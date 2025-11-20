مقاطع فيديو مبيعات مخصّصة تحقق استجابات فعلية
تواصل الاستكشاف، المتابعة بعد العروض التوضيحية، محتوى غرف الصفقات — أنشئ فيديو مخصصًا لكل عميل محتمل دون الحاجة لتسجيل كل واحد على حدة. امنح فريق المبيعات بأكمله معدلات التفاعل التي يحققها أفضل مندوبيك أداءً.
مشكلة التواصل في المبيعات
جدول المحتوى لديك لا يهدأ. إطلاقات المنتجات تحتاج إلى فيديوهات. قنوات التواصل الاجتماعي تتطلب محتوى يومياً. الحملات تحتاج إلى مواد إبداعية محلية لكل سوق. لكن إنتاج الفيديو التقليدي يعني حجز الاستوديوهات، وتنسيق المواهب، والانتظار لأسابيع من أجل المونتاج، واستنزاف ميزانيتك في جلسة تصوير واحدة. وعندما يكون المحتوى جاهزاً، تكون اللحظة قد مضت. منافسوك ينشرون فيديوهات يومياً بينما لا تزال أنت في مرحلة ما قبل الإنتاج. أما طلب ظهور الإدارة أمام الكاميرا؟ فحظاً موفقاً مع كابوس جدولة المواعيد هذا.
حل HeyGen
تحوّل HeyGen كل ممثل مبيعات إلى أفضل مؤدٍّ في فريقك. أنشئ قالب فيديو واحدًا، ثم أنشئ آلاف النسخ المخصّصة منه، بحيث يتضمّن كل فيديو اسم العميل المحتمل، وشركته، ونقاط الألم المحددة لديه، دون الحاجة لتسجيل أي فيديو إضافي. تواصل مبيعات مخصّص على نطاق الأتمتة مع مستوى تفاعل يشبه التواصل الفردي 1:1.مكتبات تمكين المبيعات التي تبقى محدّثة مع تطوّر المنتجات. درّب مندوبي المبيعات الجدد برسائل متّسقة. واصل الوصول إلى العملاء المحتملين حول العالم بلغتهم. امنح فريقك بأكمله الأدوات التي تمكّنه من البيع كما يفعل أفضل أفرادك أداءً.
كل ما تحتاجه فرق المبيعات لإبرام المزيد من الصفقات
فيديو مخصص على نطاق واسع
حوّل تسجيلاً واحداً إلى آلاف من مقاطع الفيديو المخصّصة للتواصل. تقوم المتغيّرات الديناميكية بإدراج أسماء العملاء المحتملين، وأسماء الشركات، ونقاط الألم في القطاع، والتفاصيل المخصّصة. يبدو كل فيديو وكأنه مسجّل بشكل فردي لأن مستوى التخصيص حقيقي، لكنك تنشئ مرة واحدة وتطلقه عبر كامل مسار المبيعات لديك.
• حقول تخصيص ديناميكية
• إنشاء دفعات للحملات
• استهداف كل عميل محتمل على حدة
تكامل CRM
يلتقي الفيديو مع سير عمل المبيعات لديك حيثما يعمل بالفعل. تكامل HubSpot يطلق مقاطع فيديو مخصصة تلقائياً — عميل محتمل جديد ينشئ فيديو ترحيب، وحجز اجتماع يولّد مقدمة قبل الاتصال، وتغيير مرحلة الصفقة يرسل دراسة حالة ذات صلة. أدوات Zapier وMake وn8n تربط HeyGen عملياً بأي نظام CRM.
• تكامل أصيل مع HubSpot
• أتمتة Zapier/Make
• تشغيل الفيديوهات تلقائياً من مراحل الصفقات
مكتبة تمكين المبيعات
زوّد كل ممثل مبيعات بالمحتوى الذي يحتاج إليه لإتمام الصفقات. عروض توضيحية للمنتج، تحديد الميزة التنافسية، التعامل مع الاعتراضات، قصص العملاء — مكتبة من أصول المبيعات تبقى محدّثة مع تطوّر منتجك ورسائلك.
• مكتبة محتوى مركزية
• حدّث الرسائل فورًا
• اتساق عبر جميع مندوبي المبيعات
إعداد وتدريب مندوبي المبيعات
اختصر مدة تأهيل الموظفين الجدد من خلال مقاطع تدريبية تعرّفهم على منهجيتك ومنتجك ونصوص الحديث مع العملاء. يحصل كل ممثل مبيعات على نفس جودة الإعداد بغض النظر عمّن يدرّبه أو متى يبدأ.
