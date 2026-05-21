Seedance 2.0 مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعي من ByteDance
أحدث نموذج فيديو متقدّم من ByteDance متوفر الآن على HeyGen. حوّل النصوص والصور إلى مقاطع متعددة اللقطات بسلاسة وحركة واقعية. ابدأ بإنشاء الفيديو خلال ثوانٍ مجاناً.
- حركة عالية الدقة
- استمرارية متعددة اللقطات
- موجّهات مخصصة
ما الذي يمكنك بناؤه باستخدام Seedance 2.0
Seedance 2.0 هو نموذج فيديو بالذكاء الاصطناعي مُصمَّم للمبدعين والفرق. حوّل النصوص والصور إلى مقاطع سينمائية، ووجّه كل لقطة، وأنشئ فيديو جاهزًا للإنتاج دون مغادرة HeyGen.
مشاهد أفاتار سينمائية
استخدم التوأم الرقمي بالذكاء الاصطناعي في مشاهد مُخرَجة بالكامل مع مواقع مخصصة وملابس وإضاءة وإيماءات وحركة كاميرا مخصّصة. يحافظ Seedance 2.0 على مظهرك ثابتًا في كل لقطة، بحيث يبدو كل فيديو أفاتار بالذكاء الاصطناعي وكأنه الشخص نفسه في يوم التصوير نفسه.
لقطات B-roll مُنشأة بالذكاء الاصطناعي
أنشئ لقطات سينمائية فاصلة، ومرئيات للمنتجات، ومقاطع اجتماعية، وانتقالات، ومشاهد حركية انطلاقًا من موجّه كتابي بسيط. يعمل Seedance 2.0 كمولّد b-roll بالذكاء الاصطناعي، يحوّل النص إلى لقطات جاهزة للمونتاج دون الحاجة إلى أي مكتبة لقطات جاهزة.
يكدّس اللقطات في تسلسلات ويحافظ على اتساق الشخصية والملابس والبيئة عبر كل لقطة.
أساليب إبداعية بلا حدود
انتقل من النص إلى الفيديو بأي أسلوب يمكنك وصفه. أنشئ عروضاً توضيحية للمنتجات، وفيديوهات للمؤسسين، ولقطات بصرية سريالية، ومشاهد أسلوب حياة، وشروحات تعليمية، وإعلانات سينمائية باستخدام النموذج نفسه، وكل ذلك داخل HeyGen.
تظل أنماط المظهر ثابتة مع الشخصية بنفس الإضاءة والملابس والأجواء، حتى عندما تتغير الكاميرا والبيئة.
صياغة موجّهات على مستوى المدير
تحكّم في الموضوع والمشهد والكاميرا والإضاءة والحركة والمزاج والإيقاع من خلال موجّه واحد. يدرك Seedance 2.0 لغة الكاميرا، لذا فإن حركة الدوللي البطيئة أو زاوية الهولندية أو سحب الماكرو للخلف تُنفَّذ تمامًا كما تصفها.
يتم إضافة الترجمات النصية تلقائياً وتُضبط أحجامها بشكل صحيح لمقاطع الفيديو العمودية والمربعة والأفقية.
كيف يستخدم المبدعون والعلامات التجارية Seedance 2.0
من رسائل المؤسسين وإطلاق المنتجات إلى فيديوهات الشرح والمحتوى القصير لوسائل التواصل الاجتماعي، يتوافق Seedance 2.0 مع الطريقة التي تُنتج بها الفرق الحديثة الفيديو. أنشئ فيديو سينمائيًا بالذكاء الاصطناعي لأي قناة أو تنسيق أو جمهور، ضمن سير عمل واحد داخل HeyGen.
مقاطع إبداعية مخصّصة لوسائل التواصل الاجتماعي
أنشئ مقاطع فيديو قصيرة مخصّصة لـ TikTok وInstagram وYouTube Shorts وLinkedIn. ابتكر بدايات جذابة، وانتقالات، واستعارات بصرية، ومشاهد أفاتار، ومقاطع فيديو لوسائل التواصل الاجتماعي تحمل هوية علامتك التجارية، دون الحاجة إلى فريق تحرير متكامل.
مقاطع فيديو المؤسسين والعلامات التجارية
حوّل الإعلانات وتحديثات المنتجات والمحتوى القيادي ورسائل المؤسسين إلى مقاطع فيديو سينمائية للمؤسس باستخدام التوأم الرقمي بالذكاء الاصطناعي. أضف الحركة والبيئات ولقطات B-roll لجعل كل رسالة تبدو بمستوى احترافي مميز.
مقاطع فيديو تعليمية وتوضيحية
اجعل الأفكار المعقّدة أسهل في الفهم من خلال أمثلة مرئية، ومفاهيم متحركة، ومشاهد أسلوب حياة، ولقطات B-roll مساندة. مثالي للدورات التدريبية، وفيديوهات الشرح بالذكاء الاصطناعي، والإعداد للموظفين الجدد، والتدريب، ومحتوى الفيديو التعليمي.
