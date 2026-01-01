حوّل وصف المنتجات إلى فيديوهات تجارة إلكترونية احترافية في دقائق مع HeyGen. بدون كاميرات، بدون فرق تصوير، بدون برامج مونتاج. الصق النص، اختر الأسلوب، واحصل على فيديوهات منتجات، وإعلانات UGC، وعروض توضيحية جاهزة للنشر.
مزايا صانع فيديو التجارة الإلكترونية
إنشاء فيديو منتج في دقائق
أضف تفاصيل منتجك واحصل على فيديوهات تجارة إلكترونية عالية الجودة خلال دقائق. صف المنتج، واختر الأسلوب، وسيقوم محرك تحويل النص إلى فيديو بإنشاء المشاهد والتعليق الصوتي والحركة تلقائياً. يسهّل عليك هذا صانع فيديوهات التجارة الإلكترونية إنشاء محتوى فيديو احترافي بدون أي منحنى تعلّم.
تنقية الصوت بالذكاء الاصطناعي للحصول على لقطات مثالية
سجّل مرة واحدة ودَع تنظيف الكلام بالذكاء الاصطناعي يزيل تلقائياً كلمات الحشو، فترات التوقف الطويلة، البدايات الخاطئة، وإعادة التسجيل. من دون الحاجة لأي مهارات مونتاج، يقوم بجمع أفضل لقطاتك مع انتقالات غير مرئية، بحيث يبدو كل فيديو عرض منتج وكأنه تم تسجيله بإتقان، ويوفّر عليك ساعات من تحرير الفيديو.
إعلانات UGC بأسلوب صُنّاع المحتوى مع تعليق صوتي
أنشئ إعلانات لافتة أثناء التمرير تبدو كمنشورات حقيقية من عملائك. اكتب جملة جذب، أضف تعليقاً صوتياً طبيعياً، وأنتج مقاطع سريعة بأسلوب شهادات العملاء. صانع الإعلانات بالذكاء الاصطناعي والأدوات المدمجة بالذكاء الاصطناعي يحافظان على أن يكون محتواك مناسباً لطبيعة خلاصات Instagram وReels ويقود النقرات إلى صفحات منتجاتك.
فيديوهات متعددة اللغات للعلامات التجارية العالمية
وصّل رسالتك إلى المتسوقين في كل سوق بدون إعادة إنتاج فيديو واحد من جديد. أنشئ تعليقاً صوتياً طبيعياً بأكثر من 175 لغة، ثم محلّي المقاطع النهائية مع مزامنة شفاه دقيقة باستخدام مترجم الفيديو. فيديو منتج واحد يتحول إلى أصل جاهز للعرض في كل منطقة، وكل ذلك من خلال منصة واحدة.
محرّر متكامل في متصفّحك
اختبر عددًا أكبر من المواد الإبداعية دون تجاوز ميزانيتك. خصّص فيديوهاتك، وغيّر مقاسها لأي أبعاد، أو عدّل الجملة الافتتاحية، ثم أنشئ نسخًا متعددة من مشروع واحد وقم بتنزيلها. محرر الفيديو بالذكاء الاصطناعي المتكامل يعمل داخل المتصفح، لذلك لا تحتاج إلى أي خبرة في مونتاج الفيديو لتحرير فيديوهات التجارة الإلكترونية.
أفكار واستخدامات لفيديو التجارة الإلكترونية
Filming demos for every SKU eats time and budget. Turn product photos and specs into a clean product video for every listing, showcase it on Amazon, and boost conversions on your product pages.
Shooting fresh social creative is slow and costly. Turn a quick idea into ready-to-post clips with the tiktok video generator, then resize them into an Instagram story or Reel to engage shoppers with video marketing.
Chasing customers for recorded reviews rarely scales. Script authentic social proof, pick from a library of AI actors, and produce stunning testimonial videos that attract buyers and lift engagement before checkout.
Seasonal pushes stall when creators are booked out. Spin up a promo video for Black Friday or flash sales in minutes, then repurpose and publish that video content to any platform anytime.
