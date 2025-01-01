HeyGen für Unternehmen

Für Unternehmen entwickelt, auf Skalierung ausgelegt

HeyGen für Unternehmen wurde speziell für Organisationen entwickelt. Ob Ihr Unternehmen 100 oder 100.000 Mitarbeitende hat – HeyGen bietet Teams eine gemeinsame, kontrollierte und skalierbare Möglichkeit, Videos schnell zu erstellen und zu lokalisieren und ist damit der beste KI-Videogenerator für geschäftliche Zwecke.

Vertraut von über 1.000.000 Entwicklern und führenden Unternehmen.

4,8/5 aus über 1000 Bewertungen

Das am schnellsten wachsende Produkt auf G2 – aus gutem Grund

Von globalen Schulungen bis hin zu Videoanzeigen – HeyGen befähigt jede Person (ja, auch Sie), hochwertige und skalierbare Videoinhalte für alle Anforderungen zu erstellen. Hier sind einige der Vorteile, die unsere Kundinnen und Kunden am meisten schätzen:

10XSteigerung der Geschwindigkeit der Videoproduktion
5XZunahme bei der Erstellung von Videos
40%Zunahme der Video-Wiedergabezeit
5XRendite der Werbeausgaben
Was ist HeyGen für Unternehmen?

Der einzige HeyGen-Tarif, der speziell für Teams entwickelt wurde. Erhalten Sie Zusammenarbeit im gemeinsamen Workspace, die fünffache Generierungskapazität und exklusiven Zugang zu den fortschrittlichsten KI-Videomodellen – alles mit zentralisierter Abrechnung.

5-mal mehr Nutzung für die Erstellung von KI-Bildern, Audio und mehr.

Erstelle Videos von bis zu60 Minuten Dauer

Erstelle 5 individuelle Avatare und kaufe Zubehör für Avatare.

Teammitglieder hinzufügen zur Zusammenarbeit im Arbeitsbereich

"HeyGen hat es unseren Autoren ermöglicht, dieselbe kreative Freiheit im Prozess zu haben, die ich habe, wenn es um visuelles Storytelling geht."

Steve Sowrey

Designer für Lernmedien in Miro

Das Erstellen von Videos ist gerade zu deiner Superkraft geworden

Geben Sie Ihrem Team die volle Power von HeyGen – mit integrierter Privatsphäre, Governance und Sicherheit. Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich mühelos mit flexiblen Lizenzen, Credits und Administrationskontrollen.

Erstellen

Erstellen Sie im Handumdrehen Inhalte in Studioqualität

Verwandeln Sie Skripte, PDFs und Präsentationen in wenigen Minuten in realistische Videos mit Avataren. Ganz ohne Kameras, Bearbeitungs-Timelines oder Produktionsaufwand. Einfach schnelle, professionelle Inhalte, die Ihr gesamtes Team erstellen kann.

Übersetzen

Global in jeder Sprache und überall lokalisieren

Erschließen Sie alle Märkte mit Übersetzungen in muttersprachlicher Qualität, präzisem Lippen-Sync und integrierter Textüberprüfung in über 175 Sprachen und Dialekten. HeyGen hilft globalen Teams, neue Zielgruppen in Minuten statt in Monaten zu erreichen.

Personalisieren

Personalisieren Sie Videos in großem Umfang mit menschlicher Wirkung

Sorgen Sie dafür, dass sich jeder Zuschauer wahrgenommen fühlt. Erstellen Sie authentische, personalisierte Videos, die Vertriebs-, Marketing- und Schulungsteams dabei helfen, an jedem Touchpoint stärkere Verbindungen aufzubauen – ganz ohne manuelle Aufnahmen.

Integrationen

Nahtlose Integration in Ihre bestehenden Workflows

HeyGen lässt sich nahtlos mit beliebten Apps wie Zapier, HubSpot, Make und n8n verbinden, um die Vorteile von KI-Videos direkt in Ihre Workflows zu bringen. Profitieren Sie von der einfachen Erstellung hochwertiger Videos, ohne umständlich zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.

