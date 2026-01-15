أطلق فيديوهات إطلاق المنتج في اليوم الأول، وليس في اليوم الثلاثين
إعلانات الميزات، عروض المنتج، تمكين فرق المبيعات، وتحديد الموقع التنافسي — أنشئ محتوى الانطلاق إلى السوق الذي يُطرح مع المنتج، ويتحدّث تلقائياً عند تغيّر المنتج، ويصل إلى كل سوق بلغته.
- حدّث المحتوى فورًا عند تغيّر المنتجات
مشكلة تسويق المنتج
فجوة محتوى تسويق المنتج
منتجك سيُشحن الأسبوع المقبل. فريق المبيعات يحتاج إلى مواد تمكين. فريق التسويق يحتاج إلى فيديوهات الإطلاق. فريق الدعم يحتاج إلى مستندات. وأنت ما زلت تنتظر أن ينتهي فريق الإنتاج من إعداد العرض التوضيحي الذي طلبته الشهر الماضي. الفيديو التقليدي لا يستطيع مواكبة سرعة تطوير المنتج — فعندما يصبح المحتوى جاهزًا، تكون الميزة قد تطورت بالفعل. أنت دائمًا بين خيارين: الشحن في الموعد بدون فيديو، أو الشحن متأخرًا مع محتوى قديم. في الوقت نفسه، تطلق فرقك العالمية باستخدام مواد باللغة الإنجليزية فقط، لأن الترجمة وإعداد النسخ المحلية يضيفان شهرًا آخر إلى الجدول الزمني. تسويق المنتج يتحول إلى عنق زجاجة بدلًا من أن يكون عامل تسريع.
حل HeyGen
تحوّل HeyGen فريق تسويق المنتجات لديك إلى محرّك محتوى يعمل بسرعة تطوير المنتج. اكتب رسائلك التسويقية — أو دع الذكاء الاصطناعي ينشئها انطلاقًا من مستندات التموضع الخاصة بك — واختر أفاتارًا بالذكاء الاصطناعي، وأنتج فيديوهات احترافية في دقائق. محتوى يوم الإطلاق يصبح جاهزًا في يوم الإطلاق نفسه. تم تغيير ميزة في مرحلة التجربة؟ حدّث النص وأعد الإنشاء. إطلاق عالمي؟ فيديوهات المنتجات في دقائق. محتوى يوم الإطلاق يصبح جاهزًا في يوم الإطلاق نفسه. تم تغيير ميزة في مرحلة التجربة؟ حدّث النص وأعد الإنشاء. إطلاق عالمي؟ ترجم إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. أنشئ مكتبة محتوى متكاملة للانطلاق إلى السوق — إعلانات، عروض توضيحية، تمكين المبيعات، ومحتوى تنافسي — من دون تبعيات إنتاجية تُبطئ خارطة الطريق الخاصة بك.
كل ما تحتاجه فرق تسويق المنتجات لإطلاق أسرع
أدوات وسير عمل ورؤى متكاملة من البداية إلى النهاية تزيل الاحتكاك عبر مراحل التخطيط والتنفيذ والإطلاق، بحيث تتمكّن الفرق من الإطلاق بسرعة أكبر وبعدد أقل من عمليات التسليم بين الأفراد والفرق.
محتوى الإطلاق السريع
أنشئ محتوى فيديو في نفس يوم شحن منتجك. أنشئ إعلانات المنتجات، وعروض الميزات التوضيحية، وفيديوهات الإطلاق في دقائق بدلًا من الأسابيع التي تتطلبها عمليات الإنتاج التقليدية. لم يعد جدول طرحك في السوق مقيدًا بإنتاج الفيديو.
