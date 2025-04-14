أداة إنشاء فيديوهات الجنازات لدينا تساعدك على إعداد فيديوهات تأبينية مؤثرة، من خلال تحويل الصور ولقطات الفيديو المنزلية والأغاني المفضلة إلى فيديو تأبيني متقن خلال دقائق، بدون كاميرات وبدون برامج مونتاج. كرّم من تحب من خلال فيديو تذكاري يمكنك عرضه في المراسم، أو مشاركته عبر الإنترنت، أو الاحتفاظ به كتذكار.
مزايا صانع فيديو الجنازة
عروض شرائح تذكارية للصور والفيديو
ارفع الصور ومقاطع الفيديو التي جمعتها، وسيتيح لك صانع فيديو التأبين هذا إنشاء عرض شرائح تذكاري على أنغام الأغنية التي تختارها. اسحب وأفلت الصور في محرر الفيديو أونلاين المبني على HeyGen AI video generator، بدون شريط زمني معقّد وبدون الحاجة لتثبيت أي برنامج.
قوالب جاهزة لفيديوهات تأبينية
اختر قالباً من مكتبة تصاميم التأبين والجنازات بدلاً من البدء من شاشة فارغة. يضبط كل قالب لفيديو التأبين الخلفية والانتقالات وشريحة العنوان والإيقاع بالنيابة عنك. خصّص الألوان والخطوط والنصوص لتخصيص الفيديو وإنشاء تأبين مؤثّر بينما تركّز على اختيار الصور المناسبة.
أسماء وتواريخ واقتباسات على الشاشة
Add text such as names, dates, and quotes that help every guest follow the story. The subtitle generator keeps captions readable on a large screen, and you can add text to any slide and hold it long enough for people across the room to read every word.
موسيقى مناسبة، مُزامَنة مع كل شريحة
اجعل رسالة الوداع شخصية أكثر باختيار أغنية كانت تعني لهم الكثير، أو برفع أغنية من العائلة، لتحصل على فيديو بموسيقى تناسب اللحظة. يمكنك التحكّم في مدة ظهور كل صورة، بحيث لا يتسارع عرض الشرائح ويبقى الإيقاع ثابتًا، هادئًا، وسهلًا على القلب أن يحتفظ به.
شارك التكريم بأكثر من 175 لغة
When relatives are spread across countries, the AI video translator rebuilds the whole video tribute in 175+ languages with natural lip-synced voice, not subtitles alone. Share your video so one heartfelt memorial video reaches a grandmother abroad and cousins overseas in the language each of them speaks at home.
Families used to hand a box of prints to the funeral home. Easily add photos yourself, bring one treasured still to life with image to video, and pay tribute with a finished video ready for a touching funeral service.
A celebration of life leans warm, not somber. Choose a beautiful memorial slideshow, group brighter photos into chapters like family, travel, and work, and create a unique tribute that will commemorate a life fully lived.
قراءة كلمة التأبين بصوت عالٍ في يوم المراسم تكون صعبة. انسخ النص، ودَع مُولِّد الصوت بالذكاء الاصطناعي يقدّمه كتعليق صوتي دافئ وثابت لعرض شرائح تذكاري يروي قصتهم، حتى يُسمَع صوتها عندما يكون الكلام مرهقًا للغاية.
A pet is family too. Gather phone photos and short clips of your dog or cat, set them to a gentle song, and create a memorial you can revisit long after the loss, a touching memorial to a companion you cherish.
رسالة البريد الصوتي المحفوظة هذه ثمينة وسهلة الفقدان. حوّلها إلى مقطع قابل للمشاركة من صوت إلى فيديو، وادمج التسجيل مع الصور، واحتفظ بذكراهم حيّة من خلال عرض شرائح تذكاري يمكن للعائلة كلها الاحتفاظ به.
Grief crosses borders and so should the tribute. Make a memorial video, then create a video version in each relative's language so nobody watching from another country feels left out of the goodbye, turning the day into a shared legacy video.
كيف يعمل مُنشئ فيديو الجنازة
This simple video creation process shows how to create a tribute video, going from a folder of photos to a finished tribute video in four steps, ready to play at the service the same day.
Add photos, home videos, and any video clips from family, in any common format, from any device.
اختر تصميماً أنيقاً يضبط الخلفية والانتقالات والإيقاع تلقائياً، ثم خصّصه بما يناسب ذوقك.
أضف أغنية معبّرة، ثم أدرج نصوصًا مثل الأسماء والتواريخ والاقتباسات، وحدّد مدة عرض كل شريحة.
حمّل فيديو التكريم بجودة HD، واحفظه على وحدة USB لتشغيله في القاعة، أو أرسل رابطًا خاصًا للعائلة في أي مكان.
