استكشاف العملاء المحتملين بواسطة ممثل تطوير المبيعات (SDR) تميّز في صناديق الوارد المزدحمة. فيديوهات مخصّصة للتواصل مع العملاء المحتملين تذكر شركة العميل المحتمل، ودوره، وتحدياته المحددة — على نطاق واسع. امنح كل ممثل تطوير مبيعات معدلات الاستجابة التي يحققها أفضل أدائك من الفيديو اليدوي. حالة استخدام: أنشئ 500 فيديو مخصصاً لاستقطاب العملاء لحملة ABM في الوقت نفسه الذي يستغرقه تسجيل 5 مقاطع يدوياً. النتيجة الموثوقة: حققت Videoimagem زيادة بمقدار 3 أضعاف في التفاعل باستخدام الفيديو المخصص، مع إنتاج أكثر من 50,000 فيديو مخصص لعملاء الشركات الكبرى.

متابعة العروض التوضيحية عزّز عرضك التوضيحي باستخدام مقاطع فيديو مخصّصة تلخّص ما تم تقديمه. لخّص النقاط الرئيسية، وأجب عن الأسئلة المحددة، وحافظ على زخم الصفقة طوال دورة المبيعات دون الحاجة إلى جدولة مكالمة أخرى. حالة استخدام: إرسال مقاطع فيديو متابعة للعرض التوضيحي في نفس اليوم تشير إلى نقاط الألم المحددة لدى العميل المحتمل التي نوقشت في الاجتماع.

محتوى غرفة الصفقات زوّد أصحاب المصلحة الداعمين لك بالمحتوى الذي يحتاجونه للبيع داخليًا. شروحات المنتج ، وملخصات العائد على الاستثمار (ROI)، ورسائل مخصّصة لأصحاب المصلحة تساعد جهة الاتصال لديك على إتمام الصفقة داخل مؤسستهم. حالة استخدام: أنشئ مقاطع فيديو لملخصات تنفيذية مخصصة لكل صاحب مصلحة في صفقة مؤسسية معقدة.

تمكين المبيعات زوّد فريقك بمحتوى حديث ومتّسق دائمًا. تحديثات المنتجات، وتحليلات المنافسين، ومعالجة الاعتراضات — مكتبة تمكين تتطوّر باستمرار مع منتجك وسوقك. حالة استخدام: إطلاق رسائل منتج جديد إلى فريق المبيعات بالكامل مع إرسال فيديوهات التدريب في نفس يوم طرح المنتج.

إعداد المندوبين الجدد قلّل مدة التأهيل من خلال محتوى إعداد منظّم للمنضمين الجدد. تدريب على المنهجية، وتحليلات معمّقة للمنتج، وأمثلة لسيناريوهات الحديث تساعد المنضمين الجدد على أن يصبحوا أكثر إنتاجية بسرعة. حالة استخدام: إعداد منهج تأهيلي لمدة 30 يومًا يكمله مندوبي المبيعات الجدد وفق وتيرتهم الخاصة مع الحفاظ على جودة متسقة.