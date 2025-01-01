Für Unternehmen entwickelt, auf Skalierung ausgelegt
HeyGen für Unternehmen wurde speziell für Organisationen entwickelt. Ob Ihr Unternehmen 100 oder 100.000 Mitarbeitende hat – HeyGen bietet Teams eine gemeinsame, kontrollierte und skalierbare Möglichkeit, Videos schnell zu erstellen und zu lokalisieren und ist damit der beste KI-Videogenerator für geschäftliche Zwecke.
Vertraut von über 1.000.000 Entwicklern und führenden Unternehmen.
Das am schnellsten wachsende Produkt auf G2 – aus gutem Grund
Von globalen Schulungen bis hin zu Videoanzeigen – HeyGen befähigt jede Person (ja, auch Sie), hochwertige und skalierbare Videoinhalte für alle Anforderungen zu erstellen. Hier sind einige der Vorteile, die unsere Kundinnen und Kunden am meisten schätzen:
Was ist HeyGen für Unternehmen?
Der einzige HeyGen-Tarif, der speziell für Teams entwickelt wurde. Erhalten Sie Zusammenarbeit im gemeinsamen Workspace, die fünffache Generierungskapazität und exklusiven Zugang zu den fortschrittlichsten KI-Videomodellen – alles mit zentralisierter Abrechnung.
5-mal mehr Nutzung für die Erstellung von KI-Bildern, Audio und mehr.
Erstelle Videos von bis zu60 Minuten Dauer
Erstelle 5 individuelle Avatare und kaufe Zubehör für Avatare.
Teammitglieder hinzufügen zur Zusammenarbeit im Arbeitsbereich
"HeyGen hat es unseren Autoren ermöglicht, dieselbe kreative Freiheit im Prozess zu haben, die ich habe, wenn es um visuelles Storytelling geht."
Steve Sowrey
Designer für Lernmedien in Miro
Das Erstellen von Videos ist gerade zu deiner Superkraft geworden
Geben Sie Ihrem Team die volle Power von HeyGen – mit integrierter Privatsphäre, Governance und Sicherheit. Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich mühelos mit flexiblen Lizenzen, Credits und Administrationskontrollen.
Erstellen Sie im Handumdrehen Inhalte in Studioqualität
Verwandeln Sie Skripte, PDFs und Präsentationen in wenigen Minuten in realistische Videos mit Avataren. Ganz ohne Kameras, Bearbeitungs-Timelines oder Produktionsaufwand. Einfach schnelle, professionelle Inhalte, die Ihr gesamtes Team erstellen kann.
Global in jeder Sprache und überall lokalisieren
Erschließen Sie alle Märkte mit Übersetzungen in muttersprachlicher Qualität, präzisem Lippen-Sync und integrierter Textüberprüfung in über 175 Sprachen und Dialekten. HeyGen hilft globalen Teams, neue Zielgruppen in Minuten statt in Monaten zu erreichen.
Personalisieren Sie Videos in großem Umfang mit menschlicher Wirkung
Sorgen Sie dafür, dass sich jeder Zuschauer wahrgenommen fühlt. Erstellen Sie authentische, personalisierte Videos, die Vertriebs-, Marketing- und Schulungsteams dabei helfen, an jedem Touchpoint stärkere Verbindungen aufzubauen – ganz ohne manuelle Aufnahmen.
Nahtlose Integration in Ihre bestehenden Workflows
HeyGen lässt sich nahtlos mit beliebten Apps wie Zapier, HubSpot, Make und n8n verbinden, um die Vorteile von KI-Videos direkt in Ihre Workflows zu bringen. Profitieren Sie von der einfachen Erstellung hochwertiger Videos, ohne umständlich zwischen verschiedenen Tools wechseln zu müssen.
Single Sign-on (SSO) und Governance in Unternehmensqualität
Bewahren Sie Ihre Markenidentität und Kontrolle mit Team-Workspaces, benutzerdefinierten Rollen, Single Sign-On (SSO), gemeinsam genutzter Nutzung und zentralisierten Admin-Tools. Skalieren Sie sicher mit integrierter SOC 2 Typ II-, DSGVO- und KI-Governance ab dem ersten Tag.
Zugriff auf die neuesten Videomodelle
Seien Sie Vorreiter bei der KI-Videoerstellung mit exklusivem Zugang zu Avatar IV, Sora und Veo 3.
Avatar IV
Erweiterte Videogenerierung mit der fortschrittlichsten Avatar-Technologie.
Sora 2
Nutzen Sie das revolutionäre Sora-Modell von OpenAI zur Erstellung von Videos der nächsten Generation.
Veo 3
Nutzen Sie Googles Veo 3, um KI-generierte Videoinhalte in höchster Qualität zu erhalten.
