منشئ أفاتار مخصص

سجّل مقطعاً لنفسك لمدة 15 ثانية واحصل على أفاتار مخصص يشبهك في الشكل والحركة والصوت. اكتب النص، وأنشئ فيديو احترافياً، ولن تحتاج بعد اليوم إلى حضور جلسات تصوير مرهقة.

Person recording a 15-second clip on a phone as HeyGen builds a consistent custom avatar digital twin across wide, medium, and close-up shots.
١٥١٬٠٣٩٬٦٣٥فيديوهات تم إنشاؤها
١٢٦٬٣٨٨٬٤٣٦أفاتار تم إنشاؤها
٢٠٬٩٩١٬٦٥٥فيديوهات تمت ترجمتها
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ملايين حول العالم يثقون به لإحياء قصصهم.
أيقونة سيارة بيضاء بأسلوب فني على خلفية زرقاء.الميزات الرئيسية

مزايا الأفاتارات المخصصة في HeyGen

فيديو واحد مدته 15 ثانية، توأم رقمي واحد

حمّل مقطعًا واحدًا مدته 15 ثانية، وAvatar V ينشئ أفاتارًا شخصيًا دائمًا يحافظ على ملامح وجهك وصوتك وتعبيراتك الدقيقة عبر اللقطات الواسعة والمتوسطة والقريبة. تبقى الهوية متسقة في مقاطع فيديو تصل إلى 30 دقيقة، بحيث يبدو كل فيديو أفاتار مخصص وكأنه أنت.

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HeyGen custom avatar panel showing one 15-second recording turned into a consistent digital twin across wide, medium, and close-up shots.

مظهر أفاتار مخصص دون إعادة التصوير

يفصل Avatar V بين هويتك وما ترتديه. بدّل الملابس، والخلفيات، وزوايا الكاميرا في المحرر من دون الحاجة إلى أي تسجيل جديد. جلسة تسجيل واحدة تكفي لإطلاق منتجك، وتحديث أعمالك ربع السنوي، ومقاطعك على الشبكات الاجتماعية، مع تخصيص أسلوب كل منها للقناة والجمهور المناسبين.

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The same HeyGen custom avatar shown in different outfits and backgrounds, restyled in the editor without re-filming.

نسخة مستنسخة من صوتك بأكثر من 175 لغة

ادمج توأمك مع استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي حتى يبدو الإلقاء بصوتك أنت، لا بصوت معلّق جاهز. مزامنة الشفاه على مستوى الفونيم تحافظ على دقة حركة الفم في أكثر من 175 لغة ولهجة، ما يعني أن نصًا واحدًا يمكنه الوصول إلى كل سوق تبيع فيه دون إعادة تسجيل أي سطر.

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HeyGen voice cloning panel with a language list and audio waveform, showing a custom avatar speaking in 175+ languages with accurate lip-sync.

إيماءات مباشرة باللغة الإنجليزية البسيطة

تتيح لك ميزة Custom Motion كتابة التوجيه كما لو أن منتجًا يقدّمه: انظر إلى الكاميرا، انحنِ قليلًا، حافظ على طاقة منخفضة. يقدّم الأفاتار المخصص نفسه تحديثًا إداريًا متزنًا أو مقطعًا اجتماعيًا عالي الحيوية من النص نفسه، بحيث يتوافق الأداء مع شخصيتك دون الحاجة إلى إعادة التصوير.

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HeyGen Custom Motion panel with plain-English direction chips like look at camera, lean in, and keep energy low over a custom avatar.

مشاهد سينمائية مع توأمك الرقمي

ضع أفاتارك داخل لقطات سينمائية باستخدام Seedance 2.0، التكامل الوحيد الذي يشغّل النموذج على وجوه بشرية حقيقية وموثوقة. حركة دقيقة فيزيائياً وتحكم بمستوى المخرج في الكاميرا يحوّلان تسجيل كاميرا ويب بسيطاً إلى أفلام علامة تجارية وإعلانات ولقطات ثانوية جاهزة للنشر.

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HeyGen custom avatar placed inside a cinematic film frame with director-level camera controls powered by Seedance 2.0.
أيقونة صندوق هدايا أخضر.حالات الاستخدام

حالات الاستخدام

أفاتار مخصص لخبير يقدّم وحدة تدريب وتأهيل الموظفين في HeyGen.

تدريب الموظفين وإعدادهم للانضمام

تصوير المدربين لكل وحدة يعرقل جداول التعلم والتطوير. بدلاً من ذلك، أنشئ كل فيديو تدريبي باستخدام أفاتار مخصص للخبير لديك: حدّث النص، أعد إنشاء الدرس، وحافظ على حداثة الدورات دون حجز أي جلسة تصوير إضافية.

