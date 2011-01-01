Personalisierte Verkaufsvideos, die tatsächlich Antworten bringen

Akquise-Ansprachen, Demo-Nachfassaktionen, Deal-Room-Inhalte – erstellen Sie für jeden Interessenten personalisierte Videos, ohne jedes einzelne aufnehmen zu müssen. Verschaffen Sie Ihrem gesamten Vertriebsteam die Engagement-Raten Ihres Top-Performers.

Millionen Menschen weltweit vertrauen uns, um ihre Geschichten zum Leben zu erwecken.

Das Problem der Vertriebsansprache

Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum vorantreiben – mit der innovativsten Text-zu-AI-Video-Plattform.

Ohne HeyGen

Das Problem der Vertriebsansprache

Das Problem der Vertriebsansprache

Ihr Content-Kalender ist gnadenlos. Produktlaunches brauchen Videos. Ihre Social-Media-Kanäle verlangen täglich neue Inhalte. Kampagnen erfordern lokalisierte Creatives für jeden Markt. Doch herkömmliche Videoproduktion bedeutet: Studios buchen, Talente koordinieren, wochenlang auf den Schnitt warten – und Ihr Budget für einen einzigen Dreh verpulvern. Wenn die Inhalte endlich fertig sind, ist der Moment vorbei. Ihre Wettbewerber veröffentlichen täglich Videos, während Sie noch in der Vorproduktion feststecken. Und die Führungsebene vor die Kamera zu bekommen? Viel Erfolg bei diesem Terminchaos.

Mit HeyGen

Die HeyGen-Lösung

Die HeyGen-Lösung

HeyGen macht aus jedem Vertriebsmitarbeiter Ihren Top-Performer. Erstellen Sie eine einzige Videovorlage und generieren Sie dann Tausende personalisierte Versionen – jeweils mit dem Namen des Interessenten, seinem Unternehmen und seinen spezifischen Schmerzpunkten – ohne ein einziges weiteres Video aufzunehmen.Personalisierte Vertriebsansprache im Automatisierungsmaßstab mit der Wirkung einer 1:1-Verbindung. Erstellen Sie Sales-Enablement-Bibliotheken, die immer aktuell bleiben, wenn sich Produkte weiterentwickeln. Schulen Sie neue Mitarbeiter mit konsistenter Botschaft. Erreichen Sie Interessenten weltweit in ihrer Sprache. Geben Sie Ihrem gesamten Team die Werkzeuge an die Hand, um so zu verkaufen wie Ihre Besten.

Alles, was Vertriebsteams brauchen, um mehr Abschlüsse zu erzielen

Personalisierte Videos in großem Maßstab

Verwandeln Sie eine einzige Aufnahme in Tausende personalisierte Outreach-Videos. Dynamische Variablen fügen Namen von Interessenten, Firmennamen, branchenspezifische Schmerzpunkte und individuelle Details ein. Jedes Video wirkt wie individuell aufgenommen – weil die Personalisierung echt ist – aber Sie erstellen es nur einmal und spielen es in Ihrer gesamten Pipeline aus.

• Dynamische Personalisierungsfelder

• Stapelgenerierung für Kampagnen

• Individuelle Zielgruppenansprache von Interessenten

Blurred image of a woman in a kitchen with an overlay describing her as a joyful food blogger presenting olive oil and filming, alongside 'Video' and '16:9' buttons.

CRM-Integration

Video fügt sich nahtlos in Ihren bestehenden Vertriebs-Workflow ein. HubSpot-Integration löst personalisierte Videos automatisch aus – ein neuer Lead erstellt ein Willkommensvideo, ein gebuchter Termin generiert ein Intro vor dem Gespräch, eine Änderung der Deal-Phase liefert die passende Fallstudie. Zapier, Make und n8n verbinden HeyGen mit nahezu jedem CRM.

• Native HubSpot-Integration

• Zapier/Make-Automatisierung

• Videos aus Deal-Phasen auslösen

HeyGen logo at the center of a diagram connecting to four distinct icons.

