يتيح لك صانع فيديوهات الجنازة لدينا إنشاء مقاطع تكريم مؤثرة، حيث يحوّل الصور ومقاطع الفيديو المنزلية والأغاني المفضلة إلى فيديو تكريمي متقن خلال دقائق، دون الحاجة إلى كاميرات أو برامج مونتاج. كرّم من تحب من خلال فيديو تأبيني يمكنك عرضه في المراسم، أو مشاركته عبر الإنترنت، أو الاحتفاظ به كتذكار دائم.
مزايا صانع فيديو الجنازة
عروض شرائح تذكارية للصور والفيديو
حمّل الصور ومقاطع الفيديو التي جمعتها، وسيساعدك صانع فيديو التأبين هذا على إنشاء عرض شرائح تذكاري على أنغام الأغنية التي تختارها. اسحب الصور وأفلتها في محرر الفيديو عبر الإنترنت المبني على HeyGen فيديو بالذكاء الاصطناعي، دون الحاجة إلى التعامل مع مخطط زمني معقّد أو تثبيت أي برنامج.
قوالب جاهزة لفيديوهات التأبين
اختر قالباً من مكتبة تصاميم التأبين والجنازات بدلاً من البدء من شاشة فارغة. يضبط كل قالب لفيديو التأبين الخلفية والانتقالات وشريحة العنوان والإيقاع نيابةً عنك. خصّص الألوان والخطوط والنصوص لإضفاء طابع شخصي على الفيديو وإنشاء تأبين مؤثر بينما تركّز على اختيار الصور المناسبة.
أسماء وتواريخ واقتباسات على الشاشة
أضف نصوصًا مثل الأسماء والتواريخ والاقتباسات لمساعدة كل حاضر على متابعة القصة. مولّد العناوين الفرعية يحافظ على وضوح الترجمة النصية على الشاشة الكبيرة، ويمكنك إضافة نص إلى أي شريحة وإبقاؤه معروضًا لمدة كافية ليتمكن الأشخاص في جميع أنحاء القاعة من قراءة كل كلمة.
موسيقى مناسبة، مضبوطة التوقيت مع كل شريحة
Make your tribute personal with a song that mattered to them, or upload one from the family, so you have a video with music that fits the moment. You control how long each photo holds, so the slideshow video never rushes and the tone stays steady, gentle, and easy to cherish.
Share the tribute in 175+ languages
When relatives are spread across countries, the AI video translator rebuilds the whole video tribute in 175+ languages with natural lip-synced voice, not subtitles alone. Share your video so one heartfelt memorial video reaches a grandmother abroad and cousins overseas in the language each of them speaks at home.
كانت العائلات في السابق تسلّم صندوقًا من الصور المطبوعة لدار الجنازة. يمكنك الآن بسهولة إضافة الصور بنفسك، وإحياء صورة ثابتة عزيزة بتحويلها من صورة إلى فيديو، وتكريم الراحل بفيديو مكتمل جاهز لمراسم جنازة مؤثرة.
يُفضَّل أن يكون حفل تأبين الحياة دافئًا لا كئيبًا. اختر عرض شرائح تذكاريًا جميلًا، واجمع الصور الأكثر إشراقًا في فصول مثل العائلة والسفر والعمل، وأنشئ تكريمًا فريدًا يخلّد حياة عاشت بكل تفاصيلها.
Reading a eulogy aloud is hard on the day. Paste the words and the AI voice generator delivers them as a warm, steady narration for a memorial slideshow that tells their story, so it is heard even when speaking is too much.
A pet is family too. Gather phone photos and short clips of your dog or cat, set them to a gentle song, and create a memorial you can revisit long after the loss, a touching memorial to a companion you cherish.
رسالة البريد الصوتي المحفوظة هذه ثمينة وسهلة الفقدان. حوّلها إلى مقطع قابل للمشاركة عبر تحويل الصوت إلى فيديو، وادمج التسجيل مع الصور، واحتفظ بذكراهم حيّة من خلال عرض شرائح تذكاري يمكن للعائلة بأكملها الاحتفاظ به.
الحزن يتجاوز الحدود، وكذلك ينبغي أن يكون التكريم. أنشئ فيديو تأبينيًا، ثم أنشئ نسخة فيديو باللغة الخاصة بكل قريب، حتى لا يشعر أي شخص يشاهد من دولة أخرى بأنه مستبعد من لحظة الوداع، فيتحول هذا اليوم إلى فيديو إرث مشترك للجميع.
كيف يعمل صانع فيديوهات الجنازات
توضّح عملية إنشاء الفيديو البسيطة هذه كيفية إنشاء فيديو تكريمي، بالانتقال من مجلد صور إلى فيديو تكريمي مكتمل في أربع خطوات، جاهز للتشغيل في المراسم في اليوم نفسه.
أضف الصور ومقاطع الفيديو المنزلية وأي مقاطع فيديو من العائلة بأي صيغة شائعة ومن أي جهاز.
اختر تصميماً راقياً يضبط الخلفية والانتقالات والإيقاع تلقائياً، ثم خصّصه بما يناسب ذوقك.