• أنشئ مقاطع فيديو للإطلاق في غضون دقائق
• بدون أي تبعيات إنتاجية
• أطلق المحتوى مع المنتج
تحديثات محتوى فورية
المنتجات تتطوّر، ومحتواك يجب أن يتطوّر معها. عندما تتغيّر الميزات أو تتحدّث الأسعار أو يتبدّل الخطاب التسويقي، حدّث النص وأعد إنشاء الفيديو. بلا إعادة تصوير، بلا تنسيق إنتاجي معقّد—محتوى يبقى مواكبًا لمنتجك.
• حدّث النصوص وأعد الإنشاء
• لا حاجة إلى إعادة التصوير
• رسائل محدثة باستمرار
مكتبة تمكين المبيعات
زوّد فريق المبيعات لديك بالمحتوى الذي يحتاجه لتحقيق النجاح. عروض توضيحية للمنتج، وتحليلات متعمقة للميزات، وتحديد تنافسي للموقع، والتعامل مع الاعتراضات — مكتبة تمكين متكاملة تتحدّث بالسرعة نفسها التي يتطوّر بها منتجك.
• مكتبة محتوى مركزية
• رسائل مبيعات متسقة
• التحديث وفق تغييرات المنتج
دعم الإطلاق العالمي
أطلق في كل مكان في الوقت نفسه. ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي تكيّف محتوى الانطلاق إلى السوق لديك إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه. إطلاقك في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لا ينتظر انتهاء إطلاقك في أمريكا الشمالية.
• استنساخ الصوت يحافظ على صوت العلامة التجارية
• مزامنة الشفاه تطابق حركات الوجه
• مصدر واحد، توزيع عالمي
فيديوهات الإعلان عن الميزات
كل ميزة تستحق تقديمًا مناسبًا. أنشئ مقاطع فيديو للإعلان تشرح ما هو الجديد، ولماذا هو مهم، وكيفية استخدامه، تُرسل مع إصدار الميزة، وتُضمَّن في ملاحظات الإصدار، وتُوزَّع عبر القنوات.
• مقاطع فيديو إعلانية لكل إصدار
• تضمينها في ملاحظات الإصدار
• توزيع متعدد القنوات
محتوى تحديد الموقع التنافسي
زوّد فريقك بمحتوى فيديو يبرز موقعكم أمام المنافسين. اجعل بطاقات المنافسة تنبض بالحياة من خلال شروحات فيديو يمكن لفريق المبيعات مشاركتها ويمكن للعملاء فهمها بسهولة.
• مقاطع فيديو لمقارنة المنافسين
• محتوى بطاقات المواجهة البيعية
• تحديد الموقع الموجّه للعملاء
من وثيقة تحديد الموقع إلى فيديو الإطلاق في 3 خطوات
ابدأ برسالتك
الصق مستند تحديد الموقع أو موجز المزايا أو إعلان الإطلاق، أو دع مولّد النصوص بالذكاء الاصطناعي ينشئ نص فيديو من وصف منتجك. ابدأ مما ينتجه فريق تسويق المنتج بالفعل.
اختر مقدّم العرض
اختر أفاتاراً بالذكاء الاصطناعي يمثّل علامتك التجارية، أو أنشئ متحدثاً ثابتاً عن المنتج لجميع محتوى المنتج. طابق أسلوب الصوت والمظهر البصري مع إرشادات علامتك التجارية.
إنشاء وتوزيع
انقر على إنشاء. خلال دقائق، ستحصل على فيديو احترافي لمنتجك. ترجم لإطلاقات عالمية بنقرة واحدة. وزّع المحتوى عبر الموقع الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني، ومنصات تمكين فرق المبيعات، وملاحظات الإصدارات.
مصمم لتلبية جميع احتياجات تسويق المنتجات
فيديوهات إطلاق المنتجات
انشر محتوى الإطلاق في يوم الإطلاق.فيديوهات إعلان المنتج تشرح ما هو الجديد، وتُبرز القيمة، وتدفع إلى تبنّي المنتج — يتم إنتاجها خلال ساعات، وليس أشهرًا.