Vertriebsunterstützungsbibliothek

Stellen Sie jedem Vertriebsmitarbeitenden die Inhalte zur Verfügung, die sie zum Abschluss benötigen. Produktdemos, Wettbewerbspositionierung, Einwandbehandlung, Kundengeschichten – eine Bibliothek an Vertriebsressourcen, die stets aktuell bleibt, während sich Ihr Produkt und Ihre Botschaften weiterentwickeln.

• Zentrale Content-Bibliothek

• Nachrichten sofort aktualisieren

• Einheitlich für alle Vertriebsmitarbeitenden

A digital presentation editor showing a "Weekly Report" with a central slide featuring a woman and "Team Performance" text, flanked by fanned-out slide previews.

Einarbeitung und Schulung für Vertriebsmitarbeitende

Verkürzen Sie die Einarbeitungszeit neuer Mitarbeitender mit Schulungsvideos, die Ihre Methodik, Ihr Produkt und Ihre Gesprächsleitfäden vermitteln. Jede Vertriebsmitarbeiterin und jeder Vertriebsmitarbeiter erhält dasselbe hochwertige Onboarding – unabhängig davon, wer sie oder ihn schult oder wann sie oder er beginnt.

• Schulung zu Methodik und Prozessen

• Produktwissens-Videos

• Einheitliches Onboarding für Vertriebsmitarbeitende

A slide displaying solutions for AI-powered personalization and one-click checkout, next to a smiling woman in a blue sweater gesturing with colorful lighting.

Mehrsprachige Kontaktaufnahme

Ihre potenziellen Kunden sprechen unterschiedliche Sprachen. Ihre Ansprache sollte das auch tun. KI-Videountertitelung lokalisiert Ihre Verkaufsvideos in über 175 Sprachen mit Stimmklon und Lippensynchronisation. Erreichen Sie Interessenten in EMEA, APAC und LATAM in ihrer jeweiligen Muttersprache.

• Stimmklonen bewahrt die Authentizität

• Lippen-Synchronisation passt sich den Gesichtsbewegungen an

• Eine Vorlage, globale Pipeline

Illustration of video localization showing a video in Spanish, a language selection menu, and the same video in Chinese.

Videoanalysen

Erkennen Sie, welche Videos Engagement fördern und welche Interessenten kaufbereit sind. Verfolgen Sie Aufrufe, Wiedergabedauer und Interaktionen, um Nachfassaktionen zu priorisieren und zu verstehen, welche Botschaften am besten ankommen.

• Verfolgung von Aufrufen und Interaktionen

• Signale zur Kaufabsicht von Interessenten

• Auf Basis von Daten optimieren

A video recording review interface showing Q4 Market Expansion Results, featuring a bar chart, key metrics, and a play button.

Von der Vorlage zur personalisierten Ansprache in 3 Schritten

Schritt 1

Erstellen Sie Ihre Vorlage

Nimm einmal ein Video auf oder schreibe ein Skript. Erstelle deine Outreach-Nachricht mit Platzhaltervariablen für den Namen des Interessenten, das Unternehmen, die Branche und benutzerdefinierte Felder. Aus einer Vorlage werden so unbegrenzt viele personalisierte Videos.

A woman in a green track jacket appears within a video recording frame, showing a red stop button, timer, and a blue-green play icon.
Schritt 2

Wähle deine Kreative

Wählen Sie aus über 200 vielfältigen KI-Avataren, die zu Ihrer Marke und Zielgruppe passen. Bestimmen Sie Stimmen, Hintergründe und visuelle Stile – oder erstellen Sie einen Sprecher-Clone für eine konsistente Markenpräsenz in allen Inhalten.

A blonde woman in a green top next to an "Edit Look" button and a "FaceSwap" panel displaying an upload option and multiple female faces.
Schritt 3

Senden und nachverfolgen

Erstellen Sie personalisierte Videos stapelweise oder auf Abruf. Betten Sie sie in E-Mail-Sequenzen ein, teilen Sie sie per Link oder übertragen Sie sie direkt in Ihr CRM. Verfolgen Sie das Engagement und priorisieren Sie Interessenten, die klare Kaufabsichten zeigen.

A portrait of a woman in a green jacket against a blue background, with a cartoon cursor pointing to a "Save as New" button.

