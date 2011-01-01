Für alle Anforderungen im Product Marketing entwickelt

Produkt-Launch-Videos Inhalte zur Produkteinführung am Launch-Tag. Produktankündigungsvideos , die erklären, was neu ist, den Mehrwert demonstrieren und die Nutzung vorantreiben – produziert in Stunden statt in Monaten. Anwendungsfall: Ein vollständiges Launch-Videopaket (Ankündigung, Demo, FAQ) rechtzeitig zur Produkteinführung erstellen, statt erst Wochen später. Bestätigtes Ergebnis: Attention Grabbing Media hat die Produktionszeit von 3 Tagen auf wenige Stunden verkürzt und gleichzeitig auf über 10 neue Sprachen erweitert.

Funktionsankündigungen Jede Veröffentlichung verdient ein Video. Erstellen Sie Ankündigungsinhalte für neue Funktionen, die zusammen mit dem Produkt ausgeliefert, in den Release Notes eingebettet, in sozialen Medien geteilt und an Kunden verteilt werden. Anwendungsfall: Für jedes Sprint-Release Funktionsankündigungsvideos erstellen, um Kunden über kontinuierliche Verbesserungen auf dem Laufenden zu halten.

Vertriebsunterstützungsinhalte Stellen Sie dem Vertrieb aktuelle, überzeugende Inhalte zur Verfügung. Produktdemos , Use-Case-Erklärungen, Wettbewerbspositionierung – Inhalte, die dem Vertrieb helfen, Abschlüsse zu erzielen. Anwendungsfall: Aufbau einer vollständigen Sales-Enablement-Videobibliothek, die alle Produkte, Zielgruppen und Wettbewerbsszenarien abdeckt. Bestätigtes Ergebnis: Advantive erreichte eine 50%ige Reduzierung der Zeit für die Inhaltserstellung, wobei die Produktion von Voice-overs von mehreren Tagen auf 2–3 Stunden verkürzt wurde.

Produkt-Erklärungen Helfen Sie Ihren Kunden zu verstehen, was Ihr Produkt leistet und warum es wichtig ist. Erklärvideos für Ihre Website, das Onboarding und die Schulung Ihrer Kunden. Anwendungsfall: Erstellen Sie für jedes Kundensegment einen Produkterklärer, der gezielt auf dessen spezifische Schmerzpunkte und Anwendungsfälle eingeht.

Weltweite Produkteinführungen In jedem Markt gleichzeitig starten. Lokalisieren Sie alle Go-to-Market-Inhalte für internationale Markteinführungen, ohne separate Produktionen für jede Region. Anwendungsfall: Vollständiges Launch-Paket für den globalen Produkteinführungsstart in 15 Sprachen übersetzen. Bestätigtes Ergebnis: Workday verkürzte die Lokalisierung von Wochen auf Minuten und erstellt nun Inhalte in 10–15 Sprachen pro Video.