New features are hard to explain in a product photo. Write the key points and build an AI video explainer with animation that shows how your product works in a professional-looking walkthrough before they buy.
Every channel wants a different format. Produce marketing videos once, then resize and export them with the right graphics and text overlay for each platform, from lifestyle Reels to landscape ads.
كيف يعمل مُنشئ فيديو للتجارة الإلكترونية
أنشئ فيديو للتجارة الإلكترونية في أربع خطوات بسيطة تنقلك من فكرة المنتج إلى مقطع مصقول جاهز للنشر.
اختر قالباً ونسبة عرض إلى ارتفاع والمظهر المناسب لمتجرك، ثم حدّد نوع فيديو المنتج الذي تريده.
الصق تفاصيل منتجك أو وصفه. يقوم النظام بتقسيمه إلى مشاهد وضبط إيقاع العرض بشكل طبيعي.
أضف ترجمات، وخلفيات، وموسيقى، وعناصر الهوية البصرية، أو صوتاً، ثم عدّل التوقيت بحيث تصل الرسالة كما تريد.
أنشئ فيديو بجودة عالية، ثم صدّره بالصيغة المناسبة لمتجرك وقنواتك على وسائل التواصل الاجتماعي.
صانع فيديوهات التجارة الإلكترونية هو منصة تعتمد على الذكاء الاصطناعي تقوم بتحويل تفاصيل المنتجات إلى فيديوهات بدون أي تصوير. اختر أسلوب العرض، ثم الصق النص، وستتمكن من إنشاء فيديوهات للمنتجات خلال دقائق. سير عمل تحويل النص إلى فيديو يجمع كل ما تحتاج إليه في مكان واحد.
نعم. استخدم الذكاء الاصطناعي لإنتاج مقاطع بأسلوب صُنّاع المحتوى مع أداء طبيعي يتماشى مع النبرة غير الرسمية التي يتوقعها المتسوقون. يعتمد المسوّقون على هذه الأدوات بالذكاء الاصطناعي لإنشاء فيديوهات جذابة باستخدام أدوات إعلانات وسائل التواصل الاجتماعي بالذكاء الاصطناعي، واختبار نسخ مختلفة على Instagram، وتوسيع نطاق المقاطع التي تحقق نقرات أكثر وترفع معدلات التفاعل.
بالتأكيد. لا تحتاج إلى كاميرا أو مهارات مونتاج. أنشئ فيديو بدون إظهار الوجه لمتجرك باستخدام مقدّمين ونصوص مباشرة من المتصفح أو تطبيق الموبايل. انشر الفيديو أونلاين على أي منصة تواصل اجتماعي، بدون الحاجة إلى أي تصوير.
ارفع صورة للمنتج، واختر نصًا أو موجّه حركة، وأداة تحويل الصورة إلى فيديو ستضيف حركة مع لقطات سينمائية بحركات بان وزووم سلسة. لقطات الكتالوج الثابتة تتحول إلى فيديوهات احترافية يمكنك عرضها بسهولة على Amazon، وفي إعلانات أسلوب الحياة، وصفحات عرض المنتجات.
نعم. خصّص فيديوهاتك، غيّر مقاسها إلى أي أبعاد، وحمّل ملفات عالية الجودة لكل قناة. اجمع ذلك مع استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي للحفاظ على صوت علامة تجارية متّسق، وتحديث أي إصدار باللمسات النهائية، وتوفير الوقت في الاختبار وتحرير الفيديو.
نعم. اختر قوالب احترافية مصممة للتجارة الإلكترونية وعدّلها في محرر الفيديوهات أونلاين السهل هذا أو في صانع فيديوهات إنستجرام. أضف تعليقاً أو نصاً فوق الفيديو بضغطة واحدة، وأدرج العناصر الرسومية، وأنشئ فيديوهات جذابة بمظهر احترافي.
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Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.
حوّل أفكار منتجاتك إلى فيديوهات تجارة إلكترونية احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.