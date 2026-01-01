منشئ فيديوهات تجارة إلكترونية بالذكاء الاصطناعي لإنشاء فيديوهات منتجات مذهلة

حوّل وصف المنتجات إلى فيديوهات تجارة إلكترونية احترافية في دقائق مع HeyGen. بدون كاميرات، بدون فرق تصوير، بدون برامج مونتاج. الصق النص، اختر الأسلوب، واحصل على فيديوهات منتجات، وإعلانات UGC، وعروض توضيحية جاهزة للنشر.

AI ecommerce video maker creating stunning product videos.
١٤١٬٩٩٩٬٥٦١Videos generated
١١٦٬٧٥٦٬٦٠٠Avatars generated
١٩٬٥٨٤٬٥٢٤Videos translated
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Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
الميزات الرئيسية

مزايا صانع فيديو التجارة الإلكترونية

إنشاء فيديو منتج في دقائق

أضف تفاصيل منتجك واحصل على فيديوهات تجارة إلكترونية عالية الجودة خلال دقائق. صف المنتج، واختر الأسلوب، وسيقوم محرك تحويل النص إلى فيديو بإنشاء المشاهد والتعليق الصوتي والحركة تلقائياً. يسهّل عليك هذا صانع فيديوهات التجارة الإلكترونية إنشاء محتوى فيديو احترافي بدون أي منحنى تعلّم.

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AI product video creation process for ecommerce listings.

تنقية الصوت بالذكاء الاصطناعي للحصول على لقطات مثالية

سجّل مرة واحدة ودَع تنظيف الكلام بالذكاء الاصطناعي يزيل تلقائياً كلمات الحشو، فترات التوقف الطويلة، البدايات الخاطئة، وإعادة التسجيل. من دون الحاجة لأي مهارات مونتاج، يقوم بجمع أفضل لقطاتك مع انتقالات غير مرئية، بحيث يبدو كل فيديو عرض منتج وكأنه تم تسجيله بإتقان، ويوفّر عليك ساعات من تحرير الفيديو.

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AI product demo workspace with Speech Cleanup editing.

إعلانات UGC بأسلوب صُنّاع المحتوى مع تعليق صوتي

أنشئ إعلانات لافتة أثناء التمرير تبدو كمنشورات حقيقية من عملائك. اكتب جملة جذب، أضف تعليقاً صوتياً طبيعياً، وأنتج مقاطع سريعة بأسلوب شهادات العملاء. صانع الإعلانات بالذكاء الاصطناعي والأدوات المدمجة بالذكاء الاصطناعي يحافظان على أن يكون محتواك مناسباً لطبيعة خلاصات Instagram وReels ويقود النقرات إلى صفحات منتجاتك.

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Social media video ads for ecommerce in creator UGC style.

فيديوهات متعددة اللغات للعلامات التجارية العالمية

وصّل رسالتك إلى المتسوقين في كل سوق بدون إعادة إنتاج فيديو واحد من جديد. أنشئ تعليقاً صوتياً طبيعياً بأكثر من 175 لغة، ثم محلّي المقاطع النهائية مع مزامنة شفاه دقيقة باستخدام مترجم الفيديو. فيديو منتج واحد يتحول إلى أصل جاهز للعرض في كل منطقة، وكل ذلك من خلال منصة واحدة.

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Multilingual AI video production for global ecommerce brands.

محرّر متكامل في متصفّحك

اختبر عددًا أكبر من المواد الإبداعية دون تجاوز ميزانيتك. خصّص فيديوهاتك، وغيّر مقاسها لأي أبعاد، أو عدّل الجملة الافتتاحية، ثم أنشئ نسخًا متعددة من مشروع واحد وقم بتنزيلها. محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي المتكامل يعمل داخل المتصفح، لذلك لا تحتاج إلى أي خبرة في مونتاج الفيديو لتحرير فيديوهات التجارة الإلكترونية.

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All-in-one AI video generator editor for product marketing.

أفكار واستخدامات لفيديو التجارة الإلكترونية

فيديوهات عرض المنتج التي تعزّز المبيعات

Filming demos for every SKU eats time and budget. Turn product photos and specs into a clean product video for every listing, showcase it on Amazon, and boost conversions on your product pages.

فيديوهات تسويق على Instagram في دقائق

Shooting fresh social creative is slow and costly. Turn a quick idea into ready-to-post clips with the tiktok video generator, then resize them into an Instagram story or Reel to engage shoppers with video marketing.

آراء العملاء التي تجذب الانتباه

Chasing customers for recorded reviews rarely scales. Script authentic social proof, pick from a library of AI actors, and produce stunning testimonial videos that attract buyers and lift engagement before checkout.

فيديوهات ترويجية لإعادة استخدامها ونشرها

Seasonal pushes stall when creators are booked out. Spin up a promo video for Black Friday or flash sales in minutes, then repurpose and publish that video content to any platform anytime.

