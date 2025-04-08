الاعتماد على حزمة تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوسيع جهود التسويق

يعمل فريق التسويق في Tomorrow.io ضمن نطاق واسع وبهيكلية مرنة، ويتكوّن من خمسة أعضاء فقط. ولمنافسة المؤسسات الأكبر ذات الموارد التسويقية الواسعة، تعتمد كيلي بيترز، مديرة التسويق، على استراتيجيات مدعومة بالذكاء الاصطناعي وحزم تقنيات متقدّمة.

قالت بيترز: "نحن نخدم العديد من وحدات الأعمال المختلفة. نحتاج إلى أن نبرز كما تفعل أيّ فريق تسويق، ولكن نظرًا لحجمنا علينا أن نكون أكثر مرونة وابتكارًا. لهذا السبب اعتمدنا بقوة على الذكاء الاصطناعي وتبنّيناه بدلًا من الاكتفاء بردّ الفعل بشكل سلبي."

يعتمد فريق التسويق في Tomorrow.io بشكل كبير على الفيديو. فهو جزء أساسي من استراتيجية التسويق لديهم، سواء من منظور تحسين محركات البحث (SEO) أو من حيث التفاعل. ومع ذلك، فإن إنتاج الفيديو التقليدي يستغرق وقتًا طويلًا، ويتطلب تنسيقًا مع التنفيذيين، ومصوري الفيديو، إضافة إلى عمليات مكثفة لما بعد الإنتاج.

قال بيترز: "نحن نعلم أن الفيديو سيُسهم في تفاعل الناس بشكل أفضل ويُحدث تأثيرًا أكبر من منظور العلامة التجارية. نرى أنه سيكون عنصرًا حاسمًا في مستقبل التسويق."

للاعتماد على نهج أقرب إلى ABM، احتاج الفريق إلى طريقة لتوسيع نطاق المحتوى المخصص على مستوى الحساب والأفراد، مع الحفاظ على الاتساق عبر مجموعة متزايدة من المخرجات. هذا ما قادهم إلى HeyGen.

العثور على المنصة المناسبة لمحرك المحتوى الخاص بها

بعد استخدام Synthesia، أدرك الفريق أنها لا تلبّي احتياجاتهم من حيث جودة الأفاتار. اختارت Tomorrow.io منصة HeyGen لما توفره من أفاتارات بالذكاء الاصطناعي شبيهة بالحقيقة، ولإمكانية إنشاء وإرسال مقاطع فيديو مخصّصة للمديرين التنفيذيين.

قالت ماديسون سوفيلد، مسؤولة استراتيجية محتوى الذكاء الاصطناعي وإنشاء الفيديو في Tomorrow.io: "إحدى التحديات التي واجهناها قبل استخدام HeyGen كانت بالتأكيد الوقت. يستغرق الأمر أسابيع لإنتاج إعلان أو فيديو جميل واحترافي المظهر، وكنا نسعى إلى تقليص هذه المدة الزمنية."

الآن، تعتمد Tomorrow.io على HeyGen لتشغيل منظومة المحتوى اليومية لديها، حيث يندمج بسلاسة في سير عمل المحتوى. يستخدم الفريق المنصة لإنتاج فيديوهات بالذكاء الاصطناعي يمكن إعادة توظيفها في صيغ متعددة، بدءًا من فيديوهات شرح المنتجات والفيديوهات التنفيذية وصولًا إلى منشورات وسائل التواصل الاجتماعي وحملات البريد الإلكتروني.

قالت روث فافيلا، مديرة التسويق بالذكاء الاصطناعي: "معظم فرق التسويق تخطط للمحتوى المكتوب ثم تنشئ منه مقاطع فيديو، بينما نحن نخطط لمحتوى الفيديو ونحوّله إلى مواد مكتوبة. أدركنا أنه لماذا لا نبدأ فقط بفيديو يمكن تحويله إلى عدة قطع من المحتوى؟"

على سبيل المثال، تستخدم Tomorrow.io منصة HeyGen لإنشاء أفاتارات بالذكاء الاصطناعي للمديرين التنفيذيين، بما في ذلك مدير التسويق CMO، وإنتاج محتوى فيديو مخصص للعملاء المحتملين ذوي القيمة العالية. كل ما يحتاج إليه الفريق هو الاجتماع مع أحد أصحاب المصلحة لتحديد الأهداف، واستخدام ChatGPT أو Claude لكتابة النص، ثم إدخاله في HeyGen لإنشاء فيديو أفاتار، وتصديره لمرحلة ما بعد الإنتاج — وكل ذلك بالاعتماد على الذكاء الاصطناعي. بعد ذلك تُدمج مقاطع الفيديو النهائية في قنوات التوزيع.

قالت ماديسون: "عندما شاهدت أول فيديو HeyGen لي، كان الأمر رائعًا جدًا لكنه كان غريبًا أيضًا، لأنني في الأساس أنشأت فيديو لمديري. شعرت وكأنني أمتلك قدرًا كبيرًا من القوة، لكنه كان رائعًا أيضًا لأنني تمكنت فورًا من إنشاء شيء لإعلاناتنا."

إلى جانب التسويق، وجد أفاتار HeyGen بالذكاء الاصطناعي تطبيقات عبر مختلف الأقسام، مع حالات استخدام محتملة مثل وحدات التدريب أو مقاطع الفيديو لدعم العملاء. وقال بيترز: "لقد أصبح فريق التسويق لدينا الآن بمثابة منارة للريادة في مجال التسويق بالذكاء الاصطناعي داخليًا وخارجيًا".

تحويل الفيديو بالذكاء الاصطناعي إلى تسويق عالي المستوى