"Wir haben mit einem Video angefangen. Mehr brauchte es nicht, um die Wirkung zu erkennen. Sobald man es erlebt, wird sofort klar, welches Potenzial sich dadurch eröffnet."
Mustafa Furniturewala
CTO bei Coursera
Einfache Preise, die für Unternehmen entwickelt wurden
Geschäft
Perfekt für Organisationen, die eine sichere und skalierbare Möglichkeit benötigen, damit Teams schnell hochwertige Videos mit KI erstellen, anpassen und lokalisieren können.
5-mal höhere Nutzung der Generierung
5 individuelle Avatare
SAML/SSO
Zusammenarbeit im Arbeitsbereich
Kommentare und Bearbeitung von Videodrafts
Zentralisierte Abrechnung
Zusätzliche Käufe von flexiblem Guthaben
Optionale automatische Aufladung
Einladungen und Teamverwaltung
Erweiterte Videogenerierung mit Avatar IV
Kommerzielle Nutzungsrechte für Videos
Zugriff auf die neuesten Videomodelle (Avatar IV, Sora 2, Veo 3)
Videos mit einer Länge von bis zu 60 Minuten
Vorrangige Bearbeitung
Integriere mit Zapier, HubSpot, Make, n8n und mehr
Skalieren Sie Ihre Marke mit zentralisierten Assets
Skalieren Sie Video in allen Abteilungen
Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Videoproduktion skalieren und ihr Wachstum mit der innovativsten KI-Videoplattform vorantreiben.
Verwandeln Sie Blogs, PDFs und Kampagnen in personalisierte Videos auf Abruf. Produzieren Sie mehr Inhalte in kürzerer Zeit und halten Sie dabei stets eine hohe Qualität.
Unternehmensweite Ressourcen
Stärken Sie Ihr Unternehmen mit sicheren, kollaborativen und markenkonformen Tools, die darauf ausgelegt sind, jede Phase der Videoproduktion zu optimieren.
SAML/SSO
Ermöglichen Sie sicheren und nahtlosen Zugriff für Teams mit Single Sign-On (SSO) und Identitätsverwaltung auf Enterprise-Niveau.
Zentralisierte Abrechnung
Verwalten Sie alle Plätze, Guthaben und Rechnungen zentral in einer einzigen, übersichtlichen Abrechnungsstelle für das gesamte Unternehmen.
Kommerzielle Nutzungsrechte
Erstellen und veröffentlichen Sie Videos mit voller Sicherheit – inklusive sämtlicher kommerzieller Nutzungsrechte für den geschäftlichen Einsatz.
Bereit für die Integration
Integrieren Sie HeyGen nahtlos in Ihre bestehenden Tools und Arbeitsabläufe wie Zapier, HubSpot, Make und n8n.
Teamleitung
Verwaltung von Rollen, Berechtigungen und freigegebenen Assets, damit alle Teams abgestimmt sind und im Einklang mit der Marke arbeiten.
Vorrangige Bearbeitung
Erstellen Sie Videos schneller mit beschleunigten Render-Warteschlangen, die exklusiv für Unternehmenskunden reserviert sind.
5-mal höhere Nutzung der Generierung
Erhalten Sie deutlich mehr monatliche Generierungskapazität, damit Teams ohne Unterbrechungen in großem Maßstab erstellen können.
Videos mit einer Länge von bis zu 60 Minuten
Erstellen Sie lange, wirkungsstarke Inhalte mit Unterstützung für Videos von bis zu 60 Minuten Länge.
Wichtigste Funktionen, die Unternehmen lieben
Digitaler Zwilling
Erstellen Sie eine realistische Version von sich selbst oder eines beliebigen für die Kamera freigegebenen Moderators. Verleihen Sie jedem Video eine menschliche Präsenz mit natürlichen Bewegungen und Ausdrücken.
Stimmenklon
Kombinieren Sie Ihre echte Stimme mit hoher Klangtreue. Bearbeiten Sie einen Satz oder aktualisieren Sie einen Absatz, ohne neu aufnehmen zu müssen, und behalten Sie so den gleichen Tonfall und die gleiche Energie in all Ihren Videos bei.
Einfache Aktualisierungen
Bearbeiten Sie das Skript, tauschen Sie eine Szene aus und starten Sie die Generierung. Keine neuen Dreharbeiten, keine Wartezeit. Halten Sie Ihre Inhalte aktuell, damit Ihnen jederzeit die besten Videos zur Verfügung stehen.
Zusammenarbeit
Arbeitet gemeinsam in geteilten Arbeitsbereichen, in denen Teams Videos überprüfen, kommentieren und verbessern können. Produziert schneller und bleibt abgestimmt, ohne lange Feedbackschleifen.
