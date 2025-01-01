Diesen magischen Moment mit KI-Video erschaffen

Die Einführung von HeyGen war ein Durchbruch. Workday hat HeyGen zunächst als Möglichkeit zur Beschleunigung des ersten Übersetzungsschritts erkundet, stellte jedoch schnell fest, dass es noch viel mehr leisten konnte. "HeyGen war für uns wie Zauberei", teilte Meisinger mit. "Es kann ein Video in Minuten übersetzen, und wir können unsere Linguisten direkt in HeyGen einbinden, um Korrektur zu lesen und kleine Anpassungen vorzunehmen, um unsere Markenstimme zu bewahren."

„Der magische Moment war definitiv die individuellen Avatare und die Möglichkeit, Inhalte innerhalb von Minuten zu ändern“, sagte Johanna. „Ich kann ein Video haben, sie können mir ein Video schicken, und ich könnte es am selben Tag in drei Sprachen rendern, damit sie es prüfen können.“

Ein Hauptgrund für die Wahl von HeyGen war dessen terminologiebasierte Funktionalität, die sich in das von Workday vordefinierte Set genehmigter Übersetzungen für Schlüsselbegriffe integriert. „Das ermöglicht es uns, unsere Terminologiedatenbank hochzuladen, sodass die KI Inhalte übersetzt, die bereits die richtige Sprache verwenden“, sagte er. „Das ist etwas, das wir sonst nirgendwo gesehen haben.“

Ein weiterer großer Anziehungspunkt waren die fortschrittlichen Audiofähigkeiten von HeyGen. Selbst wenn die originalen Audio-Stems nicht verfügbar waren, konnte HeyGen die Stimme eines Sprechers von der Hintergrundmusik isolieren und sie in einer anderen Sprache neu synthetisieren, was sonst ein ganzes Produktionsteam erfordern würde.

"Der magische Moment für mich war, als ich ein Video von mir hochgeladen habe und ein paar Minuten später spuckte HeyGen ein Video aus, in dem ich Deutsch spreche. Ich habe dieses Video meinen deutschen Kollegen gezeigt und sie fragten mich: 'Sprichst du Deutsch?' Also, ich denke, das machte es wirklich magisch“, sagte Meisinger.

Letztendlich hat sich HeyGen als Partner hervorgetan, der die Werte von Workday in Bezug auf Innovation und Integrität teilt. "Wir sind auch ein KI-Unternehmen, daher liegt uns der ethische Einsatz von KI sehr am Herzen", betonte Meisinger. "HeyGen hat uns die Kontrolle und Flexibilität gegeben, die wir benötigten, ohne unsere Prinzipien zu kompromittieren."

Dem Workday-Team ermöglichen zu sagen „Das habe ich gemacht“

HeyGen hat die Art und Weise, wie Workday Lokalisierung handhabt, vollständig verändert. „Was ich an HeyGen liebe, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss“, sagte Meisinger. „Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben.“

„Um einen Kurs zu übersetzen, dauert es durchschnittlich 4 bis 6 Wochen“, sagte Johanna. „Heute kann ich die Medien für einen unserer Kurse in Wochen, und manchmal sogar in Tagen übersetzen, je nach Projekt. Das war früher undenkbar.“

Durch die Integration von HeyGen in seinen Lokalisierungsprozess hat Workday seine globale Videostategie neu definiert, sie schneller, intelligenter und ethischer gemacht. Das Ergebnis ist ein skalierbarer, qualitativ hochwertiger Prozess, der bereit ist, den Anforderungen eines wachsenden internationalen Publikums gerecht zu werden.

Geschwindigkeit und Umfang : Die Lokalisierungszeit wurde von Wochen auf Minuten reduziert, mit 10–15 Sprachen pro Video, einschließlich zweistündiger Webinare.

: Die Lokalisierungszeit wurde von Wochen auf Minuten reduziert, mit 10–15 Sprachen pro Video, einschließlich zweistündiger Webinare. Kosteneffizienz : Erhebliche Einsparungen durch Pauschalpreise; 100% Kapazitätssteigerung ohne zusätzliches Personal.

: Erhebliche Einsparungen durch Pauschalpreise; 100% Kapazitätssteigerung ohne zusätzliches Personal. Markenintegrität und Ethik: Vollständig im Einklang mit den Terminologiestandards von Workday und dem ethischen Einsatz von KI, unter Vermeidung von täuschenden Praktiken wie Lippen-Synchronisation.

Bei der Reflexion über die Erfahrung betonte Meisinger den beruflichen Stolz, der mit der Erbringung von qualitativ hochwertiger, effizienter Arbeit einhergeht. "Aus beruflicher Sicht ist es mir wichtig, dies tun zu können. Nicht nur, weil es mich gut aussehen lässt, sondern weil ich am Ende des Tages nach Hause gehen und das Gefühl haben kann, ein Qualitätsprodukt geliefert und meine Effizienz gesteigert zu haben", teilte er mit.

Für andere Teams, die KI für Lokalisierung in Betracht ziehen, hat Workday eine einfache Botschaft: „Versucht es einfach. Es ist kostenlos zu testen. Ihr werdet vielleicht überrascht sein, wie sehr es euren Arbeitsablauf verbessern kann.“

„Gehen Sie es an, testen Sie es und seien Sie neugierig. Ich habe definitiv einige Schätze gefunden, die unerwartet waren und Zeit gespart haben, die unseren Arbeitsablauf bereichert haben“, sagte Johanna.