تتيح لك ميزة Custom Motion كتابة التوجيه كما لو أن منتجًا يقدّمه: انظر إلى الكاميرا، انحنِ قليلًا، حافظ على طاقة منخفضة. يقدّم الأفاتار المخصص نفسه تحديثًا إداريًا متزنًا أو مقطعًا اجتماعيًا عالي الحيوية من النص نفسه، بحيث يتوافق الأداء مع شخصيتك دون الحاجة إلى إعادة التصوير.