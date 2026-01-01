الصق وصف العقار، وأهم المزايا، والسعر. سير العمل هذا لتحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي يتولى إنشاء الفيديو من البداية إلى النهاية، من كتابة الإيقاع إلى إضافة العناصر البصرية، بحيث تتمكن من إنشاء فيديوهات للعقارات ونشر القوائم الجديدة في اليوم نفسه.