KI-Videoerstellung
Verwandle Text in Videos mit einem kostenlosen KI-Video-Generator
Erstellen Sie in wenigen Minuten Studioqualitätsvideos mit einem KI-Videogenerator, der Avatare, Sprachausgaben und Vorlagen verwendet. Keine Bearbeitungserfahrung nötig – einfach tippen, anpassen und in 1080p oder 4K exportieren.
Erstellen Sie atemberaubende Videos aus Text mit KI
HeyGens kostenloser KI-Videogenerator ermöglicht es Ihnen, Ihre Ideen in Videos von professioneller Qualität umzusetzen – ohne Filmen, ohne Schnitt, ohne Sprachaufnahme. Schreiben Sie einfach Ihr Skript, wählen Sie aus über 100 Avataren und Stimmen und sehen Sie zu, wie Ihr Video zum Leben erweckt wird. Ob Sie Marketinginhalte, Schulungsmodule oder Beiträge für soziale Medien erstellen, HeyGen liefert hochauflösende, sofort teilbare Videoergebnisse.
Best Practices für die Erstellung der besten KI-generierten Videos
Um das Beste aus HeyGens AI-Video-Generator herauszuholen:
- Verwenden Sie klare, konversationelle Skripte mit weniger als 500 Wörtern
- Wählen Sie einen Avatar und eine Stimme, die zu Ihrem Publikum und Tonfall passen
- Halten Sie die Visualisierung spannend mit Szenenübergängen und Medien-Uploads
- Exportieren Sie in 1080p oder 4K für professionelle Auslieferung
- Fügen Sie Untertitel hinzu, um die Zugänglichkeit und die Behaltensquote zu erhöhen
Erstellen Sie hochwertige Videos in Minuten, nicht Tagen
Von Verkaufseinleitungen und Schulungsmaterial bis hin zu Erklärungen in sozialen Medien und YouTube-Videos, der kostenlose KI-Videogenerator von HeyGen hilft Ihnen, schnell professionelle Videoinhalte zu erstellen. Geben Sie Ihr Video in 1080p oder 4K aus und teilen Sie es sofort mit einem Link – keine Bearbeitungssoftware erforderlich.
Haben Sie Werkzeuge wie Pictory AI, Runway oder Fliki ausprobiert? HeyGen bietet Ihnen volle kreative Kontrolle, vom Skript über den Avatar bis zur Exportauflösung – alles an einem Ort und ohne Wasserzeichen. Im Gegensatz zu einigen KI-Videogeneratoren, die benutzerdefinierte Stimmen einschränken oder für HD-Ausgabe berechnen, hält HeyGen die Dinge einfach, schnell und wirklich kostenlos.
Wie funktioniert es?
So erzeugen Sie ein Video mit einem KI-Video-Generator
Erstellen Sie in Minuten professionelle Videos – geben Sie einfach ein, wählen Sie aus und erzeugen Sie.
Avatar-Typen
Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.
Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.
Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.
Avatar IV
Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.
Video-Avatar
Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.
Foto-Avatar
Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.
Generative Avatare
Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.
Interaktiver Avatar
Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.
KI-Übersetzer
Sprechen Sie alle Sprachen.
Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.
HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.
FAQ zum KI-Videogenerator
Was ist HeyGens kostenloser AI-Video-Generator?
Es ist ein browserbasiertes Tool, mit dem Sie sofort professionell aussehende Videos mit Hilfe von KI-Avataren, Sprachausgaben und skriptbasierten Animationen erstellen können – und das kostenlos.
Wie erstelle ich ein Video mit dem AI Video Generator Tool?
Geben Sie einfach Ihr Skript ein, wählen Sie einen Avatar und eine Stimme aus, und die KI erstellt ein sprechendes Video, das zum Herunterladen oder Teilen bereit ist.
Muss ich ein Konto erstellen?
Ja. Ein kostenloser HeyGen-Account ist erforderlich, um das Tool zu nutzen und Ihre generierten Videos zu speichern oder herunterzuladen.
Kann ich benutzerdefinierten Text und Stimmen verwenden?
Ja. Sie können Ihr eigenes Skript eingeben und aus einer Vielzahl von vorgefertigten KI-Stimmen wählen. Einige benutzerdefinierte Stimmoptionen sind in Premium-Stufen verfügbar.
Ist der kostenlose KI-Videogenerator mobilfreundlich?
Ja. Das Tool funktioniert auf den meisten modernen mobilen Browsern, obwohl die Nutzung am Desktop ein flüssigeres Erlebnis beim Bearbeiten und Vorschauen bietet.