حالة استخدام: أنشئ حزمة فيديو إطلاق متكاملة (إعلان، عرض توضيحي، أسئلة شائعة) في وقت طرح المنتج بدلًا من أسابيع بعد ذلك.
النتيجة الموثوقة: خفّضت Attention Grabbing Media مدة الإنتاج من 3 أيام إلى بضع ساعات مع التوسّع إلى أكثر من 10 لغات جديدة.
إعلانات الميزات
كل إصدار يستحق فيديو. أنشئ محتوى لإعلان الميزات يُطرح مع المنتج، ويُضمَّن في ملاحظات الإصدار، ويُشارك على وسائل التواصل الاجتماعي، ويُوزَّع على العملاء.
حالة استخدام: إنتاج مقاطع فيديو للإعلان عن الميزات في كل إصدار من السبرنت، لإبقاء العملاء على اطلاع بالتحسينات المستمرة.
محتوى تمكين المبيعات
زوّد فريق المبيعات بمحتوى حديث وجذّاب. عروض توضيحية للمنتجات، شروحات لحالات الاستخدام، وتحديد المزايا التنافسية — محتوى يساعد فريق المبيعات على إبرام الصفقات.
حالة استخدام: أنشئ مكتبة فيديو متكاملة لتمكين المبيعات تغطي جميع المنتجات، والفئات المستهدفة، والسيناريوهات التنافسية.
النتيجة الموثوقة: حققت Advantive خفضًا بنسبة 50% في وقت إنشاء المحتوى، مع تقليص إنتاج التعليق الصوتي من عدة أيام إلى 2-3 ساعات.
شروحات المنتج
ساعد العملاء على فهم ما يقدمه منتجك ولماذا هو مهم.فيديوهات توضيحيةلموقع الويب، والإعداد الأولي، وتثقيف العملاء.
حالة الاستخدام: أنشئ فيديو تعريفيًا بالمنتج لكل شريحة من شرائح العملاء، يوضح مشكلاتهم الخاصة وحالات الاستخدام الملائمة لهم.
إطلاق المنتجات عالميًا
أطلق في كل الأسواق في الوقت نفسه. قم بترجمة وتكييف جميع محتوى الانطلاق إلى السوق للإطلاقات الدولية دون الحاجة إلى إنتاج منفصل لكل منطقة.
حالة استخدام: ترجمة حزمة الإطلاق الكاملة إلى 15 لغة لطرح المنتج عالميًا.
النتيجة الموثوقة: Workday خفّضت زمن الترجمة والتوطين من أسابيع إلى دقائق، مع إنتاج محتوى بـ10-15 لغة لكل فيديو.
التموضع التنافسي
حقق المزيد من الصفقات باستخدام محتوى فيديو يبرز منتجك مقارنة بالبدائل، مع بطاقات المقارنة، ومحتوى المقارنات، ورسائل تنافسية يمكن لفريق المبيعات الاستفادة منها فعلياً.
حالة استخدام: إنشاء بطاقات فيديو للمنافسة لأهم 5 منافسين، يتم تحديثها كل ربع سنة مع تغيّر المشهد التنافسي.
المنتج الأسرع نموًا على G2 لسبب وجيه
من التدريب العالمي إلى إعلانات الفيديو، تمكّن HeyGen أي شخص (نعم، أنت) من إنشاء محتوى فيديو عالي الجودة وقابل للتوسّع لكل احتياج. إليك بعض الفوائد التي يفضّلها عملاؤنا أكثر من غيرها:
مستخدم من قبل أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة
اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.
لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هي فيديوهات تسويق المنتجات؟
يستخدم إنشاء الفيديو بالذكاء الاصطناعي تقنيات الذكاء الاصطناعي لإنشاء فيديوهات تسويقية احترافية دون الحاجة إلى متطلبات الإنتاج التقليدية. تجمع HeyGen بين أفاتارات بالذكاء الاصطناعي، وتوليد الصوت، والتحرير الآلي لتحويل النصوص إلى محتوى فيديو مصقول، دون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو فرق تصوير. يمكن لفرق التسويق إنتاج فيديوهات للمنتجات، ومحتوى لمنصات التواصل الاجتماعي، وإعلانات إبداعية في دقائق بدلًا من أسابيع.
