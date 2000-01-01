Miro, der 2011 gegründete Innovation Workspace, hat die Zusammenarbeit für mehr als 90 Millionen Nutzer weltweit neu definiert. Seine Wirkung ist so umfassend wie die unendliche Leinwand, die er bietet. Zu Miro’s Kundenstamm gehören über 250.000 Unternehmen, darunter eine starke Präsenz bei Großkonzernen und Fortune-500-Marken wie Nike, IKEA und Deloitte.

Während sich Miro über das Whiteboarding hinaus zu einer umfassenden Kollaborationsplattform entwickelt - mit der Einbeziehung von generativer KI, Prototyping-Tools, skalierbaren Vorlagen und tiefgreifenden Integrationen - muss das Angebot an Lernmaterialien mit diesem Wachstum Schritt halten. Für Steve Sowrey, den Lernmedien-Designer bei Miro, ist es entscheidend, klare und ansprechende Bildungsinhalte zu produzieren, um den Erfolg der Kunden zu sichern. Steve und sein Team benötigten einen skalierbaren, effizienten Weg, um Bildungsinhalte zu erstellen, ohne dabei Qualität oder Konsistenz zu opfern. Das war der Moment, in dem sie sich an HeyGen wandten.

Mit dem Produktfahrplan Schritt halten

Das Bildungsteam stellt sicher, dass Funktionen nicht nur eingeführt, sondern erfolgreich umgesetzt werden, indem Videos und Tutorials erstellt werden, die Komplexität in klaren Nutzen übersetzen. Während Miro im Unternehmensbereich wächst, ist es entscheidend, dass Benutzer mit Videoinhalten ausgestattet werden, um Teamkollegen einzuarbeiten und die Zusammenarbeit zu fördern. Und um eine globale Reichweite zu entfesseln, ist Lokalisierung der Schlüssel.

Mit der Weiterentwicklung von Miros Produkt stiegen auch die Anforderungen an Steves Team. Das Erstellen von hochwertigen Videos in verschiedenen Sprachen und Formaten wurde zunehmend zeit- und ressourcenintensiv. Traditionelle Methoden konnten mit der schnellen Roadmap nicht Schritt halten, und das Outsourcing war mit hohen Kosten und langsamen Bearbeitungszeiten verbunden. Für Steve lieferte HeyGen die benötigte Geschwindigkeit, ohne dabei die hohen Qualitätsansprüche zu vernachlässigen. Mit HeyGen erreichte Miro eine 10-fache Steigerung der Videoproduktionsgeschwindigkeit und eine 5-fache Erhöhung der gesamten Videoproduktionskapazität, ohne zusätzliches Personal einstellen zu müssen.

Ein neuer Weg, um ihre globale Nutzerbasis zu erreichen

Mit über drei Jahrzehnten Erfahrung in der Videobranche hat Steve viele Fortschritte gesehen, aber keinen so mächtigen wie HeyGen, da es die Art und Weise, wie wir gearbeitet haben, verändert.

Bevor HeyGen verwendet wurde, umfasste die Produktion von Bildungsvideos bei Miro mehrere Schritte und Teams: Drehbuchschreiben, Planung der Studiozeit, Filmen der Darsteller und das Senden des Materials an ein Nachbearbeitungsteam. Wenn sich während des Prozesses etwas änderte – eine UI-Änderung, ein neues Symbol, aktualisierter Text oder sogar eine neue Frisur – führte dies zu Neuaufnahmen und Verzögerungen.

HeyGens Avatare haben diesen Prozess vollständig optimiert. Jetzt können Skripte spontan überarbeitet werden, ohne ins Studio zurückkehren zu müssen. Mit HeyGen können Steve und sein Team einfach das Transkript innerhalb der Plattform aktualisieren und nahezu augenblicklich ein Video generieren, in dem der Avatar das aktualisierte Skript vorträgt. Die Ausgabe entspricht so gut der ursprünglichen Stimme und Art der Darbietung, dass die Zuschauer keinen Unterschied feststellen können. Diese Flexibilität allein hat die Produktionszeit um Tage, manchmal sogar Wochen verkürzt. „Weil HeyGens Sprachfunktionen so genau mit unserem Talent übereinstimmen, können wir ihre Texte bei Bedarf aktualisieren, ohne jemals ins Studio zurückkehren zu müssen“, fügt Steve hinzu.

Jenseits der Geschwindigkeit haben HeyGens Übersetzungswerkzeuge völlig neue Türen geöffnet. Steve erinnert sich: „Vor HeyGen war der Prozess zu kompliziert, um verschiedene Länder zu erreichen, die verschiedene Sprachen sprechen, außer durch das Hinzufügen von Untertiteln.“ Jetzt kann Miro ihre Videos problemlos in 7 verschiedene Sprachen übersetzen, mit genauer Lippen-Synchronisation und natürlichen Stimmmodulationen. Es wird auch intern verwendet. Steve erinnert sich an eine Zeit, als sie eines ihrer internen Testvideos ins Niederländische übersetzten, wobei die Mitarbeiter überzeugt waren, dass der präsentierende Mitarbeiter Niederländisch sprach.

Erstellung von Videos, die sich so schnell bewegen wie Miro

HeyGen hat nicht nur die Produktion verbessert: Es hat auch dazu beigetragen, wie Miro Bildung, Lokalisierung und Skalierung von Inhalten in Einklang mit dem Produktwachstum neu gestaltet. Projekte, die einst umfangreiche Koordination und Wochen der Bearbeitungszeit erforderten, können jetzt in einem Bruchteil der Zeit abgeschlossen werden. Wenn die Zeitpläne eng sind oder Änderungen spät im Prozess auftreten, kann Steves Team Inhalte aktualisieren, ohne den Rhythmus zu verlieren, und liefert klare, hochwertige Videos, die die Funktionseinführung unter Miros 90 Millionen Nutzern unterstützen.

„In der Technikbranche bewegt sich alles immer sehr schnell. Bis wir in der Nachproduktion sind, hat sich normalerweise etwas geändert – ein Knopf, ein Symbol, ein Logo. Vor HeyGen bedeutete das Neuverfilmung – jetzt aktualisieren wir einfach das Skript mitten in der Produktion, was uns Tage, wenn nicht Wochen, an Produktionszeit gespart hat.“ –Steve Sowrey, Learning Media Designer, Miro

Diese neu gewonnene Agilität hat auch erweitert, wer an der Erstellung von Inhalten teilnehmen kann. Autoren, die sich zuvor ausschließlich auf Skripte konzentrierten, erstellen nun selbst vollständige Videoentwürfe, eine Veränderung, die die traditionellen Berufsgrenzen verwischt und die Produktionskapazität des Teams vervielfacht hat, ohne zusätzliches Personal einstellen zu müssen.

Die Realitätstreue und Genauigkeit der Avatare von HeyGen haben die Qualitätslatte höher gelegt, nicht niedriger. Steve verbessert weiterhin Tonfall und Betonung mit Hilfe von Sprachmotoren und feinen Anpassungen – und sorgt dafür, dass das Endprodukt kaum von Live-Aufnahmen zu unterscheiden ist. Sein persönlicher Maßstab ist einfach: Wenn der Zuschauer nicht erkennen kann, dass es sich um einen Avatar handelt, ist die Arbeit richtig gemacht.

Auf einer höheren Ebene ermöglicht HeyGen es Miro, konsistente, lokalisierte und professionelle Videos in großem Maßstab zu liefern, was die breiteren Ziele des Unternehmens hinsichtlich der Unternehmensakzeptanz, globalen Zugänglichkeit und schnelleren Einarbeitung unterstützt.