Für jede Vertriebsstrategie entwickelt

SDR-Akquise

SDR-Akquise

Hebe dich in überfüllten Posteingängen ab. Personalisierte Akquise-Videos, die das Unternehmen, die Rolle und die konkreten Herausforderungen des Prospects erwähnen – und das in großem Umfang. Gib jedem SDR die Antwortraten, die deine Top-Performer mit manuellen Videos erzielen.

Anwendungsfall: Erstellen Sie 500 personalisierte Akquise-Videos für eine ABM-Kampagne in der Zeit, die Sie benötigen, um 5 manuell aufzunehmen.

Bestätigtes Ergebnis: Videoimagem erzielte eine 3-fache Steigerung des Engagements mit personalisierten Videos und produzierte über 50.000 personalisierte Videos für Unternehmenskunden.

Demo-Nachfassaktionen

Demo-Nachfassaktionen

Stärken Sie Ihre Demo mit personalisierten Zusammenfassungsvideos. Fassen Sie die wichtigsten Punkte zusammen, gehen Sie auf spezifische Fragen ein und halten Sie die Dynamik im gesamten Verkaufsprozess aufrecht, ohne einen weiteren Termin vereinbaren zu müssen.

Anwendungsfall: Versenden Sie noch am selben Tag Demo-Nachfolgevideos, die auf die im Meeting besprochenen spezifischen Schmerzpunkte des Interessenten eingehen.

Deal-Room-Inhalte

Deal-Room-Inhalte

Stellen Sie Ihren Fürsprechern die Inhalte zur Verfügung, die sie für den internen Verkauf benötigen. Produkt-Erklärinhalte, ROI-Zusammenfassungen und zielgruppenspezifische Botschaften, die Ihrem Kontakt helfen, den Abschluss intern herbeizuführen.

Anwendungsfall: Erstellen Sie Executive-Summary-Videos für jede:n Stakeholder in einem komplexen Enterprise-Deal.

Vertriebsunterstützung

Vertriebsunterstützung

Stellen Sie Ihrem Team aktuelle, konsistente Inhalte zur Verfügung. Produktaktualisierungen, Wettbewerbsinformationen, Einwandbehandlung – eine Enablement-Bibliothek, die sich gemeinsam mit Ihrem Produkt und Ihrem Markt weiterentwickelt.

Anwendungsfall: Neue Produktbotschaften für das gesamte Vertriebsteam einführen, wobei Schulungsvideos noch am Tag der Produkteinführung bereitgestellt werden.

Einarbeitung neuer Vertriebsmitarbeitender

Einarbeitung neuer Vertriebsmitarbeitender

Verkürzen Sie die Einarbeitungszeit mit strukturierten Onboarding-Inhalten. Methodikschulungen, detaillierte Produkteinführungen und Gesprächsleitfäden, die neue Mitarbeitende schneller produktiv machen.

Anwendungsfall: Erstellen Sie einen 30-tägigen Onboarding-Lehrplan, den neue Mitarbeitende in ihrem eigenen Tempo und mit gleichbleibend hoher Qualität absolvieren.

Globale Vertriebsteams

Globale Vertriebsteams

Verkaufen Sie in jedem Markt, ohne für jede Region separate Inhalte zu erstellen. Lokalisieren Sie Vertriebsunterlagen für EMEA-, APAC- und LATAM-Teams in kürzester Zeit.

Anwendungsfall: Übersetzung der Sales-Enablement-Bibliothek in 10 Sprachen für den globalen Sales-Kickoff.

G24.8Über 1.000 Bewertungen

Das am schnellsten wachsende Produkt auf G2 – und das aus gutem Grund

Von globalen Schulungen bis hin zu Videoanzeigen – HeyGen ermöglicht es jedem (ja, auch dir), hochwertige, skalierbare Videoinhalte für jeden Bedarf zu erstellen. Hier sind einige der Vorteile, die unsere Kundinnen und Kunden am meisten schätzen:

10-fachSteigerung der Videoproduktionsgeschwindigkeit
5XZunahme der Videoproduktion
40 % Zunahme der Video-Wiedergabezeit
5XWerbeausgabenrendite
Genutzt von über 100.000 Teams, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Geschwindigkeit legen

Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum vorantreiben – mit der innovativsten Image-to-Video-Plattform auf dem Markt.

