KI-Videoerstellung
Sofortige Videoproduktion, keine Erfahrung notwendig
Verwandle dein Skript, Blogpost oder deine Idee mit HeyGen in ein professionelles Video. Mit nur wenigen Klicks kannst du Inhalte erstellen, die professionell aussehen, ideal für Marketing, Schulungen oder soziale Medien. Nutze die kostenlose Version zum Ausprobieren und steige um, wenn du bereit bist, zu erweitern.
Best Practices für hochwertige Videos
Um das Beste aus HeyGens KI-Videogenerator herauszuholen:
- Halten Sie Sätze kurz für ein flüssigeres Tempo
- Passen Sie den Avatar und die Stimme dem Ton Ihres Publikums an
- Verwenden Sie deutliche Szenenwechsel oder Abstände, um den Fluss zu verbessern
- Fügen Sie Untertitel hinzu, um die Beteiligung zu erhöhen
- Wählen Sie das richtige Format für Ihre Plattform aus (hochkant, quadratisch, Querformat)
Kostenlos ausprobieren, einfach zu aktualisieren
HeyGen gibt Ihnen die Freiheit, KI-generierte Videos kostenlos zu erstellen. Im kostenlosen Tarif enthalten alle Exporte ein dezentes Wasserzeichen – so können Sie das Ergebnis ohne Einschränkungen teilen oder testen. Benötigen Sie eine saubere Version? Führen Sie einfach ein Upgrade durch, um das Wasserzeichen zu entfernen und Premium-Funktionen freizuschalten.
Im Vergleich zu anderen Plattformen wie Pictory, Synthesia oder Lumen5 bietet HeyGen:
- Sofortige Text-zu-Video-Erstellung mit Avataren
- Zugang zu Vorlagen, Stimmen und Bearbeitungsoptionen
- Ein klarer Weg von kostenlos zu Profi, ohne Überraschungen
Wie funktioniert es?
So erstellen Sie ein Video ohne Wasserzeichen (Sobald Sie bereit sind)
Erstelle Videos mit KI und schalte wasserzeichenfreie Exporte frei, wenn du bereit bist.
Avatar-Typen
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.
Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.
Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.
Foto-Avatar
Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.
Generative Avatare
Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.
Interaktiver Avatar
Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.
KI-Übersetzer
Sprechen Sie alle Sprachen.
Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.
HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.
Kostenloser KI-Videogenerator ohne Wasserzeichen – Häufig gestellte Fragen
Ist der KI-Videogenerator wirklich kostenlos und ohne Wasserzeichen?
Ja, HeyGen bietet einen kostenlosen AI-Video-Generator-Tarif an, der es Ihnen ermöglicht, Videos ohne Wasserzeichen zu erstellen. Es ist ideal für Tests und nicht-kommerzielle Nutzung.
Was macht diesen KI-Videogenerator anders als andere?
HeyGen verwendet fortschrittliche generative KI und sprechende Avatare, um Studioqualitätsvideos zu erstellen – keine Bearbeitungsfähigkeiten, Greenscreens oder Schauspieler erforderlich.
Gibt es eine Begrenzung, wie viele Videos ohne Wasserzeichen ich erstellen kann?
Es kann tägliche oder monatliche Nutzungslimits geben, abhängig von Ihrem Tarif. Überprüfen Sie die Preisliste von HeyGen, um die Grenzen für kostenlose und Premium-Konten zu sehen.
Kann ich dieses Tool mit anderen Plattformen oder CRMs integrieren?
HeyGen unterstützt Integrationen und API-Zugriff für Geschäftsanwender. Dies ermöglicht die Automatisierung der Erstellung von Avatar-Videos über Apps wie CRM-Systeme und E-Mail-Tools.
Wird die Videoqualität verringert, wenn es kostenlos und ohne Wasserzeichen ist?
Nein, HeyGen gewährleistet auch für kostenlose Nutzer eine hohe Ausgabequalität. Videos, die ohne Wasserzeichen erstellt werden, behalten eine professionelle Auflösung und Klarheit.