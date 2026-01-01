اختبر عددًا أكبر من المواد الإبداعية دون تجاوز ميزانيتك. خصّص فيديوهاتك، وغيّر مقاسها لأي أبعاد، أو عدّل الجملة الافتتاحية، ثم أنشئ نسخًا متعددة من مشروع واحد وقم بتنزيلها. محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي المتكامل يعمل داخل المتصفح، لذلك لا تحتاج إلى أي خبرة في مونتاج الفيديو لتحرير فيديوهات التجارة الإلكترونية.