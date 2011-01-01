Veröffentlichen Sie Produkt-Launch-Videos am ersten Tag, nicht am dreißigsten
Funktionsankündigungen, Produktdemos, Sales-Enablement, Wettbewerbspositionierung – erstellen Sie Go-to-Market-Inhalte, die gemeinsam mit dem Produkt ausgeliefert werden, sich bei Produktänderungen automatisch aktualisieren und jeden Markt in seiner jeweiligen Sprache erreichen.
- Keine Kreditkarte erforderlich
- Inhalte sofort aktualisieren, wenn sich Produkte ändern
Das Produktmarketing-Problem
Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum vorantreiben – mit der innovativsten Text-zu-AI-Video-Plattform.
Die Lücke in den Produktmarketing-Inhalten
Ihr Produkt wird nächste Woche ausgeliefert. Der Vertrieb braucht Enablement-Material. Das Marketing braucht Launch-Videos. Der Support braucht Dokumentation. Und Sie warten immer noch darauf, dass die Produktion die Demo fertigstellt, die Sie letzten Monat angefordert haben. Herkömmliche Videos können mit der Produktgeschwindigkeit nicht Schritt halten – bis die Inhalte fertig sind, hat sich das Feature schon weiterentwickelt. Sie stehen ständig vor der Wahl, entweder pünktlich ohne Video zu launchen oder verspätet mit veralteten Inhalten. Gleichzeitig starten Ihre globalen Teams mit ausschließlich englischen Materialien, weil Lokalisierung den Zeitplan um einen weiteren Monat verlängert. Produktmarketing wird so zum Engpass statt zum Beschleuniger.
Die HeyGen-Lösung
HeyGen macht aus eurem Product-Marketing-Team eine Content-Engine, die sich mit Produktgeschwindigkeit bewegt. Schreibt eure Botschaften – oder lasst die KI sie aus euren Positionierungsdokumenten generieren – wählt einen KI-Avatar und produziert in kürzester Zeit professionelle Produktvideos. Am Launch-Tag ist der Content wirklich fertig. Feature hat sich in der Beta geändert? Skript anpassen und neu generieren. Globaler Launch? In über 175 Sprachen übersetzen – mit Voice Cloning und Lippensynchronisation. Baut eure komplette Go-to-Market-Content-Bibliothek auf – Ankündigungen, Demos, Enablement, Competitive-Assets – ohne Produktionsabhängigkeiten, die eure Roadmap ausbremsen.
Alles, was Product-Marketing-Teams brauchen, um schneller zu launchen
Durchgängige Tools, Workflows und Einblicke, die Reibung in Planung, Umsetzung und Launch beseitigen, damit Teams schneller mit weniger Übergaben ausliefern können.
Schnellstart-Inhalte
Veröffentlichen Sie Videoinhalte noch am Tag des Produktversands. Erstellen Sie Produktankündigungen, Feature-Demos und Launch-Videos in wenigen Minuten – statt in den Wochen, die herkömmliche Produktionen benötigen. Ihr Go-to-Market-Zeitplan wird nicht länger durch die Videoproduktion ausgebremst.
• Erstellen Sie Launch-Videos in wenigen Minuten
• Keine Produktionsabhängigkeiten
• Inhalte zusammen mit dem Produkt ausliefern
Sofortige Inhaltsaktualisierungen
Produkte entwickeln sich weiter. Ihre Inhalte sollten das auch tun. Wenn sich Funktionen ändern, Preise aktualisiert werden oder sich Ihre Botschaften verschieben, passen Sie einfach Ihr Skript an und generieren Sie es neu. Keine neuen Drehs, keine Produktionsabstimmung – Inhalte, die immer auf dem aktuellen Stand Ihres Produkts bleiben.
• Skripte aktualisieren und neu generieren
• Keine Nachdrehs erforderlich
• Stets aktuelle Kommunikation
Vertriebsunterstützungsbibliothek
Statten Sie Ihr Vertriebsteam mit den Inhalten aus, die es zum Gewinnen braucht. Produktdemos, detaillierte Feature-Analysen, Wettbewerbspositionierung, Einwandbehandlung – eine vollständige Enablement-Bibliothek, die sich so schnell weiterentwickelt wie Ihr Produkt.
• Zentrale Inhaltsbibliothek
• Konsistente Vertriebsbotschaften
• Aktualisierung mit Produktänderungen
Unterstützung beim globalen Launch
Überall gleichzeitig starten.KI-Videoübersetzunglokalisiert deine Go-to-Market-Inhalte in über 175 Sprachen mit Stimmklon und Lippensynchronisation. Dein EMEA-Launch wartet nicht darauf, dass dein NA-Launch abgeschlossen ist.