Verwaltungstools

Single Sign-on (SSO) und Governance in Unternehmensqualität

Bewahren Sie Ihre Markenidentität und Kontrolle mit Team-Workspaces, benutzerdefinierten Rollen, Single Sign-On (SSO), gemeinsam genutzter Nutzung und zentralisierten Admin-Tools. Skalieren Sie sicher mit integrierter SOC 2 Typ II-, DSGVO- und KI-Governance ab dem ersten Tag.

Zugriff auf die neuesten Videomodelle

Seien Sie Vorreiter bei der KI-Videoerstellung mit exklusivem Zugang zu Avatar IV, Sora und Veo 3.

Avatar IV
Erweiterte Videogenerierung mit der fortschrittlichsten Avatar-Technologie.

Sora 2
Nutzen Sie das revolutionäre Sora-Modell von OpenAI zur Erstellung von Videos der nächsten Generation.

Veo 3
Nutzen Sie Googles Veo 3, um KI-generierte Videoinhalte in höchster Qualität zu erhalten.

"Wir haben mit einem Video angefangen. Mehr brauchte es nicht, um die Wirkung zu erkennen. Sobald man es erlebt, wird sofort klar, welches Potenzial sich dadurch eröffnet."

Mustafa Furniturewala

CTO bei Coursera

Unsere Preisliste

Einfache Preise, die für Unternehmen entwickelt wurden

Geschäft

$149/mo

Perfekt für Organisationen, die eine sichere und skalierbare Möglichkeit benötigen, damit Teams schnell hochwertige Videos mit KI erstellen, anpassen und lokalisieren können.

5-mal höhere Nutzung der Generierung

5 individuelle Avatare

SAML/SSO

Zusammenarbeit im Arbeitsbereich

Kommentare und Bearbeitung von Videodrafts

Zentralisierte Abrechnung

Zusätzliche Käufe von flexiblem Guthaben

Optionale automatische Aufladung

Einladungen und Teamverwaltung

Erweiterte Videogenerierung mit Avatar IV

Kommerzielle Nutzungsrechte für Videos

Zugriff auf die neuesten Videomodelle (Avatar IV, Sora 2, Veo 3)

Videos mit einer Länge von bis zu 60 Minuten

Vorrangige Bearbeitung

Integriere mit Zapier, HubSpot, Make, n8n und mehr

Skalieren Sie Ihre Marke mit zentralisierten Assets

Skalieren Sie Video in allen Abteilungen

Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Videoproduktion skalieren und ihr Wachstum mit der innovativsten KI-Videoplattform vorantreiben.

Marketing

Verwandeln Sie Blogs, PDFs und Kampagnen in personalisierte Videos auf Abruf. Produzieren Sie mehr Inhalte in kürzerer Zeit und halten Sie dabei stets eine hohe Qualität.

Lernen & Entwicklung
Vertrieb
Standort
Interne Kommunikation
Marketing

Unternehmensweite Ressourcen

Stärken Sie Ihr Unternehmen mit sicheren, kollaborativen und markenkonformen Tools, die darauf ausgelegt sind, jede Phase der Videoproduktion zu optimieren.

SAML/SSO

SAML/SSO

Ermöglichen Sie sicheren und nahtlosen Zugriff für Teams mit Single Sign-On (SSO) und Identitätsverwaltung auf Enterprise-Niveau.

Zentralisierte Abrechnung

Zentralisierte Abrechnung

Verwalten Sie alle Plätze, Guthaben und Rechnungen zentral in einer einzigen, übersichtlichen Abrechnungsstelle für das gesamte Unternehmen.

