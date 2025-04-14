أنشئ فيديوهات عطلات احترافية ومتقنة من نص بسيط باستخدام أداة إنشاء فيديوهات العطلات المدمجة في HeyGen. أنشئ تهاني موسمية، وحملات احتفالية، ومحتوى للاحتفالات في أي مناسبة بدون كاميرات أو برامج مونتاج أو خبرة في الإنتاج.
لماذا تختار العلامات التجارية أداة إنشاء الفيديو من HeyGen
أنشئ أي فيديو عطلات من نص
استغنِ تمامًا عن الكاميرا وفريق التصوير. اكتب النص أو رسالة التهنئة، واختر أسلوبًا بصريًا موسميًا، وسيقوم صانع فيديو العطلات بإنشاء فيديو كامل تلقائيًا. سواء كنت تنشئ رسالة لعيد الميلاد، أو تهنئة لديوالي، أو حملة لرأس السنة، أو رسالة شكر لعيد الشكر، فأنت تبدأ بالكلمات وتنتهي بفيديو احترافي. يستغرق سير العمل بالكامل دقائق بدلًا من أيام، ولا تحتاج إلى أي خبرة في المونتاج. استخدم محرك تحويل النص إلى فيديو للانتقال من النص إلى محتوى عطلات جاهز في جلسة واحدة.
آلاف قوالب الفيديو الخاصة بالعطلات
تصفّح مجموعة مميزة من قوالب الفيديو الخاصة بالمناسبات، المصممة لكل الاحتفالات الكبرى عبر الثقافات والفصول. الخلفيات الاحتفالية، والرسوم المتحركة، ولوحات الألوان الموسمية مدمجة مسبقًا بحيث يبدو فيديوك احترافيًا من أول لقطة. أضف الملصقات والأيقونات والرسوم المتحركة ذات طابع الأعياد لتمنح كل فيديو لمسة فريدة تتماشى مع علامتك التجارية والمناسبة.مولّد الفيديو بالذكاء الاصطناعييتولى تلقائيًا إدارة كل طبقات العناصر البصرية، بحيث يمكن لفريقك التركيز على الرسالة بدلًا من الانشغال بالإنتاج.
أدوات تحرير بالسحب والإفلات
اجعل فيديو العطلة خاصًا بك تمامًا بدون أي مهارات تقنية. تتيح لك واجهة السحب والإفلات تزيين الفيديو بتأثيرات موسمية، وضبط موسيقى الخلفية والمؤثرات الصوتية، وتطبيق الفلاتر لخلق أجواء عطلة مناسبة. أضف صورًا من مكتبة الصور، أو بدّل الخلفيات، أو أدرج عنصرًا بصريًا لشجرة كريسماس لاستكمال المظهر. تتم كل عملية التعديل داخل المتصفح، لذلك لا حاجة لتثبيت أي شيء ولا لتعلّم برامج معقّدة. محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي يحافظ على سير العمل بسيطًا وسهل الاستخدام من البداية حتى النهاية.
تعليق صوتي طبيعي بأكثر من 175 لغة
أضف تعليقًا صوتيًا دافئًا وطبيعيًا إلى أي فيديو خاص بالمناسبات دون تسجيل جملة واحدة. استنسخ صوتك من مقطع صوتي قصير وطبّقه على كل تهنئة موسمية تنشئها. أرسل نفس رسالة التهنئة بالسنة الجديدة أو الأعياد إلى الفرق والعمـلاء والشركاء في أكثر من 40 دولة بلغتهم المفضلة، من دون إعادة بناء الفيديو في كل مرة. الـمولّد الصوت بالذكاء الاصطناعيينشئ صوتًا بجودة البث من النص خلال دقائق، مع الحفاظ على النبرة والدفء في كل نسخة لغوية.
خصّص فيديوهات العطلات على نطاق واسع
إرسال تهنئة عطلات عامة واحدة إلى قائمة جهات الاتصال بالكامل أمر سهل. لكن إرسال فيديو مخصص لآلاف المستلمين هو ما يعلّق عنده أغلب الفرق. مع التخصيص على دفعات، يمكنك تبديل الأسماء، وذكر الشركات، والتفاصيل المخصصة عبر مئات من نسخ فيديوهات العطلات بشكل تلقائي. يحصل كل مستلم على تهنئة تبدو وكأنها صُنعت خصيصًا له، مما يجعل إنشاء محتوى عطلات مخصص على نطاق واسع أمرًا بسيطًا وسلسًا. اجمع ذلك مع استبدال الوجه بالذكاء الاصطناعي لعرض مقدّمين مختلفين عبر المناطق أو الحملات دون الحاجة إلى تصوير إضافي.
