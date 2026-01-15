وسّع نطاق إلحاق العملاء دون توسيع فريقك
شروحات المنتج، جولات على المزايا، أدلة الإعداد الأولي — أنشئ محتوى لتثقيف العملاء يقلل من تذاكر الدعم ويعزّز تبنّي المنتج، من دون تصوير أي فيديو أو انتظار فرق المنتج.
مشكلة تثقيف العملاء
اطّلع على كيفية تمكّن فرق تثقيف العملاء من تحويل المنتجات المعقّدة إلى محتوى واضح وقابل للتوسّع يسرّع وتيرة التبنّي ويدعم النمو.
عنق الزجاجة في تثقيف العملاء
منتجك يتطوّر باستمرار، والميزات الجديدة تُطلق أسبوعيًا. لكن مواد المساعدة لديك قديمة، وفيديوهات الإعداد الأولي لا تزال تشير إلى واجهة المستخدم الخاصة بالعام الماضي، والعملاء يواصلون طرح الأسئلة نفسها التي يفترض أن تجيب عنها محتوياتك. إنتاج الفيديو التقليدي لا يستطيع مواكبة هذا الإيقاع؛ فبحلول الوقت الذي تنسّق فيه مع فريق المنتج، وتحجز جلسة تسجيل، وتحرّر اللقطات، تكون الواجهة قد تغيّرت مرة أخرى. في هذه الأثناء، يغرق فريق الدعم في التذاكر التي كان من الممكن أن يمنعها محتوى خدمة ذاتية أفضل. وماذا عن عملائك حول العالم؟ هم عالقون مع موارد باللغة الإنجليزية فقط أو بلا موارد على الإطلاق.
حل HeyGen
HeyGen يحوّل فريق نجاح العملاء لديك إلى محرّك محتوى يتحرك بسرعة تطوير المنتج. اكتب نصًا مكتوبًا مسبقًا، أو دع الذكاء الاصطناعي ينشئه من مستندات المساعدة الخاصة بك، واختر أفاتارًا بالذكاء الاصطناعي، ثم أنشئ فيديوهات تعليمية احترافية في دقائق. تغيّر واجهة المنتج؟ حدّث النص، وأعد الإنشاء، فيبقى محتواك مواكبًا. قاعدة عملاء عالمية؟ ترجم إلى أكثر من 175 لغة على الفور حتى يتعلم كل عميل بلغته. أنشئ مكتبة خدمة ذاتية توسّع قدرات الدعم، وتعزّز تبنّي المنتج، وتقلّل التذاكر التي تُبقي فريقك في وضع رد الفعل بدل التركيز الاستراتيجي.
كل ما تحتاجه فرق نجاح العملاء للتثقيف على نطاق واسع
إنشاء سريع للدروس التعليمية
واكب خارطة طريق منتجك. أنشئ شروحات للمنتج وجولات تعريفية بالميزات في دقائق بدلًا من الأسابيع التي تتطلّبها أساليب الإنتاج التقليدية. عندما يتغيّر واجهة المستخدم UI، حدّث النص وأعد إنشاء الفيديو لتحصل على محتوى يظل مواكبًا دون الحاجة إلى إعادة التصوير.
• أنشئ الشروحات في دقائق
• حدّث المحتوى فورًا عند تغيّر المنتجات
• بدون أي تبعيات إنتاجية
مقاطع فيديو المساعدة والشرح
حوّل مستندات المساعدة المليئة بالنصوص إلى محتوى فيديو جذاب. فيديوهات توضيحية تبيّن للعملاء بدقة كيفية إنجاز المهام، مما يقلل من الالتباس وتذاكر الدعم ووقت تحقيق القيمة.
• حوّل مقالات المساعدة إلى فيديو
• الشروحات المرئية أكثر فاعلية من النصوص
• تضمينها مباشرة في قاعدة المعرفة
تثقيف العملاء متعددي اللغات
قدّم الخدمة لكل عميل بلغته.ترجمة الفيديو بالذكاء الاصطناعي تعمل على تعريب محتوى الإعداد الأولي لديك إلى أكثر من 175 لغة مع استنساخ الصوت ومزامنة الشفاه، ليحصل عملاؤك اليابانيون على تجربة بالجودة نفسها التي يحصل عليها المتحدثون بالإنجليزية.
• استنساخ الصوت يحافظ على الأصالة
• مزامنة الشفاه تطابق حركات الوجه
• مصدر واحد، قاعدة عملاء عالمية
تواصل مخصص مع العملاء
حوّل فيديو واحدًا إلى آلاف النسخ المخصّصة. تتيح لك المتغيّرات الديناميكية تخصيص الأسماء وتفاصيل الشركة والتوصيات المحددة من أجل اتصالات مخصّصة مع العملاء تعزّز التفاعل وتجديد الاشتراكات.