مقاطع إعلانية اجتماعية ومحتوى UGC عمودي بأسلوب صُنّاع المحتوى، يتم إنشاؤها باستخدام أفاتار مخصص بملابس مختلفة في HeyGen.

أفاتار مخصص لمحتوى المستخدم والإعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي

إعلانات أسلوب المؤثرين تتطلّب وجوهاً جديدة وأفكاراً متجددة باستمرار. أنشئ يومياً مقاطع جاهزة للمنصات باستخدام الأفاتار الخاص بك في أزياء وبيئات مختلفة، اختبر العبارات الجاذبة بسرعة، وحافظ على نشاط القنوات بينما ينتظر منافسوك مواعيد التصوير.

أفاتار مخصص يحيّي عميلاً محتملاً باسمه في فيديو مخصص للتواصل البيعي في HeyGen.

مقاطع فيديو مخصّصة للتواصل البيعي

الرسائل النصية العامة يتم تجاهلها. أرسل لكل عميل محتمل فيديو يظهر فيه الأفاتار الخاص بك وهو يحييه بالاسم، من دون تسجيل أي مرة، بحيث يتوسع الطابع الشخصي إلى ما يتجاوز ما يسمح به أي جدول مواعيد.

أفاتار مخصص مُحَلْي بعدة لغات مع الحفاظ على الصوت المستنسخ، باستخدام مترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen.

توطين المحتوى متعدد اللغات

وكالات الدبلجة تحتاج إلى أشهر وتفقد صوتك في العملية. مرّر الفيديوهات النهائية عبر مترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وسيقدّم أفاتارك المخصص المحتوى بأكثر من 175 لغة مع الحفاظ على مزامنة الشفاه ونبرة صوتك المستنسخة.

التوأم الرقمي لأحد التنفيذيين يقدّم تحديثًا أسبوعيًا للشركة دون تصوير فعلي في HeyGen.

تحديثات تنفيذية دون تصوير

يقضي القادة ساعات في إعداد كل رسالة أعمال. التوأم الرقمي يقدّم تحديثات أسبوعية، وملخصات لاجتماعات جميع الموظفين، وملاحظات للمستثمرين خلال دقائق، مما يحافظ على تواصل متكرر بينما تبقى الأجندة متاحة لاتخاذ القرارات.

أفاتار مخصص لمعلّم يقدّم وحدة من دورة تعليمية عبر الإنترنت دون استخدام كاميرا في HeyGen.

الدورات التدريبية عبر الإنترنت ومحتوى صُنّاع المحتوى

مُنشئو الدورات يقضون عطلات نهاية الأسبوع في تصوير الدروس. اكتب الوحدات في مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي وسيقوم الأفاتار الخاص بك بتقديم كل درس، مما يتيح للمدرّس الفرد نشر منهج كامل دون لمس الكاميرا مرة أخرى.

أيقونة مستند أبيض ضبابية مع زر تشغيل على خلفية زرقاء فاتحة.كيف يعمل

كيف يعمل مُنشئ الأفاتار المخصص

انتقل من تسجيل بهاتفك إلى فيديو أفاتار مخصص جاهز في أربع خطوات سهلة، تستغرق معظمها بضع دقائق فقط.

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الخطوة 1: سجّل مقطعًا لمدة 15 ثانية

صوّر نفسك بهاتفك أو كاميرا الويب في مكان جيد الإضاءة. تكلّم بشكل طبيعي، فالحركة يتم تعلّمها من هذا المقطع.

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الخطوة 2: تأكيد الموافقة

اقرأ رمز موافقة فريدًا أمام الكاميرا. يتيح ذلك التحقق من الهوية ويمنع إنشاء الأفاتار دون تصريح.

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الخطوة 3: خصّص أسلوب الأفاتار الخاص بك

اختر الأزياء والخلفيات وزوايا الكاميرا. أضف صوتك المستنسخ أو اختر من بين أكثر من 300 خيار.

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الخطوة 4: اكتب وأنشئ

الصق النص، عدّل الإيقاع، ثم قم بالتصيير. حمّل الفيديو النهائي بجودة HD أو 4K وانشره في أي مكان.

الأسئلة الشائعة حول الأفاتار المخصص

ما هو أفاتار الذكاء الاصطناعي المخصص وكيف يتم إنشاؤه؟

أفاتار مخصص بالذكاء الاصطناعي هو تمثيل رقمي لشخص حقيقي، يُسمى أحيانًا أفاتار شخصي أو توأمًا رقميًا. يتعلّم النموذج ملامح وجهك وصوتك وحركاتك من مقطع قصير، ثم يؤدي أي نص تشغّله عبر سير عمل النص إلى فيديو لينتج فيديو لأفاتار يتحدث دون الحاجة إلى تصوير جديد.