Untertitel und Beschriftungen
Fügen Sie automatisch präzise Untertitel und Captions hinzu, um eine klare und barrierefreie Wiedergabe zu gewährleisten. Perfekt für globale, stumm geschaltete oder mehrkanalige Inhalte.
Brand Kit
Laden Sie Ihre Markenelemente hoch, um in allen Videos für Konsistenz zu sorgen. Halten Sie Farben, Schriftarten und Logos für jeden Nutzer in Ihrer gesamten Bibliothek einheitlich.
Ressourcen
Beginnen Sie mit der Erstellung von Videos mit der HeyGen Academy
Wie Unternehmen mit HeyGen Geschichten zum Leben erwecken
Erkenntnisse aus dem KI-Trendbericht 2026
Von führenden Unternehmen genutzt umdie Videoproduktion zu skalieren
Geben Sie Ihrem Team die volle Power von HeyGen – mit integrierter Privatsphäre, Governance und Sicherheit. Erweitern Sie Ihren Arbeitsbereich mühelos mit flexiblen Plätzen, Credits und Administrationskontrollen.
Miro
"It has empowered our writers to have the same level of creativity in the process that I do when it comes to visual storytelling mediums."
Steve Sowrey, Learning Media Designer
Du hast Fragen? Wir haben die Antworten.
Was ist HeyGen für Unternehmen?
HeyGen for Business ist eine KI-Video-Plattform für Teams, die für Organisationen entwickelt wurde, die sichere Zusammenarbeit, gemeinsame Nutzung und skalierbare Videoproduktion benötigen. Sie umfasst angesammelte Credits, Administrationskontrollen, SSO und Governance-Funktionen, die in Einzelplänen nicht verfügbar sind. Außerdem bietet sie die Leistungsfähigkeit eines KI-Videogenerators für geschäftliche Zwecke, der speziell für globale Teams entwickelt wurde.
Worin unterscheidet sich der Business-Tarif von den anderen Tarifen?
Einzelpläne sind für die Erstellung persönlicher Videos gedacht. Der Unternehmensplan richtet sich an Teams und bietet gemeinsame Arbeitsbereiche, kumulierte Credits, günstigere Sitzplatzkosten, zentralisierte Abrechnung, benutzerdefinierte Rollen sowie unternehmensgerechte Authentifizierung und Sicherheit.
Wie funktionieren die gesammelten Guthaben?
Jeder Enterprise-Arbeitsbereich erhält monatlich ein Kontingent an generativen Credits, das von allen Nutzern gemeinsam verwendet wird. Weitere Plätze erhöhen dieses Kontingent nicht, aber Administratoren können die Nutzung über automatische Aufladung oder zusätzliche Pakete für eine planbare Skalierung erweitern.
Kann mein Team innerhalb von HeyGen zusammenarbeiten?
Ja. Teams können in gemeinsamen Arbeitsbereichen zusammenarbeiten, um Videos kollaborativ zu überprüfen, zu kommentieren und zu verbessern. Geteilte Assets, Vorlagen, Avatare und Brand-Kits helfen allen, aufeinander abgestimmt zu bleiben.
Bietet HeyGen Unterstützung für Übersetzung und Lokalisierung?
Auf jeden Fall. Sie können jedes Video in mehr als 175 Sprachen und Dialekte mit natürlicher Lippensynchronisation und integrierter Textüberprüfung übersetzen. So werden globale Kommunikation und Schulungen schnell, einheitlich und kostengünstig möglich.
Ist HeyGen für Unternehmen sicher?
Ja. HeyGen für Unternehmen umfasst SSO, rollenbasierten Zugriff und Sicherheit auf Enterprise-Niveau. HeyGen ist konform mit SOC 2 Typ II, DSGVO, CCPA und dem Data Privacy Framework und verfügt über strenge Kontrollen zum Schutz Ihrer Daten.
Ist HeyGen für große Organisationen geeignet?
Ja. Der Business-Tarif ist für Unternehmen mit 100 bis 100.000 Mitarbeitenden konzipiert. Er hilft Teams, KI-Video schnell einzuführen – mit einer einfachen Einrichtung, flexiblem Sitzplatzmanagement und der Möglichkeit, bei Bedarf auf Enterprise-Tarife umzusteigen.
Welche Arten von Videos kann mein Team erstellen?
Teams können jede Art von Video erstellen, zum Beispiel Schulungen, Onboarding-Videos, Produkt-Erklärvideos, interne Kommunikation, Marketinginhalte, Vertriebsakquise, Support-Tutorials und mehr. Sie können Videos in wenigen Minuten erstellen, aktualisieren und lokalisieren – mit dem besten KI-Videogenerator für Unternehmen.
Beginnen Sie, Videos mit KI zu erstellen
Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und mit den innovativsten KI-Videos Wachstum vorantreiben.