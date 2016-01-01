Knip je video's moeiteloos bij met HeyGen. Upload je clip, pas de schuifregelaar aan en laat AI zorgen voor vloeiende overgangen, scherpe sneden en een consistente kwaliteit.

Voor de beste resultaten:

Richt je op sleutelmomenten voordat je gaat bijsnijden

Gebruik AI om pauzes of fouten te verwijderen

Knip op natuurlijke pauzes voor een vloeiende overgang

Optimaliseer de lengte voor elk platform

Nadat je het beeldmateriaal hebt bijgesneden, kun je het eenvoudig omzetten in platformklare formaten met onze Repurpose Video tool voor TikTok, Instagram Reels, YouTube en meer.