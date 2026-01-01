Stratasys ist ein weltweit führendes Unternehmen im Bereich der additiven Fertigung und ermöglicht es Kunden, ohne Grenzen zu konstruieren – für eine wirtschaftlichere, individuellere und nachhaltigere Welt. Als Global Training Manager leitet Michael Muenchow die technische Schulung für Kunden- und Servicepersonal und stellt sicher, dass Teams weltweit die Stratasys-Anlagen mit maximaler Verfügbarkeit, Effizienz und optimierten Workflows betreiben können.

Das Team von Michael ist dafür verantwortlich, technische Schulungen zu entwickeln und durchzuführen, die Kunden, Serviceingenieure, Vertriebsteams und interne Stakeholder in allen Regionen unterstützen. Mit dem Wandel der Lerngewohnheiten wurde Video zum zentralen Medium, über das Stratasys Wissen vermittelt. Doch die globale Skalierung hochwertiger Video-Schulungen brachte neue Herausforderungen mit sich.

Aktualisierungen und Lokalisierung in Videotrainings verwalten

Bei Stratasys gehört Video zu den wichtigsten Lernformaten. Kunden und Serviceteams verlassen sich auf kurze Anleitungsvideos, On-Demand-Inhalte und YouTube-ähnliche Lernangebote, um schnell und im richtigen Kontext Antworten zu erhalten.

„Video ist heutzutage die Art, wie die meisten Menschen lernen“, erklärte Michael. „Für uns ist es wichtig, effizient zu produzieren und Inhalte für alle Zielgruppen zu entwickeln.“

Vor HeyGen brachte die Erstellung von Videotrainings zwei große Herausforderungen mit sich: Inhaltsaktualisierungen und Lokalisierung.

Sobald ein Schulungsvideo aufgezeichnet war, führten selbst kleine Änderungen, die während der Überprüfungsphase hinzukamen, oft dazu, dass man ins Studio zurückkehren und Inhalte neu drehen musste. Das verlangsamte die Veröffentlichung und sorgte für Reibung bei Instructional Designern.

„Wenn ein Prüfer Anmerkungen hatte, mussten wir Wege finden, etwas neu zu machen oder neu zu drehen“, sagte Michael. „Das hat Zeit und Komplexität hinzugefügt.“

Lokalisierung war ein noch größeres Hindernis. Um globale Zielgruppen zu unterstützen, hat Stratasys bisher auf interne Stakeholder gesetzt, die bei der Übersetzung oder dem Neuaufbau von Videos in anderen Sprachen helfen sollten. Die Auslagerung von Übersetzung und Videoproduktion an externe Dienstleister war häufig zu kostspielig.

„Ohne die von HeyGen ermöglichte Lokalisierung könnten wir das schlicht nicht in diesem Umfang tun“, sagte Michael.

Mit HeyGen einmal erstellen und weltweit lokal anpassen

HeyGen ermöglichte Stratasys, Video-Schulungen von Grund auf neu zu denken. Anstatt Inhalte neu aufzunehmen, konnte Michaels Team nun einfach in die Plattform zurückkehren, Skripte anpassen und Videos neu generieren, ohne ins Aufnahmestudio zurückkehren zu müssen. Dadurch wurden Abstimmungsschleifen schneller und Inhaltsaktualisierungen deutlich einfacher zu handhaben.

Doch die größte Veränderung ergab sich durch die Lokalisierung.

Mit HeyGen kann Stratasys nun ein Schulungsvideo einmal erstellen und es mithilfe von Batch-Lokalisierung, Marken-Glossaren und erzwungenen Ausspracheregeln in mehrere Sprachen lokalisieren – ein entscheidender Vorteil in einem hochgradig technischen Bereich.

