Advantive ist ein SaaS-Unternehmen, das zweckorientierte Software für spezialisierte Hersteller und Distributoren bereitstellt und ihnen hilft, effizient zu skalieren und profitabler zu arbeiten. Als Director of Learning and Development leitet Bob Bednarz globale Enablement-Initiativen, die darauf ausgerichtet sind, das Wachstum der Mitarbeitenden zu beschleunigen und Potenziale im gesamten Unternehmen freizusetzen.

Für Bob geht es beim Lernen nicht nur darum, Informationen zu vermitteln, sondern darum, Menschen dabei zu helfen, Fähigkeiten zu entwickeln und das Gelernte schneller zu verinnerlichen. Sein Ziel ist es, die Zeit zu verkürzen, die Mitarbeitende benötigen, um wichtige Meilensteine zu erreichen – von früher zwei bis drei Jahren auf sechs bis zwölf Monate oder weniger. Dies in großem Maßstab mit einem schlanken L&D-Team zu erreichen, erforderte einen neuen Ansatz für Content-Erstellung und Engagement.

Engagement aufrechterhalten bei schlanker Ressourcenlage

Das L&D-Team von Advantive arbeitet bewusst mit schlanken Strukturen. Bob übernimmt mehrere Rollen gleichzeitig: Er moderiert Trainings, erstellt Inhalte und entwickelt Programme, während er zusätzlich Schulungen für Kunden anbietet und weltweit über 600 Mitarbeitende unterstützt.

Video war schon immer ein zentraler Bestandteil von Advantives Lernstrategie, insbesondere für selbstgesteuerte und On-Demand-Inhalte. Es war schwierig, ein Video zu erstellen, das über längere Zeit relevant und ansprechend blieb.

„Eine der größten Herausforderungen bei herkömmlichen Videos ist, dass sie sehr schnell veralten“, sagte Bob. „Man nimmt vielleicht eine einstündige Schulung auf, und 30 oder 40 Tage später stimmt sie schon nicht mehr. Dann muss man das Ganze noch einmal komplett neu aufnehmen.“

Eine weitere große Einschränkung war die Abhängigkeit von Fachexperten. Die technischen Experten von Advantive stehen häufig im direkten Kundenkontakt, und es war schwierig, Zeit dafür freizuschaufeln, dass sie Schulungen aufzeichnen – geschweige denn ein ansprechendes Video erstellen.

„Sie verfügen nicht immer über die nötigen Fähigkeiten, um mitreißende Schulungen aufzunehmen“, erklärte Bob. „Und wir haben nicht immer die Zeit, sie von den Kunden abzuziehen.“

Das Ergebnis waren langsame Produktionszyklen, veraltete Inhalte und eine begrenzte Möglichkeit, Lernprogramme zu skalieren, ohne die Arbeitsbelastung zu erhöhen.

Einen schnelleren Weg finden, um ansprechende Lerninhalte zu erstellen

Bobs erster Eindruck von HeyGen war von der Notwendigkeit geprägt. Mit einem der schlanksten L&D-Teams, mit denen er je gearbeitet hatte, brauchte er eine Möglichkeit, Inhalte schneller zu erstellen, ohne dabei Qualität oder Engagement zu opfern.

„Ich musste Inhalte schneller erstellen können“, sagte er. „Damals waren es im Grunde nur ich und eine weitere Person, die Hunderte von Mitarbeitenden unterstützten.“

Was sofort auffiel, war HeyGens Fähigkeit, textbasiertes Training in fesselnde Videos zu verwandeln und dabei durch Avatare ein menschliches Element hinzuzufügen. „Eine der größten Herausforderungen beim selbstgesteuerten Lernen ist die Beteiligung“, sagte Bob. „Menschen brauchen eine emotionale Verbindung, um Informationen zu behalten.“

Durch den Einsatz eines Studio-Avatars, der oft nach seinem eigenen Erscheinungsbild gestaltet ist, konnte Bob selbst in asynchronen Lernumgebungen ein Gefühl von Präsenz und Vertrautheit schaffen. „Wenn Lernende eine Person sehen – selbst eine Avatar-Version von mir – behalten sie mit größerer Wahrscheinlichkeit, was sie lernen“, sagte er.

Realistisches Rollenspiel ohne Live-Coaching ermöglichen

Einen der größten Durchbrüche erzielte Bob, als er begann, die interaktiven Avatar-Funktionen von HeyGen zu nutzen.

