صانع فيديوهات العقارات: أنشئ مقاطع عقارية جذابة

حوّل وصف العقار إلى فيديو عرض احترافي خلال دقائق. يتولى هذا المُنشئ لفيديوهات العقارات كتابة النص، والتعليق الصوتي، والعناصر البصرية، لتتمكن من تسويق العقارات، ومشاركة مستجدات السوق، وبناء علامتك التجارية دون الحاجة إلى التصوير.

AI real estate video maker creating a stunning property listing video.
١٤١٬٩٣٩٬٥٠٠فيديوهات تم إنشاؤها
١١٦٬٦٩٠٬٣١٦أفاتار تم إنشاؤها
١٩٬٥٧٤٬٦٠٦فيديوهات تمت ترجمتها
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ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.
الميزات الرئيسية

مزايا تجعل تسويق العقارات أكثر بساطة

حوّل تفاصيل العقار إلى فيديو

الصق وصف العقار، وأهم المزايا، والسعر. سير العمل هذا لتحويل النص إلى فيديو بالذكاء الاصطناعي يتولى إنشاء الفيديو من البداية إلى النهاية، من كتابة الإيقاع إلى إضافة العناصر البصرية، بحيث تتمكن من إنشاء فيديوهات للعقارات ونشر القوائم الجديدة في اليوم نفسه.

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AI video generation from real estate property listings.

حوّل صور القوائم إلى محتوى حيّ مع الرسوم المتحركة

حمّل صور عقارك وحوّلها إلى جولات فيديو متحركة مع حركات سينمائية من تحريك الكاميرا والتكبير والرسوم المتحركة. يضيف محرك تحويل الصور إلى فيديو الحركة والانتقالات والتعليق الصوتي تلقائياً، بحيث تتحول مجموعة الصور السريعة إلى جولة احترافية تبرز أفضل زوايا العقار للمشترين المحتملين.

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Virtual property walkthrough created with AI animation.

تحرير فيديو نظيف مع ميزة تنظيف الكلام

سجّل مقطعك مرة واحدة ودع Speech Cleanup يتولى عملية تحرير الفيديو نيابةً عنك. يستخدم ميزات الذكاء الاصطناعي مثل القص التلقائي لحذف كلمات الحشو، وفترات التوقف الطويلة، والمحاولات المعادة. وبدلًا من القفزات المزعجة بين اللقطات، يقوم محرر الفيديو المدمج بالذكاء الاصطناعي بدمج أفضل لقطاتك بانتقالات غير مرئية، لتتجنب إعادة التسجيل.

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AI video editing software for real estate content.

تعليق صوتي طبيعي بأكثر من 175 لغة

أضف تعليقات صوتية طبيعية إلى أي فيديو عقاري دون الحاجة إلى توظيف معلّق صوتي أو تسجيل صوت. يقوم مولّد الصوت بالذكاء الاصطناعي بإلقاء نصك بأكثر من 175 لغة ولهجة، بحيث يمكنك تخصيص العروض العقارية للمشترين المحليين والدوليين باللغة التي يتحدثونها في منازلهم.

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AI video creator interface with multilingual voiceover options for real estate.

قوالب فيديو جاهزة للعقارات

ابدأ من مجموعة واسعة من القوالب المصممة باحتراف لإنشاء مقاطع فيديو مصقولة وجذابة، بما في ذلك تصاميم Just Listed وOpen House وقوالب تقديم الوكلاء المصممة خصيصًا للعقارات. اختر أسلوبك، وأضف تفاصيلك، ودع مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي يكمل الهيكل، بحيث يظهر كل عرض عقار بشكل متسق ومتوافق مع هوية علامتك.

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AI video generator templates for real estate listings.

أفكار واستخدامات فيديو للعقارات

فيديوهات عرض العقارات والجولات العقارية بالفيديو

Filming and editing a listing tour takes a videographer, a shoot day, and money. Write the property highlights, highlight key features, and produce polished marketing videos that captivate potential buyers and attract offers the moment a home hits the market.

مقاطع تعريف الوكيل وبناء العلامة الشخصية

Sellers choose real estate agents they trust, but recording a polished intro is awkward and slow. Turn a short bio into a confident introduction with an AI spokesperson to elevate your personal brand, and personalize it anytime your market area changes.

تحديثات أسبوعية عن حركة السوق في الحي

Saying the same market update on camera every week burns time you do not have. Type your latest stats and let the video script generator shape them into weekly video content, keeping your real estate video marketing consistent without extra effort.

ريلز وسائل التواصل الاجتماعي لقوائم العقارات

Posting daily on Instagram and TikTok is hard to keep up with. Turn one listing into vertical clips and short video ads with the reel generator, then schedule a steady stream of social ads that powers your video marketing.

مقاطع فيديو إرشادية للمشترين بعدة لغات

International buyers often skip listings they cannot follow. Record a buyer guide once, then use the AI video translator to deliver videos online in 175+ languages with matching lip sync, attracting a wider pool of buyers.

