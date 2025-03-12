سجّل 15 ثانية لنفسك واحصل على أفاتار مخصّص يشبهك في الشكل والحركة والصوت. اكتب النص، وأنشئ فيديو احترافياً، ولن تضطر للجلوس في جلسات تصوير مرّة أخرى.
مزايا الأفاتارات المخصّصة في HeyGen
فيديو واحد لمدة 15 ثانية، توأم رقمي واحد
ارفع مقطعاً واحداً مدته 15 ثانية، وAvatar V ينشئ أفاتاراً شخصياً دائماً يحتفظ بملامح وجهك وصوتك وتعبيراتك الدقيقة عبر اللقطات الواسعة والمتوسطة والقريبة. تظل الهوية متسقة في فيديوهات تصل إلى 30 دقيقة، بحيث يبدو كل فيديو أفاتار مخصص وكأنه أنت بالفعل.
مظهر أفاتار مخصص بدون إعادة التصوير
Avatar V يفصل بين هويتك وما ترتديه. بدّل الملابس، والخلفيات، وزوايا الكاميرا داخل المحرّر من دون تسجيل أي شيء جديد. جلسة تسجيل واحدة تكفي لإطلاق منتجك، وتحديث أعمالك ربع السنوي، ومقاطعك على السوشيال، مع تنسيق مخصص لكل قناة وجمهورها.
صوتك المستنسخ بأكثر من 175 لغة
اربط توأمك مع استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي حتى يبدو الإلقاء بصوتك أنت، وليس بصوت معلّق جاهز. مزامنة الشفاه على مستوى الفونيم تحافظ على دقة حركة الفم في أكثر من 175 لغة ولهجة، ما يعني أن نصًا واحدًا يمكنه الوصول إلى كل سوق تبيع فيه دون إعادة تسجيل أي سطر.
إيماءات مباشرة باللغة الإنجليزية البسيطة
تخصيص الحركة يتيح لك كتابة التوجيهات كما لو أن منتجًا يقدّمها: انظر إلى الكاميرا، انحنِ للأمام، حافظ على طاقة منخفضة. يقدّم نفس الأفاتار المخصص تحديثًا إداريًا هادئًا أو مقطعًا اجتماعيًا عالي الحيوية من نص واحد، بحيث يتوافق الأداء مع شخصيتك من دون إعادة تصوير.
مشاهد سينمائية مع توأمك
ضع أفاتارك داخل لقطات سينمائية مع Seedance 2.0، التكامل الوحيد الذي يشغّل النموذج على وجوه بشرية حقيقية وموثوقة. حركة دقيقة فيزيائياً وتحكّم في الكاميرا بمستوى المخرج يحوّلان تسجيل كاميرا ويب بسيط إلى أفلام علامة تجارية وإعلانات ولقطات B-roll جاهزة للنشر.
تصوير المدرّبين لكل وحدة تدريبية يعرقل جداول عمل فرق التعلّم والتطوير. أنشئ كل فيديو تدريبي باستخدام أفاتار مخصّص للخبير لديك بدلًا من ذلك: حدّث النص، أعد إنشاء الدرس، وحافظ على حداثة الدورات دون حجز أي جلسة تصوير إضافية.
إعلانات صُنّاع المحتوى تحتاج دائماً إلى وجوه وأفكار جديدة. أنشئ مقاطع جاهزة للتمرير يومياً باستخدام الأفاتار الخاص بك في إطلالات وبيئات مختلفة، اختبر العبارات الجاذبة بسرعة، وحافظ على نشاط قنواتك بينما ينتظر منافسوك مواعيد التصوير.
الرسائل النصية العامة يتم تجاهلها. أرسل لكل عميل محتمل فيديو يظهر فيه الأفاتار الخاص بك وهو يرحّب به بالاسم، من دون تسجيل أي فيديو فعلياً، بحيث يتوسع هذا الطابع الشخصي إلى ما يتجاوز ما يسمح به أي جدول مواعيد.
وكالات الدبلجة تحتاج إلى شهور وتفقد معها صوتك. مرّر الفيديوهات النهائية عبر مُترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وسيقدّمها الأفاتار المخصص لك بأكثر من 175 لغة مع الحفاظ على مزامنة الشفاه ونبرة صوتك المستنسخة.
القادة يخصّصون ساعات لكل رسالة أعمال. التوأم الرقمي يقدّم تحديثات أسبوعية، وملخصات لاجتماعات جميع الموظفين، وملاحظات للمستثمرين في دقائق، ليحافظ على تواصل متكرر بينما تبقى الأجندة خالية لاتخاذ القرارات.
مُنشئو الدورات يقضون عطلات نهاية الأسبوع في تصوير الدروس. اكتب الوحدات في مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي وسيقوم الأفاتار بشرح كل واحدة منها، مما يتيح للمعلّم الفرد نشر منهج كامل من دون الحاجة لاستخدام الكاميرا مرة أخرى.