فيديوهات شرح من صورة إلى فيديو

New features are hard to explain in a product photo. Write the key points and build an AI video explainer with animation that shows how your product works in a professional-looking walkthrough before they buy.

غيّر الحجم وصدّر وأضف ترجمة نصية

Every channel wants a different format. Produce marketing videos once, then resize and export them with the right graphics and text overlay for each platform, from lifestyle Reels to landscape ads.

كيف تعمل

كيف يعمل مُنشئ فيديو للتجارة الإلكترونية

أنشئ فيديو للتجارة الإلكترونية في أربع خطوات بسيطة تنقلك من فكرة المنتج إلى مقطع مصقول جاهز للنشر.

الخطوة 1

اختر نمط الفيديو

اختر قالباً ونسبة عرض إلى ارتفاع والمظهر المناسب لمتجرك، ثم حدّد نوع فيديو المنتج الذي تريده.

الخطوة 2

أضف نصوص منتجك التسويقية

الصق تفاصيل منتجك أو وصفه. يقوم النظام بتقسيمه إلى مشاهد وضبط إيقاع العرض بشكل طبيعي.

الخطوة 3

خصّص التفاصيل

أضف ترجمات، وخلفيات، وموسيقى، وعناصر الهوية البصرية، أو صوتاً، ثم عدّل التوقيت بحيث تصل الرسالة كما تريد.

الخطوة 4

أنشئ وانشر

أنشئ فيديو بجودة عالية، ثم صدّره بالصيغة المناسبة لمتجرك وقنواتك على وسائل التواصل الاجتماعي.

Choosing a product video style and template for ecommerce.
Adding product copy to create an ecommerce video.
Customizing details of an AI product demo video.
Multi-platform ecommerce product videos ready to publish.

الأسئلة الشائعة (FAQs)

ما هو صانع فيديو التجارة الإلكترونية وكيف يعمل؟

صانع فيديوهات التجارة الإلكترونية هو منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تقوم بتحويل تفاصيل المنتجات إلى فيديوهات بدون أي تصوير. اختر أسلوب العرض، ثم الصق النص، وستتمكن من إنشاء فيديوهات للمنتجات خلال دقائق. سير عمل تحويل النص إلى فيديو يجمع كل ما تحتاج إليه في مكان واحد.

هل ستساعد فيديوهات المنتجات بالذكاء الاصطناعي في جذب المتسوقين وتحقيق مزيد من النقرات؟

نعم. استخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج مقاطع بأسلوب صُنّاع المحتوى مع أداء طبيعي يتماشى مع النبرة غير الرسمية التي يتوقعها المتسوقون. يعتمد المسوّقون على هذه الأدوات بالذكاء الاصطناعي لإنشاء فيديوهات جذابة باستخدام أدوات إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي بالذكاء الاصطناعي، واختبار نسخ مختلفة على Instagram، وتوسيع نطاق المقاطع التي تحقق نقرات أكثر وترفع معدلات التفاعل.

هل يمكنني إنشاء فيديوهات للتجارة الإلكترونية بدون مهارات تصوير أو مونتاج؟

بالتأكيد. لا تحتاج إلى كاميرا أو مهارات مونتاج. أنشئ فيديو بدون إظهار الوجه لمتجرك باستخدام مقدّمين ونصوص مباشرة من المتصفح أو تطبيق الموبايل. انشر الفيديو أونلاين على أي منصة تواصل اجتماعي، بدون الحاجة إلى أي تصوير.

كيف أحوّل صور المنتجات إلى فيديوهات تجارة إلكترونية احترافية؟

ارفع صورة للمنتج، واختر نصًا أو موجّه حركة، وأداة تحويل الصورة إلى فيديو ستضيف حركة مع لقطات سينمائية بحركات بان وزووم سلسة. لقطات الكتالوج الثابتة تتحول إلى فيديوهات احترافية يمكنك عرضها بسهولة على Amazon، وفي إعلانات أسلوب الحياة، وصفحات عرض المنتجات.

هل يمكنني تخصيص مقاطع فيديو عالية الجودة وتنزيلها لتوفير الوقت؟

نعم. خصّص فيديوهاتك، غيّر مقاسها إلى أي أبعاد، وحمّل ملفات عالية الجودة لكل قناة. اجمع ذلك مع استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي للحفاظ على صوت علامة تجارية متّسق، وتحديث أي إصدار باللمسات النهائية، وتوفير الوقت في الاختبار وتحرير الفيديو.

هل توجد قوالب فيديو احترافية يمكنني تعديلها بدون أي خبرة مسبقة؟

نعم. اختر قوالب احترافية مصممة للتجارة الإلكترونية وعدّلها في محرر الفيديوهات أونلاين السهل هذا أو في صانع فيديوهات إنستجرام. أضف تعليقاً أو نصاً فوق الفيديو بضغطة واحدة، وأدرج العناصر الرسومية، وأنشئ فيديوهات جذابة بمظهر احترافي.

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