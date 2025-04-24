كيف عززت Reply.io حضور المدير التنفيذي لها على TikTok باستخدام HeyGen
Reply.io، تأسست في عام 2014، وهي منصة تفاعل مبيعات متعددة القنوات لفرق المبيعات الداخلية والوكالات، تساعدهم على الوصول إلى العملاء المحتملين.
في عام 2023، أراد المؤسس والرئيس التنفيذي أولِغ كامبل توسيع حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن كل وقته كان مكرسًا لضمان التشغيل السلس لمنصة تفاعل المبيعات. ولتعزيز موثوقية Reply.io وإبراز خبرته في هذا القطاع، بدأ فريق وسائل التواصل الاجتماعي لدى أولِغ في استخدام HeyGen للارتقاء بحضوره الرقمي من خلال إنشاء محتوى جذاب يسلّط الضوء على رؤاه والابتكارات التقنية لدى Reply.io.
تحدّثنا مع أناستاسيا ناك، مديرة وسائل التواصل الاجتماعي في Reply.io والمسؤولة عن إدارة قنوات أولِغ على وسائل التواصل. منذ ذلك الحين، نجح فريقها في تعزيز حضور أولِغ على TikTok باستخدام أفاتارات HeyGen الواقعية.
التحدي
في البداية، بدا إطلاق خطة لوسائل التواصل الاجتماعي للرئيس التنفيذي أمرًا شاقًا ومكلفًا. فجدول أوقات أولِغ المزدحم لم يترك مساحة كافية للتسجيل والتحرير وتنسيق مواعيد فرق الإنتاج للاجتماع عدة مرات في الأسبوع لإنشاء محتوى اجتماعي. ومن دون عملية عمل مبسّطة، كان الفريق قلقًا من أن عرض ريادة أولِغ الفكرية عبر الإنترنت سيحقق نتائج محدودة، مما يجعل من شبه المستحيل الحفاظ على محتوى ثابت وجذاب.
ومع ذلك، تغيّر كل شيء مع إدخال HeyGen. فقد وفّر المنصّة للفريق الأدوات اللازمة لإنشاء مقاطع فيديو عالية الجودة بكفاءة، مع تقليل الوقت الذي يُقضى في الحصول على موافقة Oleg إلى الحد الأدنى، وكل ذلك بجزء بسيط من التكلفة.
الحل
أراد Oleg تنفيذ أداة تتيح لفريقه توفير الوقت في إنشاء محتوى وسائل التواصل الاجتماعي، وتُظهر في الوقت نفسه كيف يغيّر الذكاء الاصطناعي أساليب التفاعل على مستوى العالم.
أصبحت HeyGen بسرعة الحل الأكثر كفاءة من حيث التكلفة والوقت بالنسبة لآناستاسيا وفريقها لإنشاء مقاطع TikTok الشخصية الخاصة بأوليغ. تتيح لهم HeyGen إنشاء محتوى إبداعي مع زيادة كبيرة في عدد متابعي أوليغ على وسائل التواصل الاجتماعي، وكل ذلك من دون الحاجة إلى مشاركته المباشرة.
بعد اختبار عدة منصات لإنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي، اختار الفريق HeyGen لأنها توفر أفاتارات أقرب ما تكون إلى الواقع وعملية إنشاء فيديو سهلة الاستخدام.
مع HeyGen، أصبح بإمكان فريق التواصل الاجتماعي في Reply.io الآن إنتاج ما بين 10 و14 فيديو أسبوعيًا، مما يخفف من ضغط التسجيلات اليومية ويتيح لهم التواصل مع جمهور Oleg. ومن خلال تحميل مجموعة متنوعة من الأفاتارات، يمكنهم تحسين مقاطع الفيديو بسلاسة، غالبًا من دون أن يلاحظ المشاهدون أي فرق.
لم يعد فريق أناستاسيا بحاجة إلى قضاء ساعات في تسجيل الفيديوهات. بدلاً من ذلك، يمكنهم التركيز على ما يتقنون القيام به حقاً، وهو إعداد محتوى جذاب.
النتائج
بعد 10 أشهر من استخدام HeyGen، حقق فريق وسائل التواصل الاجتماعي لدى أولِج نتائج لافتة. لم يقتصر استخدام HeyGen على توفير ما يصل إلى ثلاث ساعات لكل فيديو، بل أسفر أيضًا عن تحقيق هذه النتائج على TikTok:
- تفاعل لافت: حقق أكثر فيديو لهم مشاهدة على TikTok 5.7 مليون مشاهدة باستخدام HeyGen، بينما تجذب المقاطع الأخرى باستمرار ما بين 8,000 و30,000 مشاهدة.
- نمو المتابعين: خلال 10 أشهر، ارتفع عدد متابعي Oleg على TikTok بشكل كبير ليصل إلى 200,000 متابع، مع إضافة 50,000 متابع جديد في الأشهر الستة الأولى من استخدام HeyGen.
- زيادة الزيارات:بفضل الرابط في النبذة التعريفية لديهم، يمكنهم الآن جذب زيارات أكثر من TikTok مقارنة بأي منصة تواصل اجتماعي أخرى، مما يؤثر إيجابًا في أعمالهم من خلال جلب مزيد من الزوار إلى موقعهم الإلكتروني وزيادة الاهتمام بمنصة Reply.io بشكل عام.
«لقد كانت HeyGen مفيدة لنا بشكل كبير، خاصةً لأنها كانت مجالًا جديدًا للجميع المشاركين. لا أعتقد أن هناك الكثير من صنّاع المحتوى ينشرون مقطعًا أو مقطعين يوميًا يركّزان على الذكاء الاصطناعي وفي الوقت نفسه يستخدمانه فعليًا. في البداية لم نكن متأكدين من مدى النجاح الذي سنحققه. لم يكن لدينا أي مقاطع فيديو منتشرة على نطاق واسع قبل أن نبدأ في استخدام HeyGen. عندما بدأنا في استخدامها، تغيّر كل شيء. ازداد عدد متابعينا، وأصبح جمهورنا أكثر تفاعلًا بكثير مع المحتوى.»
أناستاسيا ناك
مدير وسائل التواصل الاجتماعي في Reply.io