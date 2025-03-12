تخصيص الحركة يتيح لك كتابة التوجيهات كما لو أن منتجًا يقدّمها: انظر إلى الكاميرا، انحنِ للأمام، حافظ على طاقة منخفضة. يقدّم نفس الأفاتار المخصص تحديثًا إداريًا هادئًا أو مقطعًا اجتماعيًا عالي الحيوية من نص واحد، بحيث يتوافق الأداء مع شخصيتك من دون إعادة تصوير.