„Der magische Moment für uns war, als wir gesehen haben, wie der Avatar zum Leben erwacht“, sagte er. „Aber noch wichtiger war der LiveAvatar und die Möglichkeit, Rollenspiele durchzuführen.“

Bob demonstrierte ein simuliertes Bewerbungsgespräch für eine Führungskraft, der er unterstellt war, und zeigte dabei, wie Mitarbeitende reale Fähigkeiten wie Bewerbungsgespräche oder Mitarbeitergespräche trainieren können, ohne dass ein Live-Coach anwesend sein muss.

„In diesem Moment wurde uns klar, dass wir Menschen helfen können, Fähigkeiten zu entwickeln, ohne dass ein Coach stundenlang neben ihnen sitzen muss“, sagte er.

Dies eröffnete die Möglichkeit für skalierbare Übungseinheiten, die direkt in selbstgesteuertes Lernen integriert sind. Anstatt sich auf 90-minütige Workshops oder individuelle Rollenspiel-Sitzungen zu verlassen, konnten Mitarbeitende nun in realistischen Szenarien nach ihrem eigenen Zeitplan üben.

„Ich dachte nicht, dass wir mit KI schon so weit sind“, sagte Bob. „Aber das hier hat es möglich gemacht.“

Optimierung von Inhaltsaktualisierungen und mehrsprachiger Bereitstellung

HeyGen hat auch die Art und Weise verändert, wie Advantive Inhaltsaktualisierungen und Lokalisierung handhabt.

Anstatt ganze Videos neu aufzunehmen, um kleine Änderungen vorzunehmen, konnte Bob Skripte schnell aktualisieren und Inhalte neu generieren. „Wenn wir etwas aktualisieren müssen, geht das viel schneller, als ein drei- oder fünfminütiges Video neu aufzunehmen“, sagte er.

Das Team begann außerdem mit Experimenten zur Erstellung generativer Videos und verwandelte Prompts oder PowerPoint-ähnliche Inhalte innerhalb weniger Tage statt Wochen in professionell ausgearbeitete Videos.

„Oft haben wir Ideen, aber sie visuell zum Leben zu erwecken, hat früher Wochen gedauert“, sagte Bob. „Jetzt schaffen wir das in wenigen Tagen.“

Für Kundenschulungen wurde die Übersetzung deutlich einfacher. Advantive arbeitet hauptsächlich auf Englisch, aber globale Kunden benötigen Schulungen in anderen Sprachen. „Die Möglichkeit, ein Video hochzuladen und es schnell in mehreren Sprachen verfügbar zu haben, war ein riesiger Vorteil“, sagte Bob.

Eine Grundlage für schnelleres, skalierbares Lernen schaffen

Seit der Einführung von HeyGen verzeichnet Advantive klare, messbare Fortschritte.

Bob schätzt, dass sich die für die Erstellung von selbstgesteuerten Lerninhalten benötigte Zeit um 50 % reduziert hat. In einem aktuellen Beispiel wurde eine PowerPoint-Schulung mit Voice-over, für die früher mehrere Tage nötig gewesen wären, in nur zwei bis drei Stunden fertiggestellt. „Diese Zeitersparnis ist für uns die wichtigste Kennzahl“, sagte Bob.

Über die reine Effizienz hinaus ermöglicht die zurückgewonnene Zeit Bob, sich auf wirkungsvollere Aufgaben zu konzentrieren – etwa das Moderieren von Schulungen, den Austausch mit Mitarbeitenden und die Unterstützung von Führungskräften – statt stundenlang Inhalte zu produzieren.

„Wenn ich Zeit spare, spare ich auch Geld“, sagte er. „Und ich kann mehr Zeit vor den Menschen verbringen, was letztendlich Engagement und Bindung fördert.“

Was Bob an HeyGen am meisten schätzt, ist, dass sich die Plattform ständig weiterentwickelt. Neue Funktionen erweitern fortlaufend die Möglichkeiten für Learning- und Development-Teams. „Wir kratzen immer noch nur an der Oberfläche“, sagte er.

Sein Rat an andere, die gerade erst anfangen, ist einfach: Spring hinein und probiere es aus. „Je mehr du damit spielst, desto besser lernst du, wie du es nutzen kannst“, sagte Bob. „Und nimm dir Zeit, deinen Studio-Avatar zu erstellen. Je besser du das machst, desto lebensechter und fesselnder wird das Erlebnis.“

Für Bob und das L&D-Team von Advantive ist HeyGen zur Grundlage für schnelleres, ansprechenderes und besser skalierbares Lernen geworden.

„Wenn du Zeit sparen, Inhalte schneller erstellen und Lernerlebnisse schaffen möchtest, mit denen Menschen sich wirklich verbinden und die sie sich merken“, sagte Bob, „dann ist HeyGen auf jeden Fall einen Versuch wert.“