عروض المبيعات والشهادات

Capturing client testimonials usually means scheduling shoots and chasing busy people. Turn a written success story or sold stats into a polished promo video and social proof ad that helps you win listings and grow your brand.

كيف يعمل

كيف يعمل صانع فيديو العقارات

أنشئ فيديو عقار في أربع خطوات تأخذك من وصف العقار إلى فيديو عرض مصقول وجاهز للمشاركة.

الخطوة 1

اختر قالبًا

اختر مخططًا عقاريًا، وحدد نسبة العرض إلى الارتفاع، واختر مظهرًا يناسب عقارك المعروض

الخطوة 2

أضف النص الخاص بك

الصق تفاصيل العقار أو النقاط الرئيسية التي تريد تناولها، ثم عدّل النبرة والإيقاع لتحسين الوضوح.

الخطوة 3

خصّص الفيديو

أضف تعليقاً صوتياً وصوراً وعناوين وموسيقى وعناصر الهوية البصرية، ثم عدّل المشاهد حتى تحصل على النتيجة المناسبة.

الخطوة 4

أنشئ وشارك

HeyGen ينشئ فيديو واضحًا وعالي الجودة جاهزًا للنشر عبر قوائمك وقنواتك على وسائل التواصل الاجتماعي.

Real estate video setup with template selection.
AI video creator interface for adding a real estate script.
Customizing a real estate video walkthrough.
AI-generated real estate social ads ready to share.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هو صانع فيديو العقارات وكيف يعمل؟

أداة إنشاء فيديوهات العقارات هي منصة مدعومة بالذكاء الاصطناعي تحوّل تفاصيل العقار إلى فيديوهات عقارية احترافية. أضف معلومات العرض أو موجّهًا قصيرًا، وأداة تحويل النص إلى فيديو تتولى إنشاء الفيديو مع المشاهد والتعليق الصوتي والعناصر البصرية، ليكون الفيديو جاهزًا خلال دقائق، بحيث يمكنك إنشاء فيديوهات عقارية احترافية دون الحاجة إلى التصوير.

هل يمكنني إنشاء مقاطع فيديو لرأس متحدث وجولات فيديو لقوائم MLS؟

نعم. يمكنك إنشاء مقاطع فيديو لرأس متحدث يظهر فيها مقدّم يقدّم النص الذي كتبته، أو إنشاء فيديو بدون ظهور أشخاص باستخدام الصور والتعليق الصوتي. يمكنك إنتاج جولات فيديو، وجولات افتراضية، ومقاطع فيديو عبر الإنترنت لقوائم MLS الخاصة بك، بحيث يتمكن وكلاء العقارات من النشر دون الحاجة إلى إعداد كاميرا على الإطلاق.

كيف أحوّل صور العرض العقاري إلى فيديو للعقار؟

حمّل صورك، واختر تنسيق العرض، وسيقوم صانع عروض الشرائح بترتيبها في جولة افتراضية متحركة مع الرسوم المتحركة والانتقالات. اسحب اللقطات لإعادة ترتيبها، وافتح مكتبة الوسائط المدمجة لإضافة الموسيقى والوسائط الجاهزة، ثم صدّر جولة مكتملة.

هل ستبدو مقاطع الفيديو الخاصة بي احترافية بما يكفي للعقارات الفاخرة؟

نعم. يمكنك إنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة بدقة HD أو 4K مع إيقاع سينمائي وسرد بمستوى الاستوديو. اسرد بصوتك الخاص باستخدام استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي، وخصص التفاصيل لكل منزل، وأنتج الفيديوهات على شكل دفعات لرفع مستوى كل عقار في محفظتك.

كيف يقارن صانع فيديو العقارات من HeyGen مع VEED.io؟

كلاهما يقدّم أدوات سهلة الاستخدام لتحرير الفيديو بالسحب والإفلات، لكن صانع فيديو العقارات هذا مصمَّم خصيصًا لتسويق العقارات. بدلًا من محرر عام، ستحصل على قوالب للإعلانات العقارية، وتعليق صوتي تلقائي، وترجمة، لتقضي وقتًا أقل في التحرير ووقتًا أكثر في بيع المنازل.

هل صانع فيديو العقارات مجاني، وهل يمكنني إنشاء مقاطع فيديو عبر الإنترنت بدون علامة مائية؟

يتيح لك HeyGen إنشاء مقاطع فيديو عبر الإنترنت مجاناً من دون الحاجة إلى بطاقة ائتمان، مع العلم أن الصادرات المجانية تتضمّن علامة مائية صغيرة. يزيل الاشتراك المدفوع العلامة المائية ويفتح مجموعة أدوات الذكاء الاصطناعي الكاملة، مع خطط اشتراك تبدأ من 24$ شهرياً لمقاطع فيديو أطول واستنساخ الصوت.

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