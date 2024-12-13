KI-Videoerstellung

KI-Text-zu-Sprache-Video

Fügen Sie Ihren Videos ganz einfach natürlich klingende KI-Stimmen hinzu und erwecken Sie Ihre Inhalte zum Leben. Mit dem Text-zu-Sprache-Tool von HeyGen ist es einfach, eine polierte, professionelle Erzählung zu erstellen, ohne Aufnahmeausrüstung oder Sprecher zu benötigen.

KI-Videoerstellung

Erstellen Sie fesselnde Videos mit professioneller Erzählung, ohne die Notwendigkeit von Sprechern

Möchten Sie Videos mit professioneller Erzählqualität erstellen, ohne die Komplexität, Sprecher zu engagieren? Mit der KI-Text-zu-Sprache-Videotechnologie von HeyGen können Sie Ihrer Inhalte schnell, effizient und kostengünstig mit natürlich klingenden Stimmen versehen. Diese leistungsstarke KI-Stimm-Innovationen KI-Videomacher verwandelt Ihren Text in realistische Sprache und verleiht Ihren Videos eine polierte und fesselnde Note.

HeyGen ermöglicht es Ihnen, aus einer Vielzahl von Stimmen und Akzenten zu wählen, um sicherzustellen, dass sie zum Ton Ihres Videos und den Vorlieben Ihres Publikums passen. Egal, ob Sie einen lockeren Gesprächston oder eine formellere Erzählung benötigen, unsere KI-Text-zu-Sprache-Video-Technologie garantiert jedes Mal hochwertige Ergebnisse.

eine Werbung für Heygen, die Zukunft des Geschichtenerzählenseine Werbung für Heygen, die Zukunft des Geschichtenerzählens

KI-Videoerstellung

Best Practices für AI-Text-zu-Sprache-Videos

Maximieren Sie das Engagement Ihrer Text-zu-Sprache-Erzählung mit diesen Tipps:

  • Schreiben für das Ohr: Verwenden Sie eine klare, umgangssprachliche Sprache, die beim lauten Sprechen natürlich klingt.
  • Stimme dem Zweck anpassen: Wählen Sie eine Stimme, die zum Thema Ihres Videos passt – z.B. einen ruhigen Ton für Tutorials oder eine lebhafte Stimme für Werbespots.
  • Tempo anpassen: Stellen Sie sicher, dass das Sprechtempo dem Inhalt angemessen ist – langsam für komplexe Ideen, schneller für dynamische Szenen.
  • Korrekturlesen des Textes: Überprüfen Sie Ihr Skript auf Grammatik und Klarheit, um ungeschickte Formulierungen oder Fehler in der Erzählung zu vermeiden.
Ein Computerbildschirm zeigt eine neue Texteditor-SeiteEin Computerbildschirm zeigt eine neue Texteditor-Seite

KI-Videoerstellung

Steigerung der Beteiligung mit Text-zu-Sprache-Videos

Die Integration von Text-zu-Sprache-Erzählungen in Ihre Videos macht sie inklusiver und zugänglicher. Diese Funktion hilft Zuschauern mit Sehbehinderungen oder solchen, die Audioinhalte bevorzugen, sich mit Ihrem Material zu verbinden. Klare und professionelle Erzählungen verleihen Ihren Videos auch Glaubwürdigkeit und eine menschliche Note, was Ihnen dabei hilft, bessere Verbindungen zu Ihrem Publikum herzustellen. Die Verwendung von KI-gestützten Spracherkennungssystemen verbessert die Zugänglichkeit weiter und ermöglicht eine breitere Publikumsbeteiligung.

Das Text-zu-Sprache-Videotool von HeyGen ist so gestaltet, dass professionelle Videoerzählungen einfach und zugänglich sind. Mit benutzerfreundlichen Steuerelementen, verschiedenen Stimmoptionen und unübertroffener Klangklarheit ermöglichen wir es Schöpfern, Videos zu produzieren, die fesseln und nachhallen.

das Wort 'engaging', das auf einem grünen Hintergrund stehtdas Wort 'engaging', das auf einem grünen Hintergrund steht

Wie funktioniert es?

Verwandle Text in 4 einfachen Schritten in ein Video

Erstellen Sie in nur wenigen Minuten professionelle Videos – einfach tippen, auswählen und generieren.

Schritt 1

Geben Sie Ihr Skript ein

Beginnen Sie damit, Ihren geschriebenen Inhalt – sei es ein Blogbeitrag, Artikel, Ankündigung oder Skript – in unseren Editor einzufügen.

video thumbnail

Schritt 2

Wählen Sie einen KI-Avatar & Stimme

Wählen Sie aus über 300 Avataren und Stimmen, um Ihren Ton und Ihr Publikum abzustimmen. Keine Schauspieler oder Studio erforderlich.

video thumbnail

Schritt 3

Visuelle Elemente & Stil anpassen

Bereichern Sie Ihre Videos durch das Hinzufügen von Animationen, Untertiteln, Hintergründen und Übergängen, die Ihre Botschaft zum Leben erwecken.

video thumbnail

Schritt 4

Erstellen & Teilen Sie Ihr Video

Erlauben Sie HeyGen, Ihr KI-Text-zu-Video-Modell-gestütztes Video in wenigen Minuten zu erstellen. Sie können es sofort herunterladen oder direkt auf jeder Plattform teilen.

video thumbnail

Entdecken Sie weitere KI-Tools

Verwandeln Sie Ihre PowerPoint-Folien in ansprechende Videos mit Sprachkommentaren und Animationen.

altalt

Avatar-Typen

Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, einen Avatar zu gestalten.

