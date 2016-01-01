Knip, verkort en polijst je video's met de gratis online videotrimmer. Deze snelle, browsergebaseerde tool maakt bewerken eenvoudig en nauwkeurig. Verwijder ongewenste delen, verfijn je clips en behaal professionele kwaliteit, allemaal zonder software te downloaden. Of het nu voor sociale media, productdemonstraties of tutorials is, je kunt in slechts enkele minuten schone, boeiende video's maken.
Met deze tool kun je van een enkele foto een levensechte AI-avatar maken die echte uitdrukkingen, bewegingen en belichting nabootst voor gepolijste video's. Je kunt direct professionele clips genereren voor sociale inhoud, training of storytelling zonder camera's, crews of bewerkingsvaardigheden.
Bewerk video's moeiteloos met AI-precisie
Zet lang of ruw beeldmateriaal om in korte, boeiende clips die geschikt zijn voor elk platform. Met de AI-gestuurde trimmer van HeyGen kun je video's direct verfijnen, zonder ingewikkelde tools of bewerkingsvaardigheden. Perfect voor sociale media makers, marketeers en professionals die snelle, hoogwaardige resultaten willen
Snoei en perfectioneer je video's met gemak
Knip je video's moeiteloos bij met HeyGen. Upload je clip, pas de schuifregelaar aan en laat AI zorgen voor vloeiende overgangen, scherpe sneden en een consistente kwaliteit.
Voor de beste resultaten:
Richt je op sleutelmomenten voordat je gaat bijsnijden
Gebruik AI om pauzes of fouten te verwijderen
Knip op natuurlijke pauzes voor een vloeiende overgang
Optimaliseer de lengte voor elk platform
Nadat je het beeldmateriaal hebt bijgesneden, kun je het eenvoudig omzetten in platformklare formaten met onze Repurpose Video tool voor TikTok, Instagram Reels, YouTube en meer.
Pas je clip aan voor elk platform
Kies uw beeldverhouding, snijd uw kader bij en wijzig de grootte van uw video voor TikTok, Instagram Reels, YouTube Shorts of Facebook. Pas het geluid aan, demp het audio of voeg de laatste hand toe, allemaal rechtstreeks vanuit uw browser.
Trim, formaat wijzigen & hergebruik je video's in 4 eenvoudige stappen
Maak binnen enkele minuten gepolijste video's met deze eenvoudige stappen. Gebruik AI-gestuurde Instant Highlight om snel de beste delen van uw inhoud te vinden en te delen met onze online videovertaler en AI-videogeneratortools.
Importeer uw video vanaf uw apparaat of voeg een openbare URL toe. De tool ondersteunt MP4, MOV en AVI formaten.
Gebruik de schuifregelaar om te kiezen waar uw clip begint en eindigt voor snel en nauwkeurig bijsnijden.
Snijd bij, wijzig het formaat of demp delen van je video om aan de eisen van je platform te voldoen.
Sla je bewerkte clip op of deel deze direct op TikTok, Instagram of YouTube.
HeyGen ondersteunt MP4, MOV, AVI en de meeste gangbare videoformaten voor snel uploaden. Als een bestand niet wordt geladen, kan het beschadigd zijn of de uploadlimieten overschrijden.
Je kunt video's bijsnijden zonder een account aan te maken, wat het makkelijk maakt om direct te beginnen. Meld je alleen aan als je meer functies en cloudopslagopties wilt.
Ja. Je kunt meerdere secties bijsnijden en ongewenste momenten verwijderen in één bewerking. Als je klaar bent, exporteer je eenvoudig je bewerkte clip in enkele seconden.
Nee. Het gereedschap behoudt de originele resolutie van je video terwijl het soepele, nauwkeurige sneden levert. Je kunt je clip ook op maat maken met het Resize Video-gereedschap indien nodig.
Ja. Alle video's worden verwerkt met encryptie en automatisch verwijderd kort na voltooiing. Uw inhoud blijft privé en beschermd bij elke stap.
Zeker. Je kunt video's bijsnijden, van formaat veranderen en exporteren in formaten die perfect zijn voor TikTok, Reels en YouTube Shorts. Voor volledige hergebruik, probeer de Repurpose Video tool.
Ja. Na het bijsnijden kun je je video verbeteren met AI-tools zoals avatars, voice-overs en vertalingen. Ontdek de AI Talking Head Generator voor geavanceerde aanpassingen.