ترجم أي فيديو عطلة فورًا
يمكن لفيديو عطلات واحد أن يصل إلى جماهير واسعة ومتنوّعة عندما يكون الترجمة جزءًا أساسيًا من سير عمل الإنتاج. قم بمواءمة محتوى المواسم إلى أكثر من 175 لغة مع مزامنة شفاه دقيقة وجودة صوت محفوظة، بحيث يبدو كل إصدار طبيعيًا تمامًا مثل النسخة الأصلية. شارك حملة واحدة عبر جميع الأسواق في فترة بعد الظهر بدلًا من إدارة جداول إنتاج منفصلة لكل منطقة. استخدم مترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي لمواءمة محتوى العطلات لأي سوق دون إعادة بناء الفيديو من الصفر.
حالات استخدام صانع فيديو العطلات
Running a major campaign for Christmas, Lunar New Year, or any global holiday requires consistent, high-quality video across every channel and market. Traditional production means multiple shoots, rounds of editing, and agency fees that slow down your timeline. A holiday video is a great way to convey your brand's warmth and leave a lasting impression on customers during the festive season. With a holiday video maker, your team writes the script, selects the seasonal look, and generates campaign-ready videos the same day. Use marketing videos to build full seasonal campaigns from a single workflow.
Recording a personal holiday message from a CEO or department head usually means scheduling time, finding a quiet space, and editing the footage afterward. That process takes days for one video and falls apart at scale when you need different messages for different regions or teams. With the holiday video maker, leadership writes their message, approves the script, and gets a finished video without stepping in front of a camera. The result looks polished and personal. The faceless video workflow means no camera is ever required.
Sometimes the most impactful holiday message is the personal one. Sending a heartwarming video to loved ones, close friends, or a small team captures the joy of the season in a way a text message never can. A heartfelt holiday video is a great way to build stronger connections and show people they matter. Produce a professional-looking video in minutes, add a personal voiceover, and share it across any social media platform or messaging app. Use the invitation video tool to create moments people will cherish long after the holidays.
Social feeds fill up with generic holiday posts every year. Standing out requires video content that is on-trend, on-brand, and published at the right moment. Most teams do not have the bandwidth to produce fresh holiday videos for TikTok, Instagram Reels, and YouTube Shorts simultaneously. With the holiday video maker, you generate platform-optimized seasonal clips in minutes and schedule them before the rush. The reel generator and tiktok video tools produce vertical, short-form holiday content built for each platform.
Internal holiday communications break down when your workforce spans multiple countries and languages. A single English-language video leaves non-native speakers feeling excluded and reduces the impact of the message. Produce one holiday greeting and localize it into every language your teams speak, with natural narration and accurate timing in each version. Würth Group cut translation costs by 80% and delivered a 65-minute presentation across 8 languages in four days using this approach. Use AI dubbing to make every internal holiday message feel local.
Time-sensitive holiday promotions need to go live fast. Waiting on a production team or agency to deliver a finished video ad means missing peak buying windows. With the holiday video maker, your marketing team writes the offer, selects a seasonal style, and publishes a finished promo video the same day. Making holiday videos for limited-time offers is something any team can do without video editing experience. Pair with the AI ad maker to turn holiday promos into ready-to-run video ads.
كيف يعمل مُنشئ فيديو العطلات
انتقل من نص عطلتك إلى فيديو جاهز قابل للمشاركة في أربع خطوات تستغرق دقائق فقط من التحضير حتى النشر.
تصفّح قوالب موسمية وسمات بصرية لكل أنواع المناسبات. اختر الخلفيات ولوحات الألوان وتنسيقات التخطيط التي تناسب الحدث وهويتك البصرية. يقوم النظام بإعداد جميع العناصر البصرية والانتقالات وإعدادات التعليق الصوتي قبل أن تكتب كلمة واحدة.
أدخل نص إعلان العطلة مباشرة أو الصقه من محتوى جاهز. عدّل النبرة والطول والإيقاع ليتناسب مع المناسبة. يقوم النظام بتحليل النص لاستخراج بنية المشاهد وتوقيتها وتجهيزه لتحويله إلى فيديو.