أضف أغنية ذات معنى، ثم أضف نصوصًا مثل الأسماء والتواريخ والاقتباسات، وحدّد مدة عرض كل شريحة.
حمّل فيديو التكريم بجودة HD، واحفظه على وحدة USB لتشغيله في موقع الفعالية، أو أرسل رابطًا خاصًا للعائلة في أي مكان.
أداة إنشاء فيديو جنازة هي أداة إلكترونية عبر الإنترنت تحوّل صورك ومقاطع الفيديو والموسيقى إلى فيديو تأبيني يمكنك عرضه في المراسم أو مشاركته عبر الإنترنت. باستخدام صانع عرض الشرائح هذا للجنازات، يمكنك رفع ذكرياتك، واختيار قالب، وإضافة عناوين توضيحية وأغنية، ثم تصدير فيديو جاهز، دون الحاجة إلى أي مهارات في مونتاج الفيديو. يمكنك إنشاء فيديو تأبيني عبر الإنترنت خلال دقائق، مباشرة من المتصفح.
تستغرق معظم عروض الشرائح في الجنازات من خمس إلى ثماني دقائق، أي ما يعادل تقريبًا من 40 إلى 80 صورة، مع عرض كل صورة لمدة أربع إلى خمس ثوانٍ، على أن تُرفق بأغنية أو أغنيتين. إذا كان لديك عدد قليل فقط من الصور القديمة، فاعرض كل صورة لمدة أطول وادمج معها صورًا لأماكن ذات معنى، وسيُساعدك صانع عروض الشرائح التذكارية على إنشاء عرض شرائح لصور تذكارية يبدو غنيًا ومتكاملًا رغم ذلك.
نعم. أضف أغنية من المكتبة أو حمّل ملف MP3 كان مهمًا لهم، ثم خصّص التوقيت بحيث تتوافق الصور مع الموسيقى. إذا كان سيتم تشغيل الفيديو في خدمة أو فعالية عامة، فتحقّق من امتلاكك حق استخدام المقطع، لأن بعض الأماكن قد تفرض قواعد خاصة بالترخيص.
صدّر الفيديو بدقة HD كملف MP4 قياسي يمكن تشغيله على أجهزة عرض القاعات، وأجهزة التلفاز، وأجهزة الحاسوب المحمولة. احفظ نسخة على وحدة تخزين USB وأرسل رابط نسخة احتياطية عبر البريد الإلكتروني إلى مدير الجنازة مسبقًا. يُعد اختبار تشغيل الفيديو في اليوم السابق الطريقة الأكثر أمانًا لتجنّب أي مفاجآت في فيديو تأبين الجنازة.
نعم. يوفّر قالب فيديو التكريم كل ما يتعلق بالتخطيط والانتقالات والإيقاع، بحيث يمكن للمستخدم لأول مرة إنشاء فيديو في أمسية واحدة. ما عليك سوى رفع صورك، إضافة مقطع موسيقي، إدراج بعض العناوين التوضيحية، ثم تصدير الفيديو، دون الحاجة لتعلّم برامج معقّدة بينما تمرّ بمرحلة الحزن.
إلى جانب إنشاء عرض الشرائح، يحوّل HeyGen المرثية المكتوبة إلى سرد صوتي، ويمكنه إنشاء فيديوهات تأبينية بأكثر من 175 لغة مع مزامنة الشفاه مع الصوت. الأدوات الأخرى تتوقف عند الصور والموسيقى، فيحصل الأقارب الذين يتحدثون لغة أخرى على ترجمات نصية في أفضل الأحوال، بينما ينبغي أن يشعروا بأنهم جزء من لحظة الوداع.
Yes. People with no production background get studio-quality results on HeyGen, and educator Anton Voroniuk cut production costs about 40x and saved 15.5 hours a week after switching. A grieving family can create a touching tribute in one sitting, not over days.
قم بتنزيل الفيديو وانشره على موقع تذكاري، أو YouTube، أو عبر رابط خاص ترسله في رسالة نصية أو بريد إلكتروني. يمكنك أيضًا مشاركته على Facebook حتى يتمكن أفراد العائلة والأصدقاء البعيدون من مشاهدته وإضافة ذكرياتهم الخاصة إلى هذا الفيديو التكريمي المؤثر، ليبقى حيًا كتذكار شخصي يمكنهم الرجوع إليه متى أرادوا.
يمكنك البدء بفيديو مجاني وإنشاء تحية كاملة دون أي تكلفة، مما يجعل HeyGen أداة حقيقية لإنشاء فيديوهات تحية مجانية وفيديوهات تأبينية مجانية لخدمة لمرة واحدة. تبدأ الخطط المدفوعة من حوالي 24 دولارًا شهريًا، وتضيف مدد تشغيل أطول، وتصدير بجودة HD و4K، ومن دون علامة مائية.
نعم. افتح المشروع في محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي لإضافة صورة متأخرة، أو استبدال أغنية، أو تصحيح الترجمة دون البدء من جديد. غالبًا ما تجري العائلات عدة جولات من التعديلات باستخدام أداة إنشاء فيديوهات التكريم هذه عبر الإنترنت قبل أن يبدو الفيديو الناتج مناسبًا تمامًا، ويتم تصدير كل تعديل خلال دقائق.
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