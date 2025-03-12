منشئ أفاتار مخصص

سجّل 15 ثانية لنفسك واحصل على أفاتار مخصّص يشبهك في الشكل والحركة والصوت. اكتب النص، وأنشئ فيديو احترافياً، ولن تضطر للجلوس في جلسات تصوير مرّة أخرى.

Person recording a 15-second clip on a phone as HeyGen builds a consistent custom avatar digital twin across wide, medium, and close-up shots.
١٥١٬١٠٨٬٥٨٩Videos generated
١٢٦٬٤٥٧٬٣٦٩Avatars generated
٢١٬٠٠٩٬٧٦٢Videos translated
company logo 1
company logo 2
company logo 3
company logo 4
company logo 5
company logo 6
company logo 7
company logo 8
company logo 9
company logo 10
company logo 11
company logo 12
company logo 13
company logo 14
company logo 15
company logo 16
company logo 17
company logo 18
company logo 19
company logo 20
company logo 21
company logo 22
company logo 23
company logo 24
company logo 25
company logo 26
company logo 27
company logo 28
company logo 29
company logo 30
company logo 31
company logo 32
company logo 33
company logo 34
company logo 35
company logo 36
Trusted by millions worldwide to bring their stories to life.
أيقونة سيارة بيضاء بتصميم مُبسّط على خلفية زرقاء.Key Features

مزايا الأفاتارات المخصّصة في HeyGen

فيديو واحد لمدة 15 ثانية، توأم رقمي واحد

ارفع مقطعاً واحداً مدته 15 ثانية، وAvatar V ينشئ أفاتاراً شخصياً دائماً يحتفظ بملامح وجهك وصوتك وتعبيراتك الدقيقة عبر اللقطات الواسعة والمتوسطة والقريبة. تظل الهوية متسقة في فيديوهات تصل إلى 30 دقيقة، بحيث يبدو كل فيديو أفاتار مخصص وكأنه أنت بالفعل.

ابدأ مجاناً →
HeyGen custom avatar panel showing one 15-second recording turned into a consistent digital twin across wide, medium, and close-up shots.

مظهر أفاتار مخصص بدون إعادة التصوير

Avatar V يفصل بين هويتك وما ترتديه. بدّل الملابس، والخلفيات، وزوايا الكاميرا داخل المحرّر من دون تسجيل أي شيء جديد. جلسة تسجيل واحدة تكفي لإطلاق منتجك، وتحديث أعمالك ربع السنوي، ومقاطعك على السوشيال، مع تنسيق مخصص لكل قناة وجمهورها.

ابدأ مجانًا →
The same HeyGen custom avatar shown in different outfits and backgrounds, restyled in the editor without re-filming.

صوتك المستنسخ بأكثر من 175 لغة

اربط توأمك مع استنساخ الصوت بالذكاء الاصطناعي حتى يبدو الإلقاء بصوتك أنت، وليس بصوت معلّق جاهز. مزامنة الشفاه على مستوى الفونيم تحافظ على دقة حركة الفم في أكثر من 175 لغة ولهجة، ما يعني أن نصًا واحدًا يمكنه الوصول إلى كل سوق تبيع فيه دون إعادة تسجيل أي سطر.

ابدأ مجانًا →
HeyGen voice cloning panel with a language list and audio waveform, showing a custom avatar speaking in 175+ languages with accurate lip-sync.

إيماءات مباشرة باللغة الإنجليزية البسيطة

تخصيص الحركة يتيح لك كتابة التوجيهات كما لو أن منتجًا يقدّمها: انظر إلى الكاميرا، انحنِ للأمام، حافظ على طاقة منخفضة. يقدّم نفس الأفاتار المخصص تحديثًا إداريًا هادئًا أو مقطعًا اجتماعيًا عالي الحيوية من نص واحد، بحيث يتوافق الأداء مع شخصيتك من دون إعادة تصوير.

