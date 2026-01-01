حوّل وصف العقار إلى فيديو عرض احترافي خلال دقائق. يتولى هذا المُنشئ لفيديوهات العقارات كتابة النص، والتعليق الصوتي، والعناصر البصرية، لتتمكن من تسويق العقارات، ومشاركة مستجدات السوق، وبناء علامتك التجارية دون الحاجة إلى التصوير.
مزايا تجعل تسويق العقارات أكثر بساطة
حوّل تفاصيل العقار إلى فيديو
الصق وصف العقار، وأهم المزايا، والسعر. سير العمل هذا لتحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي يتولى إنشاء الفيديو من البداية إلى النهاية، من كتابة الإيقاع إلى إضافة العناصر البصرية، بحيث تتمكن من إنشاء فيديوهات للعقارات ونشر القوائم الجديدة في اليوم نفسه.
حوّل صور القوائم إلى محتوى حيّ مع الرسوم المتحركة
حمّل صور عقارك وحوّلها إلى جولات فيديو متحركة مع حركات سينمائية من تحريك الكاميرا والتكبير والرسوم المتحركة. يضيف محرك تحويل الصور إلى فيديو الحركة والانتقالات والتعليق الصوتي تلقائياً، بحيث تتحول مجموعة الصور السريعة إلى جولة احترافية تبرز أفضل زوايا العقار للمشترين المحتملين.
تحرير فيديو نظيف مع ميزة تنظيف الكلام
سجّل مقطعك مرة واحدة ودع Speech Cleanup يتولى عملية تحرير الفيديو نيابةً عنك. يستخدم ميزات الذكاء الاصطناعي مثل القص التلقائي لحذف كلمات الحشو، وفترات التوقف الطويلة، والمحاولات المعادة. وبدلًا من القفزات المزعجة بين اللقطات، يقوم محرر الفيديو المدمج بالذكاء الاصطناعي بدمج أفضل لقطاتك بانتقالات غير مرئية، لتتجنب إعادة التسجيل.
تعليق صوتي طبيعي بأكثر من 175 لغة
أضف تعليقات صوتية طبيعية إلى أي فيديو عقاري دون الحاجة إلى توظيف معلّق صوتي أو تسجيل صوت. يقوم مولّد الصوت بالذكاء الاصطناعي بإلقاء نصك بأكثر من 175 لغة ولهجة، بحيث يمكنك تخصيص العروض العقارية للمشترين المحليين والدوليين باللغة التي يتحدثونها في منازلهم.
قوالب فيديو جاهزة للعقارات
ابدأ من مجموعة واسعة من القوالب المصممة باحتراف لإنشاء مقاطع فيديو مصقولة وجذابة، بما في ذلك تصاميم Just Listed وOpen House وقوالب تقديم الوكلاء المصممة خصيصًا للعقارات. اختر أسلوبك، وأضف تفاصيلك، ودع مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي يكمل الهيكل، بحيث يظهر كل عرض عقار بشكل متسق ومتوافق مع هوية علامتك.
أفكار واستخدامات فيديو للعقارات
Filming and editing a listing tour takes a videographer, a shoot day, and money. Write the property highlights, highlight key features, and produce polished marketing videos that captivate potential buyers and attract offers the moment a home hits the market.
Sellers choose real estate agents they trust, but recording a polished intro is awkward and slow. Turn a short bio into a confident introduction with an AI spokesperson to elevate your personal brand, and personalize it anytime your market area changes.
Saying the same market update on camera every week burns time you do not have. Type your latest stats and let the video script generator shape them into weekly video content, keeping your real estate video marketing consistent without extra effort.
Posting daily on Instagram and TikTok is hard to keep up with. Turn one listing into vertical clips and short video ads with the reel generator, then schedule a steady stream of social ads that powers your video marketing.
International buyers often skip listings they cannot follow. Record a buyer guide once, then use the AI video translator to deliver videos online in 175+ languages with matching lip sync, attracting a wider pool of buyers.
Capturing client testimonials usually means scheduling shoots and chasing busy people. Turn a written success story or sold stats into a polished promo video and social proof ad that helps you win listings and grow your brand.
كيف يعمل صانع فيديو العقارات
أنشئ فيديو عقار في أربع خطوات تأخذك من وصف العقار إلى فيديو عرض مصقول وجاهز للمشاركة.
اختر مخططًا عقاريًا، وحدد نسبة العرض إلى الارتفاع، واختر مظهرًا يناسب عقارك المعروض
الصق تفاصيل العقار أو النقاط الرئيسية التي تريد تناولها، ثم عدّل النبرة والإيقاع لتحسين الوضوح.
أضف تعليقاً صوتياً وصوراً وعناوين وموسيقى وعناصر الهوية البصرية، ثم عدّل المشاهد حتى تحصل على النتيجة المناسبة.
HeyGen ينشئ فيديو واضحًا وعالي الجودة جاهزًا للنشر عبر قوائمك وقنواتك على وسائل التواصل الاجتماعي.
أداة إنشاء فيديوهات العقارات هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحوّل تفاصيل العقار إلى فيديوهات عقارية احترافية. أضف معلومات العرض أو موجّهًا قصيرًا، وأداة تحويل النص إلى فيديو تتولى إنشاء الفيديو مع المشاهد والتعليق الصوتي والعناصر البصرية، ليكون الفيديو جاهزًا خلال دقائق، بحيث يمكنك إنشاء فيديوهات عقارية احترافية دون الحاجة إلى التصوير.
نعم. يمكنك إنشاء مقاطع فيديو لرأس متحدث يظهر فيها مقدّم يقدّم النص الذي كتبته، أو إنشاء فيديو بدون ظهور أشخاص باستخدام الصور والتعليق الصوتي. يمكنك إنتاج جولات فيديو، وجولات افتراضية، ومقاطع فيديو عبر الإنترنت لقوائم MLS الخاصة بك، بحيث يتمكن وكلاء العقارات من النشر دون الحاجة إلى إعداد كاميرا على الإطلاق.
حمّل صورك، واختر تنسيق العرض، وسيقوم صانع عروض الشرائح بترتيبها في جولة افتراضية متحركة مع الرسوم المتحركة والانتقالات. اسحب اللقطات لإعادة ترتيبها، وافتح مكتبة الوسائط المدمجة لإضافة الموسيقى والوسائط الجاهزة، ثم صدّر جولة مكتملة.
نعم. يمكنك إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة بدقة HD أو 4K مع إيقاع سينمائي وسرد بمستوى الاستوديو. اسرد بصوتك الخاص باستخدام استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي، وخصص التفاصيل لكل منزل، وأنتج الفيديوهات على شكل دفعات لرفع مستوى كل عقار في محفظتك.
كلاهما يقدّم أدوات سهلة الاستخدام لتحرير الفيديو بالسحب والإفلات، لكن صانع فيديو العقارات هذا مصمَّم خصيصًا لتسويق العقارات. بدلًا من محرر عام، ستحصل على قوالب للإعلانات العقارية، وتعليق صوتي تلقائي، وترجمة، لتقضي وقتًا أقل في التحرير ووقتًا أكثر في بيع المنازل.
يتيح لك HeyGen إنشاء مقاطع فيديو عبر الإنترنت مجاناً من دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان، مع العلم أن الصادرات المجانية تتضمّن علامة مائية صغيرة. يزيل الاشتراك المدفوع العلامة المائية ويفتح مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الكاملة، مع خطط اشتراك تبدأ من 24$ شهرياً لمقاطع فيديو أطول واستنساخ الصوت.
استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي
حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.
حوّل قوائم العقارات الخاصة بك إلى مقاطع فيديو احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.