Miro
"Es hat unsere Autorinnen und Autoren dazu befähigt, im Prozess das gleiche Maß an Kreativität zu entfalten, wie ich es bei visuellen Erzählmedien habe."

Steve Sowrey, Learning Media Designer
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir eine Sendung hatten, die ich jede Woche gemacht habe. Plötzlich wurde uns klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einschicken und nie wieder vor die Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Workday
"Was ich an HeyGen liebe, ist, dass ich Projekte nicht mehr ablehnen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können mit den vorhandenen Ressourcen deutlich mehr erreichen."

Justin Meisinger, Programmmanager
play buttonWatch video
4.8

1,300+ reviews
1,300+ reviews
reviews trophy

Haben Sie Fragen? Wir haben die Antworten.

Was ist ein personalisiertes Verkaufsvideo?

Ein personalisiertes Verkaufsvideo ist Outreach-Content, der detailspezifisch auf den jeweiligen Interessenten zugeschnitten ist – etwa Name, Unternehmen, branchentypische Herausforderungen und relevante Gesprächspunkte – sodass sich jedes Video so anfühlt, als wäre es individuell für diese Person aufgenommen worden. HeyGen ermöglicht personalisierte Videos in großem Maßstab: Erstellen Sie eine einzige Vorlage mit dynamischen Variablen und generieren Sie dann Tausende einzigartiger Versionen für Ihre gesamte Pipeline, ohne jedes Video manuell aufnehmen zu müssen.

Wie erstelle ich personalisierte Videos für die Vertriebsansprache?

Schreibe dein Skript selbst oder lass den KI-Skriptgenerator von HeyGen eines aus deinem Briefing erstellen. Wähle einen KI-Avatar als Moderator:in auf dem Bildschirm, entscheide dich für eine Stimme und einen visuellen Stil und generiere dein Video. Der gesamte Prozess dauert nur wenige Minuten und erfordert keinerlei Produktionserfahrung. Für eine konsistente Markenpräsenz kannst du deine:n Sprecher:in klonen, damit sein/ihr digitaler Zwilling deine Marke in allen Inhalten repräsentiert.

Lässt sich HeyGen in mein CRM integrieren?

Ja – HeyGen exportiert aus einem einzigen Projekt in mehreren Seitenverhältnissen. Erstelle dein Video einmal und exportiere es dann in 16:9 für YouTube, 9:16 für TikTok und Instagram Reels sowie 1:1 für Instagram-Feed-Posts. Du musst Inhalte nicht für jede Plattform neu erstellen oder mehrere Produktions-Workflows verwalten.

Wie steigern personalisierte Videos die Antwortraten?

Erstellen Sie Ihr Marketingvideo in Ihrer Primärsprache und nutzen Sie anschließend HeyGens Übersetzungsfunktion, um Versionen in jeder der über 175 unterstützten Sprachen zu erzeugen. Die Übersetzung umfasst Voice Cloning (damit Ihre Markenstimme in jeder Sprache natürlich klingt) und Lip-Sync (damit die Mundbewegungen zum übersetzten Audio passen). Starten Sie globale Kampagnen aus einem einzigen Quellvideo.

Kann ich HeyGen für Inhalte zur Vertriebsunterstützung verwenden?

Ja. Über die reine Akquise hinaus ermöglicht HeyGen vollständige Sales-Enablement-Bibliotheken. Erstellen Sie Produktdemos, Videos zur Wettbewerbspositionierung, Leitfäden zur Einwandbehandlung und Zusammenfassungen von Kundenerfolgsgeschichten. Wenn sich Produkte oder Botschaften ändern, aktualisieren Sie einfach das Skript und generieren das Video neu – Ihre Bibliothek bleibt aktuell, ohne neu drehen zu müssen. Teams berichten von deutlich schnelleren Inhaltsaktualisierungen im Vergleich zur herkömmlichen Videoproduktion.

Wie schule ich neue Vertriebsmitarbeitende mit HeyGen?

Erstellen Sie strukturierte Onboarding-Inhalte, die Ihre Methodik, Ihr Produkt, Ihren Markt und Ihre Gesprächsleitfäden abdecken. Neue Vertriebsmitarbeitende absolvieren Schulungen in ihrem eigenen Tempo und erhalten dabei eine einheitliche, hochwertige Anleitung – unabhängig davon, wer sie schult oder wann sie anfangen. Aktualisieren Sie Schulungsinhalte sofort, wenn sich Prozesse ändern – keine veralteten Materialien oder uneinheitlichen Onboarding-Erfahrungen mehr.