هل سيبدو الأفاتار المخصص الخاص بي جامدًا أو يسبب شعورًا بالنفور (uncanny valley)؟

يتعلّم Avatar V الحركة من مقطعك المرجعي بدلاً من تخمينها من صورة، مما يزيل الجمود الذي كانت تُظهره النماذج الأقدم. يحتل المرتبة الأولى كأكثر أفاتارات الذكاء الاصطناعي واقعية على G2، ويمكن لتسجيل معبّر مدته 15 ثانية أن ينتج توأماً معبّراً.

كم من اللقطات أحتاج لإنشاء أفاتار مخصص؟

مقطع واحد مدته 15 ثانية يكفي. صوّر بهاتفك أو كاميرا الويب في إضاءة متجانسة، وتحدّث بطبيعتك مع طاقة مناسبة، واستخدم الإيماءات التي تريد أن يستخدمها الأفاتار الشخصي الخاص بك، لأن النموذج يكرر بدقة ما يراه في ذلك التسجيل.

لماذا تختار HeyGen بدلًا من منصات الأفاتار المخصصة الأخرى؟

المنصات الأخرى للفيديو بالذكاء الاصطناعي تحتاج إلى تصوير في الاستوديو أو أيام من المعالجة لإنشاء أفاتار مخصص. HeyGen تحتاج إلى 15 ثانية فقط للتسجيل وبضع دقائق للمعالجة، وتدعم أكثر من 175 لغة مقارنةً بنحو 100 إلى 160 عادةً، وتمكّنك من تغيير أنماط الملابس دون الحاجة إلى إعادة التسجيل.

هل يحقق صانعو المحتوى نتائج حقيقية من استخدام أفاتار مخصص؟

نعم، والأرقام واضحة. المعلّم أنطون فورونيوك يوفر 15.5 ساعة أسبوعيًا ووصل إلى أكثر من 1M طالب باستخدام الأفاتار الخاص به، مع تكلفة إنتاج أقل بـ40 مرة مقارنة بالتصوير التقليدي. اطّلع على التحليل الكامل في قصة العميل.

كم تبلغ تكلفة إنشاء أفاتار مخصص على HeyGen؟

يمكنك البدء مجاناً واختبار المنصة قبل الدفع. تبدأ الخطط المدفوعة من 24$ شهرياً للمبدعين، ويمكن لفرق الأعمال إضافة خانات أفاتار فيديو كإضافات، بحيث يتدرج التسعير وفقاً لعدد الأشخاص الذين تحوّلهم إلى أفاتارات.

هل يمكنني إنشاء أفاتار مخصص لزميل في الفريق أو لشخص آخر؟

فقط بموافقتهم أمام الكاميرا. يجب أن يسجل الشخص الظاهر في اللقطات بيان موافقته بنفسه، ويُستخدم هذا البيان للتحقق من مطابقته لمقطع التدريب. يظل الأفاتار النهائي خاصًا بحسابك ولا يُضاف أبدًا إلى أي مكتبة عامة.

هل يمكن للأفاتار المخصص الخاص بي التحدث بلغات لا أتحدثها أنا؟

نعم. صوتك المستنسخ يعمل في أكثر من 175 لغة ولهجة مع مزامنة شفاه على مستوى الفونيم، بحيث تتطابق حركة الفم مع كل لغة بدلاً من أن يبدو الفيديو كأنه مُدبلج. غالباً ما تقوم الفرق بمواءمة فيديو واحد مكتمل إلى عشرات الأسواق في فترة بعد الظهر.

هل أحتاج إلى استوديو أو شاشة خضراء لتسجيل لقطات الأفاتار؟

لا. تكفي كاميرا الهاتف أو كاميرا الويب، وغالبًا ما تكون كاميرات الهواتف أفضل من كاميرات الحاسوب المحمول. التسجيل سهل: ابحث عن مكان هادئ بإضاءة متساوية على وجهك، واحرص على أن يكون الخلفية ثابتة، واستخدم حركات طبيعية بسيطة. لا تحتاج إلى شاشة خضراء أو فريق تصوير.

كم من الوقت يستغرق تجهيز الأفاتار المخصص الخاص بي ليكون جاهزًا لإنشاء الفيديوهات؟

دقائق، وليس أياماً. تتم المعالجة عادة خلال حوالي 10 إلى 15 دقيقة من رفع المقطع ورمز الموافقة الخاص بك. المنصات التي تعتمد على عمليات الاستوديو تشير إلى مدة من 5 إلى 15 يوم عمل لتسليم النتيجة نفسها.

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