كيف يمكنني إنشاء مقاطع فيديو لإطلاق المنتجات بسرعة؟
اكتب رسائل الإطلاق الخاصة بك أو الصق مستند التموضع. اختر أفاتار بالذكاء الاصطناعي ليكون المقدم، وحدد الأسلوب البصري، ثم أنشئ الفيديو. يتم إنتاج معظم فيديوهات الإطلاق خلال دقائق. عندما يتغير المنتج قبل الإطلاق (وهذا يحدث دائمًا)، حدّث النص وأعد الإنشاء. لا حاجة لإعادة التصوير أو تنسيق الإنتاج — محتوى جاهز للإطلاق في نفس وقت إطلاق المنتج.
هل يمكنني تحديث مقاطع الفيديو عندما يتغيّر المنتج؟
نعم — هذه واحدة من أهم مزايا HeyGen في تسويق المنتجات. عندما تتطوّر الميزات أو تتغيّر الأسعار أو تتبدّل الرسائل التسويقية، ما عليك سوى تحديث النص وإعادة إنشاء الفيديو. يظل محتواك مواكبًا لمنتجك من دون الحاجة إلى دورات إنتاج جديدة. تشير الفرق إلى دورات تحديث أسرع بكثير مقارنة بالفيديو التقليدي.
كيف يمكنني إنشاء محتوى تمكين المبيعات باستخدام HeyGen؟
أنشئ مكتبة تمكين المبيعات لديك عبر إنشاء مقاطع فيديو لكل منتج، ولكل شخصية مستهدفة، ولكل سيناريو تنافسي، ولكل مرحلة من مراحل عملية البيع. عروض المنتجات التوضيحية، وشرح الميزات، والتعامل مع الاعتراضات، وتوضيح الميزة التنافسية — وكل ذلك انطلاقًا من النصوص التي يُعدّها فريق تسويق المنتجات لديك بالفعل. عند تغيير المنتجات أو الرسائل، يمكنك التحديث وإعادة الإنشاء للحفاظ على مواد التمكين محدّثة.
هل يمكنني تكييف محتوى المنتج محلياً لإطلاقه في الأسواق العالمية؟
نعم. أنشئ محتوى منتجك بلغتك الأساسية، ثم استخدم ميزة الترجمة من HeyGen لإنشاء نسخ بأي من أكثر من 175 لغة مدعومة. تتضمن الترجمة استنساخ الصوت (ليبدو صوت علامتك التجارية طبيعيًا في كل لغة) ومزامنة الشفاه. أطلق في مناطق EMEA وAPAC وLATAM في الوقت نفسه بدلًا من التدرّج الزمني.
ما مدى سرعة تمكني من إنشاء مقاطع فيديو تسويقية للمنتجات؟
يتم إنشاء معظم مقاطع الفيديو الخاصة بالمنتجات خلال دقائق. أفادت Advantive بانخفاض بنسبة 50% في وقت إنشاء المحتوى. انتقلت Attention Grabbing Media من 3 أيام إلى بضع ساعات فقط للإنتاج. هذا التحول من جداول الإنتاج التقليدية (أسابيع إلى أشهر) إلى التسليم في نفس اليوم يعني أن محتواك يمكن أن يُطرح مع منتجك.
هل يمكنني إنشاء مقاطع فيديو للإعلان عن الميزات في كل إصدار؟
نعم. HeyGen يدعم التخصيص الديناميكي باستخدام حقول متغيّرة للأسماء والشركات والتفاصيل المخصصة. أنشئ قالباً واحداً ثم أنشئ آلاف النسخ المخصصة لـ التسويق القائم على الحسابات، أو تواصل المبيعات، أو حملات تفاعل العملاء. استخدمت Videoimagem هذا الأسلوب لإنتاج أكثر من 50,000 فيديو مخصص لشركة AB InBev.