• Voice-Cloning bewahrt die Markenstimme
• Lippenbewegungen sind mit den Gesichtsausdrücken synchron
• Eine Quelle, weltweite Verteilung
Videos zur Ankündigung neuer Funktionen
Jedes Feature verdient eine angemessene Einführung. Erstelle Ankündigungsvideos, die erklären, was neu ist, warum es wichtig ist und wie man es nutzt – ausgeliefert zusammen mit dem Feature-Release, eingebettet in die Release Notes und über alle Kanäle verteilt.
• Ankündigungsvideos zu jeder Veröffentlichung
• In Versionshinweise einbetten
• Multikanalvertrieb
Inhalte zur Wettbewerbspositionierung
Rüsten Sie Ihr Team mit Videoinhalten aus, die Sie klar von Wettbewerbern abgrenzen. Battlecards werden durch Videoerklärungen lebendig, die der Vertrieb teilen kann und die Kunden leicht verstehen.
• Vergleichsvideos mit Wettbewerbern
• Inhalte für Sales Battle Cards
• Kundenorientierte Positionierung
Vom Positionierungskonzept zum Launch-Video in 3 Schritten
Beginnen Sie mit Ihrer Botschaft
Fügen Sie Ihr Positionierungsdokument, Feature-Briefing oder Ihre Launch-Ankündigung ein. Oder lassen Sie vom KI-Skriptgenerator ein Videoskript aus Ihrer Produktbeschreibung erstellen. Starten Sie mit dem, was das Product Marketing bereits erstellt hat.
Wählen Sie Ihren Moderator
Wählen Sie einen KI-Avatar, der Ihre Marke repräsentiert, oder erstellen Sie eine einheitliche Produktsprecherin bzw. einen einheitlichen Produktsprecher für alle Produktinhalte. Stimmen Sie Stimme und visuellen Stil auf Ihre Markenrichtlinien ab.
Erstellen und Verteilen
Klicken Sie auf „Generieren“. In wenigen Minuten haben Sie ein professionelles Produktvideo. Übersetzen Sie es mit einem Klick für globale Markteinführungen. Verteilen Sie es über Website, Social Media, E-Mail, Sales-Enablement-Plattformen und Release Notes.
Für alle Anforderungen im Product Marketing entwickelt
Produkt-Launch-Videos
Inhalte zur Produkteinführung am Launch-Tag. Produktankündigungsvideos , die erklären, was neu ist, den Mehrwert demonstrieren und die Nutzung vorantreiben – produziert in Stunden statt in Monaten.
Anwendungsfall: Ein vollständiges Launch-Videopaket (Ankündigung, Demo, FAQ) rechtzeitig zur Produkteinführung erstellen, statt erst Wochen später.
Bestätigtes Ergebnis: Attention Grabbing Media hat die Produktionszeit von 3 Tagen auf wenige Stunden verkürzt und gleichzeitig auf über 10 neue Sprachen erweitert.
Funktionsankündigungen
Jede Veröffentlichung verdient ein Video. Erstellen Sie Ankündigungsinhalte für neue Funktionen, die zusammen mit dem Produkt ausgeliefert, in den Release Notes eingebettet, in sozialen Medien geteilt und an Kunden verteilt werden.
Anwendungsfall: Für jedes Sprint-Release Funktionsankündigungsvideos erstellen, um Kunden über kontinuierliche Verbesserungen auf dem Laufenden zu halten.
Vertriebsunterstützungsinhalte
Stellen Sie dem Vertrieb aktuelle, überzeugende Inhalte zur Verfügung. Produktdemos, Use-Case-Erklärungen, Wettbewerbspositionierung – Inhalte, die dem Vertrieb helfen, Abschlüsse zu erzielen.
Anwendungsfall: Aufbau einer vollständigen Sales-Enablement-Videobibliothek, die alle Produkte, Zielgruppen und Wettbewerbsszenarien abdeckt.
Bestätigtes Ergebnis: Advantive erreichte eine 50%ige Reduzierung der Zeit für die Inhaltserstellung, wobei die Produktion von Voice-overs von mehreren Tagen auf 2–3 Stunden verkürzt wurde.
Produkt-Erklärungen
Helfen Sie Ihren Kunden zu verstehen, was Ihr Produkt leistet und warum es wichtig ist. Erklärvideos für Ihre Website, das Onboarding und die Schulung Ihrer Kunden.
Anwendungsfall: Erstellen Sie für jedes Kundensegment einen Produkterklärer, der gezielt auf dessen spezifische Schmerzpunkte und Anwendungsfälle eingeht.
