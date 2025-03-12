سجّل مقطعاً لنفسك لمدة 15 ثانية واحصل على أفاتار مخصص يشبهك في الشكل والحركة والصوت. اكتب النص، وأنشئ فيديو احترافياً، ولن تحتاج بعد اليوم إلى حضور جلسات تصوير مرهقة.
مزايا الأفاتارات المخصصة في HeyGen
فيديو واحد مدته 15 ثانية، توأم رقمي واحد
حمّل مقطعًا واحدًا مدته 15 ثانية، وAvatar V ينشئ أفاتارًا شخصيًا دائمًا يحافظ على ملامح وجهك وصوتك وتعبيراتك الدقيقة عبر اللقطات الواسعة والمتوسطة والقريبة. تبقى الهوية متسقة في مقاطع فيديو تصل إلى 30 دقيقة، بحيث يبدو كل فيديو أفاتار مخصص وكأنه أنت.
مظهر أفاتار مخصص دون إعادة التصوير
يفصل Avatar V بين هويتك وما ترتديه. بدّل الملابس، والخلفيات، وزوايا الكاميرا في المحرر من دون الحاجة إلى أي تسجيل جديد. جلسة تسجيل واحدة تكفي لإطلاق منتجك، وتحديث أعمالك ربع السنوي، ومقاطعك على الشبكات الاجتماعية، مع تخصيص أسلوب كل منها للقناة والجمهور المناسبين.
نسخة مستنسخة من صوتك بأكثر من 175 لغة
ادمج توأمك مع استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي حتى يبدو الإلقاء بصوتك أنت، لا بصوت معلّق جاهز. مزامنة الشفاه على مستوى الفونيم تحافظ على دقة حركة الفم في أكثر من 175 لغة ولهجة، ما يعني أن نصًا واحدًا يمكنه الوصول إلى كل سوق تبيع فيه دون إعادة تسجيل أي سطر.
إيماءات مباشرة باللغة الإنجليزية البسيطة
تتيح لك ميزة Custom Motion كتابة التوجيه كما لو أن منتجًا يقدّمه: انظر إلى الكاميرا، انحنِ قليلًا، حافظ على طاقة منخفضة. يقدّم الأفاتار المخصص نفسه تحديثًا إداريًا متزنًا أو مقطعًا اجتماعيًا عالي الحيوية من النص نفسه، بحيث يتوافق الأداء مع شخصيتك دون الحاجة إلى إعادة التصوير.
مشاهد سينمائية مع توأمك الرقمي
ضع أفاتارك داخل لقطات سينمائية باستخدام Seedance 2.0، التكامل الوحيد الذي يشغّل النموذج على وجوه بشرية حقيقية وموثوقة. حركة دقيقة فيزيائياً وتحكم بمستوى المخرج في الكاميرا يحوّلان تسجيل كاميرا ويب بسيطاً إلى أفلام علامة تجارية وإعلانات ولقطات ثانوية جاهزة للنشر.
تصوير المدربين لكل وحدة يعرقل جداول التعلم والتطوير. بدلاً من ذلك، أنشئ كل فيديو تدريبي باستخدام أفاتار مخصص للخبير لديك: حدّث النص، أعد إنشاء الدرس، وحافظ على حداثة الدورات دون حجز أي جلسة تصوير إضافية.
إعلانات أسلوب المؤثرين تتطلّب وجوهاً جديدة وأفكاراً متجددة باستمرار. أنشئ يومياً مقاطع جاهزة للمنصات باستخدام الأفاتار الخاص بك في أزياء وبيئات مختلفة، اختبر العبارات الجاذبة بسرعة، وحافظ على نشاط القنوات بينما ينتظر منافسوك مواعيد التصوير.
الرسائل النصية العامة يتم تجاهلها. أرسل لكل عميل محتمل فيديو يظهر فيه الأفاتار الخاص بك وهو يحييه بالاسم، من دون تسجيل أي مرة، بحيث يتوسع الطابع الشخصي إلى ما يتجاوز ما يسمح به أي جدول مواعيد.
وكالات الدبلجة تحتاج إلى أشهر وتفقد صوتك في العملية. مرّر الفيديوهات النهائية عبر مترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وسيقدّم أفاتارك المخصص المحتوى بأكثر من 175 لغة مع الحفاظ على مزامنة الشفاه ونبرة صوتك المستنسخة.
يقضي القادة ساعات في إعداد كل رسالة أعمال. التوأم الرقمي يقدّم تحديثات أسبوعية، وملخصات لاجتماعات جميع الموظفين، وملاحظات للمستثمرين خلال دقائق، مما يحافظ على تواصل متكرر بينما تبقى الأجندة متاحة لاتخاذ القرارات.
مُنشئو الدورات يقضون عطلات نهاية الأسبوع في تصوير الدروس. اكتب الوحدات في مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي وسيقوم الأفاتار الخاص بك بتقديم كل درس، مما يتيح للمدرّس الفرد نشر منهج كامل دون لمس الكاميرا مرة أخرى.