• تدريب على المنهجية والعمليات
• مقاطع فيديو لشرح المنتج
• توحيد عملية تأهيل مندوبي المبيعات الجدد
التواصل متعدد اللغات
عملاؤك المحتملون يتحدثون لغات مختلفة. يجب أن تكون رسائلك التسويقية كذلك. ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي تعمل على تكييف مقاطع الفيديو التسويقية الخاصة بك إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. وسّع نطاقك إلى عملاء EMEA وAPAC وLATAM بلغتهم الأم.
• استنساخ الصوت يحافظ على الأصالة
• مزامنة الشفاه تطابق حركات الوجه
• قالب واحد، سير عمل عالمي
تحليلات الفيديو
اعرف أي مقاطع الفيديو تعزّز التفاعل وأي العملاء المحتملين جاهزون للشراء. تتبّع عدد المشاهدات ومدة المشاهدة ومستوى التفاعل لتحديد أولويات المتابعة وفهم الرسائل التي تلقى صدى لدى جمهورك.
• تتبّع المشاهدات والتفاعل
• مؤشرات نية العملاء المحتملين
• حسّن الأداء استنادًا إلى البيانات
من القالب إلى تواصل مخصص في 3 خطوات
أنشئ القالب الخاص بك
سجّل مرة واحدة أو اكتب نصاً. أنشئ رسالة التواصل الخاصة بك مع حقول متغيّرة لأسماء العملاء المحتملين، والشركة، والصناعة، والحقول المخصصة. قالب واحد يتحول إلى عدد غير محدود من مقاطع الفيديو المخصّصة.
اختر إبداعك
اختر من بين أكثر من 200 أفاتار متنوع بالذكاء الاصطناعي يتوافق مع علامتك التجارية وجمهورك. اختر الأصوات والخلفيات والأنماط البصرية. أو أنشئ نسخة مطابقة لمتحدث باسم علامتك التجارية لضمان حضور متسق عبر جميع المحتوى.
إرسال وتتبع
أنشئ مقاطع فيديو مخصصة على دفعات أو عند الطلب. يمكنك تضمينها في سلاسل البريد الإلكتروني، أو مشاركتها عبر رابط، أو دفعها مباشرة إلى نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لديك. تتبّع مستوى التفاعل وأعطِ الأولوية للعملاء المحتملين الذين يُظهرون نوايا شراء.
مصمم ليلائم كل أساليب المبيعات
استكشاف العملاء المحتملين بواسطة ممثل تطوير المبيعات (SDR)
تميّز في صناديق الوارد المزدحمة. فيديوهات مخصّصة للتواصل مع العملاء المحتملين تذكر شركة العميل المحتمل، ودوره، وتحدياته المحددة — على نطاق واسع. امنح كل ممثل تطوير مبيعات معدلات الاستجابة التي يحققها أفضل أدائك من الفيديو اليدوي.
حالة استخدام: أنشئ 500 فيديو مخصصاً لاستقطاب العملاء لحملة ABM في الوقت نفسه الذي يستغرقه تسجيل 5 مقاطع يدوياً.
النتيجة الموثوقة: حققت Videoimagem زيادة بمقدار 3 أضعاف في التفاعل باستخدام الفيديو المخصص، مع إنتاج أكثر من 50,000 فيديو مخصص لعملاء الشركات الكبرى.
متابعة العروض التوضيحية
عزّز عرضك التوضيحي باستخدام مقاطع فيديو مخصّصة تلخّص ما تم تقديمه. لخّص النقاط الرئيسية، وأجب عن الأسئلة المحددة، وحافظ على زخم الصفقة طوال دورة المبيعات دون الحاجة إلى جدولة مكالمة أخرى.
حالة استخدام: إرسال مقاطع فيديو متابعة للعرض التوضيحي في نفس اليوم تشير إلى نقاط الألم المحددة لدى العميل المحتمل التي نوقشت في الاجتماع.
محتوى غرفة الصفقات
زوّد أصحاب المصلحة الداعمين لك بالمحتوى الذي يحتاجونه للبيع داخليًا. شروحات المنتج، وملخصات العائد على الاستثمار (ROI)، ورسائل مخصّصة لأصحاب المصلحة تساعد جهة الاتصال لديك على إتمام الصفقة داخل مؤسستهم.
حالة استخدام: أنشئ مقاطع فيديو لملخصات تنفيذية مخصصة لكل صاحب مصلحة في صفقة مؤسسية معقدة.
تمكين المبيعات
زوّد فريقك بمحتوى حديث ومتّسق دائمًا. تحديثات المنتجات، وتحليلات المنافسين، ومعالجة الاعتراضات — مكتبة تمكين تتطوّر باستمرار مع منتجك وسوقك.
