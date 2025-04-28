HeyGen logo

KI-Tool zum sofortigen Klonen von sich selbst für persönliche Videos

Klonen Sie sich selbst mit KI und erstellen Sie Videos, ohne jedes Mal aufzunehmen. Verwandeln Sie Text in Videos, die aussehen und klingen wie Sie, indem Sie eine digitale Version verwenden, die Nachrichten konsistent über Inhalte, Aktualisierungen und Kommunikation hinweg liefert.

-Videos generated
-Avatars generated
-Videos translated
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

Gründer- und Geschäftsführer-Updates

Gründer- und Geschäftsführer-Updates

Führungskräfte nutzen KI-Klon-Workflows, um regelmäßige Updates zu teilen, ohne Aufnahmen planen zu müssen, wodurch die Kommunikation zeitnah und konsistent bleibt.

Bereitstellung von Bildungsinhalten

Bereitstellung von Bildungsinhalten

Lehrkräfte klonen sich einmal und erstellen Unterrichtsstunden, Erklärungen und Aktualisierungen, indem sie Texte bearbeiten, anstatt immer wieder Aufnahmen zu machen, was im Wesentlichen eine KI-Version ihres Lehrstils schafft.

Vertriebs- und Outreach-Videos

Vertriebs- und Outreach-Videos

Erstellen Sie personalisierte oder wiederholbare Verkaufsnachrichten, die aussehen, als wären sie einzeln aufgenommen worden, ohne den zeitlichen Aufwand.

Interne Schulung und Einarbeitung

Interne Schulung und Einarbeitung

Schulungsteams geben Anweisungen über ein vertrautes Gesicht, während sie Skripte aktualisieren, wenn sich Prozesse ändern.

Produktion von Inhalten durch den Ersteller

Produktion von Inhalten durch den Ersteller

Kreative halten einen regelmäßigen Veröffentlichungsplan ein, indem sie Videos aus Skripten erstellen, auch wenn sie nicht vor der Kamera stehen.

Globale Kommunikation

Globale Kommunikation

Unternehmen übermitteln dieselbe Botschaft vom selben Präsentator über Regionen hinweg, indem sie übersetzte Skripte verwenden und einen einzigen Klon mit dem Videoübersetzer.

Warum HeyGen das beste KI-Tool zum Klonen Ihrer selbst ist

HeyGen verwandelt jedes Skript innerhalb von Minuten in ein hochwertiges, lebensechtes Video. Beginnen Sie mit einer groben Idee, einem ausgearbeiteten Drehbuch oder sogar einigen Stichpunkten. HeyGen erzeugt realistische Sprecherszenen mit leistungsstarken Steuerungsmöglichkeiten, sodass Sie von Worten zu einem fertigen Video gelangen können, ohne einen traditionellen Produktionsablauf zu benötigen.

Eine Version von dir, unbegrenzt viele Videos

Erstelle einen einzelnen Klon und verwende ihn in vielen Videos wieder. Aktualisiere Skripte anstatt jedes Mal eine Kamera einzurichten, um eine KI-Version von dir selbst zu erstellen.

Konsistente Präsenz im großen Maßstab

Ihre geklonten Videos behalten dieselbe KI-Stimme, Aussehen und Auslieferung über Kanäle, Teams und Sprachen hinweg bei.

Für echte Produktionsanforderungen entwickelt

Der Workflow 'AI Clone Yourself' ist für wiederholbaren Inhalt konzipiert, nicht für einmalige Experimente oder neuartige Videos, um Effizienz bei der Erstellung eines AI-Videos zu gewährleisten.

KI-Foto-Avatar und Charakteranimation

Animieren Sie Porträts, Ganzkörperfotos und Avatare mit lebensechten Gesten. Dieser Bildgenerator analysiert Ausdrücke und fügt realistische Gesichtsanimationen mithilfe fortschrittlicher KI hinzu, um überzeugende Videoergebnisse zu erzielen.

Bild zu Video

Schnelle Erstellung von Videos aus Fotos

Laden Sie ein Bild hoch, fügen Sie Ihr Skript hinzu und klicken Sie auf Video erstellen. HeyGen kümmert sich um den Rest. Verwandeln Sie Fotos in Sekundenschnelle in atemberaubende Videos mit hoher Videoqualität. Dies ist das ideale Werkzeug zur Videoumwandlung für alle, die schnelle Videoproduktion in großem Umfang benötigen.

Stimme, Musik und Untertitel in einem Fluss

Erstellen Sie Videos mit integrierten Stimmen und Musik. Erzeugen Sie sprechende Avatare mit Untertiteln, die mit dem Audio synchronisiert sind. Fügen Sie Audioschichten hinzu, ohne separate Werkzeuge zu benötigen. Unterstützt mehrere Videoformate und Auflösungen.

