem lebendigen grünen und blauen Hintergrund. Ein weißes Feld zeigt "ONBOARDING DAY 2".

Erstellung von Stapelverarbeitungen, Versionierung und LMS-Exporten

Erstellen Sie mithilfe von Batch-Workflows Hunderte von Unterrichtsvarianten aus Tabellenkalkulationen oder Inhaltsbibliotheken, um Ihren Videoproduktionsprozess zu optimieren. HeyGen verwaltet Marken-Kits, Vorlagen und Versionsgeschichte und exportiert SCORM, LTI, MP4 und Untertitel-Pakete für einen unkomplizierten LMS-Upload und die Verteilung über Plattformen mit seinen Videoproduktionsfähigkeiten.

Ein Mann lächelt hinter einem Dialogfeld, das „Exportieren als SCORM“ aktiviert und „SCORM 1.2“ ausgewählt anzeigt.

Von über 100.000 Teams genutzt, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit legen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unsere Autoren dazu befähigt, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so schätze, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
reviews logo4.8
2000+ reviews
reviews trophy
Wie es funktioniert

So verwenden Sie den KI-Video-Tutorial-Generator

Erstellen Sie vollständige Tutorial-Videos in vier klaren Schritten von Inhalten bis hin zu lernbereiten Materialien.

Schritt 1

Laden Sie Ihren Inhalt hoch oder fügen Sie eine kurze Beschreibung ein

Stellen Sie Folien, Bildschirmaufnahmen, ein Dokument oder ein kurzes Skript zur Verfügung. HeyGen analysiert die Struktur und extrahiert die Hauptpunkte, um einen Unterrichtsentwurf zu erstellen.

Schritt 2

Wählen Sie Stil, Tonfall und Tempo

Wählen Sie einen Präsentationstyp, Sprachmodell, Dauer und visuelles Thema aus. Wenden Sie Ihr Markenkit an, damit jedes Video die richtigen Schriftarten, Farben und Überlagerungen verwendet.

Schritt 3

Vorschau anzeigen, bearbeiten und Interaktivität hinzufügen

Überprüfen Sie generierte Entwürfe, passen Sie Skripte an, fügen Sie Quizfragen oder Hinweise ein und erstellen Sie alternative Versionen neu. Änderungen werden auf Varianten übertragen, um Zeit zu sparen.

Schritt 4

Exportieren und veröffentlichen Sie Ihre Videokreationen für Lernende.

Exportieren Sie SCORM-, LTI-, MP4- und Untertiteldateien oder veröffentlichen Sie direkt in einem LMS. Verwenden Sie Stapelverarbeitungsexporte, um ganze Kursbibliotheken bereitzustellen und den Lernfortschritt zu verfolgen.

Ein Apple iMac zeigt ein Daten-Dashboard mit Diagrammen und Kennzahlen, dazu eine Tastatur, ein Smartphone und eine Tasse auf einem Holzschreibtisch.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was ist ein KI-Video-Tutorial und wie erstellt HeyGen diese?

Ein KI-Video-Tutorial ist ein Lehrvideo, das aus Text, Folien oder Bildschirmaufnahmen mit automatisiertem Skripting, Erzählung und Szenenzusammenstellung von einem KI-Video-Generator erstellt wird. HeyGen nimmt Ihre Ausgangsmaterialien, entwirft eine Lektionsstruktur, produziert Sprachaufnahmen und Untertitel und fügt visuelle Elemente zu veröffentlichungsfähigen Lehrvideos zusammen, indem fortgeschrittene Videokreationstechniken ohne manuelle Filmaufnahmen verwendet werden.

Brauche ich Aufnahmefähigkeiten oder spezielle Ausrüstung, um Lehrvideos zu erstellen?

Nein. HeyGen produziert professionelle Lehrvideos ohne Kameras oder Tonkabinen. Wenn Sie möchten, können Sie Ihre eigenen Aufnahmen hochladen, aber HeyGens Text-zu-Video- und Bild-zu-Video-Workflows erstellen aus vorhandenem Inhalt mithilfe seines Videogenerators polierte Lektionen.

Wie genau sind die generierten Skripte und Erzählungen?

HeyGen, ein KI-Tool, erstellt konversionsorientierte Skripte basierend auf Ihren Eingaben und kann natürlich klingende Sprachausgaben in vielen Sprachen generieren. Die Skripte sind bearbeitbar und HeyGen unterstützt Stimmklonung und Tonwahl, sodass die Erzählung Ihrem instruktiven Stil entspricht.

Kann ich Quizfragen und Bewertungen zu Tutorials hinzufügen?

Ja, Sie können den Videoeditor für weitere Verbesserungen nutzen. HeyGen unterstützt die Erstellung von Quizfragen und Bewertungsrubriken aus Lerninhalten. Diese können in den Videofluss eingebettet oder als LMS-kompatible Elemente zum Verfolgen und Bewerten exportiert werden.

Welche Exportformate und LMS-Integrationen werden unterstützt?

Zu den Exportoptionen gehören MP4-Videodateien, SRT/VTT-Untertitel, SCORM-Pakete und LTI-fähige Exporte. HeyGen integriert sich in gängige LMS-Plattformen und unterstützt Massenuploads für umfangreiche Kurskataloge.

Wie funktioniert die Lokalisierung für mehrsprachiges Training?

Nutzen Sie den Videoübersetzer zum Übersetzen von Skripten, Erzeugen von Sprachausgaben in Zielsprachen und Erstellen synchronisierter Untertitel. HeyGen passt das Timing und die Lippensynchronisation an, wo es anwendbar ist, damit lokalisierte Lektionen sich natürlich anfühlen.

Kann ich die Markenkonsistenz über viele Tutorials hinweg aufrechterhalten?

Ja. Laden Sie ein Markenkit mit Logos, Schriftarten und Farbpaletten hoch. HeyGen wendet diese automatisch an und unterstützt Vorlagen und gesperrte Elemente, um die visuelle Gestaltung und die Botschaft der Lektionen konsistent zu halten.

Wie lange dauert es, ein Tutorial-Video zu erstellen?

Einfache Mikrolektionen werden in Minuten gerendert, während längere, mehrszenige Module je nach Länge und Komplexität mehr Zeit in Anspruch nehmen können. Stapelverarbeitungen für viele Lektionen laufen parallel ab, sodass große Kataloge effizient verarbeitet werden können, was die Erstellung von Videoinhalten erleichtert.

Eignen sich erstellte Lernvideos für Zertifizierungs- oder Compliance-Schulungen?

Ja. HeyGen erstellt untertitelte, versionierte und exportierbare Lektionen, die den Anforderungen an Barrierefreiheit und Nachverfolgbarkeit entsprechen. Verwenden Sie Export-Metadaten und Abschlussverfolgung, um Zertifizierungs- und Audit-Anforderungen zu unterstützen.

Wem gehört der mit HeyGen erstellte Inhalt?

Sie behalten das Eigentum an allen Videos und Materialien, die Sie erstellen. HeyGen verwendet lizenzierte Ressourcen und die generierten Ergebnisse sind für kommerzielle und Bildungszwecke vorgesehen. Stellen Sie sicher, dass jegliche Inhalte Dritter, die Sie hochladen, die entsprechenden Rechte für die Verwendung in Ihrem Tutorial-Videomacher haben.

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

