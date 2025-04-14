تستغرق معظم عروض الشرائح في الجنازات من خمس إلى ثماني دقائق، أي ما يعادل تقريبًا من 40 إلى 80 صورة، مع عرض كل صورة لمدة أربع إلى خمس ثوانٍ، على أن تُرفق بأغنية أو أغنيتين. إذا كان لديك عدد قليل فقط من الصور القديمة، فاعرض كل صورة لمدة أطول وادمج معها صورًا لأماكن ذات معنى، وسيُساعدك صانع عروض الشرائح التذكارية على إنشاء عرض شرائح لصور تذكارية يبدو غنيًا ومتكاملًا رغم ذلك.