حالة استخدام: إطلاق رسائل منتج جديد إلى فريق المبيعات بالكامل مع إرسال فيديوهات التدريب في نفس يوم طرح المنتج.
إعداد المندوبين الجدد
قلّل مدة التأهيل من خلال محتوى إعداد منظّم للمنضمين الجدد. تدريب على المنهجية، وتحليلات معمّقة للمنتج، وأمثلة لسيناريوهات الحديث تساعد المنضمين الجدد على أن يصبحوا أكثر إنتاجية بسرعة.
حالة استخدام: إعداد منهج تأهيلي لمدة 30 يومًا يكمله مندوبي المبيعات الجدد وفق وتيرتهم الخاصة مع الحفاظ على جودة متسقة.
فرق المبيعات العالمية
بع منتجاتك في كل سوق دون الحاجة إلى محتوى منفصل لكل منطقة. قم بمواءمة مواد المبيعات لفرق EMEA وAPAC وLATAM على الفور.
حالة استخدام: ترجمة مكتبة تمكين المبيعات إلى 10 لغات من أجل انطلاقة مبيعات عالمية.
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
من التدريب العالمي إلى إعلانات الفيديو، تمكّن HeyGen أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج. إليك بعض الفوائد التي يفضّلها عملاؤنا أكثر من غيرها:
مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة
لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هو فيديو المبيعات المخصص؟
فيديو المبيعات المخصص هو محتوى تواصل يتضمّن تفاصيل خاصة بكل عميل محتمل، مثل اسمه، وشركته، وتحديات القطاع الذي يعمل فيه، ونقاط الحديث ذات الصلة، بحيث يبدو كل فيديو وكأنه مسجّل خصيصاً لذلك المستلم. تتيح لك HeyGen إنشاء فيديوهات مخصصة على نطاق واسع: أنشئ قالباً واحداً يحتوي على متغيرات ديناميكية، ثم أنشئ آلاف النسخ الفريدة لجميع مراحل مسار المبيعات لديك دون الحاجة إلى تسجيل كل فيديو يدوياً.
كيف يمكنني إنشاء مقاطع فيديو مخصّصة للتواصل البيعي؟
اكتب النص الذي تريده أو دع HeyGen مولّد النصوص بالذكاء الاصطناعي ينشئه انطلاقاً من موجزك. اختر أفاتاراً بالذكاء الاصطناعي ليكون مقدّمك على الشاشة، وحدد الصوت والأسلوب البصري، ثم أنشئ الفيديو. تستغرق العملية كلها بضع دقائق ولا تتطلب أي خبرة في الإنتاج. ولضمان اتساق الهوية العلامية، يمكنك استنساخ المتحدث باسم علامتك حتى يتمكن التوأم الرقمي من تمثيل علامتك التجارية عبر جميع أنواع المحتوى.
هل يتكامل HeyGen مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) الخاص بي؟
نعم — يتيح لك HeyGen التصدير بعدة نسب أبعاد من مشروع واحد. أنشئ الفيديو مرة واحدة، ثم صدّره بنسبة 16:9 لـ YouTube، و9:16 لـ TikTok وInstagram Reels، و1:1 لمنشورات خلاصة Instagram. لا حاجة لإعادة إنشاء المحتوى لكل منصة أو إدارة عدة سير عمل إنتاج مختلفة.
كيف تُحسِّن مقاطع الفيديو المخصّصة معدلات الاستجابة؟
أنشئ فيديو التسويق الخاص بك بلغتك الأساسية، ثم استخدم ميزة الترجمة من HeyGen لإنشاء نسخ بأي من أكثر من 175 لغة مدعومة. تتضمن الترجمة استنساخ الصوت (ليبدو صوت علامتك التجارية طبيعيًا في كل لغة) ومزامنة الشفاه (لتتطابق حركات الفم مع الصوت المترجم). أطلق حملات عالمية انطلاقًا من فيديو واحد فقط.
هل يمكنني استخدام HeyGen لمحتوى تمكين المبيعات؟
نعم. بالإضافة إلى الاستكشاف الأولي للعملاء المحتملين، يوفّر HeyGen مكتبات متكاملة لتمكين فرق المبيعات. أنشئ عروضاً توضيحية للمنتجات، وفيديوهات لعرض المزايا التنافسية، وأدلة للتعامل مع الاعتراضات، وملخصات لقصص العملاء. عند تغيّر المنتجات أو الرسائل التسويقية، حدّث النص وأعد إنشاء الفيديوهات — تبقى مكتبتك محدّثة دون إعادة التصوير. تشير الفرق إلى تسريع كبير في تحديث المحتوى مقارنة بإنتاج الفيديو التقليدي.