ابدأ مجانًا →
HeyGen Custom Motion panel with plain-English direction chips like look at camera, lean in, and keep energy low over a custom avatar.

مشاهد سينمائية مع توأمك

ضع أفاتارك داخل لقطات سينمائية مع Seedance 2.0، التكامل الوحيد الذي يشغّل النموذج على وجوه بشرية حقيقية وموثوقة. حركة دقيقة فيزيائياً وتحكّم في الكاميرا بمستوى المخرج يحوّلان تسجيل كاميرا ويب بسيط إلى أفلام علامة تجارية وإعلانات ولقطات B-roll جاهزة للنشر.

ابدأ مجانًا →
HeyGen custom avatar placed inside a cinematic film frame with director-level camera controls powered by Seedance 2.0.
أيقونة صندوق هدايا أخضر.Use cases

حالات الاستخدام

أفاتار مخصّص لخبير يقدّم برنامج تدريب وتأهيل للموظفين داخل HeyGen.

تدريب الموظفين وإعدادهم للانضمام للعمل

تصوير المدرّبين لكل وحدة تدريبية يعرقل جداول عمل فرق التعلّم والتطوير. أنشئ كل فيديو تدريبي باستخدام أفاتار مخصّص للخبير لديك بدلًا من ذلك: حدّث النص، أعد إنشاء الدرس، وحافظ على حداثة الدورات دون حجز أي جلسة تصوير إضافية.

مقاطع إعلانية اجتماعية ومحتوى UGC عمودي بأسلوب صُنّاع المحتوى، مُنشأة باستخدام أفاتار مخصص بملابس مختلفة في HeyGen.

إعلانات السوشيال وإعلانات UGC بأفاتار مخصص

إعلانات صُنّاع المحتوى تحتاج دائماً إلى وجوه وأفكار جديدة. أنشئ مقاطع جاهزة للتمرير يومياً باستخدام الأفاتار الخاص بك في إطلالات وبيئات مختلفة، اختبر العبارات الجاذبة بسرعة، وحافظ على نشاط قنواتك بينما ينتظر منافسوك مواعيد التصوير.

أفاتار مخصص يحيّي عميلًا محتمَلًا بالاسم في فيديو مبيعات مخصص للتواصل في HeyGen.

فيديوهات مخصّصة للتواصل البيعي

الرسائل النصية العامة يتم تجاهلها. أرسل لكل عميل محتمل فيديو يظهر فيه الأفاتار الخاص بك وهو يرحّب به بالاسم، من دون تسجيل أي فيديو فعلياً، بحيث يتوسع هذا الطابع الشخصي إلى ما يتجاوز ما يسمح به أي جدول مواعيد.

أفاتار مخصّص مُحَلْي بعدة لغات مع الحفاظ على الصوت المستنسخ، باستخدام مترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي من HeyGen.

توطين المحتوى متعدّد اللغات

وكالات الدبلجة تحتاج إلى شهور وتفقد معها صوتك. مرّر الفيديوهات النهائية عبر مُترجم الفيديو بالذكاء الاصطناعي، وسيقدّمها الأفاتار المخصص لك بأكثر من 175 لغة مع الحفاظ على مزامنة الشفاه ونبرة صوتك المستنسخة.

التوأم الرقمي لأحد التنفيذيين يقدّم تحديثًا أسبوعيًا للشركة بدون تصوير فعلي عبر HeyGen.

تحديثات تنفيذية بدون تصوير

القادة يخصّصون ساعات لكل رسالة أعمال. التوأم الرقمي يقدّم تحديثات أسبوعية، وملخصات لاجتماعات جميع الموظفين، وملاحظات للمستثمرين في دقائق، ليحافظ على تواصل متكرر بينما تبقى الأجندة خالية لاتخاذ القرارات.

أفاتار مخصص لمعلّم يقدّم وحدة من دورة تعليمية عبر الإنترنت بدون كاميرا في HeyGen.