أضف شعارك، عدّل أسلوب التعليق الصوتي، طبّق الترجمات النصية، أو بدّل مشاهد المقدم. في الحملات الدفعية، ارفع قائمة المستلمين وسيقوم النظام بتخصيص نسخة فيديو لكل شخص تلقائياً. تتم جميع التعديلات في واجهة تعتمد على النصوص، ولا تحتاج إلى أي مهارات في مونتاج الفيديو.
قم بإخراج الفيديو النهائي ثم حمّله أو انشره مباشرة على القناة التي تفضّلها. تصبح فيديوهات العطلات جاهزة خلال دقائق، ومهيّأة لوسائل التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني أو المنصات الداخلية، دون الحاجة إلى أي مرحلة ما بعد الإنتاج.
أداة إنشاء فيديوهات المناسبات هي أداة تحوّل النص المكتوب أو الرسالة إلى فيديو موسمي جاهز، يتضمّن العناصر البصرية والتعليق الصوتي والرسوم المتحركة. مع HeyGen، يمكنك إنتاج تهاني الكريسماس، وحملات رأس السنة، ورسائل الديوالي، ورسائل الشكر في عيد الشكر، وبطاقات حانوكا، وعروض رأس السنة القمرية، ومحتوى الاحتفالات لأي مناسبة.من النص إلى الفيديويتولى سير العمل عملية الإنتاج البصري تلقائياً، بحيث تنتقل من النص إلى فيديو مصقول وجاهز للمشاركة من دون أي تصوير أو مونتاج.
نعم. التخصيص مدمج في سير عمل الإنتاج. يمكنك استنساخ صوتك بحيث يبدو التعليق الصوتي وكأنه بصوتك، كما يتيح لك التخصيص على دفعات تبديل الأسماء والتحيات والإشارات عبر مئات من إصدارات الفيديو انطلاقاً من قالب واحد فقط. يتلقى كل مستلم فيديو تم إنشاؤه خصيصاً له. تصل الألفة والدفء لأن طريقة التقديم مصممة له وليست عامة.ميزة استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعيتحافظ على نبرة صوتك الطبيعية في كل إصدار.
معظم فيديوهات العطلات تكون جاهزة في أقل من خمس دقائق بعد إرسال النص الخاص بك. محرّك الإخراج يعالج التعليق الصوتي، واختيار المشاهد، ومزامنة العناصر البصرية في الوقت نفسه، لذلك لا توجد قائمة انتظار للتحرير اليدوي. إذا كنت تنتج مجموعة من فيديوهات العطلات المخصّصة لقائمة كبيرة من جهات الاتصال، يقوم النظام بإنشاء جميع الإصدارات بالتوازي، ما يعني أنك لن تنتظر وقتًا أطول لـ 500 فيديو مقارنة بخمسة فيديوهات فقط.
نعم. لا تحتاج إلى كاميرا أو استوديو أو مقدّم حقيقي على الإطلاق. يمكنك استخدام مقدّم رقمي من مكتبة تضم أكثر من 1,000 خيار جاهز، أو إنشاء مقدّم مخصّص من صورة واحدة باستخدام تقنية AI Photo Avatar، أو إنتاج فيديو عطلات كامل بدون ظهور أي شخص، مع تعليق صوتي ولقطات موسمية فقط. كل هذه الأساليب تمنحك نتيجة احترافية دون أن تضطر أنت أو أي شخص من فريقك للوقوف أمام الكاميرا.
اكتب النص مرة واحدة واستخدم محرّك الترجمة لتهيئته لأي من أكثر من 175 لغة. يحافظ كل إصدار مترجم على نبرة الصوت الأصلية ويُبقي توقيت السرد دقيقًا بحيث يبدو الفيديو طبيعيًا في كل لغة. يمكنك تقديم نفس الحملة الموسمية للفرق أو العملاء في أكثر من 40 دولة في فترة بعد الظهر باستخدام الدبلجة بالذكاء الاصطناعي، بدون جدول إنتاج منفصل لكل سوق.
نعم. عدّل النص، واضبط التعليق الصوتي، واستبدل العناصر البصرية، أو غيّر أي عنصر من خلال محرر يعتمد على النص، ثم أعد التصيير. سيكون الفيديو المحدَّث جاهزًا خلال دقائق بدون الحاجة إلى إعادة البناء من الصفر أو إعادة التصوير. هذا يجعل أداة إنشاء فيديوهات العطلات مفيدة للعروض الترويجية الحساسة للوقت حيث تتغيّر تفاصيل العرض خلال مواسم الذروة. استخدم محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي لإجراء التعديلات بسرعة دون التأثير على باقي سير عمل الإنتاج.