أداة إنشاء فيديو جنازة هي أداة إلكترونية عبر الإنترنت تحوّل صورك ومقاطع الفيديو والموسيقى الخاصة بك إلى فيديو تأبيني يمكنك عرضه في مراسم الجنازة أو مشاركته عبر الإنترنت. باستخدام صانع عرض الشرائح هذا للجنازات، يمكنك رفع ذكرياتك، اختيار قالب جاهز، إضافة عناوين توضيحية وأغنية، ثم تصدير فيديو نهائي، دون الحاجة إلى أي مهارات في مونتاج الفيديو. يمكنك إنشاء فيديو تأبيني عبر الإنترنت خلال دقائق، مباشرة من المتصفح.
تستمر معظم عروض الشرائح في الجنازات من خمس إلى ثماني دقائق، أي ما يعادل تقريبًا من 40 إلى 80 صورة، مع عرض كل صورة لمدة أربع إلى خمس ثوانٍ، على أن تكون الخلفية من أغنية أو أغنيتين. إذا كان لديك عدد قليل فقط من الصور القديمة، يمكنك عرض كل صورة لمدة أطول وإضافة صور لأماكن ذات معنى، وسيُساعدك صانع عروض شرائح تذكارية على إنشاء عرض شرائح لصور تذكارية يبدو غنيًا ومتكاملًا رغم ذلك.
نعم. أضِف أغنية من المكتبة أو ارفع ملف MP3 كان له معنى لديهم، ثم خصّص التوقيت بحيث تتوافق الصور مع الموسيقى. إذا كان سيتم تشغيل الفيديو في خدمة عامة، تأكّد من أن لديك الحق في استخدام المقطع، لأن بعض الأماكن قد تكون لديها قواعد خاصة بالتراخيص.
صدّر الفيديو بجودة HD كملف MP4 قياسي يعمل على أجهزة العرض في القاعات، وشاشات التلفزيون، وأجهزة اللابتوب. احفظ نسخة على وحدة تخزين USB وأرسل رابط نسخة احتياطية عبر البريد الإلكتروني إلى مدير الجنازة مسبقًا. اختبار تشغيل الفيديو في اليوم السابق هو الطريقة الأكثر أمانًا لتجنّب أي مفاجآت في فيديو تأبين الجنازة.
نعم. قالب فيديو التكريم يتولى تنسيق العناصر والانتقالات والإيقاع، بحيث يمكن للمستخدم لأول مرة أن ينشئ فيديو في مساء واحد. ارفع صورك، أضف أغنية، أضف بعض العناوين التوضيحية، ثم صدّر الفيديو، من دون الحاجة لتعلّم برامج معقّدة في وقت الحزن.
إلى جانب إنشاء عرض الشرائح، يحوّل HeyGen المرثية المكتوبة إلى سرد صوتي، ويمكنه إنشاء فيديوهات تذكارية بأكثر من 175 لغة مع مزامنة الشفاه للصوت. الأدوات الأخرى تتوقف عند الصور والموسيقى، فيحصل الأقارب الذين يتحدثون لغة أخرى على ترجمة نصية في أفضل الأحوال، بينما من المفترض أن يشعروا بأنهم جزء حقيقي من لحظة الوداع.
نعم. الأشخاص الذين ليست لديهم أي خبرة في الإنتاج يحصلون على نتائج بجودة الاستوديو على HeyGen، والمدرّسAnton Voroniuk خفّض تكاليف الإنتاج بحوالي 40 مرة ووفر 15.5 ساعة أسبوعيًا بعد الانتقال إلى HeyGen. يمكن لعائلة مفجوعة إنشاء رسالة تكريم مؤثرة في جلسة واحدة بدلًا من أيام.
حمّل الفيديو وانشره على موقع تذكاري، أو على YouTube، أو عبر رابط خاص ترسله في رسالة نصية أو بريد إلكتروني. يمكنك أيضًا مشاركته على Facebook حتى يتمكن أفراد العائلة والأصدقاء البعيدون من مشاهدته وإضافة ذكرياتهم الخاصة إلى هذا الفيديو التذكاري المؤثر، ليبقى حيًا كتذكار شخصي يمكنهم الرجوع إليه في أي وقت.
يمكنك البدء بفيديو مجاني وإنشاء تحية كاملة دون أي تكلفة، مما يجعل HeyGen أداة حقيقية لإنشاء فيديوهات تحية مجانية وفيديوهات تأبين مجانية لخدمة لمرة واحدة. تبدأ الخطط المدفوعة من حوالي 24 دولارًا شهريًا، وتضيف مدد تشغيل أطول، وتصدير بجودة HD و4K، وبدون علامة مائية.
نعم. افتح المشروع في محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي لإضافة صورة وصلت متأخرة، أو استبدال أغنية، أو تعديل الترجمة دون البدء من جديد. غالبًا ما تجري العائلات عدة جولات من التعديلات باستخدام أداة إنشاء فيديوهات التكريم عبر الإنترنت هذه قبل أن يبدو الفيديو النهائي مناسبًا تمامًا، ويتم تصدير كل تعديل جديد في غضون دقائق.
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