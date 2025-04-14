تستمر معظم عروض الشرائح في الجنازات من خمس إلى ثماني دقائق، أي ما يعادل تقريبًا من 40 إلى 80 صورة، مع عرض كل صورة لمدة أربع إلى خمس ثوانٍ، على أن تكون الخلفية من أغنية أو أغنيتين. إذا كان لديك عدد قليل فقط من الصور القديمة، يمكنك عرض كل صورة لمدة أطول وإضافة صور لأماكن ذات معنى، وسيُساعدك صانع عروض شرائح تذكارية على إنشاء عرض شرائح لصور تذكارية يبدو غنيًا ومتكاملًا رغم ذلك.