كيف أحافظ على اتساق العلامة التجارية عبر جميع محتويات المنتجات؟
مجموعة العلامة التجارية في HeyGen توحّد هويتك البصرية في مكان واحد، بما في ذلك الألوان والخطوط والشعارات المعتمدة واختيارات الأفاتار. قاموس العلامة التجارية يتحكم في نطق أسماء المنتجات ومصطلحات الميزات والمفردات التقنية. سواء كنت تنشئ فيديوهات الإطلاق، أو محتوى التمكين، أو مواد إبراز التميّز التنافسي، يلتزم كل فيديو بمعايير علامتك التجارية بشكل متسق.
هل يمكن لعدة أشخاص في فريق تسويق المنتج (PMM) لديّ إنشاء محتوى؟
نعم. HeyGen for Business يتضمن مساحات عمل للفِرق حيث يمكن لمسؤولي تسويق المنتجات ومديري التمكين ومنشئي المحتوى التعاون معًا. تحافظ مكتبات الأصول المشتركة على إتاحة عناصر العلامة التجارية المعتمدة والقوالب للجميع. تضمن عناصر التحكم الإدارية اتساق الرسائل مع تمكين فريقك من إنشاء المحتوى على نطاق واسع.
ما أنواع محتوى تسويق المنتجات التي يمكنني إنشاؤها؟
تدعم HeyGen عملياً جميع صيغ فيديو تسويق المنتجات: إعلانات الإطلاق، عروض الميزات، فيديوهات شرح المنتج، تمكين فرق المبيعات، إبراز الميزة التنافسية، دراسات حالات العملاء، فيديوهات حالات الاستخدام، أدلة التكامل، شروحات التسعير، وغير ذلك الكثير. إذا كان فريق تسويق المنتج لديك يحتاج إلى محتوى فيديو، فيمكن لـ HeyGen إنتاجه بالسرعة التي يتطلّبها مسار تطوير منتجك.
كيف يقارن هذا بإنتاج الفيديو التقليدي؟
يتطلّب إنتاج فيديو تقليدي للمنتجات كتابة النص، وتصميم لوحة القصة، وتنسيق المواهب، والتصوير، والمونتاج — وغالبًا ما يستغرق 4-8 أسابيع على الأقل. ثم عليك مضاعفة ذلك لكل لغة تحتاجها للإطلاقات العالمية. يقدّم HeyGen جودة مكافئة في غضون دقائق إلى ساعات، مع ترجمة فورية إلى أي لغة. تشير فرق تسويق المنتجات إلى قدرتها على نشر محتوى الإطلاق في الوقت المحدد لأول مرة، مع إمكانية تحديثه باستمرار مع تطوّر المنتجات.
هل محتوى منتجي آمن؟
HeyGen حاصلة على شهادة SOC 2 Type II ومتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). يتم تشفير محتواك أثناء الإرسال وعند التخزين. بالنسبة لفرق تسويق المنتجات التي تتعامل مع معلومات ما قبل الإطلاق أو مواد تنافسية، توفر HeyGen ميزات أمان على مستوى المؤسسات تشمل تكامل تسجيل الدخول الأحادي (SSO) وإدارة مركزية لعمليات الوصول. لا نقوم بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي لدينا باستخدام محتواك.
ابدأ في إنشاء مقاطع فيديو تسويق المنتجات اليوم
توقّف عن الاختيار بين الإطلاق في الوقت المحدد والإطلاق مع الفيديو. أنشئ محتوى منتجات احترافيًا في دقائق، حدّثه عند تغيّر المنتجات، واطلق عالميًا دون تأخيرات في الترجمة والتوطين. انضم إلى فرق تسويق المنتجات في HubSpot وMiro والشركات الكبرى التي طوّرت سرعة دخولها إلى السوق.