Kann ich internationale Interessenten in ihrer Sprache erreichen?

Ja. Erstellen Sie Ihre Vertriebsinhalte in Ihrer Primärsprache und nutzen Sie anschließend HeyGens Übersetzungsfunktion, um Versionen in einer von über 175 unterstützten Sprachen zu erzeugen. Die Übersetzung umfasst Voice Cloning (Ihre Botschaft klingt in jeder Sprache natürlich) und Lip-Sync (Mundbewegungen passen zum übersetzten Audio). Erreichen Sie Interessenten in EMEA, APAC und LATAM, ohne für jede Region eine separate Produktion durchführen zu müssen.

Wie schnell kann ich personalisierte Verkaufsvideos erstellen?

HeyGen unterstützt Videos in unterschiedlichen Längen, damit sie zu Ihrem Trainingskonzept passen. Die meisten Compliance-Module funktionieren im Rahmen von 3–10 Minuten sehr gut für Microlearning-Ansätze, aber Sie können auch längere Inhalte für umfassende Themen erstellen. Für umfangreichere Trainings (20+ Minuten) sollten Sie in Betracht ziehen, die Inhalte in Kapitel oder Module zu unterteilen, um das Engagement der Lernenden und das Tracking zu verbessern.

Kann ich nachverfolgen, wer sich meine Verkaufsvideos ansieht?

Ja. HeyGen bietet View-Tracking und Engagement-Analysen, sodass Sie sehen können, welche Interessenten Ihre Videos angesehen haben, wie lange sie zugeschaut haben und wann. Nutzen Sie diese Intent-Daten, um Ihre Nachfassaktionen zu priorisieren – Interessenten, die Ihr Video vollständig ansehen, sind wahrscheinlich stärker interessiert als diejenigen, die es gar nicht öffnen. Die Integration mit Ihrem CRM sorgt dafür, dass diese Daten mit Ihren Deal-Datensätzen verknüpft bleiben.

Wie sorge ich für eine einheitliche Kommunikation in meinem Vertriebsteam?

HeyGens Vorlagensystem stellt sicher, dass jede Vertriebsmitarbeiterin und jeder Vertriebsmitarbeiter nur freigegebene Botschaften verwendet. Erstellen Sie Vorlagen für unterschiedliche Outreach-Szenarien, Einwandbehandlungen und Produkterklärungen. Die Reps personalisieren ihre Nachrichten für ihre jeweiligen Interessenten und bleiben dabei immer inhaltlich auf Kurs. Das Brand Kit fixiert das visuelle Erscheinungsbild, und zentrale Bibliotheken sorgen dafür, dass alle mit aktuellen Inhalten arbeiten, statt mit veralteten Folien oder Gesprächsleitfäden.

Welche Arten von Verkaufsvideos kann ich erstellen?

HeyGen unterstützt praktisch jedes Format von Vertriebsvideos: Prospecting-Outreach, Demo-Nachfassaktionen, Inhalte für Deal Rooms, Angebotsdurchgänge, Executive Summaries, Case-Study-Präsentationen, Competitive Positioning, Einwandbehandlung, Schulungen für neue Vertriebsmitarbeiter, Erläuterungen zu Methoden und mehr. Wenn Ihr Vertriebsteam Videoinhalte benötigt, kann HeyGen diese in großem Umfang produzieren.

Sind meine Vertriebsinhalte sicher?

HeyGen ist nach SOC 2 Typ II zertifiziert und DSGVO-konform. Ihre Inhalte werden sowohl bei der Übertragung als auch im Ruhezustand verschlüsselt. Für Vertriebsteams, die mit sensiblen Informationen zu Deals oder wettbewerbsrelevanten Materialien arbeiten, bietet HeyGen Enterprise-Sicherheitsfunktionen, einschließlich SSO-Integration und zentralisiertem Zugriffsmanagement. Wir trainieren unsere KI-Modelle nicht mit Ihren Inhalten.