Kommerzielle Nutzungsrechte

Kommerzielle Nutzungsrechte

Erstellen und veröffentlichen Sie Videos mit voller Sicherheit – inklusive sämtlicher kommerzieller Nutzungsrechte für den geschäftlichen Einsatz.

Bereit für die Integration

Bereit für die Integration

Integrieren Sie HeyGen nahtlos in Ihre bestehenden Tools und Arbeitsabläufe wie Zapier, HubSpot, Make und n8n.

Teamleitung

Teamleitung

Verwaltung von Rollen, Berechtigungen und freigegebenen Assets, damit alle Teams abgestimmt sind und im Einklang mit der Marke arbeiten.

Vorrangige Bearbeitung

Vorrangige Bearbeitung

Erstellen Sie Videos schneller mit beschleunigten Render-Warteschlangen, die exklusiv für Unternehmenskunden reserviert sind.

5-mal höhere Nutzung der Generierung

5-mal höhere Nutzung der Generierung

Erhalten Sie deutlich mehr monatliche Generierungskapazität, damit Teams ohne Unterbrechungen in großem Maßstab erstellen können.

Videos mit einer Länge von bis zu 60 Minuten

Videos mit einer Länge von bis zu 60 Minuten

Erstellen Sie lange, wirkungsstarke Inhalte mit Unterstützung für Videos von bis zu 60 Minuten Länge.

Wichtigste Funktionen, die Unternehmen lieben

Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Videoproduktion skalieren und ihr Wachstum mit der innovativsten KI-Videoplattform vorantreiben.

Digitaler Zwilling

Digitaler Zwilling

Erstellen Sie eine realistische Version von sich selbst oder eines beliebigen für die Kamera freigegebenen Moderators. Verleihen Sie jedem Video eine menschliche Präsenz mit natürlichen Bewegungen und Ausdrücken.

Stimmenklon

Stimmenklon

Kombinieren Sie Ihre echte Stimme mit hoher Klangtreue. Bearbeiten Sie einen Satz oder aktualisieren Sie einen Absatz, ohne neu aufnehmen zu müssen, und behalten Sie so den gleichen Tonfall und die gleiche Energie in all Ihren Videos bei.

Einfache Aktualisierungen

Einfache Aktualisierungen

Bearbeiten Sie das Skript, tauschen Sie eine Szene aus und starten Sie die Generierung. Keine neuen Dreharbeiten, keine Wartezeit. Halten Sie Ihre Inhalte aktuell, damit Ihnen jederzeit die besten Videos zur Verfügung stehen.

Zusammenarbeit

Zusammenarbeit

Arbeitet gemeinsam in geteilten Arbeitsbereichen, in denen Teams Videos überprüfen, kommentieren und verbessern können. Produziert schneller und bleibt abgestimmt, ohne lange Feedbackschleifen.

Untertitel und Beschriftungen

Untertitel und Beschriftungen

Fügen Sie automatisch präzise Untertitel und Captions hinzu, um eine klare und barrierefreie Wiedergabe zu gewährleisten. Perfekt für globale, stumm geschaltete oder mehrkanalige Inhalte.

Brand Kit

Brand Kit

Laden Sie Ihre Markenelemente hoch, um in allen Videos für Konsistenz zu sorgen. Halten Sie Farben, Schriftarten und Logos für jeden Nutzer in Ihrer gesamten Bibliothek einheitlich.

Ressourcen

Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Videoproduktion skalieren und ihr Wachstum mit der innovativsten KI-Videoplattform vorantreiben.

Beginnen Sie mit der Erstellung von Videos mit der HeyGen Academy

Lies den Leitfaden

Wie Unternehmen mit HeyGen Geschichten zum Leben erwecken

Lies den Leitfaden

Erkenntnisse aus dem KI-Trendbericht 2026

Lies den Leitfaden

Von führenden Unternehmen genutzt umdie Videoproduktion zu skalieren

Geben Sie Ihrem Team die volle Power von HeyGen – mit integrierter Privatsphäre, Governance und Sicherheit. Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich mühelos mit flexiblen Plätzen, Credits und Administrationskontrollen.

