Als globaler Marktführer produziert Workday eine umfangreiche und wachsende Bibliothek an Multimedia-Inhalten, von denen viele für verschiedene internationale Zielgruppen lokalisiert werden müssen. Mit Unterstützung von mehr als 50 Sprachen und häufigen Anfragen von Stakeholdern, die sich über 10 bis 15 Sprachen pro Projekt erstrecken, stellen der Umfang und die Komplexität der Lokalisierung zunehmende Herausforderungen dar.
"Wir produzierten so viele Inhalte – Marketingvideos, interne Kommunikation, ausführliche Webinare – und wir mussten sie in all diese verschiedenen Sprachen bringen", sagte Justin Meisinger, Program Manager im Globalization Production Team bei Workday. "Aber die alte Vorgehensweise war einfach nicht skalierbar."
Die Herausforderung war nicht nur die Größe. "Wenn man mit Dutzenden von Sprachen arbeitet, ist es unglaublich schwierig, alles im Einklang mit der Markenstimme zu halten. Es geht nicht nur darum, Wörter zu übersetzen, es geht darum, Ton, Absicht und Klarheit zu bewahren." Die Einführung von HeyGen hat Workdays Ansatz für Videoinhalte transformiert.
Neugestaltung des Lokalisierungs-Workflows
Bevor HeyGen eingeführt wurde, verließ sich Workday ausschließlich auf manuelle Prozesse, die die Produktion verlangsamten und die Projekte einschränkten, die das Team unterstützen konnte. "Es war nicht nur teuer, es begrenzte auch unsere Fähigkeit, dem Geschäft zuzustimmen", sagte Meisinger. "Wir mussten ständig Kapazität gegen Nachfrage abwägen."
Der traditionelle Lokalisierungsablauf basierte auf menschlichen Übersetzern, Sprechern und Nachbearbeitungsspezialisten und dauerte Wochen oder sogar Monate. Der Prozess umfasste Übersetzer, die an Skripten arbeiteten, Prüfer, die die Genauigkeit kontrollierten, Sprechtalente, die in Tonstudios aufnahmen, und ein ganzes Team, das alles zusammenfügte.
„Wir haben ein riesiges Portfolio an Inhalten und wenn sich etwas ändert, haben wir normalerweise ein kleines Zeitfenster, um eine Handvoll Videos zu ändern und sie rechtzeitig herauszubringen“, sagte Johanna Stussy, Produktstrategin bei Workday.
Dieses ressourcenintensive Modell war ebenfalls mit einem hohen Preis verbunden. "Wir haben jedes Jahr Hunderttausende von Dollar für die Lokalisierung ausgegeben", sagte Meisinger. "Und manchmal mussten wir Projekte ablehnen, besonders lange Videos wie Webinare, weil es einfach nicht machbar war mit den Ressourcen, die wir hatten."
Diesen magischen Moment mit KI-Video erschaffen
Die Einführung von HeyGen war ein Durchbruch. Workday hat HeyGen zunächst als Möglichkeit zur Beschleunigung des ersten Übersetzungsschritts erkundet, stellte jedoch schnell fest, dass es noch viel mehr leisten konnte. "HeyGen war für uns wie Zauberei", teilte Meisinger mit. "Es kann ein Video in Minuten übersetzen, und wir können unsere Linguisten direkt in HeyGen einbinden, um Korrektur zu lesen und kleine Anpassungen vorzunehmen, um unsere Markenstimme zu bewahren."