كيف أدرب مندوبي المبيعات الجدد باستخدام HeyGen؟
أنشئ محتوى مُنظَّمًا لإعداد الموظفين الجدد يشمل منهجيتك، ومنتجك، والسوق، ومسارات الحديث. يمكن للمندوبين الجدد استهلاك التدريب وفق وتيرتهم الخاصة مع الحصول على إرشاد متسق وعالي الجودة بغض النظر عمّن يدرّبهم أو متى يبدأون. حدّث محتوى التدريب فورًا عند تغيّر العمليات، فلا مزيد من المواد القديمة أو تجارب الإعداد غير المتسقة.
هل يمكنني الوصول إلى العملاء المحتملين الدوليين بلغتهم؟
نعم. أنشئ محتوى المبيعات بلغتك الأساسية، ثم استخدم ميزة الترجمة من HeyGen لإنشاء نسخ بأي من أكثر من 175 لغة مدعومة. تتضمن الترجمة استنساخ الصوت (ليبدو صوتك طبيعيًا في كل لغة) ومزامنة الشفاه (لتتطابق حركة الفم مع الصوت المترجم). وسّع نطاق وصولك إلى العملاء المحتملين في مناطق EMEA وAPAC وLATAM دون الحاجة إلى إنتاج منفصل لكل منطقة.
ما مدى سرعة تمكني من إنشاء مقاطع فيديو مخصّصة للمبيعات؟
يدعم HeyGen مقاطع فيديو بأطوال مختلفة لتناسب تصميم برنامجك التدريبي. تعمل معظم وحدات الامتثال بشكل جيد ضمن نطاق 3-10 دقائق لأساليب التعلم الموجز (microlearning)، ولكن يمكنك إنشاء محتوى أطول للموضوعات الشاملة. وللتدريب الممتد (أكثر من 20 دقيقة)، يُفضَّل تقسيم المحتوى إلى فصول أو وحدات منفصلة لتحسين تفاعل المتعلمين وسهولة تتبّع التقدّم.
هل يمكنني تتبّع الأشخاص الذين يشاهدون مقاطع الفيديو الخاصة بالمبيعات؟
نعم. توفر HeyGen تتبّع المشاهدات وتحليلات التفاعل حتى تعرف أي العملاء المحتملين شاهدوا مقاطع الفيديو الخاصة بك، ومدة المشاهدة، ووقت المشاهدة. استخدم بيانات النية هذه لتحديد أولويات المتابعة؛ فالمهتمون الذين يشاهدون الفيديو كاملًا غالبًا أكثر اهتمامًا من الذين لا يفتحونه. يضمن التكامل مع نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) بقاء هذه البيانات مرتبطة بسجلات الصفقات لديك.
كيف أحافظ على اتساق الرسائل عبر فريق المبيعات لدي؟
يضمن نظام القوالب في HeyGen أن يقدّم كل ممثل مبيعات رسائل معتمدة ومتسقة. أنشئ قوالب لسيناريوهات التواصل المختلفة، والردود على الاعتراضات، وشرح المنتجات. يخصّص الممثلون الرسائل لعملائهم المحتملين مع البقاء ملتزمين بالرسالة الأساسية. تعمل مجموعة الهوية البصرية على تثبيت الهوية المرئية، وتضمن المكتبات المركزية أن يستخدم الجميع المحتوى المحدّث بدلاً من الشرائح أو نصوص الحديث القديمة.
ما أنواع مقاطع الفيديو المخصّصة للمبيعات التي يمكنني إنشاؤها؟
تدعم HeyGen عمليًا أي نوع من فيديوهات المبيعات: التواصل الأولي مع العملاء المحتملين، المتابعة بعد العروض التوضيحية، محتوى غرف الصفقات، الشروحات التفصيلية للعروض، الملخصات التنفيذية، عروض دراسات الحالة، إبراز المزايا التنافسية، التعامل مع الاعتراضات، تدريب مندوبي المبيعات الجدد، شروحات المنهجيات، وغير ذلك الكثير. إذا كان فريق المبيعات لديك يحتاج إلى محتوى فيديو، فيمكن لـ HeyGen إنتاجه على نطاق واسع.
هل محتوى المبيعات الخاص بي آمن؟
HeyGen حاصلة على شهادة SOC 2 Type II ومتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). يتم تشفير محتواك أثناء الإرسال وعند التخزين. لفرق المبيعات التي تتعامل مع معلومات صفقات حساسة أو مواد تنافسية، توفر HeyGen ميزات أمان على مستوى المؤسسات، بما في ذلك تكامل تسجيل الدخول الأحادي (SSO) وإدارة الوصول المركزية. لا نقوم بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لدينا باستخدام محتواك.