Miro

"It has empowered our writers to have the same level of creativity in the process that I do when it comes to visual storytelling mediums."

Steve Sowrey,  Learning Media Designer

Du hast Fragen? Wir haben die Antworten.

Was ist HeyGen für Unternehmen?

HeyGen for Business ist eine KI-Video-Plattform für Teams, die für Organisationen entwickelt wurde, die sichere Zusammenarbeit, gemeinsame Nutzung und skalierbare Videoproduktion benötigen. Sie umfasst angesammelte Credits, Administrationskontrollen, SSO und Governance-Funktionen, die in Einzelplänen nicht verfügbar sind. Außerdem bietet sie die Leistungsfähigkeit eines KI-Videogenerators für geschäftliche Zwecke, der speziell für globale Teams entwickelt wurde.

Worin unterscheidet sich der Business-Tarif von den anderen Tarifen?

Einzelpläne sind für die Erstellung persönlicher Videos gedacht. Der Unternehmensplan richtet sich an Teams und bietet gemeinsame Arbeitsbereiche, kumulierte Credits, günstigere Sitzplatzkosten, zentralisierte Abrechnung, benutzerdefinierte Rollen sowie unternehmensgerechte Authentifizierung und Sicherheit.

Wie funktionieren die gesammelten Guthaben?

Jeder Enterprise-Arbeitsbereich erhält monatlich ein Kontingent an generativen Credits, das von allen Nutzern gemeinsam verwendet wird. Weitere Plätze erhöhen dieses Kontingent nicht, aber Administratoren können die Nutzung über automatische Aufladung oder zusätzliche Pakete für eine planbare Skalierung erweitern.

Kann mein Team innerhalb von HeyGen zusammenarbeiten?

Ja. Teams können in gemeinsamen Arbeitsbereichen zusammenarbeiten, um Videos kollaborativ zu überprüfen, zu kommentieren und zu verbessern. Geteilte Assets, Vorlagen, Avatare und Brand-Kits helfen allen, aufeinander abgestimmt zu bleiben.

Bietet HeyGen Unterstützung für Übersetzung und Lokalisierung?

Auf jeden Fall. Sie können jedes Video in mehr als 175 Sprachen und Dialekte mit natürlicher Lippensynchronisation und integrierter Textüberprüfung übersetzen. So werden globale Kommunikation und Schulungen schnell, einheitlich und kostengünstig möglich.

Ist HeyGen für Unternehmen sicher?

Ja. HeyGen für Unternehmen umfasst SSO, rollenbasierten Zugriff und Sicherheit auf Enterprise-Niveau. HeyGen ist konform mit SOC 2 Typ II, DSGVO, CCPA und dem Data Privacy Framework und verfügt über strenge Kontrollen zum Schutz Ihrer Daten.

Ist HeyGen für große Organisationen geeignet?

Ja. Der Business-Tarif ist für Unternehmen mit 100 bis 100.000 Mitarbeitenden konzipiert. Er hilft Teams, KI-Video schnell einzuführen – mit einer einfachen Einrichtung, flexiblem Sitzplatzmanagement und der Möglichkeit, bei Bedarf auf Enterprise-Tarife umzusteigen.

Welche Arten von Videos kann mein Team erstellen?

Teams können jede Art von Video erstellen, zum Beispiel Schulungen, Onboarding-Videos, Produkt-Erklärvideos, interne Kommunikation, Marketinginhalte, Vertriebsakquise, Support-Tutorials und mehr. Sie können Videos in wenigen Minuten erstellen, aktualisieren und lokalisieren – mit dem besten KI-Videogenerator für Unternehmen.

Beginnen Sie, Videos mit KI zu erstellen

Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und mit den innovativsten KI-Videos Wachstum vorantreiben.