„Der magische Moment war definitiv die individuellen Avatare und die Möglichkeit, Inhalte innerhalb von Minuten zu ändern“, sagte Johanna. „Ich kann ein Video haben, sie können mir ein Video schicken, und ich könnte es am selben Tag in drei Sprachen rendern, damit sie es prüfen können.“
Ein Hauptgrund für die Wahl von HeyGen war dessen terminologiebasierte Funktionalität, die sich in das von Workday vordefinierte Set genehmigter Übersetzungen für Schlüsselbegriffe integriert. „Das ermöglicht es uns, unsere Terminologiedatenbank hochzuladen, sodass die KI Inhalte übersetzt, die bereits die richtige Sprache verwenden“, sagte er. „Das ist etwas, das wir sonst nirgendwo gesehen haben.“
Ein weiterer großer Anziehungspunkt waren die fortschrittlichen Audiofähigkeiten von HeyGen. Selbst wenn die originalen Audio-Stems nicht verfügbar waren, konnte HeyGen die Stimme eines Sprechers von der Hintergrundmusik isolieren und sie in einer anderen Sprache neu synthetisieren, was sonst ein ganzes Produktionsteam erfordern würde.
"Der magische Moment für mich war, als ich ein Video von mir hochgeladen habe und ein paar Minuten später spuckte HeyGen ein Video aus, in dem ich Deutsch spreche. Ich habe dieses Video meinen deutschen Kollegen gezeigt und sie fragten mich: 'Sprichst du Deutsch?' Also, ich denke, das machte es wirklich magisch“, sagte Meisinger.
Letztendlich hat sich HeyGen als Partner hervorgetan, der die Werte von Workday in Bezug auf Innovation und Integrität teilt. "Wir sind auch ein KI-Unternehmen, daher liegt uns der ethische Einsatz von KI sehr am Herzen", betonte Meisinger. "HeyGen hat uns die Kontrolle und Flexibilität gegeben, die wir benötigten, ohne unsere Prinzipien zu kompromittieren."
Dem Workday-Team ermöglichen zu sagen „Das habe ich gemacht“
HeyGen hat die Art und Weise, wie Workday Lokalisierung handhabt, vollständig verändert. „Was ich an HeyGen liebe, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss“, sagte Meisinger. „Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben.“
„Um einen Kurs zu übersetzen, dauert es durchschnittlich 4 bis 6 Wochen“, sagte Johanna. „Heute kann ich die Medien für einen unserer Kurse in Wochen, und manchmal sogar in Tagen übersetzen, je nach Projekt. Das war früher undenkbar.“
Durch die Integration von HeyGen in seinen Lokalisierungsprozess hat Workday seine globale Videostategie neu definiert, sie schneller, intelligenter und ethischer gemacht. Das Ergebnis ist ein skalierbarer, qualitativ hochwertiger Prozess, der bereit ist, den Anforderungen eines wachsenden internationalen Publikums gerecht zu werden.
- Geschwindigkeit und Umfang: Die Lokalisierungszeit wurde von Wochen auf Minuten reduziert, mit 10–15 Sprachen pro Video, einschließlich zweistündiger Webinare.
- Kosteneffizienz: Erhebliche Einsparungen durch Pauschalpreise; 100% Kapazitätssteigerung ohne zusätzliches Personal.
- Markenintegrität und Ethik: Vollständig im Einklang mit den Terminologiestandards von Workday und dem ethischen Einsatz von KI, unter Vermeidung von täuschenden Praktiken wie Lippen-Synchronisation.
Bei der Reflexion über die Erfahrung betonte Meisinger den beruflichen Stolz, der mit der Erbringung von qualitativ hochwertiger, effizienter Arbeit einhergeht. "Aus beruflicher Sicht ist es mir wichtig, dies tun zu können. Nicht nur, weil es mich gut aussehen lässt, sondern weil ich am Ende des Tages nach Hause gehen und das Gefühl haben kann, ein Qualitätsprodukt geliefert und meine Effizienz gesteigert zu haben", teilte er mit.
Für andere Teams, die KI für Lokalisierung in Betracht ziehen, hat Workday eine einfache Botschaft: „Versucht es einfach. Es ist kostenlos zu testen. Ihr werdet vielleicht überrascht sein, wie sehr es euren Arbeitsablauf verbessern kann.“
„Gehen Sie es an, testen Sie es und seien Sie neugierig. Ich habe definitiv einige Schätze gefunden, die unerwartet waren und Zeit gespart haben, die unseren Arbeitsablauf bereichert haben“, sagte Johanna.