Stimmenklonung

Flexible Stile und Bewegungskontrolle

Passen Sie Videolänge, Seitenverhältnis und Geschwindigkeit an. Leiten Sie Übergänge mit textbasierten Befehlen wie „langsames Schwenken“ oder „Zoom auf das Objekt“ an. Dieses Videogenerator-Tool bietet Ihnen volle Kontrolle ohne Einarbeitungszeit.

Bewegungsgrafiken Fotos zu Video

Von über 100.000 Teams genutzt, die Wert auf Qualität, Einfachheit und Schnelligkeit legen

Sehen Sie, wie Unternehmen wie Ihres die Erstellung von Inhalten skalieren und mit der innovativsten Bild-zu-Video-Plattform auf dem Markt Wachstum erzielen.

Miro
"Es hat unsere Autoren dazu befähigt, das gleiche Maß an Kreativität im Prozess zu haben, das ich beim visuellen Geschichtenerzählen habe."

Steve Sowrey, Mediengestalter für Digital- und Printmedien
play buttonWatch video
Vision Creative Labs
"Der magische Moment für mich war, als wir einen Film hatten, an dem ich jede Woche gearbeitet habe. Plötzlich wurde mir klar, dass ich ein Drehbuch schreiben, es einsenden und nie wieder vor eine Kamera treten musste."

Roger Hirst, Mitbegründer
play buttonWatch video
Arbeitstag
"Was ich an HeyGen so schätze, ist, dass ich nicht mehr nein zu Projekten sagen muss. Es ist, als hätten wir unser Team erweitert. Wir können jetzt viel mehr mit den Ressourcen machen, die wir haben."

Justin Meisinger, Programm-Manager
play buttonWatch video
Wie es funktioniert

Wie man das KI-Klonen-Selbst-Tool benutzt

Erstelle Videos mit deinem KI-Klon in vier einfachen Schritten, die für die wiederholte Verwendung konzipiert sind.

Schritt 1

Erstelle deinen Klon

Stellen Sie eine kurze visuelle und stimmliche Referenz zur Verfügung. HeyGen erstellt einen KI-Avatar, der Sie genau repräsentiert.

Schritt 2

Fügen Sie Ihr Skript hinzu

Geben Sie den Text ein oder fügen Sie ihn ein, den Sie zugestellt haben möchten. Das System bereitet das Timing und die Zustellung automatisch vor.

Schritt 3

Stil und Sprache wählen

Wählen Sie das visuelle Layout, den Tonfall und die Sprache. Der Klon passt sich an, während Ihre Identität konsistent bleibt.

Schritt 4

Erzeugen und exportieren

Rendern Sie das Video und laden Sie es herunter oder teilen Sie es. Aktualisieren Sie das Skript jederzeit, um eine neue Version zu erstellen.

Häufig gestellte Fragen (FAQs)

Was bedeutet es, einen KI-Klon von sich selbst zu erstellen?

AI-Klonen bedeutet, eine digitale Version von dir zu erstellen, die Videos aus Texten mit einem AI-Video-Generator erstellen kann. Es ermöglicht dir, auf dem Bildschirm zu erscheinen, ohne jedes Video manuell aufzunehmen.

Muss ich jedes Video aufnehmen?

Nein. Sie erstellen den Klon einmal, dann erzeugen Sie neue Videos durch Textbearbeitung. Dies vermeidet wiederholte Aufnahmen und Wiederholungen.

Wie realistisch ist der Klon?

Der KI-Klon ist so gestaltet, dass er aussieht und klingt wie Sie, mit natürlicher Ausdrucksweise und gleichmäßigen Bewegungen, die für professionelle Videoanwendungen geeignet sind, was ihn perfekt für YouTube macht.

Kann ich den gleichen Klon in verschiedenen Sprachen verwenden?

Ja. Ein Klon kann mehrere Sprachen sprechen, während er das gleiche Aussehen und die gleichen Stimmmerkmale beibehält.

Ist dies für den professionellen Einsatz geeignet?

Ja. Viele Teams verwenden KI-Klon-Workflows für Bildung, Training, Führungskräfte-Updates und Content-Erstellung.

Kann ich Videos später aktualisieren?

Sie können das Skript bearbeiten und das Video jederzeit neu erstellen, ohne Layouts neu zu gestalten oder Filmmaterial erneut aufzunehmen.

Benötige ich technische oder redaktionelle Fähigkeiten?

Nein. Der Prozess ist textbasiert und für nicht-technische Benutzer konzipiert.

Wer profitiert am meisten davon, sich selbst zu klonen?

Gründer, Pädagogen, Kreative, Verkaufsteams und Organisationen, die eine konsistente Videokommunikation benötigen, profitieren am meisten von KI-Tools zum Klonen Ihrer selbst.