Klonen Sie sich selbst, erstellen Sie einen AI-Avatar oder wählen Sie aus unserer Avatar-Bibliothek.

Erstellen Sie ein digitales Zwilling, indem Sie sich selbst klonen. Erzeugen Sie mit KI einen nicht existierenden Avatar. Suchen Sie nach Community-Avataren oder wählen Sie aus unserer Stockbibliothek. Es gibt über 500 Avatare zur Auswahl.

video thumbnail
altalt

Avatar IV

Avatar IV ist das bisher fortschrittlichste Modell. Erstellen Sie mit nur einem Foto und einem Skript einen lebensechten sprechenden Avatar von einer Person, einem Haustier, einem Außerirdischen oder allem, was Sie sich vorstellen können.


video thumbnail
altalt

Video-Avatar

Mit einem Video-Avatar kann man gleichzeitig an zwei Orten sein, was ideal für Content-Ersteller, Geschäftsleute und digitale Influencer ist.

video thumbnail
altalt

Foto-Avatar

Ihr Foto-Avatar kann sich in eine animierte Version verwandeln, die lebendige Bewegungen und Ausdrücke beibehält und dabei ein natürliches Aussehen hat.

video thumbnail
altalt

Generative Avatare

Erzeugen Sie KI-Avatare, Fotos und Videos aus Textaufforderungen. Geeignet für Geschäfte, soziale Medien und mehr.

video thumbnail
altalt

Interaktiver Avatar

Steigern Sie das Engagement mit einem interaktiven Avatar, der in Echtzeit reagiert, und erleben Sie virtuelle Interaktionen authentischer.

video thumbnail
altalt

Lageravatar

Erstellen Sie mit der fortschrittlichen Technologie von HeyGen maßgeschneiderte AI-Avatare für Ihre Videos. Verbessern Sie Ihre Videos mit einzigartigen, dynamischen und ansprechenden AI-basierten visuellen Effekten.

KI-Übersetzer

Sprechen Sie alle Sprachen.

Ihr Avatar beherrscht alle Sprachen perfekt.

HeyGens KI-basierte Videolokalisierung gewährleistet eine natürliche Sprechweise, perfekte Lippen-Synchronisation und eine reibungslose Einbindung, indem sie Inhalte an verschiedene Sprachen und Kulturen anpasst. Unternehmen können lebensechte KI-Avatare erstellen, Videos in über 70 Sprachen übersetzen und benutzerdefinierte Stimmen für regionale Dialekte verwenden. Durch die KI-gesteuerte kulturelle Anpassung können Marken eine echte Verbindung zu einem weltweiten Publikum herstellen.

video thumbnail

Anwendungsfall

Von Kreativen bis hin zu Marketern.

Über 100 Anwendungsfälle für HeyGen.

KI-Text-zu-Sprache-Video-FAQs

Was ist das AI Text-to-Speech Video-Tool von HeyGen?

Es ist ein Online-Tool, das geschriebenen Text in naturgetreue Sprache umwandelt und automatisch ein Video mit realistischen KI-Avataren und Stimmen generiert.

Kann ich verschiedene Stimmen für das Video auswählen?

Ja, HeyGen bietet eine breite Palette an KI-Stimmen mit verschiedenen Akzenten, Tonlagen und Sprachen, um Ihren Inhaltsstil und Ihre Zielgruppe optimal anzusprechen.

Wie verwandle ich meinen Text in ein Video?

Fügen Sie einfach Ihr Skript in das Tool ein, wählen Sie einen Avatar und eine Stimme aus, und HeyGen wird ein professionelles Video mit synchronisierten Lippenbewegungen und Sprache erstellen.

Ist dieses Werkzeug gut für Erklär- oder Trainingsvideos?

Auf jeden Fall. Es ist ideal, um ansprechende Erklärvideos, Tutorials, Einarbeitungsmaterialien und Bildungsinhalte zu erstellen, ohne dass eine Filmaufnahme notwendig ist.

Kann ich das Skript bearbeiten, nachdem ich das Video vorgesichtet habe?

Ja. Sie können Änderungen am Skript, der Stimme oder den visuellen Elementen auch nach der ersten Vorschau vornehmen, um sicherzustellen, dass das endgültige Video Ihren Erwartungen entspricht.

Kundenbewertung

Was unsere Kunden über uns gesagt haben

logo
Preisgestaltung
PreispläneAPI-Preisgestaltung
HeyGen für Unternehmen
UnternehmenVertrieb kontaktieren
Produkte
Video-AvatareFoto-AvatareGenerative AvatareLager-AvatareAvatar-AussehenAPIVideoübersetzungLokalisierungInteraktiver AvatarKI-Werkzeuge
Industrie
AgenturenE-Learning
Ressourcen
BlogKundenerfahrungenPartnerprogrammWebinareHilfezentrumGemeinschaftAnleitungenAPI-DokumentationFAQKI-Glossar
Teams
MarketingLernen & EntwicklungLokalisierungVertriebsansprache
Unternehmen
Über unsKarrierenAlternativenVertrauen & SicherheitKI-ForschungSicherheitsportalDatenschutzrichtlinieNutzungsbedingungenModerationsrichtlinieGDPR Konformität
@Copyright HeyGen12130 Millennium Drive Suite 300, Los Angeles, CA 90094
Content Authentication LogoC2PA Certification Logo