كيف يعمل مُنشئ الأفاتار المخصص
انتقل من تسجيل بالموبايل إلى فيديو أفاتار مخصص جاهز في أربع خطوات بسيطة، معظمها لا يستغرق سوى بضع دقائق.
صوّر نفسك بهاتفك أو كاميرا الويب في مكان جيد الإضاءة. تكلّم بطبيعية، فالحركة يتم تعلّمها من هذا المقطع.
اقرأ كود موافقة فريد أمام الكاميرا. هذا يؤكد الهوية ويمنع إنشاء أفاتار غير مُصرَّح به.
اختر الملابس والخلفيات وزوايا الكاميرا. أضف صوتك المستنسخ أو اختر من بين أكثر من 300 خيار.
الصق النص، عدّل الإيقاع، ثم قم بالإخراج. حمّل الفيديو النهائي بجودة HD أو 4K وانشره في أي مكان.
أفاتار مخصص بالذكاء الاصطناعي هو تمثيل رقمي لشخص حقيقي، يُسمّى أحيانًا أفاتار شخصي أو توأمًا رقميًا. يتعلّم النموذج ملامح وجهك وصوتك وحركاتك من مقطع قصير، ثم يؤدّي أي نص تشغّله عبر سير عمل النص إلى فيديو لينتج فيديو لأفاتار يتحدّث دون الحاجة إلى تصوير جديد.
يتعلّم Avatar V الحركة من مقطع الفيديو المرجعي الخاص بك بدلًا من تخمينها من صورة ثابتة، مما يزيل التصلّب الذي كانت تُظهره النماذج الأقدم. يحتل المركز الأول كأكثر أفاتار بالذكاء الاصطناعي واقعية على G2، ويمكن لتسجيل معبّر مدته 15 ثانية أن ينتج توأمًا معبّرًا لك.
مقطع واحد مدته 15 ثانية يكفي. صوّر بالموبايل أو كاميرا الويب في إضاءة متساوية، وتحدّث بحيوية طبيعية، واستخدم نفس الإيماءات التي تريد أن يستخدمها الأفاتار الشخصي الخاص بك، لأن النموذج يكرّر بالضبط ما يراه في هذا التسجيل.
منصات الفيديو بالذكاء الاصطناعي الأخرى تحتاج إلى تصوير في الاستوديو أو أيّام من المعالجة لإنشاء أفاتار مخصّص. HeyGen تحتاج إلى 15 ثانية فقط وعدة دقائق من المعالجة، وتدعم أكثر من 175 لغة مقارنةً بالمعدل المعتاد بين 100 و160 لغة، وتتيح لك تغيير الملابس والمظهر من دون إعادة التسجيل.
نعم، والأرقام واضحة. المعلّم أنطون فورونيوك يوفّر 15.5 ساعة أسبوعيًا، ووصل إلى أكثر من 1 مليون طالب باستخدام الأفاتار الخاص به، مع تكلفة إنتاج أقل بـ 40 مرة مقارنة بالتصوير التقليدي. اطّلع على التحليل الكامل في قصة العميل.
يمكنك البدء مجاناً واختبار المنصّة قبل الدفع. تبدأ الخطط المدفوعة من 24$ شهرياً للمبدعين، ويمكن لفرق الأعمال إضافة خانات أفاتار فيديو كإضافات، بحيث يتدرّج التسعير وفقاً لعدد الأشخاص الذين تحوّلهم إلى أفاتارات.
فقط بموافقتهم أمام الكاميرا. يجب أن يسجّل الشخص الظاهر في اللقطة فيديو يصرّح فيه بموافقته بنفسه، ويُجري نظام التحقق مطابقة بين هذا التصريح ومقطع التدريب. يظل الأفاتار النهائي خاصًا بحسابك ولا يُضاف أبدًا إلى أي مكتبة عامة.
نعم. صوتك المستنسخ يعمل في أكثر من 175 لغة ولهجة مع مزامنة شفاه على مستوى الفونيم، بحيث تتطابق حركة الفم مع كل لغة بدلاً من أن يبدو الفيديو كأنه مُدبلج. الفرق عادةً تقوم بترجمة فيديو واحد مكتمل إلى عشرات الأسواق في فترة بعد الظهر الواحدة.
لا. كاميرا الموبايل أو كاميرا الويب تكفي، وغالبًا كاميرات الموبايل تكون أفضل من كاميرات اللابتوب. التسجيل سهل: اختر مكانًا هادئًا بإضاءة متساوية على وجهك، اجعل الخلفية ثابتة، واستخدم حركات بسيطة وطبيعية. لا تحتاج إلى شاشة خضراء أو فريق تصوير.
دقائق، وليس أياماً. تتم المعالجة عادة خلال حوالي 10 إلى 15 دقيقة من رفع المقطع ورمز الموافقة الخاص بك. المنصات التي تعتمد على سير عمل الاستوديو تذكر مدة من 5 إلى 15 يوم عمل لتسليم نفس النتيجة.
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