الدورات التدريبية عبر الإنترنت ومحتوى صُنّاع المحتوى

مُنشئو الدورات يقضون عطلات نهاية الأسبوع في تصوير الدروس. اكتب الوحدات في مُنشئ الفيديو بالذكاء الاصطناعي وسيقوم الأفاتار بشرح كل واحدة منها، مما يتيح للمعلّم الفرد نشر منهج كامل من دون الحاجة لاستخدام الكاميرا مرة أخرى.

أيقونة مستند أبيض ضبابية مع زر تشغيل على خلفية زرقاء فاتحة.كيف يعمل

كيف يعمل مُنشئ الأفاتار المخصص

انتقل من تسجيل بالموبايل إلى فيديو أفاتار مخصص جاهز في أربع خطوات بسيطة، معظمها لا يستغرق سوى بضع دقائق.

step icon

الخطوة 1: سجّل مقطعًا لمدة 15 ثانية

صوّر نفسك بهاتفك أو كاميرا الويب في مكان جيد الإضاءة. تكلّم بطبيعية، فالحركة يتم تعلّمها من هذا المقطع.

step icon

الخطوة 2: تأكيد الموافقة

اقرأ كود موافقة فريد أمام الكاميرا. هذا يؤكد الهوية ويمنع إنشاء أفاتار غير مُصرَّح به.

step icon

الخطوة 3: خصّص مظهر الأفاتار الخاص بك

اختر الملابس والخلفيات وزوايا الكاميرا. أضف صوتك المستنسخ أو اختر من بين أكثر من 300 خيار.

step icon

الخطوة 4: اكتب وأنشئ

الصق النص، عدّل الإيقاع، ثم قم بالإخراج. حمّل الفيديو النهائي بجودة HD أو 4K وانشره في أي مكان.

الأسئلة الشائعة حول الأفاتار المخصص

ما هو الأفاتار المخصص بالذكاء الاصطناعي وكيف يتم إنشاؤه؟

أفاتار مخصص بالذكاء الاصطناعي هو تمثيل رقمي لشخص حقيقي، يُسمّى أحيانًا أفاتار شخصي أو توأمًا رقميًا. يتعلّم النموذج ملامح وجهك وصوتك وحركاتك من مقطع قصير، ثم يؤدّي أي نص تشغّله عبر سير عمل النص إلى فيديو لينتج فيديو لأفاتار يتحدّث دون الحاجة إلى تصوير جديد.

هل سيبدو الأفاتار المخصص الخاص بي جامدًا أو يسبب شعورًا بعدم الارتياح؟

يتعلّم Avatar V الحركة من مقطع الفيديو المرجعي الخاص بك بدلًا من تخمينها من صورة ثابتة، مما يزيل التصلّب الذي كانت تُظهره النماذج الأقدم. يحتل المركز الأول كأكثر أفاتار بالذكاء الاصطناعي واقعية على G2، ويمكن لتسجيل معبّر مدته 15 ثانية أن ينتج توأمًا معبّرًا لك.

كم مقدار اللقطات التي أحتاجها لإنشاء أفاتار مخصص؟

مقطع واحد مدته 15 ثانية يكفي. صوّر بالموبايل أو كاميرا الويب في إضاءة متساوية، وتحدّث بحيوية طبيعية، واستخدم نفس الإيماءات التي تريد أن يستخدمها الأفاتار الشخصي الخاص بك، لأن النموذج يكرّر بالضبط ما يراه في هذا التسجيل.

لماذا تختار HeyGen بدلًا من منصات الأفاتار المخصّصة الأخرى؟

منصات الفيديو بالذكاء الاصطناعي الأخرى تحتاج إلى تصوير في الاستوديو أو أيّام من المعالجة لإنشاء أفاتار مخصّص. HeyGen تحتاج إلى 15 ثانية فقط وعدة دقائق من المعالجة، وتدعم أكثر من 175 لغة مقارنةً بالمعدل المعتاد بين 100 و160 لغة، وتتيح لك تغيير الملابس والمظهر من دون إعادة التسجيل.

