Attention Grabbing Media

Aufmerksamkeitsstarke Medien® (AGM) ist eine Full-Service-Marketingagentur, die sich der Unterstützung von Unternehmen beim Florieren durch innovative Strategien widmet, die Umsatz steigern und die Marktpräsenz ausbauen. Spezialisiert auf E-Commerce, Social Media und E-Mail-Marketing, hat AGM eine beeindruckende Erfolgsgeschichte aufgebaut. Eine ihrer herausragenden Leistungen ist die Arbeit mit NaturalSlim®, einer Gesundheits- und Wellnessmarke, die von Manuel Suarez und seinem Vater, Frank Suarez, gegründet wurde.



Die Marke ist exponentiell gewachsen und hat über 10 Millionen Social-Media-Follower, was größtenteils auf die Expertise von AGM zurückzuführen ist. Um die Reichweite von NaturalSlim über das etablierte lateinamerikanische Publikum hinaus zu erweitern, wandte sich AGM der KI-Video-Technologie von HeyGen zu, um Lokalisierungsherausforderungen zu überwinden, Arbeitsabläufe zu optimieren und Kundenkampagnen zu verbessern.

Überwindung von Lokalisierungshürden

Die Ausweitung der Präsenz von NaturalSlim auf europäische und englischsprachige Märkte stellte eine besondere Herausforderung dar. Frank Suarez, das Gesicht von NaturalSlim, war bekannt für seine lehrreichen Videos über Gesundheit und Stoffwechsel. Diese Videos waren entscheidend für den Aufbau von Vertrauen beim Publikum, waren jedoch überwiegend auf Spanisch.

„Es direkt aus dem Mund der Person zu hören – das ist etwas anderes. Dort wird das ‚Kennen, Mögen und Vertrauen‘ aufgebaut“, sagte Jimmy Stearns, Senior Creative Director bei AGM.

Traditionelle Übersetzungsmethoden, wie Texteinblendungen, verfügten nicht über die Authentizität, um neue Zielgruppen effektiv zu erreichen. Werkzeuge wie Google Translate und ChatGPT erwiesen sich als inkonsistent und erforderten umfangreiches Korrekturlesen, was die Produktion verlangsamte. „Es dauerte drei Tage, nur um ein achtminütiges Video fertigzustellen“, sagte Jimmy.

Ermöglichen einer nahtlosen Übersetzung und Interaktion

AGM hat die KI-gestützte Videotechnologie von HeyGen übernommen, um diesen Herausforderungen zu begegnen. Zunächst von den innovativen Avataren angezogen, erkannte AGM schnell, dass die Übersetzungsfähigkeiten der Plattform der eigentliche Game-Changer waren. Jimmy erinnerte sich: „Als ich es Manuel zeigte, erkannte er sofort das Potenzial und sagte: ‚Lass uns anfangen, es zu prüfen.‘“

HeyGen ermöglichte es AGM, die umfangreiche Inhaltsbibliothek von NaturalSlim in mehr als 10 neue Sprachen zu übersetzen, darunter Russisch, Portugiesisch, Französisch und Deutsch. Die Übersetzungen bewahrten die Stimme, den Ton und das Erscheinungsbild von Frank Suarez, was für die Bewahrung der Authentizität seiner Botschaft entscheidend war.

„Die Fähigkeit, das Erscheinungsbild, die Stimme und alles – sogar die Bewegungs-Avatare – zu bewahren, ist es, was HeyGen auszeichnet“, sagte Jimmy. „Es hat uns die Möglichkeit gegeben, global zu agieren mit Übersetzungsdiensten, die natürlich wirken und nicht wie von einer KI erzeugt.“

Neben Übersetzungen verwendete AGM die Avatare von HeyGen, um fesselnde Inhalte für soziale Medien zu erstellen. Diese „Daumenstopper“, wie Jimmy sie nannte, erregten die Aufmerksamkeit der Betrachter und steigerten das Engagement. Diese Kombination aus Übersetzung und aufmerksamkeitsstarken Visuals half AGM dabei, NaturalSlim und andere Kunden auf neuen globalen Märkten einzuführen, während sie ihre einzigartigen Markenidentitäten beibehielten.

Erweiterung der Reichweite von NaturalSlim

Die Werkzeuge von HeyGen haben die Arbeitseffizienz und die Ergebnisse für die Kunden von AGM erheblich verbessert. Die natürlich klingenden Übersetzungen machten umfangreiches Korrekturlesen und die Abhängigkeit von externen Übersetzern überflüssig, wodurch AGM in der Lage war, Inhalte schneller zu erstellen und zu veröffentlichen, und die Videoproduktionszeit von drei Tagen auf Stunden reduzierte.

Die Ergebnisse waren bahnbrechend. NaturalSlim konnte seine Reichweite erfolgreich auf die europäischen Märkte ausdehnen und mit Millionen potenzieller Kunden in Verbindung treten. Die lokalisierten Inhalte stießen bei den Zielgruppen auf Resonanz, förderten Vertrauen und steigerten das Engagement. „Das Branding ist einfach wahnsinnig“, sagte Jimmy, während er über den Einfluss des Erreichens neuer Zielgruppen mit den Bildungsvideos von Frank Suarez nachdachte. Die verbesserte Skalierbarkeit der HeyGen-Tools ermöglichte es AGM auch, Inhalte ohne zusätzliche Ressourcen in mehreren Sprachen wiederzuverwenden.

Die Partnerschaft zwischen AGM und HeyGen unterstreicht die Stärke von KI im globalen Marketing. Durch die Nutzung von HeyGens Übersetzungs- und Avatar-Tools hat AGM bedeutende Lokalisierungsherausforderungen überwunden, die Reichweite seiner Kunden erweitert und seine Arbeitsabläufe optimiert. Während AGM weiterhin innovativ ist und neue Anwendungen für HeyGens Technologie erforscht, ist die Agentur gut positioniert, um neue Maßstäbe im digitalen Marketing zu setzen und ihren Kunden zu helfen, in einer vernetzten Welt erfolgreich zu sein.