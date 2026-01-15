إعداد العملاء الجدد ساعد عملاءك على تحقيق القيمة بشكل أسرع من خلال مقاطع فيديو الإعداد والتهيئة التي لا تعتمد على توفر فريق نجاح العملاء (CSM). سلاسل ترحيبية، وأدلة إعداد، وشروحات لتحقيق أول نجاح يمكن توسيعها لتشمل قاعدة عملائك بالكامل. حالة استخدام: أنشئ تسلسلات تأهيل آلية ترشد كل عميل جديد خلال الإعداد الأولي وأول الإجراءات الأساسية.

التعريف بميزات المنتج كل إطلاق لميزة جديدة يحتاج إلى توعية للعملاء. مقاطع فيديو تعليمية تشرح الإمكانات الجديدة، وتعرض سير العمل، وتعزّز الاعتماد على الميزة — وتُقدَّم مع الميزة نفسها، لا بعد أشهر. حالة استخدام: أنشئ مقاطع فيديو للإعلان عن الميزات في كل إصدار، مضمّنة مباشرة في ملاحظات الإصدار والرسائل داخل المنتج.

محتوى مركز المساعدة الفيديو يجيب عن الأسئلة التي يعجز النص عن توضيحها. حوّل أكثر مقالات المساعدة مشاهدة لديك إلى شروحات مرئية تقلل الالتباس وحجم طلبات الدعم. حالة استخدام: حوّل أهم 20 موضوعاً من تذاكر الدعم إلى دروس فيديو، مما يقلل حجم التذاكر المتعلقة بهذه المشكلات.

دعم العملاء العالمي عملاؤك يتحدثون عشرات اللغات، ويجب أن يكون محتوى الدعم لديك كذلك. قم بترجمة قاعدة معارفك بالكامل لعملائك حول العالم دون الحاجة إلى إنتاج منفصل لكل سوق. حالة استخدام: ترجمة مكتبة الإعداد الكاملة إلى 10 لغات، لخدمة شرائح العملاء الدوليين دون الحاجة إلى زيادة عدد موظفي فريق نجاح العملاء. النهج المثبت: استخدمت AI Smart Ventures محتوى فيديو قابل للتوسّع لتدريب أكثر من 10,000 شخص عبر أكثر من 170 لغة.

نقاط تواصل مخصصة مع العملاء تواصل شخصي على نطاق واسع. رسائل فيديو مخصصة لعمليات التجديد، واجتماعات مراجعة الأعمال ربع السنوية (QBRs)، وتوصيات الميزات، والمتابعات، دون الحاجة إلى تسجيل فيديو منفصل لكل عميل. حالة استخدام: أنشئ مقاطع فيديو مخصصة للتواصل بشأن التجديد، تتناول مؤشرات الاستخدام والنجاح المحددة لكل عميل. النتيجة الموثوقة: حققت Videoimagem زيادة بمقدار 3 أضعاف في التفاعل عبر الفيديوهات المخصصة، مع إنتاج أكثر من 50,000 فيديو مخصص لعملاء الشركات.