Weltweite Produkteinführungen
In jedem Markt gleichzeitig starten. Lokalisieren Sie alle Go-to-Market-Inhalte für internationale Markteinführungen, ohne separate Produktionen für jede Region.
Anwendungsfall: Vollständiges Launch-Paket für den globalen Produkteinführungsstart in 15 Sprachen übersetzen.
Bestätigtes Ergebnis: Workday verkürzte die Lokalisierung von Wochen auf Minuten und erstellt nun Inhalte in 10–15 Sprachen pro Video.
Wettbewerbspositionierung
Gewinnen Sie mehr Deals mit Videoinhalten, die Ihr Produkt im Vergleich zu Alternativen optimal positionieren. Battlecards, Vergleichsinhalte und Wettbewerbsbotschaften, die Ihr Vertrieb tatsächlich nutzen kann.
Anwendungsfall: Erstellen von Video-Battlecards für die fünf wichtigsten Wettbewerber, die vierteljährlich aktualisiert werden, wenn sich die Wettbewerbssituation verändert.
Aus gutem Grund das am schnellsten wachsende Produkt auf G2
Von globalen Schulungen bis hin zu Videoanzeigen – HeyGen ermöglicht es jedem (ja, auch dir), hochwertige, skalierbare Videoinhalte für jeden Bedarf zu erstellen. Hier sind einige der Vorteile, die unsere Kundinnen und Kunden am meisten schätzen:
Genutzt von über 100.000 Teams, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Geschwindigkeit legen
Erfahren Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Content-Erstellung skalieren und Wachstum vorantreiben – mit der innovativsten Image-to-Video-Plattform auf dem Markt.
Haben Sie Fragen? Wir haben die Antworten.
Was sind Produktmarketing-Videos?
Die Erstellung von KI-Videos nutzt künstliche Intelligenz, um professionelle Marketingvideos ohne herkömmliche Produktionsanforderungen zu erzeugen. HeyGen kombiniert KI-Avatare, Sprachsynthese und automatisiertes Editing, um Skripte in fertig bearbeitete Videoinhalte zu verwandeln – ganz ohne Kameras, Studios oder Filmteams. Marketingteams können Produktvideos, Social-Media-Content und Werbemittel in wenigen Minuten statt in mehreren Wochen produzieren.
Wie erstelle ich schnell Produkt-Launch-Videos?
Schreibe deine Launch-Botschaft oder füge dein Positionierungspapier ein. Wähle einen KI-Avatar als Präsentator, lege deinen visuellen Stil fest und generiere das Video. Die meisten Launch-Videos sind in wenigen Minuten fertig. Wenn sich das Produkt vor dem Launch ändert (was es immer tut), aktualisiere einfach das Skript und generiere neu. Keine Nachdrehs, keine Produktionsabstimmung – Inhalte, die live gehen, sobald das Produkt live geht.
Kann ich Videos aktualisieren, wenn sich das Produkt ändert?
Ja – das ist einer der wichtigsten Vorteile von HeyGen für das Produktmarketing. Wenn sich Funktionen weiterentwickeln, sich Preise ändern oder sich die Botschaft verschiebt, aktualisieren Sie einfach Ihr Skript und generieren das Video neu. Ihre Inhalte bleiben mit Ihrem Produkt auf dem neuesten Stand, ohne dass neue Produktionszyklen erforderlich sind. Teams berichten von deutlich schnelleren Aktualisierungszyklen im Vergleich zu herkömmlichen Videos.
Wie erstelle ich Sales-Enablement-Inhalte mit HeyGen?
Erstellen Sie Ihre Sales-Enablement-Bibliothek, indem Sie Videos für jedes Produkt, jede Persona, jede Wettbewerbssituation und jede Vertriebsphase produzieren.Produktdemos, Funktionserklärungen, Einwandbehandlung und Wettbewerbspositionierung – alles auf Basis der Skripte, die Ihr Product-Marketing-Team ohnehin erstellt. Wenn sich Produkte oder Botschaften ändern, aktualisieren und regenerieren Sie die Inhalte, um Ihr Enablement stets aktuell zu halten.
Kann ich Produktinhalte für globale Markteinführungen lokalisieren?
Ja. Erstellen Sie Ihre Produktinhalte in Ihrer Primärsprache und nutzen Sie dann HeyGens Übersetzungsfunktion , um Versionen in jeder der über 175 unterstützten Sprachen zu erzeugen. Die Übersetzung umfasst Voice Cloning (Ihre Markenstimme klingt in jeder Sprache natürlich) und Lippensynchronisation. Starten Sie gleichzeitig in EMEA, APAC und LATAM statt nacheinander.
Wie schnell kann ich Produktmarketing-Videos erstellen?