• حقول تخصيص ديناميكية
• إنشاء دفعات على نطاق واسع
• استهداف العملاء على مستوى الفرد
تجربة علامة تجارية متسقة
ثبّت هويتك البصرية في كل المحتوى الموجّه لعملائك. يضمن Brand Kit أن يبدو كل دليل إرشادي، وكل فيديو تعريفي، وكل مورد للمساعدة وكأنه صادر عن شركتك أنت، لا مجرد مجموعة عشوائية من تسجيلات الشاشة.
• أصول العلامة التجارية الموحَّدة في مكان واحد
• مقدّم ثابت وصوت متسق
• لمسة احترافية على نطاق واسع
مكتبة محتوى ذاتية الخدمة
أنشئ مكتبة موارد يستخدمها عملاؤك فعلياً، مع محتوى فيديو يجيب عن الأسئلة قبل أن تتحول إلى تذاكر دعم، ويشرح الميزات قبل أن تتطلب مكالمات، ويعزّز تبنّي المنتج قبل أن يتوقف العملاء عن استخدامه.
• خفّض عدد تذاكر الدعم
• تسريع تحقيق القيمة
• وسّع نقل المعرفة الفردي 1:1 على نطاق واسع
حوّل مستندات المساعدة إلى فيديوهات للعملاء في 3 خطوات
ابدأ من خبرتك
الصق مقالة المساعدة الخاصة بك، أو حمّل مستندات المنتج، أو دع منشئ النصوص بالذكاء الاصطناعي ينشئ نصًا تعليميًا انطلاقًا من وصف الميزة. ابدأ مما يعرفه فريقك بالفعل.
اختر مقدّم العرض
اختر أفاتاراً بالذكاء الاصطناعي يمثّل علامتك التجارية، أو أنشئ متحدثاً ثابتاً لخدمة العملاء لجميع محتوى العملاء. طابِق نبرة الصوت والأسلوب مع معايير التواصل المعتمدة مع عملائك.
أنشئ وطبّق
انقر على إنشاء. خلال دقائق، ستحصل على فيديو احترافي لتثقيف العملاء. ترجم إلى أي لغة يتحدثها عملاؤك. يمكنك تضمينه في مركز المساعدة، أو قاعدة المعرفة، أو تسلسلات الإعداد والبدء، أو في رسائل التواصل مع العملاء.
مصمم لتلبية جميع احتياجات نجاح العملاء
إعداد العملاء الجدد
ساعد عملاءك على تحقيق القيمة بشكل أسرع من خلال مقاطع فيديو الإعداد والتهيئة التي لا تعتمد على توفر فريق نجاح العملاء (CSM). سلاسل ترحيبية، وأدلة إعداد، وشروحات لتحقيق أول نجاح يمكن توسيعها لتشمل قاعدة عملائك بالكامل.
حالة استخدام: أنشئ تسلسلات تأهيل آلية ترشد كل عميل جديد خلال الإعداد الأولي وأول الإجراءات الأساسية.
التعريف بميزات المنتج
كل إطلاق لميزة جديدة يحتاج إلى توعية للعملاء. مقاطع فيديو تعليمية تشرح الإمكانات الجديدة، وتعرض سير العمل، وتعزّز الاعتماد على الميزة — وتُقدَّم مع الميزة نفسها، لا بعد أشهر.
حالة استخدام: أنشئ مقاطع فيديو للإعلان عن الميزات في كل إصدار، مضمّنة مباشرة في ملاحظات الإصدار والرسائل داخل المنتج.
محتوى مركز المساعدة
الفيديو يجيب عن الأسئلة التي يعجز النص عن توضيحها. حوّل أكثر مقالات المساعدة مشاهدة لديك إلى شروحات مرئية تقلل الالتباس وحجم طلبات الدعم.
حالة استخدام: حوّل أهم 20 موضوعاً من تذاكر الدعم إلى دروس فيديو، مما يقلل حجم التذاكر المتعلقة بهذه المشكلات.
دعم العملاء العالمي
عملاؤك يتحدثون عشرات اللغات، ويجب أن يكون محتوى الدعم لديك كذلك. قم بترجمة قاعدة معارفك بالكامل لعملائك حول العالم دون الحاجة إلى إنتاج منفصل لكل سوق.
حالة استخدام: ترجمة مكتبة الإعداد الكاملة إلى 10 لغات، لخدمة شرائح العملاء الدوليين دون الحاجة إلى زيادة عدد موظفي فريق نجاح العملاء.
النهج المثبت: استخدمت AI Smart Ventures محتوى فيديو قابل للتوسّع لتدريب أكثر من 10,000 شخص عبر أكثر من 170 لغة.
نقاط تواصل مخصصة مع العملاء
تواصل شخصي على نطاق واسع. رسائل فيديو مخصصة لعمليات التجديد، واجتماعات مراجعة الأعمال ربع السنوية (QBRs)، وتوصيات الميزات، والمتابعات، دون الحاجة إلى تسجيل فيديو منفصل لكل عميل.
حالة استخدام: أنشئ مقاطع فيديو مخصصة للتواصل بشأن التجديد، تتناول مؤشرات الاستخدام والنجاح المحددة لكل عميل.
النتيجة الموثوقة: حققت Videoimagem زيادة بمقدار 3 أضعاف في التفاعل عبر الفيديوهات المخصصة، مع إنتاج أكثر من 50,000 فيديو مخصص لعملاء الشركات.
تمكين نجاح العملاء
زوّد فريق نجاح العملاء لديك برسائل موحّدة ومسارات حديث ثابتة. محتوى تدريبي يضمن أن يقدّم كل مدير نجاح عملاء نفس مستوى الإرشاد عالي الجودة، بغضّ النظر عن مدة خبرته.
حالة استخدام: أنشئ مكتبة تمكين لمديري نجاح العملاء تغطي التعامل مع الاعتراضات، وتوضيح مزايا الخصائص، ومحادثات التوسّع.
لديك أسئلة؟ لدينا الإجابات
ما هي مقاطع فيديو تهيئة العملاء الجدد؟
مقاطع فيديو تهيئة العملاء هي محتوى تعليمي يساعد العملاء الجدد على البدء في استخدام منتجك. تتضمن رسائل ترحيبية، وشروحات إعداد، وجولات تعريفية بالميزات، وأدلة لأفضل الممارسات. تتيح HeyGen لفرق نجاح العملاء إنشاء مقاطع فيديو احترافية لتهيئة العملاء باستخدام أفاتارات بالذكاء الاصطناعي وتوليد الصوت، من دون الحاجة إلى كاميرات أو استوديوهات أو تأخيرات إنتاج، بحيث يمكنك توسيع نطاق تثقيف العملاء بالتوازي مع نمو قاعدة عملائك.
كيف يمكنني إنشاء شروحات للمنتج بدون تسجيل الشاشة؟
اكتب نص الشرح التعليمي الخاص بك أو دع HeyGen AI script generator ينشئه انطلاقًا من وصف الميزة. اختر أفاتارًا بالذكاء الاصطناعي ليكون المقدّم، أضف أي عناصر مرئية أو تنبيهات على الشاشة، ثم أنشئ الفيديو. لعروض واجهة المنتج، يمكنك تضمين لقطات شاشة أو تسجيلات للشاشة إلى جانب مقدّم الأفاتار. النتيجة هي محتوى شروحات مصقول دون الحاجة إلى تسجيل الشاشة يدويًا أو عمليات المونتاج المعقّدة.
هل يمكنني تحديث مقاطع الفيديو عندما يتغيّر واجهة مستخدم منتجنا؟
نعم — هذه واحدة من أهم مزايا HeyGen لفرق نجاح العملاء. عندما يتغيّر واجه منتجك، ما عليك سوى تحديث النص ليعكس واجهة المستخدم الجديدة ثم إعادة إنشاء الفيديو. لا حاجة لإعادة التصوير أو التنسيق مع فرق الإنتاج. يظل محتوى تثقيف العملاء مواكبًا لخارطة طريق منتجك، وليس متأخرًا عنها لأشهر.
كيف يعمل دعم العملاء متعدّد اللغات؟
أنشئ محتوى عملائك مرة واحدة بلغتك الأساسية. ثم استخدم ميزة الترجمة من HeyGen لإنشاء نسخ بأي من أكثر من 175 لغة مدعومة. تتضمن الترجمة استنساخ الصوت (ليبدو مقدّمك طبيعيًا في كل لغة) ومزامنة الشفاه (لتتطابق حركة الفم). عملاؤك باليابانية والألمانية والإسبانية يحصلون جميعًا على تجربة إرشاد أولي بالجودة نفسها.
هل يمكنني تخصيص مقاطع الفيديو لكل عميل على حدة؟
نعم. HeyGen تدعم التخصيص الديناميكي عبر حقول متغيّرة لأسماء العملاء، وأسماء الشركات، وبيانات الاستخدام، والتفاصيل المخصّصة. أنشئ قالباً واحداً، ثم أنشئ آلاف النسخ المخصّصة لعمليات الإعداد الأولي، والتواصل لتجديد الاشتراك، واجتماعات مراجعة الأعمال ربع السنوية (QBRs)، أو محطات نجاح العملاء. استخدمت Videoimagem هذا الأسلوب لإنتاج أكثر من 50,000 فيديو مخصّص، وحققت زيادة في التفاعل بمقدار 3 أضعاف.
كيف يمكنني تضمين مقاطع الفيديو في مركز المساعدة أو قاعدة المعرفة لدينا؟
تصدّر HeyGen ملفات فيديو قياسية بصيغة MP4 وتوفّر أكواد تضمين تعمل مع أي منصة لمركز المساعدة مثل Zendesk وIntercom وHelpScout وConfluence وNotion أو قاعدة المعرفة المخصصة لديك. يمكنك رفع الفيديوهات مباشرة أو تضمينها عبر رابط. تبقى مواد تثقيف العملاء لديك في الأماكن التي يلجأ إليها العملاء بالفعل للحصول على المساعدة.
هل سيؤدي استخدام محتوى الفيديو فعلياً إلى تقليل تذاكر الدعم؟
تتفوق الشروحات بالفيديو باستمرار على النصوص عندما يتعلق الأمر بإرشادات المنتجات المعقدة. يحتفظ العملاء بالمعلومات بشكل أفضل، وينجزون المهام بسرعة أكبر، ويطرحون عدداً أقل من الأسئلة اللاحقة. العامل الحاسم هو الحفاظ على حداثة المحتوى، وهو ما تتيحه HeyGen من خلال جعل التحديثات فورية بدلاً من الحاجة إلى إعادة إنتاج كاملة. تشير الفرق إلى انخفاض ملحوظ في التذاكر المتعلقة بالمواضيع التي تغطيها الشروحات بالفيديو.
كيف أحافظ على جودة متسقة في جميع المحتوى الموجّه للعملاء؟
مجموعة العلامة التجارية من HeyGen توحّد هويتك البصرية في مكان واحد، بما في ذلك الألوان والخطوط والشعارات المعتمدة واختيارات الأفاتار. اختر أفاتار مقدم ثابت وصوتًا موحدًا لكل المحتوى الموجّه للعملاء. سواء كنت تنشئ تسلسلات الإعداد الأولي، أو شروحات للميزات، أو مستندات مساعدة، سيحافظ كل فيديو تلقائيًا على معايير علامتك التجارية الاحترافية.
هل يمكن لعدة أشخاص في فريق خدمة العملاء لديّ إنشاء محتوى؟
نعم. HeyGen for Business يتضمن مساحات عمل للفِرق حيث يمكن لمديري نجاح العملاء، وأخصائيي التمكين، وفرق عمليات الدعم التعاون معًا. تحافظ مكتبات الأصول المشتركة على إتاحة عناصر العلامة التجارية المعتمدة والقوالب للجميع. تضمن عناصر التحكم الإدارية الاتساق مع تمكين فريقك من إنشاء المحتوى على نطاق واسع.
ما مدى سرعة تمكني من إنشاء مقاطع فيديو لتثقيف العملاء؟
يتم إنشاء معظم مقاطع الفيديو التعليمية وفيديوهات الإعداد للمستخدمين خلال دقائق. أفادت Advantive بانخفاض بنسبة 50% في وقت إنشاء المحتوى، مع تقليص إنتاج التعليق الصوتي من أيام إلى 2-3 ساعات. هذا الانتقال من جداول الإنتاج التقليدية (أسابيع) إلى التسليم في نفس اليوم يعني أن محتوى العملاء يمكن إصداره بالتزامن مع إطلاق المنتجات.
ما أنواع محتوى نجاح العملاء الذي يمكنني إنشاؤه؟
تدعم HeyGen عمليًا أي تنسيق فيديو موجه للعملاء: تسلسلات الإعداد الأولي، شروحات الميزات، الجولات التعريفية بالمنتج، وثائق المساعدة، إعلانات الإصدارات الجديدة، الرسائل المخصصة، ملخصات QBR، رسائل التجديد، الاحتفال بمحطات النجاح، ودورات تدريب العملاء. إذا كان بإمكانك كتابة النص، يمكن لـ HeyGen إنتاج الفيديو بأي لغة.
هل محتوى عملائي آمن؟
HeyGen حاصلة على شهادة SOC 2 Type II ومتوافقة مع اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR). يتم تشفير محتواك أثناء الإرسال وعند التخزين. لفرق نجاح العملاء التي تتعامل مع معلومات منتجات حساسة أو بيانات عملاء في مقاطع فيديو مخصصة، توفر HeyGen ميزات أمان على مستوى المؤسسات تشمل تكامل تسجيل الدخول الأحادي (SSO) وإدارة وصول مركزية.
