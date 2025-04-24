كيف عززت Reply.io حضور المدير التنفيذي لها على TikTok باستخدام HeyGen

‍

‍

Reply.io، تأسست في عام 2014، وهي منصة تفاعل مبيعات متعددة القنوات لفرق المبيعات الداخلية والوكالات، تساعدهم على الوصول إلى العملاء المحتملين.

في عام 2023، أراد المؤسس والرئيس التنفيذي أولِغ كامبل توسيع حضوره على وسائل التواصل الاجتماعي، لكن كل وقته كان مكرسًا لضمان التشغيل السلس لمنصة تفاعل المبيعات. ولتعزيز موثوقية Reply.io وإبراز خبرته في هذا القطاع، بدأ فريق وسائل التواصل الاجتماعي لدى أولِغ في استخدام HeyGen للارتقاء بحضوره الرقمي من خلال إنشاء محتوى جذاب يسلّط الضوء على رؤاه والابتكارات التقنية لدى Reply.io.

تحدّثنا مع أناستاسيا ناك، مديرة وسائل التواصل الاجتماعي في Reply.io والمسؤولة عن إدارة قنوات أولِغ على وسائل التواصل. منذ ذلك الحين، نجح فريقها في تعزيز حضور أولِغ على TikTok باستخدام أفاتارات HeyGen الواقعية.