Die meisten Produktvideos werden in wenigen Minuten erstellt. Advantive berichtete von einer 50%igen Reduzierung der Zeit für die Inhaltserstellung. Attention Grabbing Media verkürzte die Produktionszeit von 3 Tagen auf wenige Stunden. Der Wechsel von traditionellen Produktionszeiten (Wochen bis Monate) zu einer Lieferung am selben Tag bedeutet, dass Ihre Inhalte gemeinsam mit Ihrem Produkt ausgeliefert werden können.
Kann ich für jede Veröffentlichung Videos zur Funktionsankündigung erstellen?
Ja. HeyGen unterstützt dynamische Personalisierung mit variablen Feldern für Namen, Unternehmen und individuelle Details. Erstellen Sie eine einzige Vorlage und generieren Sie dann Tausende personalisierte Versionen für Account-based Marketing, Vertriebsansprachen oder Kampagnen zur Kundenbindung. Videoimagem hat mit diesem Ansatz über 50.000 personalisierte Videos für AB InBev produziert.
Wie sorge ich für eine einheitliche Markenpräsenz in allen Produktinhalten?
HeyGens Brand Kit bündelt eure visuelle Identität – freigegebene Farben, Schriftarten, Logos und Avatar-Auswahl. Das Brand Glossary steuert die Aussprache von Produktnamen, Funktionsbezeichnungen und technischem Vokabular. Ob Launch-Videos, Enablement-Content oder Wettbewerbspositionierung: Jedes Video hält einheitliche Markenstandards ein.
Können mehrere Personen in meinem PMM-Team Inhalte erstellen?
Ja. HeyGen für Unternehmen umfasst Team-Workspaces, in denen Produktmarketing-Teams, Enablement-Manager und Content-Ersteller zusammenarbeiten können. Gemeinsame Asset-Bibliotheken stellen sicher, dass freigegebene Markenelemente und Vorlagen für alle zugänglich sind. Admin-Kontrollen gewährleisten eine konsistente Kommunikation und ermöglichen es Ihrem Team gleichzeitig, Inhalte in großem Umfang zu erstellen.
Welche Arten von Product-Marketing-Inhalten kann ich erstellen?
HeyGen unterstützt praktisch jedes Format von Produktmarketing-Videos: Produkteinführungen, Feature-Demos, Produkt-Erklärvideos, Sales-Enablement-Inhalte, Wettbewerbspositionierung, Kundenfallstudien, Use-Case-Videos, Integrationsanleitungen, Preiserklärungen und vieles mehr. Wenn Ihr Produktmarketing-Team Videoinhalte benötigt, kann HeyGen sie mit der Geschwindigkeit produzieren, die Ihr Fahrplan erfordert.
Wie lässt sich das mit herkömmlicher Videoproduktion vergleichen?
Die herkömmliche Produktion von Produktvideos erfordert Textentwicklung, Storyboarding, Koordination von Darsteller:innen, Dreharbeiten und Schnitt – in der Regel mindestens 4–8 Wochen. Und das für jede Sprache, die Sie für globale Markteinführungen benötigen. HeyGen liefert eine gleichwertige Qualität in Minuten bis wenigen Stunden – mit sofortiger Übersetzung in jede Sprache. Produktmarketing-Teams berichten, dass sie Launch-Inhalte zum ersten Mal pünktlich ausliefern können – mit der Möglichkeit, diese laufend zu aktualisieren, während sich die Produkte weiterentwickeln.
Sind meine Produktinhalte sicher?
HeyGen ist nach SOC 2 Typ II zertifiziert und DSGVO-konform. Ihre Inhalte werden sowohl bei der Übertragung als auch im Ruhezustand verschlüsselt. Für Produktmarketing-Teams, die mit Pre-Launch-Informationen oder wettbewerbsrelevanten Materialien arbeiten, bietet HeyGen Enterprise-Sicherheitsfunktionen wie SSO-Integration und zentrale Zugriffsverwaltung. Wir trainieren unsere KI-Modelle nicht mit Ihren Inhalten.
Beginnen Sie noch heute mit der Erstellung von Produktmarketing-Videos
Hören Sie auf, sich zwischen pünktlichem Versand und Versand mit Video entscheiden zu müssen. Erstellen Sie in wenigen Minuten professionellen Produkt-Content, aktualisieren Sie ihn, sobald sich Produkte ändern, und starten Sie weltweit, ohne auf Lokalisierung warten zu müssen. Schließen Sie sich Produktmarketing-Teams bei HubSpot, Miro und anderen Enterprise-Unternehmen an, die ihre Go-to-Market-Geschwindigkeit grundlegend verändert haben.