محتوى إطلاق المنتج
أنشئ مقاطع فيديو لإطلاق المنتجات تجذب الانتباه فوراً، مع لقطات سينمائية للمنتج، وعروض توضيحية للميزات، ومرئيات تجريدية، وانتقالات مصقولة. مصممة خصيصاً للمنشورات على وسائل التواصل، وصفحات الهبوط، والإعلانات، وحملات فيديو عروض المنتجات.
الأسئلة الشائعة
ما هو Seedance 2.0؟
Seedance 2.0 هو نموذج سينمائي للفيديو بالذكاء الاصطناعي من ByteDance يحوّل النصوص والصور إلى مقاطع فيديو واقعية وغنية بالحركة. يتولى توجيه الكاميرا، والحفاظ على اتساق الشخصيات، والتعامل مع المشاهد المعقدة في عملية إنشاء واحدة. على HeyGen، يمكنك استخدام Seedance 2.0 إلى جانب التوأم الرقمي بالذكاء الاصطناعي الخاص بك ونماذج أخرى ضمن سير عمل واحد.
ما الذي يمكنني إنشاؤه باستخدام Seedance 2؟
Seedance 2 ينشئ فيديو سينمائيًا متوافقًا مع هوية علامتك التجارية انطلاقًا من موجّهات نصية، وصور مرجعية، ولوحات قصصية. استخدمه للإعلانات، والعروض الترويجية، وفيديوهات الشرح، ومقاطع التواصل الاجتماعي، والمشاهد الكاملة بطول كامل مع شخصيات ثابتة وتوجيه متسق للكاميرا.
هل يمكن تجربة Seedance 2.0 مجاناً؟
نعم. يمكنك تجربة Seedance 2.0 مجاناً على HeyGen مع رصيد مشمول في كل حساب، ولا تحتاج إلى بطاقة ائتمان للبدء. بعد أن تختبره، تتيح لك الخطط المدفوعة دقة أعلى، ومقاطع أطول، وعدداً أكبر من عمليات الإنشاء شهرياً.
كيف أستخدم Seedance 2.0 على HeyGen؟
سجّل الدخول إلى HeyGen، وافتح محرر الفيديو، ثم اختر Seedance 2.0 من قائمة النماذج. اكتب موجّهك أو أضف صورة مرجعية، وحدّد زاوية اللقطة، ثم أنشئ الفيديو. يمكنك ربط مقاطع Seedance 2.0 مع أفاتار الذكاء الاصطناعي ولقطات الـ B-roll والصوت والموسيقى في المشروع نفسه.
هل يدعم Seedance 2 عدة نسب أبعاد؟
أنشئ مقاطع بنسبة 16:9 و9:16 و1:1 و4:5 من نفس الموجّه. ستحصل على نسخ جاهزة لـ YouTube وTikTok وReels وShorts والإعلانات على الشبكات الاجتماعية المدفوعة — دون الحاجة إلى إعادة القص.
هل المخرجات آمنة للاستخدام التجاري؟
يمكن استخدام مقاطع الفيديو التي يتم إنشاؤها باستخدام Seedance 2.0 على HeyGen في الأعمال التجارية، بما في ذلك الإعلانات، والمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، وإطلاق المنتجات، وتسليمات العملاء، وذلك بموجب الترخيص التجاري في خطة HeyGen الخاصة بك. يتضمّن ناتج الخطة المجانية علامات مائية، بينما تزيلها الخطط المدفوعة وتمنحك حقوقًا تجارية كاملة.
هل يمكن لـ Seedance 2.0 إنشاء مزامنة الشفاه والصوت والموسيقى؟
نعم. يدعم Seedance 2.0 مزامنة حركة الشفاه والصوت المحيطي والموسيقى المتوافقة مع هوية علامتك التجارية في عملية إنشاء واحدة، مما يعني أنك لا تحتاج إلى تعليق صوتي منفصل أو معالجة صوتية إضافية. على HeyGen، يمكنك استبدال الصوت بصوتك المستنسخ بالذكاء الاصطناعي أو رفع ملف صوتي مخصص إذا كنت تريد تحكماً كاملاً.
كيف يقارن Seedance 2.0 مع Sora وVeo وKling؟
يقدّم Seedance 2.0 جودة بصرية وواقعية حركة تضاهي OpenAI's Sora وGoogle Veo وKling، ويتفوّق في الحفاظ على اتساق الشخصيات عبر اللقطات وإنتاج الصوت الأصلي في نفس المرحلة. الميزة الأكبر في HeyGen هي سير العمل؛ إذ تحصل على Seedance 2.0 مع الأفاتارات والصوت والترجمة النصية والتحرير في مكان واحد، بدلاً من تجميع المخرجات من عدة أدوات مختلفة.
