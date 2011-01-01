Für jede Vertriebsstrategie entwickelt

SDR-Akquise Hebe dich in überfüllten Posteingängen ab. Personalisierte Akquise-Videos, die das Unternehmen, die Rolle und die konkreten Herausforderungen des Prospects erwähnen – und das in großem Umfang. Gib jedem SDR die Antwortraten, die deine Top-Performer mit manuellen Videos erzielen. Anwendungsfall: Erstellen Sie 500 personalisierte Akquise-Videos für eine ABM-Kampagne in der Zeit, die Sie benötigen, um 5 manuell aufzunehmen. Bestätigtes Ergebnis: Videoimagem erzielte eine 3-fache Steigerung des Engagements mit personalisierten Videos und produzierte über 50.000 personalisierte Videos für Unternehmenskunden.

Demo-Nachfassaktionen Stärken Sie Ihre Demo mit personalisierten Zusammenfassungsvideos. Fassen Sie die wichtigsten Punkte zusammen, gehen Sie auf spezifische Fragen ein und halten Sie die Dynamik im gesamten Verkaufsprozess aufrecht, ohne einen weiteren Termin vereinbaren zu müssen. Anwendungsfall: Versenden Sie noch am selben Tag Demo-Nachfolgevideos, die auf die im Meeting besprochenen spezifischen Schmerzpunkte des Interessenten eingehen.

Deal-Room-Inhalte Stellen Sie Ihren Fürsprechern die Inhalte zur Verfügung, die sie für den internen Verkauf benötigen. Produkt-Erklärinhalte , ROI-Zusammenfassungen und zielgruppenspezifische Botschaften, die Ihrem Kontakt helfen, den Abschluss intern herbeizuführen. Anwendungsfall: Erstellen Sie Executive-Summary-Videos für jede:n Stakeholder in einem komplexen Enterprise-Deal.

Vertriebsunterstützung Stellen Sie Ihrem Team aktuelle, konsistente Inhalte zur Verfügung. Produktaktualisierungen, Wettbewerbsinformationen, Einwandbehandlung – eine Enablement-Bibliothek, die sich gemeinsam mit Ihrem Produkt und Ihrem Markt weiterentwickelt. Anwendungsfall: Neue Produktbotschaften für das gesamte Vertriebsteam einführen, wobei Schulungsvideos noch am Tag der Produkteinführung bereitgestellt werden.

Einarbeitung neuer Vertriebsmitarbeitender Verkürzen Sie die Einarbeitungszeit mit strukturierten Onboarding-Inhalten. Methodikschulungen, detaillierte Produkteinführungen und Gesprächsleitfäden, die neue Mitarbeitende schneller produktiv machen. Anwendungsfall: Erstellen Sie einen 30-tägigen Onboarding-Lehrplan, den neue Mitarbeitende in ihrem eigenen Tempo und mit gleichbleibend hoher Qualität absolvieren.