كيف يعمل مُنشئ الأفاتار المخصص
انتقل من تسجيل بهاتفك إلى فيديو أفاتار مخصص جاهز في أربع خطوات سهلة، تستغرق معظمها بضع دقائق فقط.
صوّر نفسك بهاتفك أو كاميرا الويب في مكان جيد الإضاءة. تكلّم بشكل طبيعي، فالحركة يتم تعلّمها من هذا المقطع.
اقرأ رمز موافقة فريدًا أمام الكاميرا. يتيح ذلك التحقق من الهوية ويمنع إنشاء الأفاتار دون تصريح.
اختر الأزياء والخلفيات وزوايا الكاميرا. أضف صوتك المستنسخ أو اختر من بين أكثر من 300 خيار.
الصق النص، عدّل الإيقاع، ثم قم بالتصيير. حمّل الفيديو النهائي بجودة HD أو 4K وانشره في أي مكان.
أفاتار مخصص بالذكاء الاصطناعي هو تمثيل رقمي لشخص حقيقي، يُسمى أحيانًا أفاتار شخصي أو توأمًا رقميًا. يتعلّم النموذج ملامح وجهك وصوتك وحركاتك من مقطع قصير، ثم يؤدي أي نص تشغّله عبر سير عمل النص إلى فيديو لينتج فيديو لأفاتار يتحدث دون الحاجة إلى تصوير جديد.
يتعلّم Avatar V الحركة من مقطعك المرجعي بدلاً من تخمينها من صورة، مما يزيل الجمود الذي كانت تُظهره النماذج الأقدم. يحتل المرتبة الأولى كأكثر أفاتارات الذكاء الاصطناعي واقعية على G2، ويمكن لتسجيل معبّر مدته 15 ثانية أن ينتج توأماً معبّراً.
مقطع واحد مدته 15 ثانية يكفي. صوّر بهاتفك أو كاميرا الويب في إضاءة متجانسة، وتحدّث بطبيعتك مع طاقة مناسبة، واستخدم الإيماءات التي تريد أن يستخدمها الأفاتار الشخصي الخاص بك، لأن النموذج يكرر بدقة ما يراه في ذلك التسجيل.
المنصات الأخرى للفيديو بالذكاء الاصطناعي تحتاج إلى تصوير في الاستوديو أو أيام من المعالجة لإنشاء أفاتار مخصص. HeyGen تحتاج إلى 15 ثانية فقط للتسجيل وبضع دقائق للمعالجة، وتدعم أكثر من 175 لغة مقارنةً بنحو 100 إلى 160 عادةً، وتمكّنك من تغيير أنماط الملابس دون الحاجة إلى إعادة التسجيل.
نعم، والأرقام واضحة. المعلّم أنطون فورونيوك يوفر 15.5 ساعة أسبوعيًا ووصل إلى أكثر من 1M طالب باستخدام الأفاتار الخاص به، مع تكلفة إنتاج أقل بـ40 مرة مقارنة بالتصوير التقليدي. اطّلع على التحليل الكامل في قصة العميل.
يمكنك البدء مجاناً واختبار المنصة قبل الدفع. تبدأ الخطط المدفوعة من 24$ شهرياً للمبدعين، ويمكن لفرق الأعمال إضافة خانات أفاتار فيديو كإضافات، بحيث يتدرج التسعير وفقاً لعدد الأشخاص الذين تحوّلهم إلى أفاتارات.
فقط بموافقتهم أمام الكاميرا. يجب أن يسجل الشخص الظاهر في اللقطات بيان موافقته بنفسه، ويُستخدم هذا البيان للتحقق من مطابقته لمقطع التدريب. يظل الأفاتار النهائي خاصًا بحسابك ولا يُضاف أبدًا إلى أي مكتبة عامة.
نعم. صوتك المستنسخ يعمل في أكثر من 175 لغة ولهجة مع مزامنة شفاه على مستوى الفونيم، بحيث تتطابق حركة الفم مع كل لغة بدلاً من أن يبدو الفيديو كأنه مُدبلج. غالباً ما تقوم الفرق بمواءمة فيديو واحد مكتمل إلى عشرات الأسواق في فترة بعد الظهر.
لا. تكفي كاميرا الهاتف أو كاميرا الويب، وغالبًا ما تكون كاميرات الهواتف أفضل من كاميرات الحاسوب المحمول. التسجيل سهل: ابحث عن مكان هادئ بإضاءة متساوية على وجهك، واحرص على أن يكون الخلفية ثابتة، واستخدم حركات طبيعية بسيطة. لا تحتاج إلى شاشة خضراء أو فريق تصوير.
دقائق، وليس أياماً. تتم المعالجة عادة خلال حوالي 10 إلى 15 دقيقة من رفع المقطع ورمز الموافقة الخاص بك. المنصات التي تعتمد على عمليات الاستوديو تشير إلى مدة من 5 إلى 15 يوم عمل لتسليم النتيجة نفسها.
استكشف المزيد من الأدوات المدعومة بـالذكاء الاصطناعي
حوّل أي صورة إلى شخصية حية بصوت وحركة فائقَي الواقعية باستخدام Avatar IV.
حوّل أفكارك إلى مقاطع فيديو احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.