هل يحقق صانعو المحتوى نتائج حقيقية من الأفاتار المخصص؟

نعم، والأرقام واضحة. المعلّم أنطون فورونيوك يوفّر 15.5 ساعة أسبوعيًا، ووصل إلى أكثر من 1 مليون طالب باستخدام الأفاتار الخاص به، مع تكلفة إنتاج أقل بـ 40 مرة مقارنة بالتصوير التقليدي. اطّلع على التحليل الكامل في قصة العميل.

كم تبلغ تكلفة إنشاء أفاتار مخصص على HeyGen؟

يمكنك البدء مجاناً واختبار المنصّة قبل الدفع. تبدأ الخطط المدفوعة من 24$ شهرياً للمبدعين، ويمكن لفرق الأعمال إضافة خانات أفاتار فيديو كإضافات، بحيث يتدرّج التسعير وفقاً لعدد الأشخاص الذين تحوّلهم إلى أفاتارات.

هل يمكنني إنشاء أفاتار مخصص لزميل في الفريق أو لشخص آخر؟

فقط بموافقتهم أمام الكاميرا. يجب أن يسجّل الشخص الظاهر في اللقطة فيديو يصرّح فيه بموافقته بنفسه، ويُجري نظام التحقق مطابقة بين هذا التصريح ومقطع التدريب. يظل الأفاتار النهائي خاصًا بحسابك ولا يُضاف أبدًا إلى أي مكتبة عامة.

هل يمكن أن يتحدث الأفاتار المخصص الخاص بي لغات لا أتحدثها أنا؟

نعم. صوتك المستنسخ يعمل في أكثر من 175 لغة ولهجة مع مزامنة شفاه على مستوى الفونيم، بحيث تتطابق حركة الفم مع كل لغة بدلاً من أن يبدو الفيديو كأنه مُدبلج. الفرق عادةً تقوم بترجمة فيديو واحد مكتمل إلى عشرات الأسواق في فترة بعد الظهر الواحدة.

هل أحتاج إلى استوديو أو شاشة خضراء لتسجيل لقطات الأفاتار؟

لا. كاميرا الموبايل أو كاميرا الويب تكفي، وغالبًا كاميرات الموبايل تكون أفضل من كاميرات اللابتوب. التسجيل سهل: اختر مكانًا هادئًا بإضاءة متساوية على وجهك، اجعل الخلفية ثابتة، واستخدم حركات بسيطة وطبيعية. لا تحتاج إلى شاشة خضراء أو فريق تصوير.

كم من الوقت يستغرق تجهيز الأفاتار المخصص الخاص بي ليكون جاهزًا لإنشاء الفيديوهات؟

دقائق، وليس أياماً. تتم المعالجة عادة خلال حوالي 10 إلى 15 دقيقة من رفع المقطع ورمز الموافقة الخاص بك. المنصات التي تعتمد على سير عمل الاستوديو تذكر مدة من 5 إلى 15 يوم عمل لتسليم نفس النتيجة.

Explore more AI powered tools

Bring any photo to life with hyper‑realistic voice and movement using Avatar IV.

AI Video GeneratorVideo TranslatorText to Video AIAudio to Video AIAI Lip Sync Faceswap AIAI Voice GeneratorAI UGC AdsUrl to VideoScript to VideoAI Reel GeneratorAI Avatar GeneratorImage to Video AIVoice CloningYoutube Video TranslatorVideo AvatarAI Youtube Video MakerAI Tiktok Video GeneratorAI Caption GeneratorAdd Text to VideoAI Subtitle GeneratorVideo Script GeneratorText to Speech AvatarAdd Photo to VideoAI Video Compressor

ابدأ في الإنشاء باستخدام HeyGen

حوّل أفكارك إلى فيديوهات احترافية باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ابدأ مجاناً →
CTA background