„Wir haben viele Fachbegriffe, die in anderen Sprachen nicht gebräuchlich sind“, erklärte Michael. „Für uns ist es enorm wichtig, die Übersetzung und Aussprache steuern zu können.“

In vielen Fällen sind lokalisierte Videos sofort bereit zur Veröffentlichung. In anderen sorgt ein leichtgewichtiger Korrekturlese-Schritt für Genauigkeit, ohne den Aufwand einer vollständigen Neuaufnahme oder externer Dienstleister.

HeyGen ermöglichte außerdem avatarbasierte Schulungsvideos in allen Abteilungen. Michaels Team nutzt Avatare für Schulungen mit Kunden- und Servicekontakt, während andere Teams, wie etwa das globale Engineering, sie für interne technische Schulungen und Trainings zu Steuerungsprozessen einsetzen.

Optimierung der LMS-Bereitstellung und personalisierter Lernpfade

Eine der wirkungsvollsten Funktionen für Stratasys war der SCORM-Export und der mehrsprachige Player. Dadurch kann das Team ein einziges Schulungsasset in sein Learning-Management-System hochladen und weltweit ausliefern. Lernende erleben die Inhalte automatisch in der Sprache, die für sie am besten geeignet ist.

„Dieser mehrsprachige Player ist enorm wichtig“, sagte Michael. „Wir können ein einziges Element erstellen, es global zuweisen und der Nutzer erlebt es auf die Weise, die für ihn am besten ist.“

HeyGen ermöglicht außerdem verzweigtes und szenariobasiertes Lernen. Bei komplexen Arbeitsabläufen, wie etwa bei der Fehlersuche oder der Installation von Maschinen, können Lernende diejenigen Pfade wählen, die ihrer konkreten Situation entsprechen, anstatt von einem langen Anleitungsvideo überfordert zu werden.

„Wir können beide Versionen erstellen und die Lernenden dem folgen lassen, was in dem Moment für sie relevant ist“, sagte Michael.

Steigerung der Effizienz und Vermeidung von Kosten im globalen Training

Seit der Einführung von HeyGen verzeichnet Stratasys eine klare, messbare Wirkung:

120 % mehr YouTube-Videoaufrufe dank lokalisiertem Content

Über 1 Million US-Dollar an berechneter Kostenersparnis, da die Videolokalisierung und -übersetzung nicht ausgelagert wurde

Schnellere Aktualisierung von Inhalten, ohne ins Studio zurückkehren zu müssen

Einfachere, besser skalierbare globale Schulungsbereitstellung durch LMS-Integration

„Das sind Dinge, die wir vorher ehrlich gesagt nicht machen konnten“, sagte Michael. „Jetzt erreichen wir Kunden, Serviceteams und Vertriebsmitarbeiter auf eine Weise, die vorher einfach nicht möglich war.“

Abgesehen von den Zahlen hat HeyGen die Entwicklung von Schulungen deutlich vereinfacht. Instructional Designer können mit vertrauten Tools wie PowerPoint arbeiten, Inhalte importieren, Skripte hinzufügen und Avatare die Schulungen präsentieren lassen.

„Wenn du weißt, wie man eine Präsentation erstellt, kannst du HeyGen nutzen“, sagte Michael. „Es ist vielseitig und einfach.“

Für Michael ist einer der wichtigsten Aspekte von HeyGen die Partnerschaft selbst.

„Was ich an HeyGen liebe, ist das Gefühl, dass wir gemeinsam wachsen“, sagte er. „Als Unternehmenskunde gehört zu werden, Feedback zu geben und zu sehen, wie daraus echte Verbesserungen entstehen. Das ist wichtig.“

Sein Rat an andere ist einfach: „Erkundet das Tool und experimentiert damit.“

„Probier Lokalisierung aus. Probier Avatare aus. Erstelle einen Zwilling von dir selbst. Teste verschiedene Tonalitäten“, sagte Michael. „Wenn du HeyGen keine Chance gibst, lässt du die Möglichkeit liegen, noch mehr Menschen zu erreichen.“