KI-Avatar

Erstellung von KI-Avataren: Die Zukunft personalisierter Inhalte

Mit HeyGen können Sie mühelos einen KI-Avatar erstellen. Dieser fortschrittliche KI-Avatar-Ersteller ermöglicht es Ihnen, hochwertige, personalisierte Videos zu erstellen, ohne den üblichen Produktionsaufwand.

KI-Avatar

Das Potenzial von KI-Avataren in der Bildung

Interaktive KI-Avatare für das Lernen zu erstellen kann die Bildungslandschaft revolutionieren, indem personalisierte und adaptive Lernerfahrungen bereitgestellt werden. Diese Avatare können Schüler in immersive Lernprozesse einbinden, die sich an individuelle Lernstile und -geschwindigkeiten anpassen.

Entdecken Sie die Vorteile von KI-Avataren, einschließlich der Reduzierung von Produktionskosten und -zeit, gesteigerter Interaktion durch personalisierte Interaktionen und Zugänglichkeit für ein weltweites Publikum. Mit solchen Fortschritten versprechen KI-Avatare eine neue Ära der Inhaltskreation.

eine Aufnahme einer Frau vor einem Greenscreen mit heygen unten eingeblendeteine Aufnahme einer Frau vor einem Greenscreen mit heygen unten eingeblendet

KI-Avatar

Realistische Merkmale und technologische Fortschritte

Tauchen Sie ein in die fortschrittliche Technologie realistischer KI-Avatare, die diese virtuellen Persönlichkeiten lebensecht und dynamisch macht. Von Gesichtsausdrücken bis zu nuancierten Gesten ahmen KI-Avatare menschliche Interaktionen genau nach und bieten so ein fesselndes Zuschauererlebnis.

ein Screenshot einer Webseite, der sagt „Laden Sie hochwertiges 2-minütiges Videomaterial hoch“ein Screenshot einer Webseite, der sagt „Laden Sie hochwertiges 2-minütiges Videomaterial hoch“

KI-Avatar

Ethische Überlegungen

Während wir KI-Technologie annehmen, ist es wichtig, die ethischen Überlegungen für KI-Avatare zu berücksichtigen. Fragen wie Datenschutz, Zustimmung und das Potenzial für Missbrauch müssen angesprochen werden, um einen verantwortungsvollen Einsatz von KI in Medien und Bildung zu gewährleisten.

Erfasse die Zukunft der Inhalterstellung mit HeyGen! Beginne deine Reise in die Welt der KI-Avatare hier.

ein Video von einem Mann, der an einem Schreibtisch sitzt mit dem Wort Produktivität hinter ihmein Video von einem Mann, der an einem Schreibtisch sitzt mit dem Wort Produktivität hinter ihm

Wie funktioniert es?

Erstellen Sie Ihren individuellen KI-Avatar in 4 einfachen Schritten

Von einem kurzen Video zu deinem vollständig personalisierten, sprechbereiten digitalen Ich.

Schritt 1

Nehmen Sie ein 2-Minuten-Video von sich selbst auf

Nehmen Sie sich auf, wie Sie das bereitgestellte Skript bei guter Beleuchtung und klarem Ton lesen – das wird die Grundlage Ihres Avatars.

eine Frau lächelt vor einem lila Button zum Hochladen Ihres Videomaterialseine Frau lächelt vor einem lila Button zum Hochladen Ihres Videomaterials

Schritt 2

Laden Sie Ihr Filmmaterial & Einverständniserklärung hoch

Reichen Sie Ihr Video und das Einverständnisformular sicher bei HeyGen ein. Unser Team verwendet dies, um Ihren individuellen Avatar zu erstellen.

ein Screenshot einer Webseite, der sagt: Ziehen Sie das Video hierher und lassen Sie es los oder klicken Sie, um es hochzuladenein Screenshot einer Webseite, der sagt: Ziehen Sie das Video hierher und lassen Sie es los oder klicken Sie, um es hochzuladen

Schritt 3

Erstelle Videos mit deinem Avatar

Nutzen Sie Ihren KI-Avatar, um Nachrichten, Präsentationen oder Tutorials zu übermitteln – inklusive Gestik, Lippen-Synchronisation und Stimme.

Ein Bildschirm zeigt das Gesicht einer Frau und heißt willkommen in der neuen Ära der VideokreationEin Bildschirm zeigt das Gesicht einer Frau und heißt willkommen in der neuen Ära der Videokreation

Schritt 4

Teile dein Avatar-Video überall

Veröffentlichen Sie Ihre Videos auf sozialen Plattformen, internen Tools oder Kundenkanälen – Ihr Avatar ist bereit, in großem Umfang zu interagieren.

Ein Video einer Frau wird auf einem Bildschirm abgespieltEin Video einer Frau wird auf einem Bildschirm abgespielt

Entdecken Sie mehr KI-Tools

Verwandeln Sie Ihre PowerPoint-Folien in ansprechende Videos mit Sprachkommentaren und Animationen.

altalt

Avatar-Typen

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.

Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.

Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.

video thumbnail
altalt

Avatar IV

Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.


video thumbnail
altalt

Video-Avatar

Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.

video thumbnail
altalt

Foto-Avatar

Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.

video thumbnail
altalt

Generative Avatare

Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.

video thumbnail
altalt

Interaktiver Avatar

Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.

video thumbnail
altalt

Lageravatar

Erstellen Sie mit der fortschrittlichen Technologie von HeyGen maßgeschneiderte AI-Avatare für Ihre Videos. Verbessern Sie Ihre Videos mit einzigartigen, dynamischen und ansprechenden AI-basierten visuellen Effekten.

KI-Übersetzer

Sprechen Sie alle Sprachen.

Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.

HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.

video thumbnail

Anwendungsfall

Von Kreativen bis hin zu Marketern.

Über 100 Anwendungsfälle für HeyGen.

Häufig gestellte Fragen zu KI-Avataren erstellen

Was ist der HeyGen AI Avatar Creator?

Mit HeyGens AI Avatar Creator können Sie lebensechte digitale Avatare aus Fotos oder Vorlagen erstellen, die in Videos, Präsentationen und bei der Erstellung von Inhalten verwendet werden können.

Wie erstelle ich meinen eigenen Avatar?

Laden Sie ein hochwertiges Foto von vorne hoch, und die KI wird es verarbeiten, um einen sprechenden Avatar zu erstellen, der natürliche Gesichtsausdrücke und Sprache nachahmt.

Was macht HeyGen Avatare besonders?

HeyGen-Avatare sind fotorealistisch, unterstützen natürliches Lippen-Synchronisieren und können in über 175 Sprachen sprechen, was sie für professionellen und mehrsprachigen Einsatz geeignet macht.

Ist mein hochgeladenes Foto sicher?

Ja. Ihre Bilder werden sicher verarbeitet und gespeichert. HeyGen verwendet Ihre Fotos nicht, um seine Modelle zu trainieren, ohne ausdrückliche Erlaubnis.

Kann ich mehrere Avatare aus verschiedenen Bildern erstellen?

Natürlich. Sie können mehrere Avatare unter Ihrem Konto erstellen und verwalten, jeder mit einer einzigartigen Stimme und Erscheinung.

Funktionieren Avatare mit allen HeyGen Videotools?

Ja. Sobald sie erstellt sind, sind Ihre Avatare vollständig kompatibel mit HeyGens Videotools, einschließlich Lippen-Synchronisation, Übersetzung und skriptbasierter Erstellung.

Kundenbewertung

Was unsere Kunden über uns gesagt haben

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo