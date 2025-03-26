تعرّف على Avatar V، الأفاتار الأكثر واقعية حتى الآن. أنشئ أفاتارك مجاناً

صانع عروض فيديو لعرض تقديمي فوري

حوّل عروض الشرائح الثابتة إلى عروض فيديو جذابة تُقدّم المعلومات وتقنع وتبقى في الذاكرة. تقوم HeyGen بتحويل مخططك أو شرائحك إلى فيديو مُعلَّق بصوت راوي ومتوافق مع هوية علامتك التجارية، مع مقدّمين يشبهون البشر، وترجمات نصية، وإيقاع بجودة الاستوديو، بحيث تقدّم قصصًا متّسقة وجاذبة للنقر عبر الاجتماعات والتدريب والتسويق.

١٣٥٬٨٢٢٬٠١٨Videos generated
١١٠٬٣٣٧٬٦١٥Avatars generated
١٨٬٦٩٩٬١٧٦Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.

جرّب أداة إنشاء الفيديو من الصور مجاناً

ابدأ مجاناً
اختر أفاتار
سيتم تطبيق مزامنة الشفاه بعد إنشاء الفيديو
اكتب النص الذي تريد قراءته في الفيديو
اكتب بأي لغة
us flagcn flagge flagsp flag+
0/200 characters
الإعداد والتدريب عن بُعد

الإعداد والتدريب عن بُعد

Replace long manuals with short narrated walkthroughs that learners can watch on-demand and revisit as needed by creating a video presentation.

عروض المبيعات وجولات المنتجات

عروض المبيعات وجولات المنتجات

Deliver consistent product walkthroughs that highlight features and benefits with a persuasive on-screen host.

تقارير تنفيذية وتحديثات للمستثمرين

تقارير تنفيذية وتحديثات للمستثمرين

Send polished, data-driven presentations that keep stakeholders informed, no scheduling conflicts required.

تحديثات الفريق غير المتزامنة

تحديثات الفريق غير المتزامنة

Record monthlies or project updates once and share across time zones with captions and attachments.

فيديوهات تثقيف العملاء ومركز المساعدة

فيديوهات تثقيف العملاء ومركز المساعدة

Turn support articles into short, clear videos that lower support volume and improve customer success metrics using our online video presentation maker.

إرسال المؤتمرات والفعاليات

إرسال المؤتمرات والفعاليات

Submit polished, self-contained presentation videos for virtual conferences, panels, and speaking slots.

لماذا تستخدم HeyGen لعروض الفيديو التقديمية؟

أنشئ عروض تقديمية تعمل عند الطلب وفي أي وقت يناسبك، واصنع عرض فيديو يتوافق مع احتياجاتك. HeyGen يزيل عنك عناء التسجيل، والتحرير، وإضافة الترجمات حتى تركّز على رسالتك بدلًا من الانشغال بالتقنية. أنشئ عروضًا توضيحية غير متزامنة، وتدريبًا داخليًا، وعروضًا للمستثمرين، وجولات مبيعات تبدو وتُسمع باحترافية في كل مرة باستخدام مولّد فيديو بالذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجاناً
إنشاء سريع، وتسليم متقن

أنشئ لوحة قصة ونص فيديو بالذكاء الاصطناعي انطلاقاً من موجز قصير، واختر المُقدِّم، ثم عدّل العناصر البصرية والتوقيت بدقة، وكل ذلك في مكان واحد.

مخرجات متاحة ومتوافقة مع هوية علامتك التجارية

الترجمة التلقائية للنصوص على الشاشة، والترجمات الفرعية، ودعم مجموعة الهوية البصرية للعلامة التجارية تضمن أن تكون عرضك شاملاً وسهل التعرّف عليه فوراً.

إعادة الاستخدام في كل مكان

صدّر عدّة نسب أبعاد وإصدارات مختلفة لاستخدامها في أنظمة إدارة التعلّم (LMS)، والبريد الإلكتروني، ووسائل التواصل الاجتماعي، وصفحات الهبوط دون إعادة التسجيل.

منشئ نص وسيناريو بالذكاء الاصطناعي

انسخ ملاحظات الشرائح أو موجزاً قصيراً، ودَع HeyGen ينشئ لك نصاً مختصراً وجاهزاً للعرض، مع نقاط جذب، وانتقالات سلسة، وعبارة دعوة لاتخاذ إجراء واضحة. وفّر وقتك في بناء الهيكل، وابقَ على سرد قصتك مركزاً وموجهاً للجمهور.

ابدأ مجاناً →
A mobile screen transforms from a text document to a grid of image thumbnails.

مقدّمون واقعيون وخيارات صوت متعدّدة

اختر من مقدّمي عروض بالذكاء الاصطناعي بتعبيرات طبيعية أو استنسخ صوتك ليروي الشرائح. الإيماءات الطبيعية والأصوات المتعددة اللغات تجعل رسالتك تبدو بشرية وموثوقة من دون الحاجة إلى الاستوديو.

ابدأ مجانًا →
A smiling woman with a voice tone selection interface showing "Calm" highlighted, and a text input reading "Slowly breathe in and out."

التعليقات التوضيحية والترجمة النصية التلقائية

يُجري التفريغ التلقائي نصوصاً قابلة للتحرير وترجمات فرعية محلية. حسّن سهولة الوصول، ومعدلات الاحتفاظ، ونسب إكمال المشاهدة عبر مختلف الصيغ والمناطق.

ابدأ مجاناً →
A broadly smiling woman, with a 'CC' icon and 'AI Captions' text overlay.

منشئ المشاهد ومزامنة الشرائح

زامِن شرائح العرض، والرسوم المتحركة، ولقطات الـ b-roll مع التعليق الصوتي تلقائياً. بدّل بسهولة مقاطع الفيديو الجاهزة، أو الشعارات، أو لقطات الشاشة، واضبط التوقيت مشهداً بمشهد.

ابدأ مجانًا →
A woman smiles into a microphone on a video call, with an interface overlay for creating slides and two other people in smaller video calls.

مستخدم من أكثر من 100,000 فريق يقدّرون الجودة والسهولة والسرعة

اطّلع على كيفية قيام شركات شبيهة بشركتك بتوسيع إنشاء المحتوى وتحقيق النمو باستخدام أكثر منصّة مبتكرة لتحويل الصور إلى فيديو في السوق.

Miro
"لقد مكّن هذا فريق الكتّاب لدينا من الوصول إلى نفس مستوى الإبداع الذي أتمتّع به أنا في عملية استخدام الوسائط البصرية لسرد القصص."

Steve Sowrey, مصمم وسائط تعليمية
Vision Creative Labs
"اللحظة الفارقة بالنسبة لي كانت عندما أصبح لدينا برنامج أصوّره كل أسبوع. فجأة أدركنا أن بإمكاني كتابة النص، وإرساله، وألا أضطر للوقوف أمام الكاميرا مرة أخرى."

Roger Hirst, الشريك المؤسس
Workday
"ما أحبه في HeyGen هو أنني لم أعد مضطراً لرفض المشاريع. الأمر أشبه بأننا عززنا فريقنا. يمكننا إنجاز الكثير باستخدام الموارد المتاحة لدينا."

Justin Meisinger, مدير برنامج
reviews logo4.8
1,300+ reviews
reviews trophy
كيف يعمل

كيفية استخدام أداة إنشاء عروض الفيديو التقديمية

ثلاث خطوات بسيطة تنقلك من الفكرة إلى فيديو جاهز للمشاركة.

ابدأ مجاناً
الخطوة 1

ارفع أو الصق المحتوى الخاص بك

ابدأ بشرائح عرض، مستند، أو موجز بسيط. يقوم HeyGen بإنشاء لوحة قصة وخيارات متعددة للنصوص، مضبوطة من حيث الطول والنبرة، لمساعدتك على جعل فيديوهاتك أكثر جاذبية.

الخطوة 2

اختر المُقدِّم وقم بالتحسين

اختر أفاتار بالذكاء الاصطناعي أو ارفع مقطعاً قصيراً لإنشاء نسختك الخاصة، ثم حسّن العناصر البصرية والترجمة النصية والإيقاع داخل المحرّر.

الخطوة 3

خصّصه لأي جمهور

خصّص المشاهد باستخدام ألوان علامتك التجارية والتخطيطات والعناصر الظاهرة على الشاشة لتناسب احتياجات التدريب أو التسويق أو التحديثات الداخلية.

الخطوة 4

تصدير وتوزيع

صدّر فيديوهات عالية الجودة، وملفات ترجمة SRT، وصور مصغّرة في دقائق، أو انشر مباشرة إلى نظام إدارة التعلّم (LMS)، أو نظام إدارة المحتوى (CMS)، أو منصّات التواصل الاجتماعي.

An Apple iMac displays a data dashboard with charts and metrics, a keyboard, smartphone, and mug on a wooden desk.

الأسئلة الشائعة (FAQ)

ما هي عرض الفيديو؟

عرض الفيديو هو عرض شرائح أو حديث مكتوب مسبقًا يتم تسجيله كفيديو قابل للمشاركة، غالبًا مع متحدث يظهر على الشاشة، وسرد صوتي، وترجمة نصية، ومواد بصرية متزامنة. يُعد مثاليًا للتعلّم عند الطلب، والعروض التقديمية، والتحديثات عن بُعد، خاصة عندما تسجّل عرضًا تقديميًا لجمهورك.

هل يمكنني تحويل الشرائح الحالية إلى عرض فيديو؟

نعم. ارفع ملفات PPT أو PDF أو الصور، وسيقوم HeyGen بمزامنة الشرائح تلقائياً مع التعليق الصوتي والانتقالات بين المشاهد، بحيث لا تحتاج إلى إعادة التسجيل. منصّتنا أنشأت بالفعل 110,336,635 من أفاتارات مدعومة بالذكاء الاصطناعي أفاتار للمبدعين والشركات.

هل أحتاج إلى كاميرا ويب أو ميكروفون؟

لا، استخدم مقدّمي HeyGen بالذكاء الاصطناعي وتقنية تحويل النص إلى كلام لتولّي السرد. إذا فضّلت ذلك، يمكنك رفع فيديو أو تسجيل صوتي خاص بك ودمج اللقطات الحقيقية مع عناصر بالذكاء الاصطناعي.

ما مدى دقة الترجمات النصية التلقائية؟

ميزة النسخ في HeyGen دقيقة للغاية وقابلة للتحرير؛ يمكنك بسرعة تصحيح الصياغة أو التوقيت أو إضافة ترجمات محلية قبل التصدير.

هل يمكنني استخدام هوية شركتي التجارية؟

بالتأكيد. يمكنك رفع الشعارات، وتعيين خطوط وألوان العلامة التجارية في «مجموعة العلامة التجارية»، وتطبيقها على قوالب الفيديو للحصول على عروض تقديمية متسقة ومتوافقة مع هويتك البصرية. استمتع بميزات فيديو متقدّمة بالذكاء الاصطناعي معالخططالتي تبدأ من $49 شهرياً.

ما هي صيغ التصدير المتاحة؟

صدّر فيديوهات MP4 بوضع الشاشة العريضة (16:9)، أو المربّع (1:1)، أو العمودي (9:16)، بالإضافة إلى ملفات الترجمة SRT وصور مصغّرة محسّنة للمشاركة باستخدام أداة إنشاء عروض الفيديو أونلاين من HeyGen.

هل HeyGen آمن للعروض التقديمية السرّية؟

Yes. Enterprise plans include SSO, role-based access, encrypted storage, and compliance options. Contact sales for custom security and hosting requirements.

هل يمكنني إنشاء نسخ متعددة اللغات؟

نعم، يمكنك ترجمة النصوص، واستخدام أصوات TTS محلية، وتصدير نسخ متعددة اللغات للوصول إلى جماهير عالمية باستخدام مترجم الفيديو.

كم يستغرق إعداد عرض تقديمي؟

Many presentations can be generated and polished in minutes; final editing time depends on length and the amount of customization you choose when you use a video presentation.

هل تقدّمون إرشاداً أو دعماً خاصاً لفرق العمل؟

نوفّر إرشاداً عند البدء، ومواد تدريبية، ودعماً مخصصاً لعملاء خطط Team وEnterprise لمساعدتك على توسيع إنتاج الفيديو وإنشاء عرض تقديمي بالفيديو.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

ابدأ في الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل أفكارك إلى فيديوهات احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجانًا →
CTA background