تقدّم HeyGen أداة مجانية لصناعة فيديوهات المناسبات بدون الحاجة إلى بطاقة ائتمان، بحيث يمكنك البدء في الإنشاء واستكشاف المزايا الأساسية فورًا. الباقات المدفوعة التي تبدأ من 24$ شهريًا تتيح لك استنساخ الصوت، وفيديوهات أطول، وتخصيصًا على دفعات، والوصول إلى مكتبة كاملة من القوالب الموسمية. باقات الفرق والشركات تتضمّن أدوات للتعاون، وإمكانية الوصول إلى الـ API، ودعمًا مخصصًا لحملات المناسبات ذات الحجم الكبير. فعّل مزايا الفيديو بالذكاء الاصطناعي المتقدّمة مع الباقات التي تبدأ من $49 شهريًا.
الاستعانة بمصوّر فيديو لجلسة تصوير موسمية يتطلّب عادةً تنسيق المواعيد، والسفر، والمعدات، ووقتاً طويلاً لمرحلة ما بعد الإنتاج، مما قد يستغرق عدة أيام ويكلّف آلاف الدولارات لكل فيديو. لقطات الفيديو الجاهزة (Stock) تقيّد قدرتك على تخصيص المحتوى أو مواءمته مع هويتك التجارية. صانع فيديوهات المناسبات يتيح لفريقك إنشاء فيديوهات احترافية لأي مناسبة بجزء بسيط من التكلفة وفي وقت أقل بكثير. العملاء يذكرون انخفاض تكاليف الإنتاج بنسبة تصل إلى 70% مقارنة بالأساليب التقليدية.فيديو عرض المنتجوسير عمل الفيديو الترويجي يطبّقان النموذج نفسه على محتوى حملات المناسبات.
نعم. يتم إنشاء الترجمات تلقائياً من النص الذي تكتبه، ويمكن تنسيقها وتغيير موضعها وتصديرها بصيغة SRT أو VTT. إضافة الترجمات تجعل المحتوى أكثر سهولة للوصول وتزيد من وقت المشاهدة على منصات التواصل الاجتماعي التي تعمل فيها الفيديوهات تلقائياً بدون صوت. استخدم مولّد الترجمات لتطبيق الترجمات وتخصيصها على أي فيديو خاص بالعطلات بدون خطوة تحرير منفصلة.
يمكنك تصدير فيديوهات العطلات بالوضع الأفقي لـ YouTube والبريد الإلكتروني، وبصيغة مربعة لـ Instagram وLinkedIn، وبصيغة عمودية لـ TikTok وInstagram Reels. يتم إخراج كل الصيغ من نفس النص والقالب دون الحاجة إلى إعادة إنشاء الفيديو. أداة الذكاء الاصطناعي لوسائل التواصل الاجتماعي تنشئ تلقائياً نسخاً محسّنة لكل منصة، حتى لا تضطر إلى إعادة تنسيق نفس الفيديو يدوياً لكل قناة.
نعم. يمكنك رفع صورك وفيديوهاتك الخاصة، والمنصّة تدمجها في النتيجة النهائية إلى جانب العناصر البصرية المُنشأة، والخلفيات الموسمية، والتعليق الصوتي المُنتَج بالذكاء الاصطناعي. يكون هذا مفيدًا عندما تريد عرض منتجات حقيقية، أو أعضاء الفريق، أو لحظات خاصة بالعلامة التجارية داخل فيديو بطابع عطلات.أداة تحويل الصورة إلى فيديوتجعل من السهل دمج العناصر البصرية الخاصة بك في أي سير عمل لإنشاء فيديو خاص بالعطلات.
تتضمن المنصة مجموعة كاملة من أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة خصيصًا لإنشاء الفيديوهات: إنشاء النصوص، استنساخ الصوت، مزامنة الشفاه، إنشاء المشاهد تلقائيًا، الترجمة، والتخصيص على نطاق واسع. لست بحاجة إلى ربط عدة تطبيقات معًا أو إدارة سير عمل منفصل لكل مهمة. كل ما تحتاج إليه لإنشاء فيديو أعياد سعيدة احترافي وفعّال متوفر في مكان واحد، ويمكنك الوصول إليه مباشرة من المتصفح دون الحاجة إلى تحميل أي برنامج.
